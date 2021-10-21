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Компания Alibaba открыла наработки, связанные с RISC-V процессорами XuanTie

21.10.2021 15:03

Alibaba, одна из крупнейших китайских IT-компаний, объявила об открытии наработок, связанных с процессорными ядрами XuanTie E902, E906, C906 и C910, построенными на базе 64-разрядной архитектуры набора команд RISC-V. Открытые ядра XuanTie будут развиваться под новыми именами OpenE902, OpenE906, OpenC906 и OpenC910.

Схемы, описания аппаратных блоков на языке Verilog, симулятор и сопутствующая проектная документация опубликованы на GitHub под лицензией Apache 2.0. Отдельно опубликованы адаптированные для работы с чипами XuanTie варианты компиляторов GCC и LLVM, библиотеки Glibc, инструментария Binutils, загрузчика U-Boot, ядра Linux, связующего интерфейса OpenSBI (RISC-V Supervisor Binary Interface), платформы для создания встраиваемых Linux-систем Yocto, а также патчи для запуска платформы Android.

XuanTie C910, наиболее мощный из открытых чипов, выпускается подразделением T-Head с использованием техпроцесса 12 nm в 16-ядерном варианте, работающем на частоте 2.5 GHz. Производительность чипа в тесте Coremark достигает 7.1 Coremark/MHz, что превосходит процессоры ARM Cortex-A73. Всего компанией Alibaba разработано 11 различных чипов RISC-V, которых уже выпущено более 2.5 млрд экземпляров, и компания работает над становлением экосистемы для дальнейшего продвижения архитектуры RISC-V не только для IoT-устройств, но и для других типов вычислительных систем.

Напомним, что RISC-V предоставляет открытую и гибкую систему машинных инструкций, позволяющую создавать микропроцессоры для произвольных областей применения, не требуя при этом отчислений и не налагая условий на использование. RISC-V позволяет создавать полностью открытые SoC и процессоры. В настоящее время на базе спецификации RISC-V разными компаниями и сообществами под различными свободными лицензиями (BSD, MIT, Apache 2.0) развивается несколько десятков вариантов ядер микропроцессоров, SoC и уже производимых чипов. Из операционных систем с качественной поддержкой RISC-V можно отметить GNU/Linux (присутствует начиная с выпусков Glibc 2.27, binutils 2.30, gcc 7 и ядра Linux 4.15), FreeBSD и OpenBSD.

Кроме RISC-V компания Alibaba занимается разработкой и систем на базе архитектуры ARM64. Например, одновременно с открытием технологий XuanTie представлен новый серверный SoC Yitian 710, содержащий 128 ядер ARMv9 собственной разработки, работающих на частоте 3.2 GHz. Чип оснащён 8 каналами памяти DDR5 и 96 линиями PCIe 5.0. При производстве чипа использован техпроцесс 5 nm, что позволило интегрировать на подложке 628 mm² около 60 миллиардов транзисторов. По производительности Yitian 710 опережает самые быстрые ARM-чипы примерно на 20%, а по энергопотреблению более эффективен примерно на 50%.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Компания Alibaba открыла код распределённой СУБД PolarDB, основанной на PostgreSQL
  3. OpenNews: Представлен RV64X, открытый GPU на базе технологий RISC-V
  4. OpenNews: MIPS Technologies прекращает развитие архитектуры MIPS в пользу RISC-V
  5. OpenNews: В РФ начнётся производство отечественных процессоров на основе архитектуры RISC-V
  6. OpenNews: В Китае разработан открытый RISC-V процессор XiangShan, конкурирующий с ARM Cortex-A76
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56010-alibaba
Ключевые слова: alibaba, risc, xuantie
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Обсуждение (87) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, booger (?), 15:38, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    А сколько у детиша мцст Coremark/MHz ?
     
     
  • 2.58, Anonymous XE (?), 19:01, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гостайна
     
  • 2.65, нате (?), 19:41, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Одно ядро Эльбрус-8СВ (1891ВМ12БЯ, 1500 МГц) на сортировках примерно вдвое медленнее одного ядра последних Xeon Scallable 3th Gen 3000 МГц (и на большей частоте они могут работать только временно, тем более с AVX512).

