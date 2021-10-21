Компания Alibaba открыла наработки, связанные с RISC-V процессорами XuanTie

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|2.65, нате (?), 19:41, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Одно ядро Эльбрус-8СВ (1891ВМ12БЯ, 1500 МГц) на сортировках примерно вдвое медленнее одного ядра последних Xeon Scallable 3th Gen 3000 МГц (и на большей частоте они могут работать только временно, тем более с AVX512).
На математике Эльбрус-8СВ может быть как быстрее последних Xeon-ов, так и медленнее - смотря под что оптимизирован код.
На JS и всяческом байт-коде Эльбрусы медленнее, ибо нет JIT-ов - примерно как если Xeon запустить на той-же частоте и отключить JIT.
Всего в Эльбрус-8СВ 8 ядер, а потребляет 90 Ватт (1891ВМ12БЯ, 1500 МГц).
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|3.68, pavlinux (ok), 19:48, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Шо ты гоншь, бред наимутнейший... :рукалицо:
Эльбрус - тормозилово, по FLOPSам/INTaм он так и остался в 2000 году.
> На JS и всяческом байт-коде
ЖаваСкрипт, это просто язык с синтаксисом Джавы, он не компилится в байт-код ))))
Могут, но никто этого не делает.
> смотря под что оптимизирован код.
Пишут "ПОДО что" ...
Какие, пля, JIT в процессоре, ты откудо приползло, с сайта women.ru?
Пиштец, меня два года не было, Опеннет ещё тупее стал.
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|4.76, erthink (ok), 20:06, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Шо ты гоншь, бред наимутнейший... :рукалицо:
Хм, тут же очевидно что речь о бечмарках на JS, которые тормозят из-за отсутствия JIT в JavaScript для e2k.
А всё остальное (видимо) повторено с моих слов:
> Предпоследний Эльбрус-8СВ (28 нм, 1500 МГц, 2018) примерно вдвое медленнее последнего Xeon Scalable 5317 (10 нм, 3000 МГц, 2021).
> Проверял сам на бенчмарке сортировок, а на "математике" Эльбрус нередко даже быстрее.
https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/125560.html#129
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|5.80, pavlinux (ok), 20:13, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>> Шо ты гоншь, бред наимутнейший... :рукалицо:
> Хм, тут же очевидно что речь о бечмарках на JS, которые тормозят
> из-за отсутствия JIT в JavaScript для e2k.
Какой ёбнврт JIT для JavaScript, причём тут e2k???? Ааааааа, модер, убей дебилов.
ЖаваСкрипт обрабатывают Движки, это не JIT. Баш видел, от тоже самое, только в HTML всунули.
99% движков написаны на С/С++, без апаратнозависимого кода.
Хочется подрочится с VLIW оптимизацией, ну вперде, на 5% разгоните...
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|6.86, erthink (ok), 20:32, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не вы дебил или прикалываетесь?
Очевидно же что речь о движках JS, в которых нет JIT c кодогенирацией для e2k.
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|5.82, pavlinux (ok), 20:19, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> еее какой человек на огонек зашел
> салом алейкум, уважаемый :)
Пойду я обратно, на порнохаб...
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|6.83, Михрютка (ok), 20:22, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> еее какой человек на огонек зашел
>> салом алейкум, уважаемый :)
> Пойду я обратно, на порнохаб...
ну ты бы хоть ссылочку на репо кинул :)
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|2.6, Бобби Фишер (?), 15:55, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+15 +/–
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Так они внесут. Только форк переименую. Яхонт-Краб-243 и список авторов на академиков РАЕН поменяют.
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|2.60, нате (?), 19:11, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Можно теперь не разрабатывать свой RISC-V процессор...
В смысле разрабатывать?
Это же он примерно и есть, примерно буквально - такой же "свой" как Байкал = компиляция из покупных IP-ядер и готовых IP-блоков периферии с тиражем на TSMC.
Александр Галицкий (основной инвестор-апологет RISC-V) на днях буквально так и вещал про "Lego": Берешь готовые кубики и собираешь "свой" процессор, а в софт вообще вкладываться не надо, все уже готовое!
Только бабло стриги!
Жаль что всё это старательно называют "отечественными разработками" и умудряются ставить в один ряд с Эльбрусами (где действительно собственная разработка, а не bolgenos.ru по теме процессоров).
