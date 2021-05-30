Компания Alibaba открыла код распределённой СУБД PolarDB, основанной на PostgreSQL

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|2.18, trdm (ok), 14:25, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Соскучился по комментариям и документации на китайском? Я вот уж совсем нет...
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|3.20, Врач (??), 14:31, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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То есть комментарии на англицком норм, а на китайском нет? А между прочим это один из официальных языков ООН.
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|4.23, Аноним (23), 14:34, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Английский в машинном переводчике переводится куда лучше, чем китайский
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|5.26, Michael Shigorin (ok), 15:13, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это если машинный переводчик всё, кроме английского, _сперва_ пытается перевести на английский, а не как положено.
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|4.24, нах.. (?), 14:50, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На английском там как обычно - одна вода, и та переведена гуглтранслейтом.
А когда ты будешь искать "почему когда я делаю так и вот так получается вот такая хрень" - ты найдешь китайский форум с квадратиками. И предложение задавать вопросы в weechat. С ответами, помогающими познать дзен, но решительно не помогающими понять, что имел в виду гуглтранслейт.
Во всяком случае, так происходит с большинством китайских проектов.
Что-то такое, непонятное, местами даже интересное, но... использовать без знания разговорного китайского не получится.
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|5.32, Аноним (32), 15:42, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ничего, скоро будем писать "Кто не знает китайского - вон из профессии"
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|6.40, нах.. (?), 17:09, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, ну пару стандартных-то фраз, типа "пожалуйста, господин, не бейте меня больше своей бамбуковой палкой, я буду работать быстрее!" можно будет и заучить...
А в целом-то да, к тому и идет.
А на английском будут разрабатывать только новые CoC.md
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|4.41, Аноним (41), 17:12, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Tihs txet is wrtiten by a Cheese delvelopr. Ejoy redinng it.
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|1.2, Аноним (2), 12:03, 30/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хо-хо! Как говорится долго энтузиасты и небольшие фирмы играли в песочнице и вдруг пришла Алибаба и показала свой толстый патч.
Впечатляет, что уж.
Интересно узнать мнение сильных DBA на сколько PostgreSQL с этим функционалом стала конкурентом кровавым решениям?
Не скажу за Oracle, но MS SQL точно становится аутсайдером.
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|2.4, commiethebeastie (ok), 12:08, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Причем тут песочница? Ты Greenplum слышал что такое? Например там внутри plpythonu работает с обычными пользователями в отличии от ванильного постгреса.
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|3.5, Аноним (2), 12:12, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет не слышал, но я и не претендую на DBA статус.
Интересно, многие ли слышали про Greenplum? Там где я слушал про PostgreSQL это название ни разу не упоминалось.
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|3.10, Аноним (10), 13:51, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Только те, которые специализируются по мелкомягкой экосистеме.
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|3.13, Аноним (2), 14:04, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По этой теме могу подсказать сам.
MS SQL умеет два варианта отказоустойчивости.
Или вариант с общим диском или с репликацией.
В первом случае одна нода "заблокирована" и работает вторая.
Во втором варианте работают обе, но вторая RO
В обоих случаях эти решения по функционалу проигрывают описываемому в новости (при условии что это всё стабильно работает)
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|2.7, нах.. (?), 13:22, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Вообще-то пока она показала горку недокументированного непонятно что делающего кода.
Совершенно непригодного ни к какому использованию.
"обещают в три этапа", ню-ню.
Вангую, васян, что даже если обещалки выполнят (что неочевидно), ты в этом кошмаре китайского разума не сможешь разобраться - как уже было с tengine и прочими порождениями чуждых разумов.
А mssql вместе с орацлом - просто работают, годами и десятками лет. Понятна разница между "мы выложим в три этапа непонятно что" и работой? Ну ничего, школку закончишь - узнаешь.
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|4.47, нах.. (?), 18:03, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да нет, он прав. А ты убери отсюда свои нежные глазки золушка.
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|3.30, Michael Shigorin (ok), 15:27, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А mssql вместе с орацлом - просто работают, годами и десятками лет.
Вот возьму и познакомлю Вас с тем платиновым партнёром, который задачу "поднять RAC к утру взад" выполнил своими силами, потому как оракловая поддержка оперативно и грамотно разводила руками...
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|4.35, Прохожий (??), 16:12, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У нас такое было с PDB. Оракловая техподдержка не просто разводила руками, она тупо молчала. Пришлось своими силами обходиться.
А ещё вспоминается общение с техподдержкой Оракловой, где они ПОЛ ГОДА не могли идентифицировать проблему, пока это не сделал случайно один из DBA.
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|4.39, нах.. (?), 17:03, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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То ли вот дело неведомая китайская хрень - за пять минут поднимется. В зад.
