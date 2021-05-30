Компания Alibaba открыла код распределённой СУБД PolarDB, основанной на PostgreSQL

2.4 , commiethebeastie ( ok ), 12:08, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Причем тут песочница? Ты Greenplum слышал что такое? Например там внутри plpythonu работает с обычными пользователями в отличии от ванильного постгреса.

3.5 , Аноним ( 2 ), 12:12, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет не слышал, но я и не претендую на DBA статус.

Интересно, многие ли слышали про Greenplum? Там где я слушал про PostgreSQL это название ни разу не упоминалось.

2.6 , Анон123амм ( ? ), 12:55, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – MS SQL аутсайдером? ню-ню). Сильные ДБА с тебя сейчас поржут.

3.10 , Аноним ( 10 ), 13:51, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Только те, которые специализируются по мелкомягкой экосистеме.

3.13 , Аноним ( 2 ), 14:04, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По этой теме могу подсказать сам.

MS SQL умеет два варианта отказоустойчивости.

Или вариант с общим диском или с репликацией.

В первом случае одна нода "заблокирована" и работает вторая.

Во втором варианте работают обе, но вторая RO

В обоих случаях эти решения по функционалу проигрывают описываемому в новости (при условии что это всё стабильно работает)

4.45 , Аноним ( 45 ), 17:35, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если.

2.7 , нах.. ( ? ), 13:22, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – Вообще-то пока она показала горку недокументированного непонятно что делающего кода. Совершенно непригодного ни к какому использованию. "обещают в три этапа", ню-ню.

Вангую, васян, что даже если обещалки выполнят (что неочевидно), ты в этом кошмаре китайского разума не сможешь разобраться - как уже было с tengine и прочими порождениями чуждых разумов. А mssql вместе с орацлом - просто работают, годами и десятками лет. Понятна разница между "мы выложим в три этапа непонятно что" и работой? Ну ничего, школку закончишь - узнаешь. 3.15 , Аноним ( 2 ), 14:06, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Хамский стиль вашего поста лучше всего характеризует вас.

4.47 , нах.. ( ? ), 18:03, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да нет, он прав. А ты убери отсюда свои нежные глазки золушка.

3.30 , Michael Shigorin ( ok ), 15:27, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А mssql вместе с орацлом - просто работают, годами и десятками лет. Вот возьму и познакомлю Вас с тем платиновым партнёром, который задачу "поднять RAC к утру взад" выполнил своими силами, потому как оракловая поддержка оперативно и грамотно разводила руками...

4.35 , Прохожий ( ?? ), 16:12, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У нас такое было с PDB. Оракловая техподдержка не просто разводила руками, она тупо молчала. Пришлось своими силами обходиться. А ещё вспоминается общение с техподдержкой Оракловой, где они ПОЛ ГОДА не могли идентифицировать проблему, пока это не сделал случайно один из DBA.

4.39 , нах.. ( ? ), 17:03, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – То ли вот дело неведомая китайская хрень - за пять минут поднимется. В зад. 3.34 , Прохожий ( ?? ), 16:09, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А mssql вместе с орацлом - просто работают, годами и десятками лет. За MS SQL не скажу, а по поводу Оракла. Это тихий ужас и рассадник сплошных багов. Там почти никогда ничего не работает с первой версией, если у тебя более-менее нестандартная конфигурация. Очень часто надо ждать патчей, иной раз не один год. Их поток, кстати, не оскудевает. Каждый раз в новом патчсете столько же патчей (если не больше), сколько в предыдущем. Также не будем забывать о стоимости лицензий на Оракл. Там даже элементарные средства мониторинга производительности (performance pack) надо покупать отдельно от остальной СУБД. Так что можно только поприветствовать появление бесплатных (относительно) и достойных конкурентов.

4.43 , нах.. ( ? ), 17:28, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Да, эффективные менеджеры приветствуют - 6ЕШПЛАТНАААА! ВЗЯТЬ, ВЗЯТЬ, ВЗЯТЬ! А потом такие опаньки, и знакомятся с понятием "vacuum full; reindex " ;-)

Но ничему, конечно же, не учатся. А патчей от китайцев (не решающих их китайские проблемы) ты можешь в общем-то и не дождаться вообще никогда. Ну ничего, зато на сэкономленные от лицензий деньги дэффективному менеджеру купят для тебя новый кнут. 2.8 , Аноним ( 8 ), 13:23, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как PostgreSQL станет конкурентом если в нём всего этого нет и не будет? Вы же не надеетесь, что эти улучшения туда войдут?

3.17 , Аноним ( 2 ), 14:08, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если бы вы ещё написали аргументы почему вы считаете что не войдут я бы продолжил с вами диалог.

Али - огромная корпорация и внутри они полагаются на это решение.

Для меня ваши утверждения не выглядят убедительно без серьезной аргументации.

3.46 , richman1000000 ( ok ), 17:52, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я настраивал Postgres-XL, вполне годно на мой взгляд.

И Postgres не ставит целью быть конкурентом. Не путайте. Он аналог. Конкуренция подразумевает рекламу и гонку функциональности

2.16 , Аноним ( 16 ), 14:07, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты маркетолог Алибибы, Лиу Пинь, мы тебя сразу узнали по тому бреду, который ты несешь. Если человеку хотя бы немного интересна конфиденциальность данных эта сабжевая погремушка строго противопоказана.

3.19 , Аноним ( 2 ), 14:26, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Месье, вы в курсе что если вы строите нормальную инфраструктуру то сервер БД вообще ничего не одолжен никуда передавать. У серверов БД не должно быть выхода в интернет (и да, DNS им то же не очень то нужен)

Да хоть обмажьте закладками весь код это не принесет ни байта данных.

4.36 , Аноним ( 16 ), 16:16, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Хорошая попытка Лиу Пинь, но нет. А Иране управление центрифугами тоже была в закрытом контуре, а толку?

5.48 , Anon2 ( ? ), 18:16, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так поставь на Эльбрус с Альтом. И кроме отечественных спецслужб ни у кого не будет доступа к конфиденциальным данным. В чем проблемма?