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|3.79, erthink (ok), 20:12, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> Можно теперь не разрабатывать свой RISC-V процессор...
> В смысле разрабатывать?
> Это же он примерно и есть, примерно буквально - такой же "свой"
> как Байкал = компиляция из покупных IP-ядер и готовых IP-блоков периферии
> с тиражем на TSMC.
> Александр Галицкий (основной инвестор-апологет RISC-V) на днях буквально так и вещал про
> "Lego": Берешь готовые кубики и собираешь "свой" процессор, а в
> софт вообще вкладываться не надо, все уже готовое!
Короче, Ядро и Ростех уже сделали "отечественный" процессор на RISC-V ISA ;)
Осталось вернуть деньги.
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|2.10, Null (??), 16:05, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Общего назначения. По энергопотреблению вроде не особо горячие
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|6.32, Аноним (32), 16:48, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Чето не в настроении сегодня. Приходи завтра, может разрешу.
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|3.23, ryoken (ok), 16:19, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Они ж только на свой проц перелезли на арме, уже и арм им жмёт? :D
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|4.24, Аноним (16), 16:28, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Возможно перестраховываются.
Рейдерский захват ARM China всех настораживает.
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|5.27, Аноним (22), 16:36, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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Расслабься, рейдерский захват ARM China провалился, китайцы не сдались.
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|6.29, Аноним (16), 16:40, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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>провалился, китайцы не сдались
Так они и захватили, углубитесь в тему (*из разных источников). Там поддержка на уровне властей.
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|7.30, Аноним (16), 16:44, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Китайцы так и не научились цивилизованно сотрудничать.
Постоянные новости о плагиате, нарушениях авторского права и промышленном шпионаже.
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|8.33, пох. (?), 16:51, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Чо не так-то Цывилизованно же ж отжали, без налета автоматчиков и всех мордой в... текст свёрнут, показать
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|8.38, n00by (ok), 17:30, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
Типичное мнение дикого лаовая, который даже не умеет кушать палочками http ww... текст свёрнут, показать
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|10.43, n00by (ok), 17:40, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Естественно, наивность Написано же Микрософт ДОС Значит создал её великий Уил... текст свёрнут, показать
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|11.45, Аноним (16), 17:48, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
Вы приводите какой-то частный случай, я же говорю об общей тенденции Только не... текст свёрнут, показать
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|12.50, n00by (ok), 18:00, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
Я понимаю, что уметь считать до двух ныне не в тренде А найти в разных источни... текст свёрнут, показать
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|13.52, Аноним (16), 18:08, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
Так вы не просто смотрите на процент, а если реально хотите разобраться, то могл... текст свёрнут, показать
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|12.88, f95 (ok), 20:40, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Что тут не понимать, тут либо знаешь, либо нет А никаких сурцов Ваше высочество... текст свёрнут, показать
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|9.67, Аноним (16), 19:48, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
Вы когда такие примеры приводите, поинтересовались, что происходило в те времена... текст свёрнут, показать
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|7.35, Аноним (22), 17:08, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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> Так они и захватили
У кого? У самих себя?! Все права у китайцев были, а Запад хотел отжать, но не получилось, к счастью.
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|8.39, Анонм (?), 17:32, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Что же в это время делали Север и Юг Очень интересно что сейчас по этому поводу... текст свёрнут, показать
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|8.57, Dnina (ok), 18:55, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Т е ты стал счастливым человеком из-за этого Барнаул, Алтайский край во всей к... текст свёрнут, показать
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|4.31, derghast (ok), 16:45, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Может какие-нибудь контроллеры (для ssd, к примеру) будут разрабатывать, чип безопасности. Не обязательно же cpu на risc-v переводить, можно что-то периферийное.
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|4.84, funny.falcon (?), 20:23, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кроме центральных процессоров в телефонах/ноутбуках/часах и в пр. есть куча (микро)контроллеров. И там применение RISC-V более чем оправдано.
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|5.85, erthink (ok), 20:29, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Кроме центральных процессоров в телефонах/ноутбуках/часах и в пр. есть куча (микро)контроллеров.
> И там применение RISC-V более чем оправдано.
Да, именно так.
