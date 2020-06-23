Первый стабильный выпуск графо-ориентированной СУБД Nebula Graph

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Состоялся релиз открытой СУБД Nebula Graph 1.0.0, предназначенной для эффективного хранения крупных наборов связанных между собой данных, образующих граф, который может насчитывать миллиарды узлов и триллионы связей. Проект написан на языке С++ и распространяется под лицензией Apache 2.0. Клиентские библиотеки для обращения к СУБД подготовлены для языков Go, Python и Java. Развивающий СУБД стартап VESoft несколько дней назад получил первый транш инвестиций в размере 8 млн долларов.
В СУБД применяется распределённая архитектура без разделения ресурсов (shared-nothing), подразумевающая запуск независимых и самодостаточных процессов обработки запросов graphd и процессов хранения storaged. Оркестровкой перемещения данных и предоставлением мета-информации о графе занимаются мета-сервис. Для обеспечения согласованности данных используется протокол на базе алгоритма RAFT.
Основные особенности Nebula Graph:
- Обеспечение безопасности через предоставление доступа только аутентифицированным пользователям, полномочия которых задаются через систему управления доступа на основе ролей (RBAC).
- Возможность подключения разных типов движков хранения. Поддержка расширения языка формирования запросов новыми алгоритмами.
- Обеспечение минимальных задержек при чтении или записи данных и поддержание высокой пропускной способности. При тестировании в кластере из одного узла graphd и трёх узлов storaged БД размером 632 GB, включающей гарф из 1.2 миллиарда вершин и 8.4 миллиарда рёбер задержки были на уровне нескольких миллисекунд, а пропускная способность составила до 140 тысяч запросов в секунду.
- Линейная масштабируемость.
- SQL-подобный язык запросов, достаточной мощный и простой для восприятия. Поддерживаются такие операции, как GO (двунаправленный обход вершин графа), GROUP BY, ORDER BY, LIMIT, UNION, UNION DISTINCT, INTERSECT, MINUS, PIPE (использование результата от предыдущего запроса). Поддерживаются индексы и определяемые пользователем переменные.
- Обеспечение высокой доступности и устойчивость к сбоям.
- Поддержка создания снапшотов со срезом состояния БД для упрощения создания резервных копий.
- Готовность для промышленного применения (уже используется в инфраструктуре компаний JD, Meituan и Xiaohongshu).
- Возможность изменения схемы хранения и обновления данных без остановки или влияния на выполняемые операции.
- Поддержка TTL для ограничения времени жизни данных.
- Команды для управления настройками и хостами хранения.
- Инструменты для управления работами и планированием запуска работ (из работ пока поддерживаются COMPACT и FLUSH).
- Операции поиска полного пути и кратчайшего пути между заданными вершинами.
- Интерфейс OLAP для интеграции со сторонними платформами аналитики.
- Утилиты для импорта данных из файлов CSV или из Spark.
- Экспорт метрик для мониторинга при помози Prometheus и Grafana.
- Web-интерфейс
Nebula Graph Studio для визуализации операций с графом, навигации по графу, проектирования схемы хранения и загрузки данных.