    На математике Эльбрус-8СВ может быть как быстрее последних Xeon-ов, так и медленнее - смотря под что оптимизирован код.

    На JS и всяческом байт-коде Эльбрусы медленнее, ибо нет JIT-ов - примерно как если Xeon запустить на той-же частоте и отключить JIT.

    Всего в Эльбрус-8СВ 8 ядер, а потребляет 90 Ватт (1891ВМ12БЯ, 1500 МГц).

     
     
  • 3.68, pavlinux (ok), 19:48, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Шо ты гоншь, бред наимутнейший... :рукалицо:


    Эльбрус - тормозилово, по FLOPSам/INTaм он так и остался в 2000 году.

    >  На JS и всяческом байт-коде

    ЖаваСкрипт, это просто язык с синтаксисом Джавы, он не компилится в байт-код ))))
    Могут, но никто этого не делает.

    >  смотря под что оптимизирован код.

    Пишут "ПОДО что" ...


    Какие, пля, JIT в процессоре, ты откудо приползло, с сайта women.ru?

    Пиштец, меня два года не было, Опеннет ещё тупее стал.

     
     
  • 4.76, erthink (ok), 20:06, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Шо ты гоншь, бред наимутнейший... :рукалицо:

    Хм, тут же очевидно что речь о бечмарках на JS, которые тормозят из-за отсутствия JIT в JavaScript для e2k.

    А всё остальное (видимо) повторено с моих слов:

    > Предпоследний Эльбрус-8СВ (28 нм, 1500 МГц, 2018) примерно вдвое медленнее последнего Xeon Scalable 5317 (10 нм, 3000 МГц, 2021).
    > Проверял сам на бенчмарке сортировок, а на "математике" Эльбрус нередко даже быстрее.

    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/125560.html#129

     
     
  • 5.80, pavlinux (ok), 20:13, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >> Шо ты гоншь, бред наимутнейший... :рукалицо:
    > Хм, тут же очевидно что речь о бечмарках на JS, которые тормозят
    > из-за отсутствия JIT в JavaScript для e2k.

    Какой ёбнврт JIT для JavaScript, причём тут e2k????  Ааааааа, модер, убей дебилов.    


    ЖаваСкрипт обрабатывают Движки, это не JIT. Баш видел, от тоже самое, только  в HTML всунули.
    99% движков написаны на С/С++, без апаратнозависимого кода.

    Хочется подрочится с VLIW оптимизацией, ну вперде, на 5% разгоните...

     
     
  • 6.86, erthink (ok), 20:32, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не вы дебил или прикалываетесь?
    Очевидно же что речь о движках JS, в которых нет JIT c кодогенирацией для e2k.
     
  • 4.78, Михрютка (ok), 20:09, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    еее какой человек на огонек зашел

    салом алейкум, уважаемый :)

     
     
  • 5.82, pavlinux (ok), 20:19, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > еее какой человек на огонек зашел
    > салом алейкум, уважаемый :)

    Пойду я обратно, на порнохаб...

     
     
  • 6.83, Михрютка (ok), 20:22, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> еее какой человек на огонек зашел
    >> салом алейкум, уважаемый :)
    > Пойду я обратно, на порнохаб...

    ну ты бы хоть ссылочку на репо кинул :)

     

  • 1.3, Ordu (ok), 15:40, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Можно теперь не разрабатывать свой RISC-V процессор, а просто внести XuanTie в Реестр Отечественного Железа. Какая невероятная экономия по деньгам и срокам!

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55485

     
     
  • 2.6, Бобби Фишер (?), 15:55, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +15 +/
    Так они внесут. Только форк переименую. Яхонт-Краб-243 и список авторов на академиков РАЕН поменяют.
     
     
  • 3.59, Аноним (59), 19:11, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Русские академики из раёна?
     
  • 2.12, Вежливое сообщество ROSA Linux (?), 16:09, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не надо вообще вносить! Просто назовём его Russian Open Source Architecture! Кто с этим поспорит?
     
  • 2.60, нате (?), 19:11, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Можно теперь не разрабатывать свой RISC-V процессор...

