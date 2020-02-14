Обновление PostgreSQL с устранением уязвимости. Выпуск системы репликации pgcat

Сформированы корректирующие обновления для всех поддерживаемых веток PostgreSQL: 12.2, 11.7, 10.12, 9.6.17, 9.5.21 и 9.4.26. Выпуск 9.4.26 является финальным - подготовка обновлений для ветки 9.4 прекращена. Обновления для ветки 9.5 будут формироваться до февраля 2021 г., 9.6 - до ноября 2021 года, 10 - до ноября 2022 года, 11 - до ноября 2023 года, 12 - до ноября 2024 года.

В новых версиях исправлено 75 ошибок и устранена уязвимость (CVE-2020-1720), вызванная отсутствием проверки авторизации при выполнении команды "ALTER ... DEPENDS ON EXTENSION". При определённых обстоятельствах уязвимость позволяет непривилегированному пользователю удалить любую функцию, процедуру, материализованное представление, индекс или триггер. Атака возможна если администратор установил любое расширение, а пользователь может выполнить команду CREATE или владельца расширения удастся убедить выполнить команду DROP EXTENSION.

Дополнительно можно отметить появление нового приложения pgcat, позволяющего реплицировать данные между несколькими серверами PostgreSQL. Программа поддерживает логическую репликацию через трансляцию и воспроизведение на другом хосте потока выполняемых на основном сервере SQL-команд, приводящих к изменению данных. Код написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0. Основные отличия от встроенного механизма логической репликации: