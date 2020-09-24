Релиз СУБД PostgreSQL 13

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|5.21, Аноним (21), 20:21, 24/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в слове "прогресс" тоже в начале? Или это такой троллинг? Вообще надо секту "постгрЭ" законожательно запретить как сделали с АУЕ.
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|5.22, Аноним (12), 20:46, 24/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, https://ru.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
Слово postgres образовано от "Post Ingres" и изначально никакого SQL он не поддерживал.
После реализации SQL авторы решили что название postgres95 не очень и что будет прикольно написать "PostgresSQL", а ещё круче — убрав дубль S, "PostgreSQL" и произносить «Пост-Грэс-Кью-Эл», о чём теперь жалеют и считают что это было ошибкой, потому что при увеличении сообщества приходится всё время объяснять новичкам правильное название базы :-)
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|5.23, Аноним (23), 20:57, 24/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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https://www.postgresql.org/docs/current/history.html#AEN187
Berkley POSTGRES (с 1986) → Postgres95 (с 1994) → PostgreSQL (с 1996).
«Many people continue to refer to PostgreSQL as “Postgres” (now rarely in all capital letters) because of tradition or because it is easier to pronounce. This usage is widely accepted as a nickname or alias.» ←→ «Многие продолжают говорить Postgres, ибо традиция и произносимее. Приемлимость «Postgres» в качестве синонима высока.»
Когда-то думали переименовать в Postgres: https://wiki.postgresql.org/wiki/Postgres
Но консенсуса не было: https://www.postgresql.org/about/policies/project-name/
> The name Postgres is an accepted alias for the PostgreSQL project. However it is an alias or nickname and is not the official name of the project. Per Dave Page, PostgreSQL Core Team:
> Following recent discussions on a name change for the project, it has become clear that consensus within the community will never be reached. In light of this, the core team have discussed the matter in depth and decided that the project shall continue to use the name PostgreSQL, but accept the use of Postgres as an alias.
С употреблением Britain и Great Britain то же самое (но там Great добавили, чтобы остров Britain с Britanny не перепутать, оба от лат. Brittania).
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|1.3, YetAnotherOnanym (ok), 19:13, 24/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Реализована концепция заслуживающих доверия дополнений
Ждём появления магазина дополнений, которые можно ставить в один клик. А то несовременный он какой-то, этот Постгрес.
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|1.4, Рева RarogCmex Денис (?), 19:13, 24/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Неплохая бд под свои цели (тяжелые приложения под реляционрую базу данных). Понятно, что в ряде случаев тот же sqlite, mongodb или redis -- на порядки эффективнее.
Выбирать нужно по техзаданию базу данных, и не париться ;)
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|2.6, Аноним (6), 19:15, 24/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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sqlite на порядки эффективнее - это интересная идея. Удобнее и компактнее - да, но вот эффективнее...
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|3.8, Аноним (8), 19:31, 24/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В РЯДЕ СЛУЧАЕВ эффективнее
внимательнее надо с областью определения утверждений
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|5.16, Аноним (8), 19:49, 24/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В исходном утверждении стоит именно в ряде случаев.
Не понимаю, что за мода выкидывать/заменять часть утверждений и затем горячо критиковать получившееся. Это же типичный демагогический прием.
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|2.10, Аноним (9), 19:34, 24/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, не припомню ни одного случая, когда монга была бы именно эффективнее. Проще в разработке и поддержке - да.
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|1.17, Аноним (17), 19:51, 24/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кроме "trusted extension" всё выглядит как нужные и полезные кому-то вещи. А вот эти белые списки дополнений как-то выглядят небезопасно.
Если это такие хорошие и полезные дополнения, то и включите их просто в конфиге по-умолчанию. Кому надо те отключат. Зато нерутовым юзерам не надо будет иметь возможность их включать.
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|2.24, Аноним (12), 21:02, 24/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Список подобных дополнений изначально предопределён и может быть расширен суперпользователем.
Тут просто не совсем понятно написано, никаких явных списков там нет, trusted — это просто _флаг в самом файле с описанием extension_.
> включите их просто в конфиге по-умолчанию
Администратор всегда при установке может отредактировать template1 базу сам сделав всё что ему нужно доступным по умолчанию. Если это сделают авторы postgres то потеряется возможность сделать пустую базу, в ней всегда будут какие-то объекты из предложенных вами расширений, потеряется гибкость.
"trusted extension" это на самом деле очень важная и долгожданная функция для выкаток. Сейчас если сервис использует extension то он не может сам без помощи выкатить схему своей базы, так как для create extension нужен superuser, приходится городить обёртки типа служебных хранимок create_extesion(...) с security definer и т.п. С "trusted extension" это можно будет сделать гораздо проще.
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|1.19, DEF (?), 20:03, 24/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Надеюсь, добавят в грядущую версию 20.10 самого лучшего и мейнстримого дистрибутива.
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