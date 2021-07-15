В РФ начнётся производство отечественных процессоров на основе архитектуры RISC-V

Госкорпорация Ростех и технологическая компания Yadro (ИКС Холдинг) намерены разработать и до 2025 года начать производство нового процессора для ноутбуов, ПК и серверов, основанного на архитектуре RISC-V. Компьютерами на базе нового процессора планируется оснастить рабочие места в подразделениях Ростеха и учреждениях Минобрнауки, Минпросвещения и Минздрава РФ. В проект будет инвестировано 27,8 млрд рублей (в том числе 9,8 млрд из федерального бюджета), что больше, чем суммарные инвестиции в производство процессоров "Эльбрус" и "Байкал". В соответствии с бизнес-планом, в 2025 году планируют продать 60 тысяч комплексов на базе новых процессоров и выручить за это 7 млрд рублей. Компания Yadro, занимающаяся производством серверов и систем хранения, с 2019 года владеет компанией Syntacore, которая является одним из старейших разработчиков специализированных открытых и коммерческих IP-ядер RISC-V (IP Core), а также входит в число основателей некоммерческой организацией RISC-V International, курирующей развитие архитектуры набора команд RISC-V. Таким образом, ресурсов, опыта и компетенции для создания нового чипа RISC-V более чем достаточно. Сообщается, что разрабатываемый чип будет включать в себя 8-ядерный процессор, работающий на частоте 2 GHz. Для производства планируется использовать техпроцесс 12нм (для сравнения в 2023 году Intel планирует производить чип на базе ядра SiFive P550 RISC-V по технологии 7 nm, а в 2022 году в Китае ожидается производство чипа XiangShan, также работающего на частоте 2 GHz, с использованием техпроцесса 14 nm). В настоящее время компания Syntacore уже предлагает для лицензирования ядро RISC-V SCR7, пригодное для использования в потребительских компьютерах и поддерживающее использование систем на базе Linux. SCR7 реализует архитектуру набора команд RISC-V RV64GC и включает контроллер виртуальной памяти с поддержкой страниц памяти, MMU, кэши L1/L2, блок для вычислений с плавающей запятой, три уровня привилегий, AXI4- и ACE-совместимые интерфейсы и поддержку SMP (до 8 ядер). Что касается программной начинки, то поддержка RISC-V успешно развивается в Debian GNU/Linux. Кроме того, в конце июня компания Canonical объявила о формировании готовых сборок Ubuntu 20.04 LTS и 21.04 для RISC-V плат SiFive HiFive Unmatched и SiFive HiFive Unleashed. Для RISC-V также недавно была портирована платформа Android. Примечательно, что компания Yadro с 2017 года входит в число "серебряных" участников организации Linux Foundation, а также является членом консорциума OpenPOWER Foundation, продвигающего архитектуру набора команд (ISA) OpenPOWER. Напомним, что RISC-V предоставляет открытую и гибкую систему машинных инструкций, позволяющую создавать микропроцессоры для произвольных областей применения, не требуя при этом отчислений и не налагая условий на использование. RISC-V позволяет создавать полностью открытые SoC и процессоры. В настоящее время на базе спецификации RISC-V разными компаниями и сообществами под различными свободными лицензиями (BSD, MIT, Apache 2.0) развивается несколько десятков вариантов ядер микропроцессоров, SoC и уже производимых чипов. Из операционных систем с качественной поддержкой RISC-V можно отметить GNU/Linux (присутствует начиная с выпусков Glibc 2.27, binutils 2.30, gcc 7 и ядра Linux 4.15) и FreeBSD.



