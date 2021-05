2.18 , trdm ( ok ), 14:25, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Соскучился по комментариям и документации на китайском? Я вот уж совсем нет...

3.20 , Врач ( ?? ), 14:31, 30/05/2021 То есть комментарии на англицком норм, а на китайском нет? А между прочим это один из официальных языков ООН.

4.23 , Аноним ( 23 ), 14:34, 30/05/2021 Английский в машинном переводчике переводится куда лучше, чем китайский

5.25 , YetAnotherOnanym ( ok ), 15:13, 30/05/2021 И? Своё незнание языка + чужой плохой машинный перевод = какие-то выводы о китайском языке?

5.26 , Michael Shigorin ( ok ), 15:13, 30/05/2021 Это если машинный переводчик всё, кроме английского, _сперва_ пытается перевести на английский, а не как положено.

3.21 , Аноним ( 21 ), 14:32, 30/05/2021 На английском там всё.

4.24 , нах.. ( ? ), 14:50, 30/05/2021 На английском там как обычно - одна вода, и та переведена гуглтранслейтом. А когда ты будешь искать "почему когда я делаю так и вот так получается вот такая хрень" - ты найдешь китайский форум с квадратиками. И предложение задавать вопросы в weechat. С ответами, помогающими познать дзен, но решительно не помогающими понять, что имел в виду гуглтранслейт. Во всяком случае, так происходит с большинством китайских проектов.

Что-то такое, непонятное, местами даже интересное, но... использовать без знания разговорного китайского не получится.

5.32 , Аноним ( 32 ), 15:42, 30/05/2021 Ничего, скоро будем писать "Кто не знает китайского - вон из профессии"

6.40 , нах.. ( ? ), 17:09, 30/05/2021 Не, ну пару стандартных-то фраз, типа "пожалуйста, господин, не бейте меня больше своей бамбуковой палкой, я буду работать быстрее!" можно будет и заучить... А в целом-то да, к тому и идет. А на английском будут разрабатывать только новые CoC.md 4.41 , Аноним ( 41 ), 17:12, 30/05/2021 Tihs txet is wrtiten by a Cheese delvelopr. Ejoy redinng it.