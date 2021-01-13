Первый публичный выпуск распределённой файловой системы JuiceFS

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|1.1, Иваня (?), 18:11, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Круто, надо поизучать. На гошечке отлично делать распределенные системы!
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|1.2, _ (??), 18:16, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Go fast! Go - blazing fast! ;-)
Это вам не ржавчина какая :-р
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|2.13, Аноним (13), 19:34, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если сРаст такой хороший язык почему на нём не написали такую простую штуку как распределенная файловая система?
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|3.17, Аноним (17), 20:22, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на расте пытались написать недоось - но в ней память потекла :)
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|4.33, Аноним (-), 21:22, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> на расте пытались написать недоось - но в ней память потекла :)
Разоблачения от опеннетных профессианналов, только сегодня, смотреть далее ...
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|1.5, Аноним (5), 18:34, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Реально ли применить для хранения данных пользователей и бэкапов объёмом >300 Тб? И как там отказоустойчивость?
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|2.11, Аноним (11), 19:19, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Его нереально применить для хранения. Это прокси до хранилищ перечисленных на картинке
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|1.8, rvs2016 (ok), 18:58, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Каждый файл разбивается на логические цепочки размером 64 МБ
А файловые системы размером меньше 64 МБ создавать нельзя? 😲
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