The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Компания Alibaba открыла код распределённой СУБД PolarDB, основанной на PostgreSQL

30.05.2021 08:48

Alibaba, одна из крупнейших китайских IT-компаний, открыла исходные тексты распределённой СУБД PolarDB, основанной на PostgreSQL. PolarDB расширяет возможности PostgreSQL средствами для распределённого хранения данных с обеспечением целостности и поддержкой ACID-транзакций в контексте всей глобальной базы данных, разнесённой по разным узлам кластера. PolarDB также поддерживает распределённую обработку SQL-запросов, обеспечение отказоустойчивости и избыточное хранение данных для восполнения информации после выхода из строя одного или нескольких узлов. При необходимости расширения хранилища достаточно просто добавить в кластер новые узлы. Код открыт под лицензией Apache 2.0.

PolarDB состоит из двух составных частей - расширений и набора патчей к PostgreSQL. Патчи расширяют возможности ядра PostgreSQL, а расширения включают компоненты, реализованные отдельно от PostgreSQL, такие как механизм распределённого управления транзакциями, глобальные сервисы, обработчик распределённых SQL-запросов, дополнительные метаданные, инструменты для управления кластером, развёртывания кластера и упрощения переноса в него существующих систем.

Патчи добавляют в ядро PostgreSQL распределённый вариант механизма управления параллельным доступом к данным при помощи многоверсионности (MVCC, Multiversion concurrency control) для разных уровней изоляции. Большая часть функциональности PolarDB вынесена в расширения, что снижает зависимость от PostgreSQL и упрощает обновление и внедрение решений на базе PolarDB (упрощается переход на новые версии PostgreSQL и поддержание полной совместимости с PostgreSQL). Для управления кластером применяется инструментарий pgxc_ctl, основанный на аналогичной утилите от PostgreSQL-XC и PostgreSQL-XL.

В кластере выделяется три базовых компонента: узлы БД (DN), менеджер кластера (CM) и сервис управления транзакциями (TM). Дополнительно может быть задейсвован прокси-балансировщик нагрузки. Каждый из компонентов является отдельным процессом и может быть запущен на разном сервере. Узлы БД обслуживают SQL-запросы от клиентов и одновременно выступают координаторами распределённого выполнения запросов с участием других узлов БД. Менеджер кластера отслеживает состояние каждого узла БД, хранит конфигурацию кластера и предоставляет инструменты для управления, резервного копирования, балансировки нагрузки, обновления, запуска и остановки узлов. Сервис управления транзакциями отвечает за поддержание общей целостности во всём кластере.

PolarDB базируется на архитектуре распределённых вычислений Shared-nothing, в соответствии с которой данные распределяются при хранении на разные узлы, без применения общего для всех узлов хранилища, и каждый узел отвечает за привязанную к нему порцию данных и выполняет связанные с данными запросы. Каждая таблица сегментируется на части (sharding) с применением хэширования по первичному ключу. Если запрос охватывает данные, размещённые на разных узлах, для обеспечения атомарности, согласованности, изолированности и надёжности (ACID) подключается механизм распределённого выполнения транзакций и координатор транзакций.

Для обеспечения отказоустойчивости каждый сегмент реплицируется как минимум на три узла. Для экономии ресурсов полные данные включают только две реплики, а одна ограничивается хранением лога отложенной записи (WAL). Один из двух узлов с полными репликами выбирается в качестве лидера и участвует в обработке запросов. Второй узел выступает запасным для рассматриваемого сегмента данных, а третий принимает участие в выборе лидирующего узла и может использоваться для восстановления информации в случае выхода из строя двух узлов с полными репликами. Репликация данных между узлами кластера организована с использованием алгоритма Paxos, обеспечивающего согласованное определение консенсуса в сети с потенциально ненадёжными узлами.