    В смысле разрабатывать?
    Это же он примерно и есть, примерно буквально - такой же "свой" как Байкал = компиляция из покупных IP-ядер и готовых IP-блоков периферии с тиражем на TSMC.

    Александр Галицкий (основной инвестор-апологет RISC-V) на днях буквально так и вещал про "Lego":  Берешь готовые кубики и собираешь "свой" процессор, а в софт вообще вкладываться не надо, все уже готовое!
    Только бабло стриги!

    Жаль что всё это старательно называют "отечественными разработками" и умудряются ставить в один ряд с Эльбрусами (где действительно собственная разработка, а не bolgenos.ru по теме процессоров).

     
     
  • 3.79, erthink (ok), 20:12, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> Можно теперь не разрабатывать свой RISC-V процессор...
    > В смысле разрабатывать?
    > Это же он примерно и есть, примерно буквально - такой же "свой"
    > как Байкал = компиляция из покупных IP-ядер и готовых IP-блоков периферии
    > с тиражем на TSMC.
    > Александр Галицкий (основной инвестор-апологет RISC-V) на днях буквально так и вещал про
    > "Lego":  Берешь готовые кубики и собираешь "свой" процессор, а в
    > софт вообще вкладываться не надо, все уже готовое!

    Короче, Ядро и Ростех уже сделали "отечественный" процессор на RISC-V ISA ;)
    Осталось вернуть деньги.

     
     
  • 4.87, Anonymous XE (?), 20:39, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем вернуть? Дньги потрачены на разработку ;)
     

  • 1.4, Аноним (4), 15:40, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это просто праздник какой-то!
    А это мобильные или десктопные?
     
     
  • 2.10, Null (??), 16:05, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Общего назначения. По энергопотреблению вроде не особо горячие
     
     
  • 3.15, Аноним (4), 16:11, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В смартфон можно?
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 16:18, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
     
     
  • 5.28, Аноним (4), 16:37, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почему?
     
     
  • 6.32, Аноним (32), 16:48, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Чето не в настроении сегодня. Приходи завтра, может разрешу.
     
     
  • 7.56, Аноним (56), 18:34, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уровень экспертизы анонимов. Камедикллубизм.
     
  • 2.16, Аноним (16), 16:15, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Кстати, кому нужна работа для умеющих в RISC-V:
    https://jobs.apple.com/en-us/details/200282667/risc-v-high-performance-program
     
     
  • 3.23, ryoken (ok), 16:19, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они ж только на свой проц перелезли на арме, уже и арм им жмёт? :D
     
     
  • 4.24, Аноним (16), 16:28, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Возможно перестраховываются.
    Рейдерский захват ARM China всех настораживает.
     
     
  • 5.27, Аноним (22), 16:36, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    Расслабься, рейдерский захват ARM China провалился, китайцы не сдались.
     
     
  • 6.29, Аноним (16), 16:40, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    >провалился, китайцы не сдались

    Так они и захватили, углубитесь в тему (*из разных источников). Там поддержка на уровне властей.

     
     
  • 7.30, Аноним (16), 16:44, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Китайцы так и не научились цивилизованно сотрудничать.
    Постоянные новости о плагиате, нарушениях авторского права и промышленном шпионаже.
     
     
  • 8.33, пох. (?), 16:51, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чо не так-то Цывилизованно же ж отжали, без налета автоматчиков и всех мордой в... текст свёрнут, показать
     
  • 8.38, n00by (ok), 17:30, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Типичное мнение дикого лаовая, который даже не умеет кушать палочками http ww... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.40, Аноним (16), 17:34, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну, что тут сказать Софизм или детская наивность ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.43, n00by (ok), 17:40, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Естественно, наивность Написано же Микрософт ДОС Значит создал её великий Уил... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.45, Аноним (16), 17:48, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вы приводите какой-то частный случай, я же говорю об общей тенденции Только не... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.50, n00by (ok), 18:00, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Я понимаю, что уметь считать до двух ныне не в тренде А найти в разных источни... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.52, Аноним (16), 18:08, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так вы не просто смотрите на процент, а если реально хотите разобраться, то могл... текст свёрнут, показать
     
