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В Китае создан открытый RISC-V процессор XiangShan, конкурирующий с ARM Cortex-A76

07.07.2021 13:36

Институт компьютерных технологий китайской академии наук представил проект XiangShan, с 2020 года развивающий высокопроизводительный открытый процессор на базе архитектуры набора команд RISC-V (RV64GC). Наработки проекта открыты под пермиссивной лицензией MulanPSL 2.0.

Проектом опубликовано описание аппаратных блоков на языке Chisel, который транслируется в Verilog, эталонная реализация на базе FPGA и образы для симуляции работы чипа в открытом Verilog-симуляторе Verilator. Также доступны схемы и описания архитектуры (всего более 400 документов и 50 тысяч строк кода), но основная часть документации на китайском языке. В качестве эталонной операционной системы, используемой при тестировании реализации на базе FPGA, применяется Debian GNU/Linux.

XiangShan претендует на звание самого высокопроизводительного чипа RISC-V, превосходящего SiFive P550. В этом месяце планируется завершить тестирование на базе FPGA и выпустить под кодовым именем "Yanqi Lake" 8-ядерный прототип чипа, работающий на частоте 1.3 GHz и произведённый в компании TSMC с использованием техпроцесса 28nm. Чип включает кэш 2МБ, контроллер памяти с поддержкой памяти DDR4 (до 32GB ОЗУ) и интерфейс PCIe-3.0-x4.

Производительность первого чипа в тесте SEPC2006 оценивается в 7/Ghz, что соответствует чипам ARM Cortex-A72 и Cortex-A73. До конца года намечено производство второго прототипа "South Lake" с улучшенной архитектурой, который будет переведён в компании SMIC с техпроцессом 14nm и увеличением частоты до 2 GHz. Ожидается, что производительность второго прототипа в тесте SEPC2006 составит 10/Ghz, что близко к процессорам ARM Cortex-A76 и Intel Core i9-10900K, и превосходит SiFive P550, самый быстрый CPU RISC-V, производительность которого 8.65/Ghz.

Напомним, что RISC-V предоставляет открытую и гибкую систему машинных инструкций, позволяющую создавать микропроцессоры для произвольных областей применения, не требуя при этом отчислений и не налагая условий на использование. RISC-V позволяет создавать полностью открытые SoC и процессоры. В настоящее время на базе спецификации RISC-V разными компаниями и сообществами под различными свободными лицензиями (BSD, MIT, Apache 2.0) развивается несколько десятков вариантов ядер микропроцессоров, SoC и уже производимых чипов. Из операционных систем с качественной поддержкой RISC-V можно отметить Linux (присутствует начиная с выпусков Glibc 2.27, binutils 2.30, gcc 7 и ядра Linux 4.15) и FreeBSD.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.heise.de/news/Offe...)
  2. OpenNews: В OpenBSD добавлена начальная поддержка архитектуры RISC-V
  3. OpenNews: MIPS Technologies прекращает развитие архитектуры MIPS в пользу RISC-V
  4. OpenNews: Представлен RV64X, открытый GPU на базе технологий RISC-V
  5. OpenNews: Android портирован для плат на архитектуре RISC-V
  6. OpenNews: Микроядро seL4 математически верифицировано для архитектуры RISC-V
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55451-risc-v
Ключевые слова: risc-v, xiangshan
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:34, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Понимаю, что занимаюсь "приплетением рашки" но никто не в курсе, у нас кикие-нибудь байкалостроители на эту тему дёргались? ИМХО, единственное перспективное направление ведь.
     
     
  • 2.2, Онаним (?), 13:39, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так байкалопилы так же смотрят в сторону risc-v, но судя по новостям - только в рамках активного сетевого оборудования
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 13:45, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну хоть так. Может и до корпусов досмотрятся. А то попытки то втиснуться в битком набитый автобус ARM, то залезть на тонущую ржавую баржу MIPS выглядят странно и, как-то нескрепно, что-ли.
     
     
  • 4.14, пох. (?), 13:52, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что не так с ржавой баржой?! Вполне себе в духе традиций.
    Можно, в конце-концов, попа пригласить.