Отмечается, что полную функциональность СУБД PolarDB планируется раскрыть в течение трёх выпусков: В первой версии будет опубликованы средства репликации, обеспечения высокой доступности и управления кластером. Во втором выпуске будет реализована система распределённого выполнения транзакций, поддерживающая ACID на уровне разных узлов и распределённое выполнение SQL. В третьем выпуске появится плагин к PostgreSQL и средства для гибкого распределения данных по узлам, включая адаптивное размещение сегментов для достижения оптимальной производительности и возможность расширения кластера через добавление новых узлов.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Первый публичный выпуск распределённой файловой системы JuiceFS
  3. OpenNews: Компания Alibaba открыла код P2P-системы доставки файлов Dragonfly
  4. OpenNews: Для PostgreSQL подготовлено дополнение AGE для хранения данных в форме графа
  5. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 13
  6. OpenNews: Опубликован Kubegres, инструментарий для развёртывания кластера PostgreSQL
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55233-polardb
Ключевые слова: polardb, Аlibaba, postgresql, database
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:51, 30/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Любопытно, надо заценить
     
     
  • 2.18, trdm (ok), 14:25, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Соскучился по комментариям и документации на китайском? Я вот уж совсем нет...
     
     
  • 3.20, Врач (??), 14:31, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    То есть комментарии на англицком норм, а на китайском нет? А между прочим это один из официальных языков ООН.
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 14:34, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Английский в машинном переводчике переводится куда лучше, чем китайский
     
     
  • 5.25, YetAnotherOnanym (ok), 15:13, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И? Своё незнание языка + чужой плохой машинный перевод = какие-то выводы о китайском языке?
     
  • 5.26, Michael Shigorin (ok), 15:13, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это если машинный переводчик всё, кроме английского, _сперва_ пытается перевести на английский, а не как положено.
     
  • 3.21, Аноним (21), 14:32, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На английском там всё.
     
     
  • 4.24, нах.. (?), 14:50, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На английском там как обычно - одна вода, и та переведена гуглтранслейтом.

    А когда ты будешь искать "почему когда я делаю так и вот так получается вот такая хрень" - ты найдешь китайский форум с квадратиками. И предложение задавать вопросы в weechat. С ответами, помогающими познать дзен, но решительно не помогающими понять, что имел в виду гуглтранслейт.

    Во всяком случае, так происходит с большинством китайских проектов.
    Что-то такое, непонятное, местами даже интересное, но... использовать без знания разговорного китайского не получится.

     
     
  • 5.32, Аноним (32), 15:42, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ничего, скоро будем писать "Кто не знает китайского - вон из профессии"
     
     
  • 6.40, нах.. (?), 17:09, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, ну пару стандартных-то фраз, типа "пожалуйста, господин, не бейте меня больше своей бамбуковой палкой, я буду работать быстрее!" можно будет и заучить...

    А в целом-то да, к тому и идет.

    А на английском будут разрабатывать только новые CoC.md

     
  • 4.41, Аноним (41), 17:12, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Tihs txet is wrtiten by a Cheese delvelopr. Ejoy redinng it.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:03, 30/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хо-хо! Как говорится долго энтузиасты и небольшие фирмы играли в песочнице и вдруг пришла Алибаба и показала свой толстый патч.
    Впечатляет, что уж.
    Интересно узнать мнение сильных DBA на сколько PostgreSQL с этим функционалом стала конкурентом кровавым решениям?
    Не скажу за Oracle, но MS SQL точно становится аутсайдером.
     
     
  • 2.4, commiethebeastie (ok), 12:08, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Причем тут песочница? Ты Greenplum слышал что такое? Например там внутри plpythonu работает с обычными пользователями в отличии от ванильного постгреса.
     
     
  • 3.5, Аноним (2), 12:12, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет не слышал, но я и не претендую на DBA статус.
    Интересно, многие ли слышали про Greenplum? Там где я слушал про PostgreSQL это название ни разу не упоминалось.
     
