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Опубликован Kubegres, инструментарий для развёртывания кластера PostgreSQL

24.04.2021 09:50

Опубликованы исходные тексты проекта Kubegres, предназначенного для создания кластера реплицированных серверов с СУБД PostgreSQL, развёртываемого в инфраструктуре контейнерной изоляции на базе платформы Kubernetes. Пакет также позволяет управлять репликацией данных между серверами, создавать отказоустойчивые конфигурации и организовать резервное копирование. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Создаваемый кластер состоит из одного первичного pod-узла PostgreSQL и реплицированных в режиме реального времени вторичных pod-узлов, синхронизированных с первичным узлом. В случае сбоя на первичном узле система автоматически переводит один из вторичных узлов в разряд первичных и без остановки работы меняет конфигурацию репликации. Имеется возможность настройки регулярного резервного копировния БД в отдельное хранилище. Конфигурация кластера задаётся в формате YAML. Начинка узлов создаётся на основе официального образа контейнера с PostgreSQL, предоставляемого проектом Docker. Работа системы признана стабильной и она уже применяется в промышленных внедрениях.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.postgresql.org/abo...)
  2. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 13
  3. OpenNews: Для PostgreSQL подготовлено дополнение AGE для хранения данных в форме графа
  4. OpenNews: PostgreSQL Anonymizer 0.6, расширение для анонимизации данных в СУБД
  5. OpenNews: Выпуск системы репликации pgcat
  6. OpenNews: Выпуск PipelineDB 1.0.0, надстройки к PostgreSQL для непрерывной обработки потоков
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55023-postgresql
Ключевые слова: postgresql, kubegres
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  • 1.1, Аноним (1), 10:01, 24/04/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:21, 24/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    "В случае сбоя на первичном узле" и почему может быть сбой в первичном узле? Накопитель? Так мега raid можно сделать. Сеть? Так тогда переконфигурировать master-slave не выйдет.
     
     
  • 2.3, Ананизмус (?), 11:27, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кубер грознит постгрю за превышение лимитов?
    Физически сервер выгорит?
    Да мало ли- не?
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:38, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "В случае сбоя на первичном узле" и почему может быть сбой в первичном узле?

    Стандартный процесс вывода физического сервера на maintenance: kubectl drain --ignore-daemonsets --delete-local-data $NODENAME

    Никто не гарантирует, что поды будут жить вечно. Это же продовое окружение, а не подкроватный сервер Васи, который проработает пять лет без обновлений, а потом помрет из-за износа SSD.

     
  • 2.45, Аноним (45), 16:14, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да хоть обновление ядра. На одном узле, конечно, можно пытаться сделать отказоустойчивую систему, но любое её обслуживание превратится в ад. Малейшая ошибка админа - и всё рассыпалось, ювелирная работа, перед которой нужно ещё и учения делать.

    В распределенный системе типичный сценарий обслуживания - вывел сервер из кластера автоматикой, поэкспериментировал ручками, сделал что хотел, протестировал, ввёл обратно в строй. Никакого стресса.

     

  • 1.4, Иваня (?), 11:33, 24/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть KubeMySQL?🤔
     
     
  • 2.21, Всем Анонимам Аноним (?), 12:56, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://blogs.oracle.com/developers/introducing-the-oracle-mysql-operator-for-
     

  • 1.5, Аноним (6), 11:35, 24/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чем это лучше классики (zalando/postgres-operator)?

    Насколько я могу судить, разве что возможностью задать StorageClass без лишних плясок с бубном.

    Ну и держать полноценную дисковую БД (будь то постгрес или эластик) имеет смысл только на локальных физических носителях (в крайнем случае, на дисковой полке). В облаках будет работать весьма неторопливо.

     
  • 1.7, InuYasha (??), 11:40, 24/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Взяли хорошй, годный PostgreSQL и обернули его во всякую гадость: Go, Docker, Kubernetes, YAML... ещё какого-нибудь фронт-енда на java/node.js не хватает.
     
     
  • 2.8, Аноним (6), 11:42, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Попробуйте сделать на этом "хорошем, годном" мульти-мастер, например.
     
     
  • 3.13, лютый жабби__ (?), 12:16, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Попробуйте сделать на этом "хорошем, годном" мульти-мастер

    зачем вообще мультимастер? это по определнию тормоза и/или косяки с потерей данных.

    даже в божественной монге не делают мультимастер )

     
     
  • 4.19, Аноним (6), 12:54, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > зачем вообще мультимастер? это по определнию тормоза и/или косяки с потерей данных.

