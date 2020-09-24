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Релиз СУБД PostgreSQL 13

24.09.2020 18:19

После года разработки опубликована новая стабильная ветка СУБД PostgreSQL 13. Обновления для новой ветки будут выходить в течение пяти лет до ноября 2025 года.

Основные новшества:

  • Реализована дедупликация записей в индексах B-tree, позволившая поднять производительность запросов и сократить потребление дискового пространства при индексации записей с повторяющимися данными. Дедупликация производится через периодический запуск обработчика, выполняющего слияние групп повторяющихся кортежей и замену дубликтов на ссылки на одну хранимую копию.
  • Повышена производительность запросов, в которых используются агрегатные функции, сгруппированные наборы (GROUPING SETS) или секционированные (партицированные) таблицы. Оптимизации связаны с использованием при агрегировании хэшей вместо фактических данных, что позволяет избежать размещения всех данных в памяти при обработке больших запросов. При секционировании расширено число ситуаций, при которых секции могут быть отброшены или объединены.
  • Добавлена возможность использования расширенной статистики, создаваемой при использовании команды "CREATE STATISTICS", для улучшения эффективности планирования запросов, содержащих условия "OR" или поиск в списках с использованием выражений "IN" или "ANY".
  • Ускорена чистка индексов при выполнении операции VACUUM за счёт распараллеливания сборки мусора в индексах. При помощи нового параметра "PARALLEL" администратор может определить число потоков, которые будут одновременно запускаться для VACUUM. Добавлена возможность инициирования автоматического выполнения VACUUM после вставки данных.
  • Добавлена поддержка инкрементальной сортировки, позволяющей использовать данные, отсортированные на предыдущем этапе, для ускорения сортировки на последующих этапах обработки запроса. Для включения новой оптимизации в планировщике запросов предусмотрена настройка "enable_incremental_sort", которая включена по умолчанию.
  • Добавлена возможность ограничения размера слотов репликации, позволяющих в автоматическом режиме гарантировать сохранение сегментов лога отложенной записи (WAL) до тех пор, пока они не будут получены всеми запасными серверами, принимающими реплики. Слоты репликации также не позволяют основному серверу удалить строки, которые могут привести к конфликтам, даже если запасной сервер отключён. При помощи параметра max_slot_wal_keep_size теперь можно ограничить максимальный размер WAL-файлов для предотвращения исчерпания места на диске.
  • Расширены возможности мониторинга активности СУБД: в команде EXPLAIN обеспечен показ дополнительной статистики по использованию WAL-лога; в pg_basebackup предоставлена возможность отследить состояние выполнения непрерывных бэкапов; в команде ANALYZE реализована индикация прогресса выполнения операции.
  • Добавлена новая команда pg_verifybackup для проверки целостности резервных копий, создаваемых командой pg_basebackup.
  • При работе с JSON с использованием операторов jsonpath разрешено применение функции datetime() для преобразования форматов времени (строк ISO 8601 и родных типов времени PostgreSQL). Например, можно использовать конструкции "jsonb_path_query('["2015-8-1", "2015-08-12"]', '$[*] ? (@.datetime() < "2015-08-2".datetime())')" и "jsonb_path_query_array('["12:30", "18:40"]', '$[*].datetime("HH24:MI")')".
  • Добавлена встроенная функция gen_random_uuid() для генерации идентификаторов UUID v4.
  • В системе секционирования реализована полная поддержка логической репликации и задаваемых выражением "BEFORE" триггеров, работающих на уровне строк.
  • Синтаксис "FETCH FIRST" теперь допускает использование выражения "WITH TIES", позволяющего вернуть дополнительные строки, которые находятся в хвосте результирующего набора, получаемого после применения "ORDER BY".
  • Реализована концепция заслуживающих доверия дополнений ("trusted extension"), которые могут быть установлены обычными пользователями, не имеющими прав администратора СУБД. Список подобных дополнений изначально предопределён и может быть расширен суперпользователем. В число заслуживающих доверия дополнений включены pgcrypto, tablefunc, hstore и т.п.
  • В механизме подключения внешних таблиц Foreign Data Wrapper (postgres_fdw) реализована поддержка аутентификации на основе сертификатов. При использовании SCRAM-аутентификации клиентам разрешено запрашивать "привязку канала" (channel binding).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.postgresql.org/abo...)
  2. OpenNews: Для PostgreSQL подготовлено дополнение AGE для хранения данных в форме графа
  3. OpenNews: PostgreSQL Anonymizer 0.6, расширение для анонимизации данных в СУБД
  4. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 12
  5. OpenNews: Выпуск PipelineDB 1.0.0, надстройки к PostgreSQL для непрерывной обработки потоков
  6. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 11
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53774-postgresql
Ключевые слова: postgresql, database
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  • 1.1, DEF (?), 19:05, 24/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Замечательная БД. Лучшая в мире, имхо.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 19:08, 24/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Постгря объективно лучшая, так что имхо тут лишнее
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 19:19, 24/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, это вы за своё имхо так говорите!  :)
     
  • 3.12, Аноним (12), 19:41, 24/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Постгрес, там «с» в конце.
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 19:57, 24/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «с» не в конце, а в начале SQL
     
     
  • 5.21, Аноним (21), 20:21, 24/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в слове "прогресс" тоже в начале? Или это такой троллинг? Вообще надо секту "постгрЭ" законожательно запретить как сделали с АУЕ.
     
