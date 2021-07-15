В РФ начнётся производство отечественных процессоров на основе архитектуры RISC-V

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|1.1, пох. (?), 10:15, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Пилите, Шура - они точно золотые. 9 ярдов из госбюджета сами себя не распилят!
P.S. напомните, пожалуйста, сколько миллиардов госбюджета инвестировали в ARM ?
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|2.28, Имя (?), 10:37, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Где ты увидел здесь госбюджет? Госкомпания не финансируется из бюджета, она платит в бюджет налоги и контролируется главным акционером в лице государства.
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|2.32, antifake (?), 10:43, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Наконец-то Шигорин в прямом эфире сможет наблюдать как правильно надо осваивать бюджеты. А потом нам будет рассказывать что во всем этом виноваты обамы, а не заказчик этого веселья англичанин Алишер Бурханович.
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|2.41, Lex (??), 10:56, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В проект будет инвестировано 27,8 млрд рублей (в том числе 9,8 млрд из федерального бюджета)
Из бюджета инвестируется треть, тогда как ещё две трети - из собственных средств.. и скорее всего, даже эта треть в основном являются скидкой на всевозможные налоги и сборы, которые бюджет мог бы получить, но освобождает контору от их уплаты в размере, не более оговорённого.
Но, шаблонных истеричек вроде пох’а, это совсем не останавливает рефлекторно вещать по распилы
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|3.73, antifake (?), 11:18, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ИКС Холдинг и его владелец олигарх Усманов залезает мохнатой рукой в наш бюджет.
При этом живя в Лондоне и одаривая Медведева домом на рублевке.
А, простите, про что тут еще можно подумать?
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|2.5, Аноним (52), 10:21, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Сейчас придут эксперты скажут что производство то будет на Тайване и будет в чем-то правы. Примерно во всём.
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|3.10, Аноним (10), 10:24, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так китайцы выложили готовые спеки. Осталось только проплатить, чтобы шильдик вешали какой надо. Так то вполне логичный ход, если бы не миллиарды денег.
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|4.18, Аноним (18), 10:28, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да даже если так, то на рынке появится третий игрок. Чем больше конкуренция, тем лучше. Со врееменем может и до массового рынка дойдет.
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|5.72, Аноним (72), 11:17, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> о на рынке появится третий игрок
напишешь, когда будет "появился"
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|3.19, n00by (ok), 10:29, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не просто на Тайване, а конкурировать за производственные мощности с Эльбрусом. На той фабрике AMD уже анонсировала производство, разослала несколько экземпляров блоггерам, а до покупателя массовые партии так и не дошли.
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|3.21, Аноним (21), 10:29, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В этом смысле Apple M1 и Байкал-М (BE-M1000) ничем не отличаются.
Но любители поболтать на форумах всегда найдутся.
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|2.13, Аноним (18), 10:27, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Отвечаю: если ты каким-то образом попал на этот сайт, значит ты знаешь что такоt СПО, Линукс вот это все. Линуксы эти ваши это альтернатива Винде. Значит ты знаешь что альтернатива это важно. RISC-V это альтернатива Intel-у. Значит это хорошо.
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|2.44, InuYasha (??), 11:00, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если производят кандалы, то не важно, насколько они "опенсорсные". Вопрос в цели.
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|3.56, Аноним (52), 11:10, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет в закрытых проприетарных кандалах секрет как их открыть знает только производитель кандалов. А в опенсорсных кандалах, любой кто умеет читать чертежи кандалов.
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|2.23, Аноним (18), 10:31, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интересно о каком зоопарке идет речь? Разве у Интела и АМД были реальные конкуренты? Спарки на юниксах? Скорее всего не будет такого уж зоопарка. Ждать быстрого выхода на массовый рынок я бы не ждал. Да и со СПО я не вижу большой проблемы. Если риски станут массовым явлением, весь тот же софт будет портирован.
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|3.47, Аноним (52), 11:03, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Zilog, DEC, Motorola, Acorn, Fujitsu, IBM, Intel, AMD. Разные архитектуры X86, SPARC, MIPS, RISC да даже Z80 своя архитектура. Разные клоны. Тот же NEC V20 был не полностью совместим с 8088. И никто не мог точно сказать что все перейдут на X86.
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|3.58, MVK (??), 11:12, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>о каком зоопарке идет речь?
- возможно IBM Power, Sun SPARC, DEC Alpha
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|2.60, Онаним (?), 11:12, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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К счастью, сейчас не 80-е годы, и этот зоопарк банально окажется не нужен никому, кроме полутора экспериментаторов и стольких же обитателей различных заповедников.
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|1.6, Х (?), 10:21, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Стоп. "Намерены до 2025 разработать" и "начнется производство" - это совсем не одно и то же.
Я вот тоже *намерен* стать богаче Гейтса, но... кто его знает, правда?
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|2.9, пох. (?), 10:24, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну так ты обычный лох, а ребятам дали восемь ярдов бюджета. Богаче гейца конечно не станешь, в бюджете вообще столько нету, но до 2025 можно вполне неплохо пожить. И хрен вы потом меня найдете.
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|3.26, Аноним (18), 10:33, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Притча про Насрадина который взял деньги у падишаха чтобы научить говорить осла?
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|2.27, Аноним (27), 10:36, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Намерены
Примерно как, "К 2015 году Россия создаст станцию на Луне"
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|3.49, Тот_Самый_Анонимус (?), 11:04, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Хм, приплести рашку — главное?
Вы бы могли привести полный список обещаний Маска, ведь он ни одно в срок не исполнил. Но не сделаете, потому что обладаете избирательной памятью.
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|4.70, hefenud (ok), 11:15, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разницу между бизнесменом который делает за свои и выполняет обещания и бюджетными сосальщиками которые делают за твой счет и пока ничего не сделали, а деньги тратят и тратят не видишь?
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|2.45, Lex (??), 11:02, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> разработать и до 2025 года начать производство
Тут не говорится, что разрабатывать его будут именно до 2025 г
Упоминается лишь общий перечень работ, который в общем планируется исполнить к оговорённому году
Вообще, это уже не первая контора с грандиозными планами на середину этого десятилетия.
Байкал к середине 20-х годов тоже планирует в огромных количествах свои процы выпускать( что-то порядка 600 тыс шт ).
Как будто что-то знают или к чему-то готовятся( например, выкидывание из госконтрактов и торгов оборудования на не_российских процах к концу 20-х годов )
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|3.57, hefenud (ok), 11:11, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На россии нет такого горизонта планирования, все эти обещания типа «к 2015 году будет лунная база», «к 2030 году будут российские процессоры» исходят из того, что либо россии уже не будет, либо все забудут, а деньги уже получены и потрачены
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|1.12, Аноним (18), 10:25, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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О я только об этой конторе читал вчера. Как я и говорил риски уже стали реальностью. Круто че. Вот только IP-шки у них открытые или закрытые?
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|2.17, Карабьян (?), 10:28, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"Риски стали реальностью" -- звучит страшновато. Хотя перед высказыванием и не стоит квантора всеобщности, его наличие неявно подразумевается
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|1.14, Аноним (14), 10:27, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Производство "в России" на TSMC, или они создадут площадку, которая сможет в техпроцессы хотя бы десятилетней давности?
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|2.20, пох. (?), 10:29, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Написано же ж 12нм - так что не переживай, тайваньский бизнес свою долю от тех ярдов получит.
Наверное. Если до производства вообще когда-то дойдет.
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|2.51, Lex (??), 11:06, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Видно будет.
12нм едва ли, но что-то порядка 35 планируют в обозримые 10 лет.. хотя и 15 лет назад тоже планировали( тогда и «российский» самолёт планировали, а получился суперджет, но в последние годы итогом планирования стал-таки МС-21 несмотря на все давление на проект извне.. так что шансы на успешность ещё одного наукоемкого начинания теперь всё-таки выше нуля )
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|3.62, Пупсик (?), 11:14, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На сайте микрон плашка "65нм проходит квалификацию" висит хрен знает сколько.
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|1.16, kusb (?), 10:28, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, они будут полностью отечественными или ядра с блоками адаптируют?
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|1.24, zo0M (ok), 10:33, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Занятная новость, радует. Интересно как это всё будет реализовано в итоге.
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|2.35, DmA (??), 10:46, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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никто и не сомневается, что там где распил, там будет базальт линукс!
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|3.54, Lex (??), 11:08, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Забавно было бы послушать твои доказательства и оправдания в суде по делу о клевете
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|4.68, Аноним (68), 11:15, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Забавно было бы послушать твои доказательства и оправдания в суде по делу о клевете
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|1.33, Аноним (33), 10:45, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> "...занимающаяся производством серверов и систем хранения..."
Видимо, и процессоры будут такие же перелицованные IBM, как и остальные продукты Yadro
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|3.50, Аноним (52), 11:06, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты не поверишь они их делают последние 30 лет. Производство они конечно же уже продали делают сейчас на Тайване.
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|1.53, PnD (??), 11:07, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ммм… "Начать производство", я полагаю, планируют где-то в районе TSMC. Хотя возможно что и китайцы к 2025 подтянутся. (Т.к. всерьёз заваливают проблему баблом и при *таком* количестве бабла даже у ASML может оборудование случайно потеряться. Ну или у TSMC списаться, что примерно 1х-ственно.)
* Ой, Тайвань же теперь тоже Китай. Аренда-то закончилась уже лет 10 как (если склероз не подводит)…
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|2.71, Аноним (68), 11:16, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из того же будущего где все уже, в том числе Фаерфокс, написано на расте.
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|1.64, Аноним (64), 11:14, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>на архитектуре RISC-V. Компьютерами на базе нового процессора планируется оснастить рабочие места в подразделениях Ростеха и учреждениях Минобрнауки, Минпросвещения и Минздрава РФ
А как же Эльбрус, усё?
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|1.69, а (?), 11:15, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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продать 60 тысяч комплексов на базе новых процессоров и выручить за это 7 млрд рублей
- это почти 120тыщ руб за штуку. Это будет прям целый ноутбук? или просто проц?
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