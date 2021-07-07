В Китае создан открытый RISC-V процессор XiangShan, конкурирующий с ARM Cortex-A76

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|1.1, Аноним (1), 13:34, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Понимаю, что занимаюсь "приплетением рашки" но никто не в курсе, у нас кикие-нибудь байкалостроители на эту тему дёргались? ИМХО, единственное перспективное направление ведь.
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|2.2, Онаним (?), 13:39, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так байкалопилы так же смотрят в сторону risc-v, но судя по новостям - только в рамках активного сетевого оборудования
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|3.7, Аноним (1), 13:45, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну хоть так. Может и до корпусов досмотрятся. А то попытки то втиснуться в битком набитый автобус ARM, то залезть на тонущую ржавую баржу MIPS выглядят странно и, как-то нескрепно, что-ли.
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|4.14, пох. (?), 13:52, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Что не так с ржавой баржой?! Вполне себе в духе традиций.
Можно, в конце-концов, попа пригласить.
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|2.3, Ilya Indigo (ok), 13:40, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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"Байкалостраители" на 146% зависят от гос-ва которому огромный болт класть на развитие страны, им лишь бы разворовывать, пилить, делить и пиариться по зомбоящику и на развитие отросли с выходом на общий рынок им плевать!
Ваш КО.
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|3.9, пох. (?), 13:48, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> "Байкалостраители" на 146% зависят от гос-ва
а делать что-то для людей они не пробовали, или им государство не велит? Почему вон ведроид (тот что hardkernel) ни от какого государства не зависит?
P.S. нет, я догадываюсь что "а чтоб им не мешать - мы не договаривались!"
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|4.16, Ilya Indigo (ok), 13:55, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>> "Байкалостраители" на 146% зависят от гос-ва
> а делать что-то для людей они не пробовали, или им государство не
> велит? Почему вон ведроид (тот что hardkernel) ни от какого государства
> не зависит?
> P.S. нет, я догадываюсь что "а чтоб им не мешать - мы
> не договаривались!"
Вы сами пробовали бизнесом в РФ заниматься!
Во-первых это очень не выгодно и рискованно!
Во-вторых даже если что-то начинает получаться, его начинают отжимать.
На развитие подобного нужны очень большие вложения и помощь, прежде всего от гос-ва, которому на это болт класть.
И зачем им ввязываться во всякие авантюры и геморрой на ровном месте, когда гос-во и так им платит и соответсвено заказывает и направляет их деятельность?
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|3.41, Аноньимъ (ok), 14:19, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Никто не пустит чипы РФ на общий рынок, даже если каким-то чудом они будут превосходить конкурентов.
Не говоря уже о том, что эпоха глобализма кончилась 2 года назад.
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|2.4, OnTheEdge (ok), 13:40, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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если вы о пятых рисках, то вики говорит что да, см. конторы: «Миландр», Syntacore, CloudBEAR
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|2.5, пох. (?), 13:40, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ЗАЧЕМ?! Вон - китайцы все уже сделали, бери и покупай.
Своей tsmc у тебя все равно нет. Так зачем платить больше?
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|5.18, Аноним (1), 13:56, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А ведь верно! Нельзя отжать у кого-то то, что ему не принадлежит. Ну... пока не принадлежит.
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|3.12, пох. (?), 13:50, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Состояние разработки Планируемая дата завершения ОКР IV квартал 2021 г.
это скорее "нет" чем "есть"
(нет, я понимаю, что у _этого_ китайца то же самое)
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|4.20, Anonim (??), 13:56, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У китайца НЕ тоже самое. Миландр кроме ядра RISC-V добавил еще кучу блоков собственной разработки, причем весьма специфических. И начиная с прошлого года они рассылают образцы чипов для тестирования. Так что это уже "есть".
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|5.33, пох. (?), 14:11, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Э... там вроде что-то про fpga в оригинале? Какие ж это "образцы". А те чуваки вроде рассылают (правильным пацанам, от иван-иваныча) как раз образцы, хотя и недотестированные.
Хотя, конечно, вполне возможно что да, китаец-то рассылает, а у этих "не вижу патологии, мешающей тоже говорить, что рассылаете".
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|1.11, maximnik0 (?), 13:49, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Смотриш на схему процессора и думаеш- "перепилинный" Sparc.Очень напоменает iv версию.
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|1.15, InuYasha (??), 13:53, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Классно. Но, как ни крути - само производство кристаллов всё равно ограничено десятком фабрик по всему миру. И оборудованием, недоступным почти никому. Это к вопросу зависимости от проприетарщины.
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|2.28, ыы (?), 14:01, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Любой может купиь необходимое оборудование. Покупайте, начинайте производство...
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|1.17, Аноним (-), 13:55, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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RiscV International не занимается разработкой открытых бесплатных микроархитектур для RISC-V чипов под разные задачи(от embedded до серверов)?
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|2.22, Аноним (1), 13:58, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Возможно, туплю, но пятёрка это, вроде как, набор команд и принципов их обработки. Непосредственно топологию каждый пилит так как ему нравится.
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|1.19, hefenud (ok), 13:56, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Разработали это прекрасно
Ссылки на готовый продукт будут? Плату с процом продают, условный аналог Малинки-Апельсинки-Бабаны? Нет? Опять все только на бумаге? Разбудите, как будет в продаже по вменяемой цене
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|1.24, Аноним (24), 13:59, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>В качестве эталонной операционной системы, используемой при тестировании реализации на базе FPGA, применяется Debian GNU/Linux.
А почему не devuan, Debian тяжелый с SystemD?
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|2.35, пох. (?), 14:13, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Расслабьтесь, это не для вас, а для личных нужд ZOGа
тем более надо выяснять, какой у ZOG хитрый план. Казалось бы вот - зачем ему это ненужно? Но ZOG хитер и коварен. Так что может план-то и ничего, нам тоже зайдет.
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|1.29, Аноним (27), 14:03, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Наработки проекта открыты под пермиссивной лицензией MulanPSL 2.0.
Надо было под
>Winnie The Pooh Public License (WTPPL)
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|1.30, Аноним (30), 14:04, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Янки Лейк, значит, и следующий тоже лейк
Чот с этими лейками прям эпидемия какая-то пошла у всех.
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|2.39, vz_2 (?), 14:17, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вся совесткая микроэлектроника это шлифовка и послойное фотографирование. И ничего делали для себя.
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