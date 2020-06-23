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Первый стабильный выпуск графо-ориентированной СУБД Nebula Graph

23.06.2020 23:07

Состоялся релиз открытой СУБД Nebula Graph 1.0.0, предназначенной для эффективного хранения крупных наборов связанных между собой данных, образующих граф, который может насчитывать миллиарды узлов и триллионы связей. Проект написан на языке С++ и распространяется под лицензией Apache 2.0. Клиентские библиотеки для обращения к СУБД подготовлены для языков Go, Python и Java. Развивающий СУБД стартап VESoft несколько дней назад получил первый транш инвестиций в размере 8 млн долларов.

В СУБД применяется распределённая архитектура без разделения ресурсов (shared-nothing), подразумевающая запуск независимых и самодостаточных процессов обработки запросов graphd и процессов хранения storaged. Оркестровкой перемещения данных и предоставлением мета-информации о графе занимаются мета-сервис. Для обеспечения согласованности данных используется протокол на базе алгоритма RAFT.

Основные особенности Nebula Graph:

  • Обеспечение безопасности через предоставление доступа только аутентифицированным пользователям, полномочия которых задаются через систему управления доступа на основе ролей (RBAC).
  • Возможность подключения разных типов движков хранения. Поддержка расширения языка формирования запросов новыми алгоритмами.
  • Обеспечение минимальных задержек при чтении или записи данных и поддержание высокой пропускной способности. При тестировании в кластере из одного узла graphd и трёх узлов storaged БД размером 632 GB, включающей гарф из 1.2 миллиарда вершин и 8.4 миллиарда рёбер задержки были на уровне нескольких миллисекунд, а пропускная способность составила до 140 тысяч запросов в секунду.
  • Линейная масштабируемость.
  • SQL-подобный язык запросов, достаточной мощный и простой для восприятия. Поддерживаются такие операции, как GO (двунаправленный обход вершин графа), GROUP BY, ORDER BY, LIMIT, UNION, UNION DISTINCT, INTERSECT, MINUS, PIPE (использование результата от предыдущего запроса). Поддерживаются индексы и определяемые пользователем переменные.
  • Обеспечение высокой доступности и устойчивость к сбоям.
  • Поддержка создания снапшотов со срезом состояния БД для упрощения создания резервных копий.
  • Готовность для промышленного применения (уже используется в инфраструктуре компаний JD, Meituan и Xiaohongshu).
  • Возможность изменения схемы хранения и обновления данных без остановки или влияния на выполняемые операции.
  • Поддержка TTL для ограничения времени жизни данных.
  • Команды для управления настройками и хостами хранения.
  • Инструменты для управления работами и планированием запуска работ (из работ пока поддерживаются COMPACT и FLUSH).
  • Операции поиска полного пути и кратчайшего пути между заданными вершинами.
  • Интерфейс OLAP для интеграции со сторонними платформами аналитики.
  • Утилиты для импорта данных из файлов CSV или из Spark.
  • Экспорт метрик для мониторинга при помози Prometheus и Grafana.
  • Web-интерфейс Nebula Graph Studio для визуализации операций с графом, навигации по графу, проектирования схемы хранения и загрузки данных.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/vesoft-inc/...)
  2. OpenNews: Новая версия СУБД ArangoDB 3.6
  3. OpenNews: СУБД CockroachDB переходит на несвободную лицензию
  4. OpenNews: Релиз СУБД Neo4j 1.3, ориентированной на хранение графов
  5. OpenNews: Выпуск СУБД OrientDB 2.2
  6. OpenNews: Доступна распределённая графо-ориентированная СУБД Dgraph 0.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53222-nebula
Ключевые слова: nebula, graph, database
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 00:06, 24/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    Интересно. Может быть пригодится
     
     
  • 2, kai3341 (ok), 01:11, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага, весьма прикольно. Графовых БД то раз-два -- и обчёлся
     

  • 3, Аноним (3), 01:19, 24/06/2020 [ответить]  
    		• –2 +/
    master-master репликацию когда ждать?
     
  • 4, Lex (??), 04:02, 24/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    >уже используется в инфраструктуре компаний JD, Meituan и Xiaohongshu

    Неужто это чисто китайское поделие ?

    А, таки да:
    > HANGZHOU, China – June 15, 2020 – VEsoft Inc., the developer of the Nebula Graph™ database, today announced it raised $8M in a series pre-A funding round. The lead investor is Redpoint China Ventures. Matrix Partners China, who previously contributed as an angel investor, also contributed to this series pre-A round.

     
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