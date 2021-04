Опубликован Kubegres, инструментарий для развёртывания кластера PostgreSQL

2.8 , Аноним ( 6 ), 11:42, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Попробуйте сделать на этом "хорошем, годном" мульти-мастер, например.

3.13 , лютый жабби__ ( ? ), 12:16, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Попробуйте сделать на этом "хорошем, годном" мульти-мастер зачем вообще мультимастер? это по определнию тормоза и/или косяки с потерей данных. даже в божественной монге не делают мультимастер )

4.19 , Аноним ( 6 ), 12:54, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > зачем вообще мультимастер? это по определнию тормоза и/или косяки с потерей данных. Для постгреса - да. Потому что он "хороший, годный". И может обрабатывать (upsert, например) ровно такой объем данных, с которым может справиться один физический сервер. Круто, правда?

5.27 , anonymous ( ?? ), 13:33, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нагрузку на запись обычно масштабируют шардированием. Мультимастер не даёт существенного горизонтального масштабирования. Мультимастер -- это скорее про удобство.

6.31 , Аноним ( 6 ), 13:39, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Нагрузку на запись обычно масштабируют шардированием. Да, наиболее очевидный путь. > Мультимастер не даёт существенного горизонтального масштабирования. Мультимастер -- это скорее про удобство. Когда приходится решать типовую задачу "раз в полчаса нужно сделать SELECT с кучей JOIN-ов из нескольких десятков таблиц и применить к этому хитрые правила агрегации, а потом записать это в ещё одну таблицу, тоже шардированную, потому что данных дофига" - начинаешь задумываться об удобстве.

7.33 , anonymous ( ?? ), 13:46, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Возможно стоит задуматься о дизайне приложения и о дизайне хранения данных. И не всегда данные изначально надо хранить нормализованными. В общем надо смотреть на конкретный случай и искать умное решение. Но что важнее, multimaster тут не добавляет удобства. Он добавляет удобства в том смысле, что не приходится заморачиваться с master-slave схемами, когда хочется тупо HA.

8.35 , Аноним ( 6 ), 13:53, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать И в итоге в таких случаях умным решением окажется не постгрес, а кликхаус если ... 9.37 , anonymous ( ?? ), 13:57, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Для многих приложений скорее всего так и будет А для, например, крупной социало... 10.38 , Аноним ( 6 ), 14:25, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Только если нужно тащить легаси Если делать такой проект с чистого листа - ника... 7.34 , Аноним ( 6 ), 13:48, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И это уже не говоря о том, как весело будет выглядеть реализация репликации, фейловера и backup/restore для шардированных данных в постгресе.

Легким (на самом деле нет) движением ваши проблемы увеличиваются в 10 (или сколько там шардов) раз.

8.36 , anonymous ( ?? ), 13:55, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Полагаю, для этого и делают все эти оркестраторы хотя не пользовался Чтобы вз... 9.39 , Аноним ( 6 ), 14:29, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не видел ни одного более-менее готового оркестратора, облегчающего работу в план... 3.14 , YetAnotherOnanym ( ok ), 12:19, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > реплицированных в режиме реального времени вторичных pod-узлов, синхронизированных с первичным узлом Разве это мультимастер? Емнип, в ПГ мультимастера пока нет, есть герой-одиночка Коити Сузуки, который пилит то ли Postgres-XL, то ли Postgres-XC, то ли Postgres-X2, то ли ещё под каким-то названием, но до продакшона там как до Токио раком.

4.20 , Аноним ( 6 ), 12:56, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Разве это мультимастер? Нет, конечно. Для РСУБД с ACID, насколько я знаю, задача мультимастера в настоящее время не решена.

И вряд ли будет решена в обозримом будущем.

Это просто был довольно толстый стёб над "хорошим, годным" постгресом, который сдыхает уже на 1 Тб независимо от крутизны сервера.

5.25 , Neandertalets ( ok ), 13:28, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С чего бы постгресу на 1 ТБ сдыхать? Вполне себе работает с 1,3Тб уже и не парится, прирастая по 3-5 Гб в сутки. Причём на совершенно не крутом сервере.

Даже не знаю, как криво надо поставить Постгрес, чтобы он на 1 ТБ сдыхал.

6.29 , Аноним ( 6 ), 13:34, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Даже не знаю, как криво надо поставить Постгрес, чтобы он на 1 ТБ сдыхал. Достаточно просто с ним более-менее интенсивно работать. Набить данных и хранить их можно хоть в SQLite (фанаты не-хипсторства и по 30 Тб туда засовывают).

7.53 , Neandertalets ( ok ), 17:16, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вполне нормальная нагрузка (банк).

Есть федеральный проект, но тут ещё только к 1ТБ приближается объём (пока только миграция данных со старых систем), но в проекте 8-12 ТБ (возможно увеличение проекта с соотв.ростом базы до 20-30ТБ).

5.28 , anonymous ( ?? ), 13:34, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А чем плох percona cluster для мультимастера?

2.9 , Аноним ( - ), 11:47, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – о ретрограда локалхостов порвало

3.12 , pin ( ?? ), 12:06, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ну да, надо же размазать базу по нодам (чем больше, тем круче) и гордо об этом заявлять на смузи вечеринках, при этом хранить в базе goвнокомментарии какого-нибудудь goвносайта.

4.22 , Аноним ( 6 ), 12:59, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > при этом хранить в базе goвнокомментарии какого-нибудудь goвносайта. Нет, как раз для с этим прекрасно справляются мускуль и постгрес, благо объёмы и нагрузки там смешные.

Да и олдовые труЪ-программисты на своём пыхе умеют только с PDO работать.

5.48 , InuYasha ( ?? ), 16:39, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На самом деле, с этим в больших объёмах справляется эластик. Но это сама по себе головная боль с его тягой выеданию памяти. Но это потому что java.

4.30 , anonymous ( ?? ), 13:38, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Любопытства ради, а как вообще обрабатывать серьёзный большой продакшн без "размазывания"? "Смузи вечеринки", блин.

2.11 , Lex ( ?? ), 12:00, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Срач про модное и не_модное в другой ветке

2.16 , Аноним ( 16 ), 12:23, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – о мамонт вылез.

вы еще не померли, любители все героически настраивать руками?

3.50 , InuYasha ( ?? ), 16:39, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет, профессионалы писать софт на Си.