    Для постгреса - да. Потому что он "хороший, годный". И может обрабатывать (upsert, например) ровно такой объем данных, с которым может справиться один физический сервер. Круто, правда?

     
     
  • 5.27, anonymous (??), 13:33, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нагрузку на запись обычно масштабируют шардированием. Мультимастер не даёт существенного горизонтального масштабирования. Мультимастер -- это скорее про удобство.
     
     
  • 6.31, Аноним (6), 13:39, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нагрузку на запись обычно масштабируют шардированием.

    Да, наиболее очевидный путь.

    > Мультимастер не даёт существенного горизонтального масштабирования. Мультимастер -- это скорее про удобство.

    Когда приходится решать типовую задачу "раз в полчаса нужно сделать SELECT с кучей JOIN-ов из нескольких десятков таблиц и применить к этому хитрые правила агрегации, а потом записать это в ещё одну таблицу, тоже шардированную, потому что данных дофига" - начинаешь задумываться об удобстве.

     
     
  • 7.33, anonymous (??), 13:46, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно стоит задуматься о дизайне приложения и о дизайне хранения данных. И не всегда данные изначально надо хранить нормализованными. В общем надо смотреть на конкретный случай и искать умное решение.

    Но что важнее, multimaster тут не добавляет удобства. Он добавляет удобства в том смысле, что не приходится заморачиваться с master-slave схемами, когда хочется тупо HA.

     
     
  • 8.35, Аноним (6), 13:53, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в итоге в таких случаях умным решением окажется не постгрес, а кликхаус если ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.37, anonymous (??), 13:57, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для многих приложений скорее всего так и будет А для, например, крупной социало... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.38, Аноним (6), 14:25, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только если нужно тащить легаси Если делать такой проект с чистого листа - ника... текст свёрнут, показать
     
  • 7.34, Аноним (6), 13:48, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И это уже не говоря о том, как весело будет выглядеть реализация репликации, фейловера и backup/restore для шардированных данных в постгресе.
    Легким (на самом деле нет) движением ваши проблемы увеличиваются в 10 (или сколько там шардов) раз.
     
     
  • 8.36, anonymous (??), 13:55, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полагаю, для этого и делают все эти оркестраторы хотя не пользовался Чтобы вз... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.39, Аноним (6), 14:29, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не видел ни одного более-менее готового оркестратора, облегчающего работу в план... текст свёрнут, показать
     
  • 3.14, YetAnotherOnanym (ok), 12:19, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > реплицированных в режиме реального времени вторичных pod-узлов, синхронизированных с первичным узлом

    Разве это мультимастер? Емнип, в ПГ мультимастера пока нет, есть герой-одиночка Коити Сузуки, который пилит то ли Postgres-XL, то ли Postgres-XC, то ли Postgres-X2, то ли ещё под каким-то названием, но до продакшона там как до Токио раком.

     
     
  • 4.20, Аноним (6), 12:56, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Разве это мультимастер?

    Нет, конечно. Для РСУБД с ACID, насколько я знаю, задача мультимастера в настоящее время не решена.
    И вряд ли будет решена в обозримом будущем.
    Это просто был довольно толстый стёб над "хорошим, годным" постгресом, который сдыхает уже на 1 Тб независимо от крутизны сервера.

     
     
  • 5.25, Neandertalets (ok), 13:28, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего бы постгресу на 1 ТБ сдыхать? Вполне себе работает с 1,3Тб уже и не парится, прирастая по 3-5 Гб в сутки. Причём на совершенно не крутом сервере.
    Даже не знаю, как криво надо поставить Постгрес, чтобы он на 1 ТБ  сдыхал.
     
     
  • 6.29, Аноним (6), 13:34, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Даже не знаю, как криво надо поставить Постгрес, чтобы он на 1 ТБ  сдыхал.

    Достаточно просто с ним более-менее интенсивно работать. Набить данных и хранить их можно хоть в SQLite (фанаты не-хипсторства и по 30 Тб туда засовывают).

     
     
  • 7.53, Neandertalets (ok), 17:16, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вполне нормальная нагрузка (банк).
    Есть федеральный проект, но тут ещё только к 1ТБ приближается объём (пока только миграция данных со старых систем), но в проекте 8-12 ТБ (возможно увеличение проекта с соотв.ростом базы до 20-30ТБ).
     
  • 5.28, anonymous (??), 13:34, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем плох percona cluster для мультимастера?
     
  • 2.9, Аноним (-), 11:47, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    о ретрограда локалхостов порвало
     
     
  • 3.12, pin (??), 12:06, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну да, надо же размазать базу по нодам (чем больше, тем круче)  и гордо об этом заявлять на  смузи вечеринках, при этом хранить в базе goвнокомментарии какого-нибудудь goвносайта.
     