  • 5.22, Аноним (12), 20:46, 24/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, https://ru.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL

    Слово postgres образовано от "Post Ingres" и изначально никакого SQL он не поддерживал.

    После реализации SQL авторы решили что название postgres95 не очень и что будет прикольно написать "PostgresSQL", а ещё круче — убрав дубль S, "PostgreSQL" и произносить «Пост-Грэс-Кью-Эл», о чём теперь жалеют и считают что это было ошибкой, потому что при увеличении сообщества приходится всё время объяснять новичкам правильное название базы :-)

     
  • 5.23, Аноним (23), 20:57, 24/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.postgresql.org/docs/current/history.html#AEN187
    Berkley POSTGRES (с 1986) → Postgres95 (с 1994) → PostgreSQL (с 1996).
    «Many people continue to refer to PostgreSQL as “Postgres” (now rarely in all capital letters) because of tradition or because it is easier to pronounce. This usage is widely accepted as a nickname or alias.» ←→ «Многие продолжают говорить Postgres, ибо традиция и произносимее. Приемлимость «Postgres» в качестве синонима высока.»


    Когда-то думали переименовать в Postgres: https://wiki.postgresql.org/wiki/Postgres
    Но консенсуса не было: https://www.postgresql.org/about/policies/project-name/
    > The name Postgres is an accepted alias for the PostgreSQL project. However it is an alias or nickname and is not the official name of the project. Per Dave Page, PostgreSQL Core Team:
    >    Following recent discussions on a name change for the project, it has become clear that consensus within the community will never be reached. In light of this, the core team have discussed the matter in depth and decided that the project shall continue to use the name PostgreSQL, but accept the use of Postgres as an alias.

    С употреблением Britain и Great Britain то же самое (но там Great добавили, чтобы остров Britain с Britanny не перепутать, оба от лат. Brittania).

     

  • 1.3, YetAnotherOnanym (ok), 19:13, 24/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Реализована концепция заслуживающих доверия дополнений

    Ждём появления магазина дополнений, которые можно ставить в один клик. А то несовременный он какой-то, этот Постгрес.

     
     
  • 2.5, Рева RarogCmex Денис (?), 19:13, 24/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Куда же без монетизации и монетизации на монетизацию?
     
  • 2.13, Аноним (12), 19:43, 24/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://pgxn.org/about/
     

  • 1.4, Рева RarogCmex Денис (?), 19:13, 24/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неплохая бд под свои цели (тяжелые приложения под реляционрую базу данных). Понятно, что в ряде случаев тот же sqlite, mongodb или redis -- на порядки эффективнее.
    Выбирать нужно по техзаданию базу данных, и не париться ;)
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 19:15, 24/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    sqlite на порядки эффективнее - это интересная идея. Удобнее и компактнее - да, но вот эффективнее...
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 19:31, 24/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В РЯДЕ СЛУЧАЕВ эффективнее

    внимательнее надо с областью определения утверждений

     
     
  • 4.14, Sw00p aka Jerom (?), 19:43, 24/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    даже не В РЯДЕ СЛУЧАЕВ, а в В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ.
     
     
  • 5.16, Аноним (8), 19:49, 24/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В исходном утверждении стоит именно в ряде случаев.
    Не понимаю, что за мода выкидывать/заменять часть утверждений и затем горячо критиковать получившееся. Это же типичный демагогический прием.
     
  • 3.9, Аноним (9), 19:31, 24/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для записной книжки в телефоне - эффективнее.
     
  • 2.10, Аноним (9), 19:34, 24/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, не припомню ни одного случая, когда монга была бы именно эффективнее. Проще в разработке и поддержке - да.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 19:43, 24/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В основном в разработке чужого бюджета
     

  • 1.11, Catwoolfii (ok), 19:36, 24/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот storage engines так и не завезли...
     
  • 1.17, Аноним (17), 19:51, 24/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кроме "trusted extension" всё выглядит как нужные и полезные кому-то вещи. А вот эти белые списки дополнений как-то выглядят небезопасно.
    Если это такие хорошие и полезные дополнения, то и включите их просто в конфиге по-умолчанию. Кому надо те отключат. Зато нерутовым юзерам не надо будет иметь возможность их включать.
     
     
  • 2.24, Аноним (12), 21:02, 24/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Список подобных дополнений изначально предопределён и может быть расширен суперпользователем.

    Тут просто не совсем понятно написано, никаких явных списков там нет, trusted — это просто _флаг в самом файле с описанием extension_.

    > включите их просто в конфиге по-умолчанию

    Администратор всегда при установке может отредактировать template1 базу сам сделав всё что ему нужно доступным по умолчанию. Если это сделают авторы postgres то потеряется возможность сделать пустую базу, в ней всегда будут какие-то объекты из предложенных вами расширений, потеряется гибкость.

    "trusted extension" это на самом деле очень важная и долгожданная функция для выкаток. Сейчас если сервис использует extension то он не может сам без помощи выкатить схему своей базы, так как для create extension нужен superuser, приходится городить обёртки типа служебных хранимок create_extesion(...) с security definer и т.п. С "trusted extension" это можно будет сделать гораздо проще.

     

  • 1.19, DEF (?), 20:03, 24/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Надеюсь, добавят в грядущую версию 20.10 самого лучшего и мейнстримого дистрибутива.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 20:20, 24/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вроде говорили, что последняя версия - 10-ка
     
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