Собственно, RISC-V изначально так и задумывали - как эффективное low-end решение для "кофеварок" (поэтому в базовом наборе даже умножения нет).
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|1.5, Аноним (5), 15:42, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Китайские процессоры? Помнится, пару лет назад они очень гордились своими десктопными процессорами на базе мипса. Только по производительности они там 1/100 х86 аналогичной мощности были. И техпроцессы только 10 летней давности (потому что им никто не даёт технологии). Там ещё были "конкуренты" нвидии в плане видяшек (что всё равно впечатляет по правде). А вот серверные камни другое дело, китайским дц требуются свои доступные камни и там большую роль играет тепловыделение и энергоэффективность. Только десктоп из тех серверных камней не соберёшь.
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|2.8, Аноним (4), 15:57, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это открытая архитектура. Не надо недооценивать всю важность этой новости. Свосем скоро риски-ириски будут везде. Главное подсуетиться и оседлать волну.
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|3.20, Аноним (5), 16:17, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я просто хочу десктоп без спектры и psp. Китайский лаптоп Столлмана -- это самое близкое, что существовало на рынке.
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|1.11, sadrusmar (?), 16:08, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Байден и Пентагон как обычно будут озабочены, Трамп не упустит возможности пнуть демократов. А китайцы тем временем уже собираются на Луну.
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|2.18, n00by (ok), 16:17, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Китайцы собираются на Тайвань, а Байден и Пентагон потирают ладошки. Так что закупайтесь ойфонами, пока TSMC случайно не утонула.
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|2.19, Аноним (4), 16:17, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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На Луне уже живут лунатики. Китайцев там ненадобно. Лунатики уже американцам все доходчиво объяснили.
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|2.26, Аноним (16), 16:33, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Какая Луна, там TSMC начинает уже заводы строить в Японии и США, чтобы если что было куда перенестись.
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|1.14, Аноним (4), 16:11, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В очередной раз убеждаюсь что это самый полезный ИТ сайт в рунете. Нигде больше ещё не видел новость об этом.
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|2.51, Аноним (51), 18:07, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> В очередной раз убеждаюсь что это самый полезный ИТ сайт в рунете.
Это если комментарии не читать.
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|3.70, Аноним (70), 20:01, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Только ради комментариев захожу. Приятно почитывать тупизну.
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|4.95, Аноним (95), 21:23, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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писать эту тупизну еще приятнее
а уж минусовать - что твоя наркота
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|2.42, Аноним (4), 17:36, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Отличное видео, вдохновляющие. Единственное что меня иногда посещает идея, чтобы было бы неплохо, все отечественные ИТ корпорации перенести в Сочи в Имеретинку. Эффект синергии, наш ответ Кремневой долине.
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|4.69, Anonymous XE (?), 19:53, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тогда уж около Белояркой АЭС, там мощности поболее. Билибинскую скоро вообще выведут из эксплуатации, электричества в регионе будет совсем мало.
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|3.75, чеправдачоли (?), 20:06, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>все отечественные ИТ корпорации
хх держат в плену на кипре, нидерландах.... а так бы да, они бы с радостью. помолись за них, задонать им, обязательно поможет.
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|3.77, Аноним (77), 20:07, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>перенести в Сочи в Имеретинку
И нанять местных хачей в программисты и инженеры?
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|2.89, 1111 (??), 20:47, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Там же есть и ответ на вопрос "Почему не RISC-V"
такого ответа в видео нет, потому что там упоминается байкал на риск5, а ещё упоминается то разрабатывать ядра не в их компетенции - могут только собирать из готовых блоков.
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|3.91, erthink (ok), 20:57, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Там же есть и ответ на вопрос "Почему не RISC-V"
> такого ответа в видео нет, потому что там упоминается байкал на риск5,
> а ещё упоминается то разрабатывать ядра не в их компетенции -
> могут только собирать из готовых блоков.
> а ещё упоминается то разрабатывать ядра не в их компетенции - могут только собирать из готовых блоков.
Это половина ответа "почему не r5".
Вторая половина была озвучена на позавчерашнем "круглом столе" в iz.ru по теме "цифрового суверенитета" (который просто пших без МЦСТ).
Там представитель Байкала сказал "нужно смотреть на зрелось инфраструктуры", т.е. чтобы весь софт был полностью готовым и не вообще требовалось заниматься допилом gcc/llvm/binuils/gnulibc/uboot/etc как это сделали в Alibaba...
