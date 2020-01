Первый релиз wZD 1.0.0, сервера компактного хранения мелких файлов

Доступен первый выпуск wZD 1.0.0 - сервера для эффективного хранения большого числа файлов в компактном виде, который снаружи выглядит как обычный WebDAV-сервер. Для хранения используется модифицированная версия BoltDB. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией BSD. Сервер позволяет значительно сократить количество маленьких файлов на обычных или кластерных файловых системах с полной поддержкой блокировок. Поддерживаемый разработчиками wZD кластер хранит около 250 миллионов мелких файлов, разнесённых по 15 миллионам директорий в кластерной ФС MooseFS. wZD даёт возможность переместить (архивировать) содержимое директорий в архивы в формате BoltDB и затем раздавать эти файлы из этих архивов (или помещать файлы в архивы методом PUT), значительно сократив число файлов в ФС и снизив накладные расходы на хранение метаданных. Для повышения эффективности обработки больших файлов, такие файлы могут сохраняться отдельно от Bolt-архивов. Подобный подход позволяет организовать хранение огромного числа мелких файлов, не упираясь в лимит на число inode в файловой системе. Сервер также можно использовать как NoSQL базу для данных в формате ключ/значение (с шардингом на базе структуры директорий) или для раздачи из БД предварительно сгенерированных html или json-документов. Что касается производительности, то отдача и запись данных с использованием Bolt-архивов приводит к увеличению задержки приблизительно на 20-25% при чтении и на 40-50% при записи. Чем меньше размер файла, тем меньше различия в задержках. Основные возможности: Многопоточность;

Мультисерверность, обеспечивающая отказоустойчивость и сбалансированность нагрузки;

Максимальная прозрачность для пользователя или разработчика;

Поддерживаемые HTTP-методы: GET, HEAD, PUT и DELETE;

Управление поведением при чтении и записи через клиентские заголовки;

Поддержка гибко настраиваемых виртуальных хостов;

Поддержка CRC-целостности данных при записи/чтении;

Полудинамические буферы для минимального потребления памяти и оптимальной настройки сетевой производительности;

Отложенная упаковка данных;

В дополнение предлагается многопоточный архиватор wZA для перемещения файлов в Bolt-архивы без остановки сервиса. Некоторые ограничения текущего выпуска: нет поддержки Multipart, метода POST, протокола HTTPS, биндингов для языков программирования, рекурсивного удаления директорий, отсутствует поддержка монтирования структуры в файловую систему через WebDAV или FUSE, файлы хранятся под одним системным пользователем. Формат хранения привязан к архитектуре и не переносим между системами Little Endian и Big Endian. Несмотря на то, что сервер wZD реализует поддержку протокола HTTP, запускать его требуется только под прикрытием реверс прокси, таких как nginx и haproxy.