     
     
  • 5.23, InuYasha (??), 13:58, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И побольше. И всех - на эту баржу.
     
  • 2.3, Ilya Indigo (ok), 13:40, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    "Байкалостраители" на 146% зависят от гос-ва которому огромный болт класть на развитие страны, им лишь бы разворовывать, пилить, делить и пиариться по зомбоящику и на развитие отросли с выходом на общий рынок им плевать!
    Ваш КО.
     
     
  • 3.9, пох. (?), 13:48, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > "Байкалостраители" на 146% зависят от гос-ва

    а делать что-то для людей они не пробовали, или им государство не велит? Почему вон ведроид (тот что hardkernel) ни от какого государства не зависит?

    P.S. нет, я догадываюсь что "а чтоб им не мешать - мы не договаривались!"

     
     
  • 4.16, Ilya Indigo (ok), 13:55, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >> "Байкалостраители" на 146% зависят от гос-ва
    > а делать что-то для людей они не пробовали, или им государство не
    > велит? Почему вон ведроид (тот что hardkernel) ни от какого государства
    > не зависит?
    > P.S. нет, я догадываюсь что "а чтоб им не мешать - мы
    > не договаривались!"

    Вы сами пробовали бизнесом в РФ заниматься!
    Во-первых это очень не выгодно и рискованно!
    Во-вторых даже если что-то начинает получаться, его начинают отжимать.

    На развитие подобного нужны очень большие вложения и помощь, прежде всего от гос-ва, которому на это болт класть.
    И зачем им ввязываться во всякие авантюры и геморрой на ровном месте, когда гос-во и так им платит и соответсвено заказывает и направляет их деятельность?

     
  • 3.41, Аноньимъ (ok), 14:19, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто не пустит чипы РФ на общий рынок, даже если каким-то чудом они будут превосходить конкурентов.
    Не говоря уже о том, что эпоха глобализма кончилась 2 года назад.
     
  • 2.4, OnTheEdge (ok), 13:40, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    если вы о пятых рисках, то вики говорит что да, см. конторы: «Миландр», Syntacore, CloudBEAR
     
  • 2.5, пох. (?), 13:40, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ЗАЧЕМ?! Вон  - китайцы все уже сделали, бери и покупай.

    Своей tsmc у тебя все равно нет. Так зачем платить больше?

     
     
  • 3.10, Аноним (1), 13:49, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Можно подумать, что у китайцев TSMC своя.
     
     
  • 4.13, пох. (?), 13:51, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно подумать, что нет?
    Попробуй отжать.
     
     
  • 5.18, Аноним (1), 13:56, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ведь верно! Нельзя отжать у кого-то то, что ему не принадлежит. Ну... пока не принадлежит.
     
  • 2.6, Anon100500 (?), 13:44, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, дёргались.
    Отечественный микроконтроллер на базе RISC-V уже есть:
    https://habr.com/ru/company/milandr/blog/518138/

    https://ic.milandr.ru/products/mikroskhemy_v_plastikovykh_korpusakh/k1986vk025



     
     
  • 3.8, Аноним (1), 13:46, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Выглядит интересно. Не революционно, но жизнеспособно.
     
  • 3.12, пох. (?), 13:50, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Состояние разработки Планируемая дата завершения ОКР IV квартал 2021 г.

    это скорее "нет" чем "есть"
    (нет, я понимаю, что у _этого_ китайца то же самое)

     
     
  • 4.20, Anonim (??), 13:56, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У китайца НЕ тоже самое. Миландр кроме ядра RISC-V добавил еще кучу блоков собственной разработки, причем весьма специфических. И начиная с прошлого года они рассылают образцы чипов для тестирования. Так что это уже "есть".
     
     
  • 5.33, пох. (?), 14:11, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Э... там вроде что-то про fpga в оригинале? Какие ж это "образцы". А те чуваки вроде рассылают (правильным пацанам, от иван-иваныча) как раз образцы, хотя и недотестированные.