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|3.34, Прохожий (??), 16:09, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А mssql вместе с орацлом - просто работают, годами и десятками лет.
За MS SQL не скажу, а по поводу Оракла. Это тихий ужас и рассадник сплошных багов. Там почти никогда ничего не работает с первой версией, если у тебя более-менее нестандартная конфигурация. Очень часто надо ждать патчей, иной раз не один год. Их поток, кстати, не оскудевает. Каждый раз в новом патчсете столько же патчей (если не больше), сколько в предыдущем.
Также не будем забывать о стоимости лицензий на Оракл. Там даже элементарные средства мониторинга производительности (performance pack) надо покупать отдельно от остальной СУБД.
Так что можно только поприветствовать появление бесплатных (относительно) и достойных конкурентов.
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|4.43, нах.. (?), 17:28, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да, эффективные менеджеры приветствуют - 6ЕШПЛАТНАААА! ВЗЯТЬ, ВЗЯТЬ, ВЗЯТЬ!
А потом такие опаньки, и знакомятся с понятием "vacuum full; reindex " ;-)
Но ничему, конечно же, не учатся.
А патчей от китайцев (не решающих их китайские проблемы) ты можешь в общем-то и не дождаться вообще никогда.
Ну ничего, зато на сэкономленные от лицензий деньги дэффективному менеджеру купят для тебя новый кнут.
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|2.8, Аноним (8), 13:23, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как PostgreSQL станет конкурентом если в нём всего этого нет и не будет? Вы же не надеетесь, что эти улучшения туда войдут?
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|3.17, Аноним (2), 14:08, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы вы ещё написали аргументы почему вы считаете что не войдут я бы продолжил с вами диалог.
Али - огромная корпорация и внутри они полагаются на это решение.
Для меня ваши утверждения не выглядят убедительно без серьезной аргументации.
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|3.46, richman1000000 (ok), 17:52, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я настраивал Postgres-XL, вполне годно на мой взгляд.
И Postgres не ставит целью быть конкурентом. Не путайте. Он аналог. Конкуренция подразумевает рекламу и гонку функциональности
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|2.16, Аноним (16), 14:07, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты маркетолог Алибибы, Лиу Пинь, мы тебя сразу узнали по тому бреду, который ты несешь. Если человеку хотя бы немного интересна конфиденциальность данных эта сабжевая погремушка строго противопоказана.
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|3.19, Аноним (2), 14:26, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Месье, вы в курсе что если вы строите нормальную инфраструктуру то сервер БД вообще ничего не одолжен никуда передавать. У серверов БД не должно быть выхода в интернет (и да, DNS им то же не очень то нужен)
Да хоть обмажьте закладками весь код это не принесет ни байта данных.
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|4.36, Аноним (16), 16:16, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Хорошая попытка Лиу Пинь, но нет. А Иране управление центрифугами тоже была в закрытом контуре, а толку?
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|5.48, Anon2 (?), 18:16, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так поставь на Эльбрус с Альтом. И кроме отечественных спецслужб ни у кого не будет доступа к конфиденциальным данным. В чем проблемма?
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|3.11, Аноним (10), 13:52, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это вам не NSA, а китайцы.
Для отправки телеметрии надо будет ввести капчу и одноразовый пароль с почты.
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|1.14, Аноним (16), 14:04, 30/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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База данных со встроенной синхронизации с единой государственной базой КНР очень удобно. Вот бы еще бекапы можно было у них запрашивать.
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|2.31, Lex (??), 15:31, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот бы еще бекапы можно было у них запрашивать.
Можно, это одно из направлений будущей монетизации. Но добавят на четвёртом этапе поэтому пока секрет
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|1.38, Bx (ok), 16:51, 30/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Никто, походу, в гит и не заглядывал.
Веселая штука с libpolar_consensus_wrapper.so на 8 метров внутри, левым libprotobuf.so и зачем-то поддержкой android.
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|2.42, нах.. (?), 17:14, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Никто, походу, в гит и не заглядывал.
> Веселая штука с libpolar_consensus_wrapper.so на 8 метров внутри, левым libprotobuf.so
> и зачем-то поддержкой android.
ну чем ты вот меня хотел удивить? Куча мусора, как она есть. Типичный китайский проект.
Это не со зла - это оно у них там внутри алиябы именно такое вот и работает. Как-то так вот собралось, один раз. И в ста местах поправлено напильником на ходу.
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|3.44, Bx (ok), 17:28, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, так то у китайцев и гауссдб есть, который работает. Исходников нет, хз че там внутри.
Кстати, эта хрень на демьяне не собирается, а потом мне стало лень. Соглашусь, в общем.
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