     
  • 4.22, Аноним (6), 12:59, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > при этом хранить в базе goвнокомментарии какого-нибудудь goвносайта.

    Нет, как раз для с этим прекрасно справляются мускуль и постгрес, благо объёмы и нагрузки там смешные.
    Да и олдовые труЪ-программисты на своём пыхе умеют только с PDO работать.

     
     
  • 5.48, InuYasha (??), 16:39, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле, с этим в больших объёмах справляется эластик. Но это сама по себе головная боль с его тягой выеданию памяти. Но это потому что java.
     
  • 4.30, anonymous (??), 13:38, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Любопытства ради, а как вообще обрабатывать серьёзный большой продакшн без "размазывания"? "Смузи вечеринки", блин.
     
  • 2.11, Lex (??), 12:00, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Срач про модное и не_модное в другой ветке
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:23, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    о мамонт вылез.
    вы еще не померли, любители все героически настраивать руками?
     
     
  • 3.50, InuYasha (??), 16:39, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, профессионалы писать софт на Си.
     

  • 1.10, Павел (??), 11:49, 24/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То что в новости описано не делает из постгреса мультимастер. Также как сделать это с помощью go и др хипстерства не выйдет. Это все не более чем оркестратор.
     
     
  • 2.17, adolfus (ok), 12:34, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это лучше, чем goto?
     
  • 2.23, Аноним (6), 13:01, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > То что в новости описано не делает из постгреса мультимастер.
    > Это все не более чем оркестратор.

    Спасибо, Капитан!

    > Также как сделать это с помощью go и др хипстерства не выйдет.

    С помощью PHP, немытой головы и обгрызенных ногтей, которыми гордятся не-хипстеры - тоже, увы.

     

  • 1.24, IvAnZ (?), 13:04, 24/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Если админ оракла все данные и логику пхают в базы, то фаны кубернетса, пхают все что можно в кубер.

    А потом оказывается, что часто кубер самый overprovisioned
    https://www.itproportal.com/news/majority-of-cloud-spend-is-going-to-waste/

     
     
  • 2.26, Аноним (26), 13:29, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Админы как раз ничего в базу не отправляют просто так.
    А кубер реально во многих случаях не нужен, если это небольшая система, уж проще через композ, если на то пошло.
     
  • 2.32, Аноним (6), 13:44, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А потом оказывается, что часто кубер самый overprovisioned

    Если у меня в шкафу семь рубашек, но каждый раз я надеваю не более одной - это значит, что у меня рубашки overprovisioned, и шесть надо выкинуть?

     
     
  • 3.42, Ann (??), 15:21, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут скорее больше подойдет аналогия с самолетами:
    У тебя 6 самолетов, летаешь ты на одном - а остальные 5 простаивают и жрут деньги. В то время как достаточно иметь 1 борт + 1 запасной.
     
     
  • 4.52, ыы (?), 16:49, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне больше нравится другая аналогия...
    Вот у тебя есть 6 любовниц... одновременно ты проводишь время только с одной... (можно и больше на самом деле, но мы ужесточим условия задачи :) а 5 томятся в ожидании...

    Ну и нормально чувак, просто попробуй ...  :)

     

  • 1.40, Аноним (40), 14:45, 24/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем это отличается от stolon или patroni?
     
  • 1.41, Аноним (41), 15:06, 24/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зацените.
    Я в этом нихрена не понимаю, и при этом не лезу со своим "ценным" мнением в тему.

    Вот все бы так.

     
     
  • 2.43, FortyTwo (ok), 15:44, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это был бы не opennet
     

  • 1.44, mos87 (ok), 15:50, 24/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кластер на поде сидит и квмом погоняет

    ехал мета через мета видит мета в реке мет...

    всё для того чтобы 1 индоабезяна как бы могла управлять гос-м. А дядечки продающие "качественный аутсорс" (т.е. усилия этого абезяна) могли срывать побольше маржы.

     
     
  • 2.46, ыы (?), 16:37, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты все понял. скорее регистрируй фирму по продаже  "качественный аутсорс" и маржуй...
     
  • 2.47, Аноним (47), 16:37, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    уж лучше дядетчки и индоабезяны, чем дегенераты вроде тебя
     

  • 1.49, Аноним (47), 16:39, 24/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    тяжело себе представит что-то омерзительней комментаторов опеннета
     
     
  • 2.51, ыы (?), 16:44, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но ты ведь, не такой, правда?
     

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