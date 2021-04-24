Опубликован Kubegres, инструментарий для развёртывания кластера PostgreSQL

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|1.2, Аноним (2), 11:21, 24/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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"В случае сбоя на первичном узле" и почему может быть сбой в первичном узле? Накопитель? Так мега raid можно сделать. Сеть? Так тогда переконфигурировать master-slave не выйдет.
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|2.3, Ананизмус (?), 11:27, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кубер грознит постгрю за превышение лимитов?
Физически сервер выгорит?
Да мало ли- не?
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|2.6, Аноним (6), 11:38, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "В случае сбоя на первичном узле" и почему может быть сбой в первичном узле?
Стандартный процесс вывода физического сервера на maintenance: kubectl drain --ignore-daemonsets --delete-local-data $NODENAME
Никто не гарантирует, что поды будут жить вечно. Это же продовое окружение, а не подкроватный сервер Васи, который проработает пять лет без обновлений, а потом помрет из-за износа SSD.
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|2.45, Аноним (45), 16:14, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да хоть обновление ядра. На одном узле, конечно, можно пытаться сделать отказоустойчивую систему, но любое её обслуживание превратится в ад. Малейшая ошибка админа - и всё рассыпалось, ювелирная работа, перед которой нужно ещё и учения делать.
В распределенный системе типичный сценарий обслуживания - вывел сервер из кластера автоматикой, поэкспериментировал ручками, сделал что хотел, протестировал, ввёл обратно в строй. Никакого стресса.
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|1.5, Аноним (6), 11:35, 24/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Чем это лучше классики (zalando/postgres-operator)?
Насколько я могу судить, разве что возможностью задать StorageClass без лишних плясок с бубном.
Ну и держать полноценную дисковую БД (будь то постгрес или эластик) имеет смысл только на локальных физических носителях (в крайнем случае, на дисковой полке). В облаках будет работать весьма неторопливо.
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|1.7, InuYasha (??), 11:40, 24/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Взяли хорошй, годный PostgreSQL и обернули его во всякую гадость: Go, Docker, Kubernetes, YAML... ещё какого-нибудь фронт-енда на java/node.js не хватает.
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|2.8, Аноним (6), 11:42, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Попробуйте сделать на этом "хорошем, годном" мульти-мастер, например.
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|3.13, лютый жабби__ (?), 12:16, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Попробуйте сделать на этом "хорошем, годном" мульти-мастер
зачем вообще мультимастер? это по определнию тормоза и/или косяки с потерей данных.
даже в божественной монге не делают мультимастер )
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|4.19, Аноним (6), 12:54, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> зачем вообще мультимастер? это по определнию тормоза и/или косяки с потерей данных.
Для постгреса - да. Потому что он "хороший, годный". И может обрабатывать (upsert, например) ровно такой объем данных, с которым может справиться один физический сервер. Круто, правда?
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|5.27, anonymous (??), 13:33, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нагрузку на запись обычно масштабируют шардированием. Мультимастер не даёт существенного горизонтального масштабирования. Мультимастер -- это скорее про удобство.
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|6.31, Аноним (6), 13:39, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нагрузку на запись обычно масштабируют шардированием.
Да, наиболее очевидный путь.
> Мультимастер не даёт существенного горизонтального масштабирования. Мультимастер -- это скорее про удобство.
Когда приходится решать типовую задачу "раз в полчаса нужно сделать SELECT с кучей JOIN-ов из нескольких десятков таблиц и применить к этому хитрые правила агрегации, а потом записать это в ещё одну таблицу, тоже шардированную, потому что данных дофига" - начинаешь задумываться об удобстве.
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|7.33, anonymous (??), 13:46, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возможно стоит задуматься о дизайне приложения и о дизайне хранения данных. И не всегда данные изначально надо хранить нормализованными. В общем надо смотреть на конкретный случай и искать умное решение.
Но что важнее, multimaster тут не добавляет удобства. Он добавляет удобства в том смысле, что не приходится заморачиваться с master-slave схемами, когда хочется тупо HA.
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|8.35, Аноним (6), 13:53, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И в итоге в таких случаях умным решением окажется не постгрес, а кликхаус если ... текст свёрнут, показать
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|7.34, Аноним (6), 13:48, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И это уже не говоря о том, как весело будет выглядеть реализация репликации, фейловера и backup/restore для шардированных данных в постгресе.
Легким (на самом деле нет) движением ваши проблемы увеличиваются в 10 (или сколько там шардов) раз.
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|9.39, Аноним (6), 14:29, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не видел ни одного более-менее готового оркестратора, облегчающего работу в план... текст свёрнут, показать
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|3.14, YetAnotherOnanym (ok), 12:19, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> реплицированных в режиме реального времени вторичных pod-узлов, синхронизированных с первичным узлом
Разве это мультимастер? Емнип, в ПГ мультимастера пока нет, есть герой-одиночка Коити Сузуки, который пилит то ли Postgres-XL, то ли Postgres-XC, то ли Postgres-X2, то ли ещё под каким-то названием, но до продакшона там как до Токио раком.
