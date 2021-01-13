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Первый публичный выпуск распределённой файловой системы JuiceFS

13.01.2021 15:44

После четырёх лет разработки компания Juicedata, созданная при поддержке двух крупных китайских венчурных фондов, опубликовала первый публичный выпуск POSIX-совместимой распределённой файловой системы JuiceFS, которая может быть развёрнута поверх СУБД Redis или хранилищ объектов, поддерживающих API Amazon S3. JuiceFS развивается как промежуточное решение, позволяющее упростить адаптацию любых приложений для работы в облачной инфраструктуре, благодаря возможности работать с хранилищами объектов как с традиционными ФС. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией AGPLv3.

Архитектура JuiceFS подразумевает использование СУБД Redis для хранения метаданных, определяющих структуру ФС и параметры отражения блоков данных в облачные хранилища. Файловая система реализована в пространстве пользователя с использованием механизма FUSE. Каждый файл разбивается на логические цепочки размером 64 МБ, которые в свою очередь разделяются на более мелкие блоки, которые после шифрования (опционально) и сжатия записываются в хранилища объектов.

Основные особенности JuiceFS:

  • Полная совместимость с POSIX, для приложений хранилище выглядит как традиционная файловая система.
  • Высокая производительность, отзывчивость на уровне нескольких миллисекунд и гибкие возможности по расширению. По скорости выполнения операций с метаданными, а также последовательного чтения и записи, JuiceFS на порядок опережает Amazon EFS и FUSE-модуль S3FS.
  • Поддержка архитектуры Cloud-Native с независимым масштабированием хранилища и вычислительных компонентов. На базе JuiceFS может создаваться единое общее хранилище для облачных сервисов.
  • Поддержка создания совместных хранилищ для одновременных операций чтения и записи от большого числа клиентов. На базе JuiceFS также можно легко развёртывать хранилища для резервных копий или накопления больших объёмов аналитических данных.
  • Глобальные файловые блокировки с поддержкой flock (BSD-блокировки) и fcntl (POSIX-блокировки).
  • Встроенная возможность хранения данных в сжатом виде: по умолчанию используется алгоритм LZ4 и опционально доступен Zstd.
  • Обеспечение отказоустойчивости через и избыточное хранение копий данных в разных хранилищах объектов.
  • Для хранения объектов могут использоваться локальный диск, СУБД Redis, Ceph RGW, MinIO, облачные сервисы Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage, Alibaba Cloud Object Storage Service (OSS), Tencent Cloud Object Storage (COS) и QingStor Object Storage.

Помимо JuiceFS, компания Juicedata также развивает открытый инструментарий JuiceSync, позволяющий реплицировать данные между разными хранилищами на базе локальных ФС, sftp, HDFS и облачных сервисов хранения объектов AWS S3, Google Cloud Platform GCS, Microsoft Azure Block Storage, Aliyun OSS, Tencent Cloud COS, UCloud UFile, Qingyun QingStor, KingSoft Cloud KS3, Baidu Cloud BOS, JDCloud Object Storage, Qiniu, Backblaze B2 и Digital Ocean Space.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/juicedata/j...)
  2. OpenNews: Первый релиз wZD 1.0.0, сервера компактного хранения мелких файлов
  3. OpenNews: Обновление кластерной файловой системы LizardFS 3.13.0-rc2
  4. OpenNews: Компания Versity открыла исходные тексты файловой системы ScoutFS
  5. OpenNews: Выпуск глобальной децентрализованной файловой системы IPFS 0.7
  6. OpenNews: Выпуск СУБД Redis 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54396-juicefs
Ключевые слова: juicefs, redis
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Иваня (?), 18:11, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Круто, надо поизучать. На гошечке отлично делать распределенные системы!
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 18:19, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новость дальше слова "go" ты походу и не прочитал))
     
     
  • 3.4, Аноним (3), 18:20, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (то, что до него, походу, тоже)
     
     
  • 4.35, Атон (?), 21:48, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GOoogle
    GOspel
    GOvernment


    удобно.

     

  • 1.2, _ (??), 18:16, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Go fast! Go - blazing fast! ;-)
    Это вам не ржавчина какая :-р
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 19:34, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если сРаст такой хороший язык почему на нём не написали такую простую штуку как распределенная файловая система?
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 20:22, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на расте пытались написать недоось - но в ней память потекла :)
     
     
  • 4.20, YetAnotherOnanym (ok), 20:23, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прям представляю, прамять такая: Ой, девочкиии, какой языыык... Я потекла...
     
  • 4.33, Аноним (-), 21:22, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на расте пытались написать недоось - но в ней память потекла :)

    Разоблачения от опеннетных профессианналов, только сегодня, смотреть далее ...


     
  • 3.19, заминированный тапок (ok), 20:23, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    им пока не до новых разработок, сильно заняты пока что переписыванием существующих решений с C/C++
     
     
  • 4.30, Аноним (17), 21:12, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ясно, понятно, просто переставляют койки...
     
  • 2.27, Аноним (-), 21:06, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Щас придет фроктал и накажет тебя (aнaльно). :)
     
     
  • 3.29, Аноним (17), 21:10, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > фроктал

    проктал

     
     
  • 4.31, Аноним (31), 21:12, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фрактал, анальных дел мастер, чистильщик сишных дырочек. ;)
     
  • 4.32, заминированный тапок (ok), 21:19, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> фроктал
    > проктал

    вректал

     
     
  • 5.34, Огуречный смузи (?), 21:31, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вроткал
     

  • 1.5, Аноним (5), 18:34, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Реально ли применить для хранения данных пользователей и бэкапов объёмом >300 Тб? И как там отказоустойчивость?
     
     
  • 2.10, Онаним (?), 19:10, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы на этом ничего, кроме рецептов смузи, хранить не рискнул.
     
  • 2.11, Аноним (11), 19:19, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Его нереально применить для хранения. Это прокси до хранилищ перечисленных на картинке
     
  • 2.28, Аноним (28), 21:07, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Реально. Разрешаю.
     

  • 1.6, Аноним (5), 18:35, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это что-то типа IBM GPFS?
     
     
  • 2.14, бублички (?), 19:40, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, это абсолютная новинка на основе концепции Vaseline FS
     

  • 1.8, rvs2016 (ok), 18:58, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Каждый файл разбивается на логические цепочки размером 64 МБ

    А файловые системы размером меньше 64 МБ создавать нельзя? 😲

     
     
  • 2.26, Аноним (-), 21:05, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это опенсорс, детка! Здесь все можно. Бери и создавай. ;)
     

  • 1.12, Аноним (13), 19:32, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    наконец-то годноту подвезли.
     
  • 1.21, YetAnotherOnanym (ok), 20:25, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хммм... Интересно, как она с LeoFS будет?
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 21:04, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот протестируй и отпишись, как оно будет.
     

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