  • 12.88, f95 (ok), 20:40, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что тут не понимать, тут либо знаешь, либо нет А никаких сурцов Ваше высочество... текст свёрнут, показать
     
  • 8.62, YetAnotherOnanym (ok), 19:31, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нет, чтобы как белые люди - приплыть из-за моря, половину туземцев перестрелять,... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.67, Аноним (16), 19:48, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Вы когда такие примеры приводите, поинтересовались, что происходило в те времена... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.93, YetAnotherOnanym (ok), 21:16, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как будто в тех странах, выходцы из которых несли свет цивилизации дикарям, к св... текст свёрнут, показать
     
  • 7.35, Аноним (22), 17:08, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    > Так они и захватили

    У кого? У самих себя?! Все права у китайцев были, а Запад хотел отжать, но не получилось, к счастью.

     
     
  • 8.37, Аноним (16), 17:13, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну и ладно, думаю вам этого достаточно К китайскому ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.39, Анонм (?), 17:32, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что же в это время делали Север и Юг Очень интересно что сейчас по этому поводу... текст свёрнут, показать
     
  • 8.57, Dnina (ok), 18:55, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Т е ты стал счастливым человеком из-за этого Барнаул, Алтайский край во всей к... текст свёрнут, показать
     
  • 4.31, derghast (ok), 16:45, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Может какие-нибудь контроллеры (для ssd, к примеру) будут разрабатывать, чип безопасности. Не обязательно же cpu на risc-v переводить, можно что-то периферийное.
     
  • 4.84, funny.falcon (?), 20:23, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кроме центральных процессоров в телефонах/ноутбуках/часах и в пр. есть куча (микро)контроллеров. И там применение RISC-V более чем оправдано.
     
     
  • 5.85, erthink (ok), 20:29, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Кроме центральных процессоров в телефонах/ноутбуках/часах и в пр. есть куча (микро)контроллеров.
    > И там применение RISC-V более чем оправдано.

    Да, именно так.

    Собственно, RISC-V изначально так и задумывали - как эффективное low-end решение для "кофеварок" (поэтому в базовом наборе даже умножения нет).

     

  • 1.5, Аноним (5), 15:42, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Китайские процессоры? Помнится, пару лет назад они очень гордились своими десктопными процессорами на базе мипса. Только по производительности они там 1/100 х86 аналогичной мощности были. И техпроцессы только 10 летней давности (потому что им никто не даёт технологии). Там ещё были "конкуренты" нвидии в плане видяшек (что всё равно впечатляет по правде). А вот серверные камни другое дело, китайским дц требуются свои доступные камни и там большую роль играет тепловыделение и энергоэффективность. Только десктоп из тех серверных камней не соберёшь.
     
     
  • 2.8, Аноним (4), 15:57, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это открытая архитектура. Не надо недооценивать всю важность этой новости. Свосем скоро риски-ириски будут везде. Главное подсуетиться и оседлать волну.
     
     
  • 3.20, Аноним (5), 16:17, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я просто хочу десктоп без спектры и psp. Китайский лаптоп Столлмана -- это самое близкое, что существовало на рынке.
     

  • 1.9, InuYasha (??), 16:00, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Диспуть китайцев, дары приносящих.
     
  • 1.11, sadrusmar (?), 16:08, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Байден и Пентагон как обычно будут озабочены, Трамп не упустит возможности пнуть демократов. А китайцы тем временем уже собираются на Луну.
     
     
  • 2.18, n00by (ok), 16:17, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Китайцы собираются на Тайвань, а Байден и Пентагон потирают ладошки. Так что закупайтесь ойфонами, пока TSMC случайно не утонула.
     
  • 2.19, Аноним (4), 16:17, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    На Луне уже живут лунатики. Китайцев там ненадобно. Лунатики уже американцам все доходчиво объяснили.
     
  • 2.26, Аноним (16), 16:33, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Какая Луна, там TSMC начинает уже заводы строить в Японии и США, чтобы если что было куда перенестись.
     

  • 1.14, Аноним (4), 16:11, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В очередной раз убеждаюсь что это самый полезный ИТ сайт в рунете. Нигде больше ещё не видел новость об этом.
     
     
  • 2.51, Аноним (51), 18:07, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > В очередной раз убеждаюсь что это самый полезный ИТ сайт в рунете.