  • 2.6, Анон123амм (?), 12:55, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    MS SQL аутсайдером? ню-ню). Сильные ДБА с тебя сейчас поржут.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:51, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Только те, которые специализируются по мелкомягкой экосистеме.
     
  • 3.13, Аноним (2), 14:04, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По этой теме могу подсказать сам.
    MS SQL умеет два варианта отказоустойчивости.
    Или вариант с общим диском или с репликацией.
    В первом случае одна нода "заблокирована" и работает вторая.
    Во втором варианте работают обе, но вторая RO
    В обоих случаях эти решения по функционалу проигрывают описываемому в новости (при условии что это всё стабильно работает)
     
     
  • 4.45, Аноним (45), 17:35, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если.
     
  • 2.7, нах.. (?), 13:22, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Вообще-то пока она показала горку недокументированного непонятно что делающего кода.

    Совершенно непригодного ни к какому использованию.

    "обещают в три этапа", ню-ню.
    Вангую, васян, что даже если обещалки выполнят (что неочевидно), ты в этом кошмаре китайского разума не сможешь разобраться - как уже было с tengine и прочими порождениями чуждых разумов.

    А mssql вместе с орацлом - просто работают, годами и десятками лет. Понятна разница между "мы выложим в три этапа непонятно что" и работой? Ну ничего, школку закончишь - узнаешь.

     
     
  • 3.15, Аноним (2), 14:06, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Хамский стиль вашего поста лучше всего характеризует вас.
     
     
  • 4.47, нах.. (?), 18:03, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нет, он прав. А ты убери отсюда свои нежные глазки золушка.
     
  • 3.30, Michael Shigorin (ok), 15:27, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А mssql вместе с орацлом - просто работают, годами и десятками лет.

    Вот возьму и познакомлю Вас с тем платиновым партнёром, который задачу "поднять RAC к утру взад" выполнил своими силами, потому как оракловая поддержка оперативно и грамотно разводила руками...

     
     
  • 4.35, Прохожий (??), 16:12, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У нас такое было с PDB. Оракловая техподдержка не просто разводила руками, она тупо молчала. Пришлось своими силами обходиться.

    А ещё вспоминается общение с техподдержкой Оракловой, где они ПОЛ ГОДА не могли идентифицировать проблему, пока это не сделал случайно один из DBA.

     
  • 4.39, нах.. (?), 17:03, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    То ли вот дело неведомая китайская хрень - за пять минут поднимется. В зад.

     
  • 3.34, Прохожий (??), 16:09, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А mssql вместе с орацлом - просто работают, годами и десятками лет.

    За MS SQL не скажу, а по поводу Оракла. Это тихий ужас и рассадник сплошных багов. Там почти никогда ничего не работает с первой версией, если у тебя более-менее нестандартная конфигурация. Очень часто надо ждать патчей, иной раз не один год. Их поток, кстати, не оскудевает. Каждый раз в новом патчсете столько же патчей (если не больше), сколько в предыдущем.

    Также не будем забывать о стоимости лицензий на Оракл. Там даже элементарные средства мониторинга производительности (performance pack) надо покупать отдельно от остальной СУБД.

    Так что можно только поприветствовать появление бесплатных (относительно) и достойных конкурентов.

     
     
  • 4.43, нах.. (?), 17:28, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да, эффективные менеджеры приветствуют - 6ЕШПЛАТНАААА! ВЗЯТЬ, ВЗЯТЬ, ВЗЯТЬ!

    А потом такие опаньки, и знакомятся с понятием "vacuum full; reindex " ;-)
    Но ничему, конечно же, не учатся.

    А патчей от китайцев (не решающих их китайские проблемы) ты можешь в общем-то и не дождаться вообще никогда.

    Ну ничего, зато на сэкономленные от лицензий деньги дэффективному менеджеру купят для тебя новый кнут.

     
  • 2.8, Аноним (8), 13:23, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как PostgreSQL станет конкурентом если в нём всего этого нет и не будет? Вы же не надеетесь, что эти улучшения туда войдут?
     
