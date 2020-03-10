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PostgreSQL Anonymizer 0.6, расширение для анонимизации данных в СУБД

10.03.2020 08:47

Доступен новый выпуск проекта PostgreSQL Anonymizer, предоставляющего дополнение к СУБД PostgreSQL, решающее задачу скрытия или замены конфеденциальных данных или сведений, представляющих коммерческую тайну. Данные могут скрываться на лету на основе специально определённых правил и списков пользователей, ответы на запросы которых необходимо анонимизировать. Код распространяется под лицензией PostgreSQL.

Например, при помощи рассматриваемого дополнения можно предоставить доступ к БД третьим лицам, например, сторонним сервисам бизнес-аналитики, автоматически вырезая для них такие данные, как номера телефонов и кредитных карт, или применяя более изощрённые методы, такие как подмена имён клиентов и компаний на фиктивную информацию. Кроме выполнения анонимизации при прямом подсоединении к СУБД предусмотрен режим создания анонимизированых SQL-дампов (предложена утилита pg_dump_anon).

PostgreSQL Anonymizer расширяет PostgreSQL DDL (Data Definition Language) и позволяет задавать стратегию анонимизации на уровне схемы, определяющей структуру таблицы. Предоставляется большой набор функций для обработки данных, подлежащих замене: рандомизация, замена на фиктивные значения, частичное скремблирование, перетасовка, зашумление и т.п. В новой версии добавлены функции для выявления идентификаторов, а также появился режим псевдонимизации, позволяющий генерирровать привязываемые к исходным данным реалистичные фиктивные значения.

Дополнительно можно отметить развиваемую компанией Microsoft открытую платформу для выявления утечек конфиденциальной информации Presidio. Платформа позволяет выявлять или удалять в документах, тексте и изображениях информацию, содержащую персональные и конфиденциальные данные, такие как ФИО, номера телефонов, email, номера кредитных карт, криптокошельки, адреса, номера паспортов, финансовые данные и т.п. Поддерживается обработка различных хранилищ (от Amazon S3 до PostgreSQL) и форматов. Код написан на языке Go (есть вариант на Python) и распространяется под лицензией MIT.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.postgresql.org/abo...)
  2. OpenNews: Google открыл код библиотеки для конфиденциальной обработки данных
  3. OpenNews: Google открыл систему для анализа наборов данных без нарушения конфиденциальности
  4. OpenNews: Анализ утечек конфиденциальных данных через репозитории на GitHub
  5. OpenNews: Проект по интеграции поддержки Tor в Firefox
  6. OpenNews: DoS-атаки для снижения производительности сети Tor
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52512-anonymizer
Ключевые слова: anonymizer, privacy, postgresql
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, YetAnotherOnanym (ok), 10:07, 10/03/2020 [ответить]  
    		• +5 +/
    Картинка напомнила анекдот про девушку, которая в фотошопе наложила чёрные квадратики на своей фотке беструсофф и отправила её знакомому в формате psd.
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:56, 10/03/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну действительно, единственное применение видимо найдётся разве что у поклонников scp foundation. Так-то все наоборот пытаются как можно больше достоверной инфы о пользователях наворовать.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:17, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот-вот. Пытаются надыбать как можно больше и продать. Для этого и система - чтобы выложить ненужные данные, затерев те, которыми можно торговать, в открытый доступ на торренты или ipfs, чтобы не забивать свои диски ими, вместо этого забив ими диски начинающих дейта-саентистов.
     
     
  • 3.5, Аноним (2), 11:26, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оставив себе только реальные данные? Осталось придумать, как потом выкачивать раздробленные куски с исчезающих нод. С торрентов данные достаточно быстро исчезают на самом деле, несмотря на десятки тысяч скачавших. С данными ещё хуже обычно.
     

  • 1.4, Джонни Дырявый (?), 11:19, 10/03/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Большой брат не дремлет...
     
  • 1.6, Аноним (6), 12:03, 10/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    В госсекторе сейчас такое очень популярно.
    ФСБ, ФСТЭК, персданные, фэзэ такой-то, фэзэ сякой-то.
    Лишь бы не дай бох реально полезной работой не заниматься.
     
     
  • 2.8, работа.ру (?), 16:28, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой например?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 16:36, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
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