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|4.20, Аноним (6), 12:56, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Разве это мультимастер?
Нет, конечно. Для РСУБД с ACID, насколько я знаю, задача мультимастера в настоящее время не решена.
И вряд ли будет решена в обозримом будущем.
Это просто был довольно толстый стёб над "хорошим, годным" постгресом, который сдыхает уже на 1 Тб независимо от крутизны сервера.
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|5.25, Neandertalets (ok), 13:28, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С чего бы постгресу на 1 ТБ сдыхать? Вполне себе работает с 1,3Тб уже и не парится, прирастая по 3-5 Гб в сутки. Причём на совершенно не крутом сервере.
Даже не знаю, как криво надо поставить Постгрес, чтобы он на 1 ТБ сдыхал.
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|6.29, Аноним (6), 13:34, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Даже не знаю, как криво надо поставить Постгрес, чтобы он на 1 ТБ сдыхал.
Достаточно просто с ним более-менее интенсивно работать. Набить данных и хранить их можно хоть в SQLite (фанаты не-хипсторства и по 30 Тб туда засовывают).
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|7.53, Neandertalets (ok), 17:16, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вполне нормальная нагрузка (банк).
Есть федеральный проект, но тут ещё только к 1ТБ приближается объём (пока только миграция данных со старых систем), но в проекте 8-12 ТБ (возможно увеличение проекта с соотв.ростом базы до 20-30ТБ).
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|3.12, pin (??), 12:06, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну да, надо же размазать базу по нодам (чем больше, тем круче) и гордо об этом заявлять на смузи вечеринках, при этом хранить в базе goвнокомментарии какого-нибудудь goвносайта.
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|4.22, Аноним (6), 12:59, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> при этом хранить в базе goвнокомментарии какого-нибудудь goвносайта.
Нет, как раз для с этим прекрасно справляются мускуль и постгрес, благо объёмы и нагрузки там смешные.
Да и олдовые труЪ-программисты на своём пыхе умеют только с PDO работать.
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|5.48, InuYasha (??), 16:39, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На самом деле, с этим в больших объёмах справляется эластик. Но это сама по себе головная боль с его тягой выеданию памяти. Но это потому что java.
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|4.30, anonymous (??), 13:38, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Любопытства ради, а как вообще обрабатывать серьёзный большой продакшн без "размазывания"? "Смузи вечеринки", блин.
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|2.16, Аноним (16), 12:23, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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о мамонт вылез.
вы еще не померли, любители все героически настраивать руками?
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|1.10, Павел (??), 11:49, 24/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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То что в новости описано не делает из постгреса мультимастер. Также как сделать это с помощью go и др хипстерства не выйдет. Это все не более чем оркестратор.
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|2.23, Аноним (6), 13:01, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> То что в новости описано не делает из постгреса мультимастер.
> Это все не более чем оркестратор.
Спасибо, Капитан!
> Также как сделать это с помощью go и др хипстерства не выйдет.
С помощью PHP, немытой головы и обгрызенных ногтей, которыми гордятся не-хипстеры - тоже, увы.
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|2.26, Аноним (26), 13:29, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Админы как раз ничего в базу не отправляют просто так.
А кубер реально во многих случаях не нужен, если это небольшая система, уж проще через композ, если на то пошло.
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|2.32, Аноним (6), 13:44, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А потом оказывается, что часто кубер самый overprovisioned
Если у меня в шкафу семь рубашек, но каждый раз я надеваю не более одной - это значит, что у меня рубашки overprovisioned, и шесть надо выкинуть?
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|3.42, Ann (??), 15:21, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут скорее больше подойдет аналогия с самолетами:
У тебя 6 самолетов, летаешь ты на одном - а остальные 5 простаивают и жрут деньги. В то время как достаточно иметь 1 борт + 1 запасной.
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|4.52, ыы (?), 16:49, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне больше нравится другая аналогия...
Вот у тебя есть 6 любовниц... одновременно ты проводишь время только с одной... (можно и больше на самом деле, но мы ужесточим условия задачи :) а 5 томятся в ожидании...
Ну и нормально чувак, просто попробуй ... :)
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|1.41, Аноним (41), 15:06, 24/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зацените.
Я в этом нихрена не понимаю, и при этом не лезу со своим "ценным" мнением в тему.
Вот все бы так.
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|1.44, mos87 (ok), 15:50, 24/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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кластер на поде сидит и квмом погоняет
ехал мета через мета видит мета в реке мет...
всё для того чтобы 1 индоабезяна как бы могла управлять гос-м. А дядечки продающие "качественный аутсорс" (т.е. усилия этого абезяна) могли срывать побольше маржы.
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|2.46, ыы (?), 16:37, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ты все понял. скорее регистрируй фирму по продаже "качественный аутсорс" и маржуй...
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