    Это если комментарии не читать.

     
     
  • 3.70, Аноним (70), 20:01, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Только ради комментариев захожу. Приятно почитывать тупизну.
     
     
  • 4.95, Аноним (95), 21:23, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    писать эту тупизну еще приятнее
    а уж минусовать - что твоя наркота
     

  • 1.17, Аноним (17), 16:16, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на те Боже, что нам негоже!

     
  • 1.21, ryoken (ok), 16:18, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Чип остащён

    Вы чего там сегодня, ась..?

     
  • 1.25, programmador (ok), 16:33, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вдруг кому интересно в этом же разрезе отечественные процы:

    ARMv9 от Байкал: https://www.youtube.com/watch?v=eQ4o5yNALPU
    Там же есть и ответ на вопрос "Почему не RISC-V"

    Эльбрус от МЦСТ: https://www.youtube.com/watch?v=6ngseX86WBM

     
     
  • 2.42, Аноним (4), 17:36, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Отличное видео, вдохновляющие. Единственное что меня иногда посещает идея, чтобы было бы неплохо, все отечественные ИТ корпорации перенести в Сочи в Имеретинку. Эффект синергии, наш ответ Кремневой долине.
     
     
  • 3.46, n00by (ok), 17:51, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки надёжнее в Билибино. Что бы в смузи не утонуть.
     
     
  • 4.49, Аноним (4), 18:00, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не знаю где это,я туда не хочу ехать. До Имиритинки ближе.
     
  • 4.69, Anonymous XE (?), 19:53, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тогда уж около Белояркой АЭС, там мощности поболее. Билибинскую скоро вообще выведут из эксплуатации, электричества в регионе будет совсем мало.
     
  • 3.75, чеправдачоли (?), 20:06, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >все отечественные ИТ корпорации

    хх держат в плену на кипре, нидерландах.... а так бы да, они бы с радостью. помолись за них, задонать им, обязательно поможет.

     
  • 3.77, Аноним (77), 20:07, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >перенести в Сочи в Имеретинку

    И нанять местных хачей в программисты и инженеры?

     
  • 2.89, 1111 (??), 20:47, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Там же есть и ответ на вопрос "Почему не RISC-V"

    такого ответа в видео нет, потому что там упоминается байкал на риск5, а ещё упоминается то разрабатывать ядра не в их компетенции -  могут только собирать из готовых блоков.

     
     
  • 3.91, erthink (ok), 20:57, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Там же есть и ответ на вопрос "Почему не RISC-V"
    > такого ответа в видео нет, потому что там упоминается байкал на риск5,
    > а ещё упоминается то разрабатывать ядра не в их компетенции -
    >  могут только собирать из готовых блоков.
    > а ещё упоминается то разрабатывать ядра не в их компетенции -  могут только собирать из готовых блоков.

    Это половина ответа "почему не r5".
    Вторая половина была озвучена на позавчерашнем "круглом столе" в iz.ru по теме "цифрового суверенитета" (который просто пших без МЦСТ).

    Там представитель Байкала сказал "нужно смотреть на зрелось инфраструктуры", т.е. чтобы весь софт был полностью готовым и не вообще требовалось заниматься допилом gcc/llvm/binuils/gnulibc/uboot/etc как это сделали в Alibaba...

     

  • 1.34, Аноним (34), 17:05, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >уже выпущено более 2.5 млрд экземпляров

    И куда же установлены эти 2.5 миллиарда экземпляров?

     
     
  • 2.64, YetAnotherOnanym (ok), 19:41, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В дельтавидную мышцу простолюдинов, согласно заветам Билгейца!
     

  • 1.36, Аноним (34), 17:10, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Timeo Danaos et dona ferentes.

    От "подарочков" архитектуры x86 в виде микроархитектурных уязвимостей до сих пор отделаться не можем, ибо если от них реально отделаться, то либо сломается весь софт, какой можно, либо производительность просядет в каменный век.

     
     
  • 2.90, Аноним (90), 20:47, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти уязвимости никакого отношения к x86 не имеют, проблема лежит глубже. Spectre и Meltdown есть и на ARM.
     
