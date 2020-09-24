Релиз СУБД PostgreSQL 13

> Список подобных дополнений изначально предопределён и может быть расширен суперпользователем.

Тут просто не совсем понятно написано, никаких явных списков там нет, trusted — это просто _флаг в самом файле с описанием extension_.

> включите их просто в конфиге по-умолчанию

Администратор всегда при установке может отредактировать template1 базу сам сделав всё что ему нужно доступным по умолчанию. Если это сделают авторы postgres то потеряется возможность сделать пустую базу, в ней всегда будут какие-то объекты из предложенных вами расширений, потеряется гибкость.

"trusted extension" это на самом деле очень важная и долгожданная функция для выкаток. Сейчас если сервис использует extension то он не может сам без помощи выкатить схему своей базы, так как для create extension нужен superuser, приходится городить обёртки типа служебных хранимок create_extesion(...) с security definer и т.п. С "trusted extension" это можно будет сделать гораздо проще.