    Хотя, конечно, вполне возможно что да, китаец-то рассылает, а у этих "не вижу патологии, мешающей тоже говорить, что рассылаете".

     
  • 2.34, Аноним (34), 14:11, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >у нас кикие-нибудь байкалостроители на эту тему дёргались?

    https://github.com/miet-riscv-workgroup

     

  • 1.11, maximnik0 (?), 13:49, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Смотриш на схему процессора и думаеш- "перепилинный" Sparc.Очень напоменает iv версию.
     
  • 1.15, InuYasha (??), 13:53, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Классно. Но, как ни крути - само производство кристаллов всё равно ограничено десятком фабрик по всему миру. И оборудованием, недоступным почти никому. Это к вопросу зависимости от проприетарщины.
     
     
  • 2.28, ыы (?), 14:01, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Любой может купиь необходимое оборудование. Покупайте, начинайте производство...
     
     
  • 3.31, anaoinaph (?), 14:05, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ну да, дай миллиарды баксов.
     
     
  • 4.36, Аноним (1), 14:15, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И персональное разрешение от "дяди Сэма".
     

  • 1.17, Аноним (-), 13:55, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    RiscV International не занимается разработкой открытых бесплатных микроархитектур для RISC-V чипов под разные задачи(от embedded до серверов)?
     
     
  • 2.22, Аноним (1), 13:58, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Возможно, туплю, но пятёрка это, вроде как, набор команд и принципов их обработки. Непосредственно топологию каждый пилит так как ему нравится.
     

  • 1.19, hefenud (ok), 13:56, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Разработали это прекрасно
    Ссылки на готовый продукт будут? Плату с процом продают, условный аналог Малинки-Апельсинки-Бабаны? Нет? Опять все только на бумаге? Разбудите, как будет в продаже по вменяемой цене
     
  • 1.21, Аноним (21), 13:57, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какая пермиссивная эта ваша Мулан!
     
  • 1.24, Аноним (24), 13:59, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >В качестве эталонной операционной системы, используемой при тестировании реализации на базе FPGA, применяется Debian GNU/Linux.

    А почему не devuan, Debian тяжелый с SystemD?

     
  • 1.25, ыы (?), 13:59, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >SEPC2006

    SPECint2006  ?

     
  • 1.26, Беня Коломойский (?), 14:00, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Расслабьтесь, это не для вас, а для личных нужд ZOGа, как и все эти Эльбрусы и прочие дерьмусы.
     
     
  • 2.35, пох. (?), 14:13, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Расслабьтесь, это не для вас, а для личных нужд ZOGа

    тем более надо выяснять, какой у ZOG хитрый план. Казалось бы вот - зачем ему это ненужно? Но ZOG хитер и коварен. Так что может план-то и ничего, нам тоже зайдет.

     

  • 1.27, Аноним (27), 14:00, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Микроархитектурные уязвимости и сторонние каналы в комплекте?
     
  • 1.29, Аноним (27), 14:03, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Наработки проекта открыты под пермиссивной лицензией MulanPSL 2.0.

    Надо было под

    >Winnie The Pooh Public License (WTPPL)

     
  • 1.30, Аноним (30), 14:04, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Янки Лейк, значит, и следующий тоже лейк
    Чот с этими лейками прям эпидемия какая-то пошла у всех.
     
     
  • 2.32, Аноним (24), 14:06, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так Китай же.
     

  • 1.37, Kuromi (ok), 14:15, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Китайцы как обычно делают прогресс методом копи-паста?
     
     
  • 2.39, vz_2 (?), 14:17, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вся совесткая микроэлектроника это шлифовка и послойное фотографирование. И ничего делали для себя.
     

  • 1.38, vz_2 (?), 14:16, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Raspberry Pi 5 хотел бы на RISC-V и со слотом NVMe M.2 2280
     
  • 1.40, vz_2 (?), 14:19, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слышал Байкал тоже хочет RISC-V
     
  • 1.42, pavlinux (ok), 14:24, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > "Yanqi Lake"

    Лёгкий троллинг )))

     
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