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|1.34, Аноним (34), 17:05, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>уже выпущено более 2.5 млрд экземпляров
И куда же установлены эти 2.5 миллиарда экземпляров?
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|1.36, Аноним (34), 17:10, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Timeo Danaos et dona ferentes.
От "подарочков" архитектуры x86 в виде микроархитектурных уязвимостей до сих пор отделаться не можем, ибо если от них реально отделаться, то либо сломается весь софт, какой можно, либо производительность просядет в каменный век.
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|2.90, Аноним (90), 20:47, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эти уязвимости никакого отношения к x86 не имеют, проблема лежит глубже. Spectre и Meltdown есть и на ARM.
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|3.92, erthink (ok), 20:59, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Эти уязвимости никакого отношения к x86 не имеют, проблема лежит глубже. Spectre
> и Meltdown есть и на ARM.
Чуток поправлю - Есть на всех быстрых ЦПУ с RISC архитектурой, ибо им для для скорости нужны ОоО и спекулятивное выполнение.
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|2.44, Аноним (22), 17:46, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В этом и подвох риск-в, каждый орхитектор делает: "мой бэкдор не заметят".
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|2.47, Аноним (34), 17:52, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не бэкдор был, а ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ фича - особый режим процессора.
>его потребуется активировать, для чего нужны привилегии уровня ядра
Просто почти никто документацию к каждому процесору не читает.
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|3.48, Аноним (34), 17:55, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да и если честно, процессоров от VIA я в десктопах не встречал больше 20 лет. Одни интелы да амудэ.
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|3.55, Аноним (54), 18:32, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Т.е. если задокументировал бекдор то это не бекдор. Даже если он дает необоснованное широкие возможности. Такого режим нет ни в интеле ни в амд. Да это какое-то новое слово в софистике. Записал запомнил буду использовать.
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|4.94, Аноним (34), 21:18, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтобы включить этот "бэкдор", вам нужны права рута. Если у вас уже есть права рута, то вам никакие "бэкдоры", дающие эскалацию до рута, не нужны. Это просто специальный режим со своими командами для нишевых применений, оказавшийся почти никому не нужным, и поэтому малоизвестный.
И не надо выдумывать тут заговоры, проц. родом из нулевых, это сейчас бэкдоры мейнстрим, а в нулевых моды на бэкдоры не было, за них бы компании в клочья порвали в судах, и защита "вся индустрия так делает" бы не прокатила.
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|1.63, Михрютка (ok), 19:34, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>>>Всего компанией Alibaba разработано 11 различных чипов RISC-V, которых уже выпущено более 2.5 млрд экземпляров,
я извиняюсь, это два с половиной ярда тредов или ядер или корпусов?
в статье, которую обсуждают на HN, вообще прекрасно
"Alibaba says it has shipped more than 2.5 billion of those IPs."
IP - это что?
Internet Protocol?
Intellectual Property?
Indecent Proposal?
Italian Pasta?
вопросы, вопросы...
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|3.73, Михрютка (ok), 20:05, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Intellectual Property.
> В данном контексте устоявшийся термин = https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-cores
если что, ето был риторический вопрос.
ip cores в данном случае такая же бессмысленная пузомерка, как оракловые или бимеровские PU, которые означают в каждый данный момент то, что хочется вендору.
мне по любому непонятно употребление именно IP термина - если это продажа за пределами алибабы, 2.5 миллиарда это так или иначе "много", где эти продажи проявились?
если это производство для внутренних нужд алибабы, кто покупал IP?
ну и как вариант - маркетологи алибабы клали на ваши вопросы, им главное забабахать презентацию покрасивше и с побольше ноликов, а там хоть синь цзян пин винь яо пу
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|4.81, erthink (ok), 20:18, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Маркетологи алибабы просто в тренде хайпа вокруг RISC-V.
Хотя не удивлюсь, что имеется в виду суммарный тираж по всех заключенным контрактам на печать IP на всех фабриках (включая TSCM).
Это ровно то, что я имел в виду говоря что у RISC-V примерно нулевой экспортный потенциал, и что ВТБ через несколько лет будет в очередной судиться за возврат авантюрных кредитов.
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