     
  • 3.17, Аноним (2), 14:08, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы вы ещё написали аргументы почему вы считаете что не войдут я бы продолжил с вами диалог.
    Али - огромная корпорация и внутри они полагаются на это решение.
    Для меня ваши утверждения не выглядят убедительно без серьезной аргументации.
     
  • 3.46, richman1000000 (ok), 17:52, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я настраивал Postgres-XL, вполне годно на мой взгляд.
    И Postgres не ставит целью быть конкурентом. Не путайте. Он аналог. Конкуренция подразумевает рекламу и гонку функциональности
     
  • 2.16, Аноним (16), 14:07, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты маркетолог Алибибы, Лиу Пинь, мы тебя сразу узнали по тому бреду, который ты несешь. Если человеку хотя бы немного интересна конфиденциальность данных эта сабжевая погремушка строго противопоказана.
     
     
  • 3.19, Аноним (2), 14:26, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Месье, вы в курсе что если вы строите нормальную инфраструктуру то сервер БД вообще ничего не одолжен никуда передавать. У серверов БД не должно быть выхода в интернет (и да, DNS им то же не очень то нужен)
    Да хоть обмажьте закладками весь код это не принесет ни байта данных.
     
     
  • 4.36, Аноним (16), 16:16, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хорошая попытка Лиу Пинь, но нет. А Иране управление центрифугами тоже была в закрытом контуре, а толку?
     
     
  • 5.48, Anon2 (?), 18:16, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так поставь на Эльбрус с Альтом. И кроме отечественных спецслужб ни у кого не будет доступа к конфиденциальным данным. В чем проблемма?
     

  • 1.3, рро (?), 12:04, 30/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ждем лоты с дампами на алиэкспрессе
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:48, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сначала ждём аудит на телеметрию в патчах от Aliexpress.
     
     
  • 3.11, Аноним (10), 13:52, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вам не NSA, а китайцы.
    Для отправки телеметрии надо будет ввести капчу и одноразовый пароль с почты.
     

  • 1.12, acroobat (??), 13:59, 30/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Исходники драйвера Allwiner откроют?
     
  • 1.14, Аноним (16), 14:04, 30/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    База данных со встроенной синхронизации с единой государственной базой КНР очень удобно. Вот бы еще бекапы можно было у них запрашивать.
     
     
  • 2.31, Lex (??), 15:31, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Вот бы еще бекапы можно было у них запрашивать.

    Можно, это одно из направлений будущей монетизации. Но добавят на четвёртом этапе поэтому пока секрет

     
     
  • 3.37, Аноним (16), 16:17, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добавят и ещё санкций можно будет против них ввести.
     

  • 1.33, Аноним (-), 15:56, 30/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Стало не нужно, и они его открыли. Мда-а, проприетарщики они такие.
     
  • 1.38, Bx (ok), 16:51, 30/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никто, походу, в гит и не заглядывал.
    Веселая штука с libpolar_consensus_wrapper.so на 8 метров внутри, левым libprotobuf.so и зачем-то поддержкой android.
     
     
  • 2.42, нах.. (?), 17:14, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Никто, походу, в гит и не заглядывал.
    > Веселая штука с libpolar_consensus_wrapper.so на 8 метров внутри, левым libprotobuf.so
    > и зачем-то поддержкой android.

    ну чем ты вот меня хотел удивить? Куча мусора, как она есть. Типичный китайский проект.

    Это не со зла - это оно у них там внутри алиябы именно такое вот и работает. Как-то так вот собралось, один раз. И в ста местах поправлено напильником на ходу.

     
     
  • 3.44, Bx (ok), 17:28, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, так то у китайцев и гауссдб есть, который работает. Исходников нет, хз че там внутри.
    Кстати, эта хрень на демьяне не собирается, а потом мне стало лень. Соглашусь, в общем.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Ideco
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру