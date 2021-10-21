Компания Alibaba открыла наработки, связанные с RISC-V процессорами XuanTie

Alibaba, одна из крупнейших китайских IT-компаний, объявила об открытии наработок, связанных с процессорными ядрами XuanTie E902, E906, C906 и C910, построенными на базе 64-разрядной архитектуры набора команд RISC-V. Открытые ядра XuanTie будут развиваться под новыми именами OpenE902, OpenE906, OpenC906 и OpenC910.

Схемы, описания аппаратных блоков на языке Verilog, симулятор и сопутствующая проектная документация опубликованы на GitHub под лицензией Apache 2.0. Отдельно опубликованы адаптированные для работы с чипами XuanTie варианты компиляторов GCC и LLVM, библиотеки Glibc, инструментария Binutils, загрузчика U-Boot, ядра Linux, связующего интерфейса OpenSBI (RISC-V Supervisor Binary Interface), платформы для создания встраиваемых Linux-систем Yocto, а также патчи для запуска платформы Android.

XuanTie C910, наиболее мощный из открытых чипов, выпускается подразделением T-Head с использованием техпроцесса 12 nm в 16-ядерном варианте, работающем на частоте 2.5 GHz. Производительность чипа в тесте Coremark достигает 7.1 Coremark/MHz, что превосходит процессоры ARM Cortex-A73. Всего компанией Alibaba разработано 11 различных чипов RISC-V, которых уже выпущено более 2.5 млрд экземпляров, и компания работает над становлением экосистемы для дальнейшего продвижения архитектуры RISC-V не только для IoT-устройств, но и для других типов вычислительных систем.

Напомним, что RISC-V предоставляет открытую и гибкую систему машинных инструкций, позволяющую создавать микропроцессоры для произвольных областей применения, не требуя при этом отчислений и не налагая условий на использование. RISC-V позволяет создавать полностью открытые SoC и процессоры. В настоящее время на базе спецификации RISC-V разными компаниями и сообществами под различными свободными лицензиями (BSD, MIT, Apache 2.0) развивается несколько десятков вариантов ядер микропроцессоров, SoC и уже производимых чипов. Из операционных систем с качественной поддержкой RISC-V можно отметить GNU/Linux (присутствует начиная с выпусков Glibc 2.27, binutils 2.30, gcc 7 и ядра Linux 4.15), FreeBSD и OpenBSD.

Кроме RISC-V компания Alibaba занимается разработкой и систем на базе архитектуры ARM64. Например, одновременно с открытием технологий XuanTie представлен новый серверный SoC Yitian 710, содержащий 128 ядер ARMv9 собственной разработки, работающих на частоте 3.2 GHz. Чип оснащён 8 каналами памяти DDR5 и 96 линиями PCIe 5.0. При производстве чипа использован техпроцесс 5 nm, что позволило интегрировать на подложке 628 mm² около 60 миллиардов транзисторов. По производительности Yitian 710 опережает самые быстрые ARM-чипы примерно на 20%, а по энергопотреблению более эффективен примерно на 50%.