     
  • 3.92, erthink (ok), 20:59, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Эти уязвимости никакого отношения к x86 не имеют, проблема лежит глубже. Spectre
    > и Meltdown есть и на ARM.

    Чуток поправлю - Есть на всех быстрых ЦПУ с RISC архитектурой, ибо им для для скорости нужны ОоО и спекулятивное выполнение.

     

  • 1.41, Анонм (?), 17:35, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просто информация к размышлению по поводу кастомных реализаций единых архитектур «В процессорах VIA C3 нашли бэкдор» https://xakep.ru/2018/08/13/via-c3-backdoor/ Via это Тайвань считай те же китайцы.
     
     
  • 2.44, Аноним (22), 17:46, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В этом и подвох риск-в, каждый орхитектор делает: "мой бэкдор не заметят".
     
  • 2.47, Аноним (34), 17:52, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не бэкдор был, а ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ фича - особый режим процессора.

    >его потребуется активировать, для чего нужны привилегии уровня ядра

    Просто почти никто документацию к каждому процесору не читает.

     
     
  • 3.48, Аноним (34), 17:55, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и если честно, процессоров от VIA я в десктопах не встречал больше 20 лет. Одни интелы да амудэ.
     
     
  • 4.54, Аноним (54), 18:29, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В тонкие клиенты HP ставили
     
  • 3.55, Аноним (54), 18:32, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Т.е. если задокументировал бекдор то это не бекдор. Даже если он дает необоснованное широкие возможности. Такого режим нет ни в интеле ни в амд. Да это какое-то новое слово в софистике. Записал запомнил буду использовать.
     
     
  • 4.94, Аноним (34), 21:18, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы включить этот "бэкдор", вам нужны права рута. Если у вас уже есть права рута, то вам никакие "бэкдоры", дающие эскалацию до рута, не нужны. Это просто специальный режим со своими командами для нишевых применений, оказавшийся почти никому не нужным, и поэтому малоизвестный.

    И не надо выдумывать тут заговоры, проц. родом из нулевых, это сейчас бэкдоры мейнстрим, а в нулевых моды на бэкдоры не было, за них бы компании в клочья порвали в судах, и защита "вся индустрия так делает" бы не прокатила.

     

  • 1.63, Михрютка (ok), 19:34, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >>>Всего компанией Alibaba разработано 11 различных чипов RISC-V, которых уже выпущено более 2.5 млрд экземпляров,

    я извиняюсь, это два с половиной ярда тредов или ядер или корпусов?

    в статье, которую обсуждают на HN, вообще прекрасно

    "Alibaba says it has shipped more than 2.5 billion of those IPs."

    IP - это что?

    Internet Protocol?
    Intellectual Property?
    Indecent Proposal?
    Italian Pasta?

    вопросы, вопросы...

     
     
  • 2.66, нате (?), 19:47, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Intellectual Property.

    В данном контексте устоявшийся термин = https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-cores

     
     
  • 3.73, Михрютка (ok), 20:05, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Intellectual Property.
    > В данном контексте устоявшийся термин = https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-cores

    если что, ето был риторический вопрос.

    ip cores в данном случае такая же бессмысленная пузомерка, как оракловые или бимеровские PU, которые означают в каждый данный момент то, что хочется вендору.

    мне по любому непонятно употребление именно IP термина - если это продажа за пределами алибабы, 2.5 миллиарда это так или иначе "много", где эти продажи проявились?

    если это производство для внутренних нужд алибабы, кто покупал IP?

    ну и как вариант - маркетологи алибабы клали на ваши вопросы, им главное забабахать презентацию покрасивше и с побольше ноликов, а там хоть синь цзян пин винь яо пу

     
     
  • 4.81, erthink (ok), 20:18, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Маркетологи алибабы просто в тренде хайпа вокруг RISC-V.

    Хотя не удивлюсь, что имеется в виду суммарный тираж по всех заключенным контрактам на печать IP на всех фабриках (включая TSCM).

    Это ровно то, что я имел в виду говоря что у RISC-V примерно нулевой экспортный потенциал, и что ВТБ через несколько лет будет в очередной судиться за возврат авантюрных кредитов.

     

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