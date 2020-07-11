The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Для PostgreSQL подготовлено дополнение AGE для хранения данных в форме графа

11.07.2020 11:35

Для PostgreSQL предложено дополнение AGE (AgensGraph-Extension) с реализацией языка запросов openCypher для манипуляций с наборами связанных между собой иерархических данных, образующих граф. Вместо столбцов и строк графо-ориентированые БД используют структуру, похожую на сеть - задаются узлы, их свойства и отношения между узлами. AGE распространяется под лицензией Apache 2.0, передан компанией Bitnine под покровительство Фонда Apache и в настоящее время помещён в инкубатор Apache.

Проект продолжает развитие СУБД AgensGraph, которая представляет собой переработанную для обработки графов модификацию PostgreSQL. Ключевым отличием является реализация AGE в форме универсального дополнения, работающего в виде надстройки над штатными выпусками PostgreSQL. Опубликованный на днях выпуск Apache AGE 0.2.0 поддерживает работу с PostgreSQL 11.

В текущем состоянии AGE поддерживает такие возможности языка запросов Cypher, как применение выражения "CREATE" для определения узлов и связей, выражение "MATCH" для поиска данных в графе по заданным условиям (WHERE), в указанном порядке (ORDER BY) и с выставленными ограничениями (SKIP, LIMIT). Результирующий набор данных, возвращаемый запросом, определяется при помощи выражения "RETURN". Для объединения нескольких запросов в цепочку доступно выражение "WITH".

Возможно создание мультимодельных БД, сочетающих модели иерархического хранения свойств в форме графа, реляционную модель и модель хранения документов в формате JSON. Поддерживается выполнение интегрированных запросов, включающих элементы языков SQL и Cypher. Доступно создание индексов для свойств вершин и рёбер графа. Для использования предложен расширенный набор типов Agtype, включающий типы для рёбер, вершин и путей в графе. Агрегатные выражения пока не реализованы. Среди доступных специализированных функций: id, start_id, end_id, type, properties, head, last, length, size, startNode, endNode, timestamp, toBoolean, toFloat, toInteger и coalesce.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.postgresql.org/abo...)
  2. OpenNews: Первый стабильный выпуск графо-ориентированной СУБД Nebula Graph
  3. OpenNews: Новая версия СУБД ArangoDB 3.6
  4. OpenNews: СУБД CockroachDB переходит на несвободную лицензию
  5. OpenNews: Выпуск СУБД OrientDB 2.2
  6. OpenNews: Релиз СУБД Neo4j 1.3, ориентированной на хранение графов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53337-postgresql
Ключевые слова: postgresql, graph, agensgraph
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 12:24, 11/07/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 2, Аноним (2), 12:29, 11/07/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3, Аноним (3), 12:33, 11/07/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 4, YetAnotherOnanym (ok), 12:33, 11/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    Ээээ... а насколько эффективно организовано хранение графовых данных и их обработка в реляционной БД, по сравнению с нативными графовыми БД?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру