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Опубликована документация разработчика и система команд Эльбрус

02.06.2020 11:31

Компания МЦСТ опубликовала под лицензией CC BY 4.0 Руководство по эффективному программированию на платформе «Эльбрус» (выпуск 1.0 от 2020-05-30). Доступны PDF-версия и архив HTML-версии, также отзеркалированный в развёрнутом виде.

Данное руководство содержит основные материалы для обучения программированию на платформе «Эльбрус» и применимо на любом варианте Linux-подобной операционной системы. Многие из рекомендаций (например, по "распутыванию" зависимостей по данным для улучшения конвейеризации циклов) являются применимыми и на суперскалярных платформах.

Оглавление:

Сами патчи для поддержки платформы, равно как и дистрибутивы с их применением, пока остаются под NDA (требуется дополнительная работа по их публикации) и соответствующий репозиторий на данный момент доступен только партнёрам МЦСТ. Отметим, что документация сообщества развивается на сторонней вики в формате кратких статей, howto, HCL всеми заинтересованными участниками.

  1. Главная ссылка к новости (http://elbrus.ru/efficient_elb...)
  2. OpenNews: Представлены новые материнские платы на процессорах Эльбрус
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Simply Linux 9
  4. OpenNews: Ежеквартальное обновление ALT p9 starterkits
  5. OpenNews: Девятая платформа ALT
  6. OpenNews: Опубликованы установочные образы российского дистрибутива "Эльбрус"
Автор новости: Michael Shigorin
Тип: яз. русский / Справочная информация
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53071-elbrus
Ключевые слова: elbrus, cpu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (253) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 11:48, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У них основной компилятор на gcc или на llvm?
     
     
  • 2.2, Имя (?), 11:51, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    Нет.
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 12:27, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >подтверждается успешным запуском на платформе Эльбрус более 20 операционных систем

    OpenBSD пробовали стартануть, Михаил?

     
     
  • 4.88, Аноним (88), 13:34, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Эк вы замахнулись! У них линукс то через ж ... в левый глаз - с проприентарным компилером и без поддержки в майнлайне. Хотите такое же в openbsd? (и нафига?)
     
  • 4.102, Michael Shigorin (ok), 13:58, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Существующую -- разве что под бинарным транслятором (http://altlinux.org/эльбрус/rtc), что мне лично неинтересно; портировать -- это отдельный нетривиальный проект, особенно если сразу на ptr128 (Тео, как мне кажется, при наличии возможности загорелся бы сразу таким).

    Так-то опёнок и на x86 только через плечо знакомых лицезрел (ещё во времена, когда там размер кэша при сборке ядра надо было задавать).

    Пока я знаю только один не-линукс, который туда отнесла сторонняя команда, это QNX: http://kpda.ru/products/elbrus -- и в процессе Embox: http://m.habr.com/ru/company/embox/blog/485694

     
     
  • 5.140, Аноним (-), 14:45, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > (Тео, как мне кажется, при наличии возможности загорелся бы сразу таким).

    "Съесть то он съест, да кто ж ему даст?"

     
  • 5.196, Михрютка (ok), 16:13, 02/06/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 6.250, Совершенно другой аноним (?), 19:15, 02/06/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 7.260, Anonymoustus (ok), 19:27, 02/06/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 7.266, Михрютка (ok), 19:33, 02/06/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 6.259, Michael Shigorin (ok), 19:27, 02/06/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 7.262, Михрютка (ok), 19:30, 02/06/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 5.219, НяшМяш (ok), 17:33, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Существующую -- разве что под бинарным транслятором (http://altlinux.org/эльбрус/rtc), что мне лично неинтересно;

    А есть какая-нибудь информация об успешно запущенных системах под этим транслятором? Мне вот интересно, как хорошо он транслирует все заморочки х86 и как стабильно под ним работают разные системы (даже винда).

     
     
  • 6.237, erthink (ok), 18:37, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Существующую -- разве что под бинарным транслятором (http://altlinux.org/эльбрус/rtc), что мне лично неинтересно;
    > А есть какая-нибудь информация об успешно запущенных системах под этим транслятором? Мне
    > вот интересно, как хорошо он транслирует все заморочки х86 и как
    > стабильно под ним работают разные системы (даже винда).

    https://yandex.ru/search/?text=%D1%8D%D0%BB%D1%8

     
  • 6.263, Michael Shigorin (ok), 19:31, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А есть какая-нибудь информация об успешно запущенных системах
    > под этим транслятором?

    Насколько понимаю, ездит всё (случаев обратного не слышал).

    > Мне вот интересно, как хорошо он транслирует все заморочки х86

    Я-то разве что с rtc сталкиваюсь (это юзерспейсная реализация, там вопросы про полноту покрытия сисколлов бывают -- впрочем, решают достаточно оперативно).

    > и как стабильно под ним работают разные системы (даже винда).

    Видел win7 на какой-то из выставок -- работало себе (но задачи определить стабильность перед собой не ставил, по крайней мере от моего попадания на консоль оно не упало); с win8 они повозились при выпуске, а в win10 что-то неисправимо улучшили в части работы с памятью, пока тормозит, говорят.

     
  • 2.3, arfh (?), 11:52, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Проприетарный lcc.
     
     
  • 3.15, Fracta1L (ok), 12:10, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Полностью с нуля создали?
     
     
  • 4.25, llolik (ok), 12:20, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Фронт - купленый, бэк - свой.
     
     
  • 5.99, Michael Shigorin (ok), 13:51, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. (EDG)
     
  • 3.36, Аноним (32), 12:30, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько примерно зп в компании МЦСТ ?  
     
     
  • 4.98, Michael Shigorin (ok), 13:50, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это сюда: http://mcst.ru/kontakty-mcst
     
     
  • 5.103, Аноним (103), 13:58, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    Судя по урле - https у инноватора немного не работает. Так что первой логичной вакансией был бы "требуется системный администратор".
     
     
  • 6.116, Michael Shigorin (ok), 14:16, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    Судя по реакции, внедрятелям SSL куда надо и куда не надо многое удалось -- в т.ч. довести насаждаемое до условно-рефлекторного уровня.  Браво, мастера.  Главное, чтоб новости вроде соседней -- https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53061 -- "нехомячков" не настораживали надолго.
     
     
  • 7.123, Аноним (123), 14:27, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Судя по реакции, внедрятелям SSL куда надо и куда не надо многое удалось

    Во всяком случае, когда сайт использует HTTPS - я могу быть более-менее уверен что сие исходит и правда из того сайта и его сервака. А не какой-то прикол васяна, роутера, провайдера, экситноды или кого там еще пропатчивших трафик.

    > -- в т.ч. довести насаждаемое до условно-рефлекторного уровня.  

    Кто ж виноват что сейчас только ленивый не патчит HTTP трафик?

    > Главное, чтоб новости вроде соседней --

    Главное чтобы до кадровиков дошло что нанимать "не ругайся насяльника" за 15 рублей работает вот так.

     
     
  • 8.221, Аноним (221), 17:48, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если есть доступ к домену, нет проблемы тут же получить сертификат на него незав... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.226, Аноним (226), 18:13, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так если некто контролирует домен - он может показывать на нем все что считае... большой текст свёрнут, показать
     
  • 8.225, zzz (??), 18:09, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И часто ты сталкивался с приколами васяна, роутера, провайдера, экситноды или к... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.227, Аноним (226), 18:15, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Достаточно Вплоть до сотовых провов снимающих бабки за необдуманный клик с лоха... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.303, zzz (??), 20:52, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не вплоть , а единственно что Потому как кроме пихания рекламы ты нафиг не н... текст свёрнут, показать
     
  • 9.264, Аноним (264), 19:31, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я сталкивался со стучащим ВПН Сталкивался с тем, как провайдер троттит http ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.265, Аноним (264), 19:33, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще я сталкивался как ВПНы блочат все DNS, кроме своих Под благовидным предлого... текст свёрнут, показать
     
  • 9.269, Anonymoustus (ok), 19:34, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не мешай им бояться А то перестанут и однажды не заметят под кроватью перехватч... текст свёрнут, показать
     
  • 4.115, Аноним (115), 14:15, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    23к рублей примерно
     
     
  • 5.130, Аноним (32), 14:36, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Впринципе хватит на говяжьи консервы
     
     
  • 6.200, Аноним (200), 16:24, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На цыплячьи с учётом соц расходов
     
  • 2.8, Аноним (-), 12:02, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он у них проприетарный, увы. Но вообще, если их хватило хотя-бы на это, да еще под by-sa - возможно хотя-бы кто-то в их фирме посмотрел трансляцию^W^W зашел на гитхаб и все же начал догадываться "на сколько лет отстала" [в методологиях разработки] их фирма?
     
     
  • 3.104, Michael Shigorin (ok), 13:59, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Мимо.  Пожалуй, с таким уровнем представлений я бы не стал соваться продавать смузи отсталому интелу...
     
     
  • 4.117, Аноним (123), 14:20, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Мимо.  Пожалуй, с таким уровнем представлений я бы не стал соваться
    > продавать смузи отсталому интелу...

    Отсталый интел зарабатывает бабки - и платит дохрена налогов в бюджет своей страны, создавая десятки тысяч высокооплачиваемых рабочих мест. Даже если забыть что они держат за яйки весь глобус. И все это - при добровольном приобретении их продукции покупателями. Все познается в сравнении.

     
     
  • 5.192, Michael Shigorin (ok), 16:10, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Уж не Вы ли тут о "добровольно купленном" верещали?..
    Определитесь.
     
     
  • 6.220, Аноним (220), 17:43, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Уж не Вы ли тут о "добровольно купленном" верещали?..

    Было бы что-то лучше - покупали бы это. Интеля можно купить в ближайшем ларьке. Без NDA. И даже есть bios developer guide, не говоря про опкоды. Да что там, они пилят компилер, и ядро и системные либы, чтобы на их процах линух работал хорошо. Не забывая все это в майнлайн прислать.

    Или может амд. Которые см. выше. ARM, кстати, тоже это делает. А мцст делает что? Девелопает как будто на дворе 80-е и Столлман еще даже не показал мастрекласс?

    > Определитесь.

    А чего тут не так? С голодухи и сыр в мышеловке сожрешь - помирать от голода или сдаваться еще хуже. Ну вот и выбирают наименьшее из зол.

     
     
  • 7.224, erthink (ok), 18:08, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Было бы что-то лучше - покупали бы это. Интеля можно купить в
    > ближайшем ларьке. Без NDA.

    Это не настоящие опкоды, если подумать, а просто слой совместимости.
    Настоящие "опкоды" (частично) в микрокоде, попробуйте получить описание ходя-бы под NDA ;)

    На всякий - пока МЦСТ не опубликовал свои опкоды полностью они хотя-бы частично свободны в дополнении и развитие набора команд, в том числе с нарушением совместимости.

    А во-вторых, 99% вопросов снимаются изучением доступной информации и документации.

     
     
  • 8.231, Аноним (-), 18:24, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это то что все в конечном итоге скармливают в проц Спасибо, я знаю что такое C... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.236, erthink (ok), 18:34, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так ведь не только ROM, а загружаемый микрокод, который контролируется _все_ slo... текст свёрнут, показать
     
  • 7.267, Michael Shigorin (ok), 19:33, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А чего тут не так? С голодухи и сыр в мышеловке сожрешь

    Ну жрите.  А я лучше обсужу с разработчиком материнки, что бы хотелось там видеть/оставить.  И продолжу работу в обозначенном направлении :)

     
  • 2.9, vitalif (ok), 12:02, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    У них нет ни gcc ни llvm, есть закрытый.

    Теоретически, если опубликованный набор команд полный, то возможно, что на его основе кто-то сделает поддержку в gcc или llvm. Хотя может никто и не станет морочиться.

    Но набор по ходу не полный, там написано "наиболее часто используемых".

     
     
  • 3.105, Michael Shigorin (ok), 14:01, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вообще-то какие-то наброски есть и по gcc, и по llvm -- например, кодогенератор для rust уже какой-то тоже существует.  Другое дело, что пока оно в состоянии "вы ещё не хотите это спрашивать".

    Для разработки другого компилятора понадобятся ещё как минимум опкоды, их не публиковали (хотя {диз,}ассемблер-то есть).

     
     
  • 4.156, 123 (??), 15:10, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Когда-нибудь опубликуют в достаточном для написания своего компиятора?
     
     
  • 5.194, Michael Shigorin (ok), 16:11, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Когда-нибудь опубликуют в достаточном для написания своего компиятора?

    Не знаю.  Только не "достаточном", а "необходимом" -- условие достаточности там явно куда более полное.

     

     ....большая нить свёрнута, показать (47)

  • 1.4, dvz (??), 11:53, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    О, круто, давно ждал. Теперь бы еще эмулятор или отладочную плату по вменяемой цене.
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 12:06, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Еще скажи в массовой продаже по разумной цене и поддержка в майнлайне. Надеешься дожить до коммунизма? :)
     
  • 2.22, ryoken (ok), 12:17, 02/06/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.77, Аноним (77), 13:11, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если там обычные платы >полторы сотни тыр, то представляю себе, сколько будет отладочная.
     
     
  • 3.109, Michael Shigorin (ok), 14:08, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да там и на обычных платах те же JTAG да COM водятся, если что.  Отладочник может понадобиться для встройки вроде Fastwel CPC514.
     
  • 2.107, Michael Shigorin (ok), 14:06, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Эмулятор существует, насколько слышал -- надеюсь, войдёт в программный комплект разработчика (PDK).

    http://mcst.ru/modules сейчас от 94 т.р., но на той http://mcst.ru/e1c-mitx нет PCIe-разъёма (убирали вообще всё, что не требуется для минимального комплекта), поэтому я бы целился всё-таки на http://mcst.ru/e8c-mitx за 120 -- совсем другая мощность и интерфейсов поболе (как понимаю, аналогичная будет и с 8СВ).

     

  • 1.5, Аноним (5), 11:59, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну все теперь то можно искать уязвимости в процессорах?
     
     
  • 2.10, сосед (?), 12:03, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучше спросить у товМайора
     
  • 2.71, Аноним (71), 13:04, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    http://ftp.altlinux.org/pub/people/mike/elbrus/docs/elbrus_prog/html/chapter6
     

  • 1.6, vitalif (ok), 12:01, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > Данный раздел - справочное руководство по командам ассемблера «Эльбрус».
    > Здесь представлены наиболее часто используемые команды в ассемблерной мнемонике.

    То есть не все?

     
     
  • 2.7, Клыкастый (ok), 12:02, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не все
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 12:11, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как там бздешечка?
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 12:29, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Как там бздешечка?

    Как обычно - б3дит.

     
  • 4.86, Клыкастый (ok), 13:31, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Как там бздешечка?

    Колосится

     
  • 2.11, Аноним (11), 12:04, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только обзор.
     

  • 1.12, Zenitur (ok), 12:05, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Неплохо. Не думаю, что оптимизации под Elbrus CPU появятся в зарубежном софте (разве что российские разработчики отправят коммиты с оптимизациями в наиболее популярный такой софт). А в софте, разработанном в России, надеюсь что появятся такие оптимизации. Где используют Elbrus CPU? Слышал новость, что РЖД заказала крупную партию компов средней производительности (судя по всему, это будут рабочие станции), значит в их специфическом софте для работы.

    А вот такой вопрос. Как же приобрести и попользоваться? Я слышал, что продают очень дорого. Но как это возможно? Ещё в 70-е годы компания AMD поняла, что стоимость конвейера, с которого сходят микросхемы, огромна, а стоимость самих микросхем - ничтожна. Не нужно продавать чипы по $1000, нужно продавать их по $10, и тогда стоимость конвейера отобьётся быстрее засчёт значительно бо́льшего количества проданных чипов.

    Или тут всё сложнее?

     
     
  • 2.16, Аноним (5), 12:10, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Все просто конвеер находится на Тайване. И конвеер отбивается не у нас, а у них.
     
     
  • 3.20, Аноним (123), 12:16, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    При том отбивается он у них только потому что там еще орда народа чипы делает. На одних эльбрусах они бы давно подавали заявление о банкротстве.
     
     
  • 4.92, Аноним (5), 13:46, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для большой квоты там еще заранее договариваться. И не факт что выберут Эльбрус, а не тот же АМД или допустим Эпл.
     
     
  • 5.106, Аноним (103), 14:04, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я думаю что кто больше заплатит - того и выберут, а какой у него лэйбак - вторично. Деньги не пахнут.
     
     
  • 6.113, A.Stahl (ok), 14:15, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На перспективы тоже глянут. Одно дело какой-то там Эльбрус за одноразовые здесь и сейчас 100 денег, а куда интересней какой-то там Зайлог за 70 денег, но с долговременным сотрудничеством
     
     
  • 7.147, Аноним (-), 14:52, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > и сейчас 100 денег, а куда интересней какой-то там Зайлог

    Зайлог что-то новое разрабатывает и активно выпускает? Как угодно но это явно не самый живой и активный чипмейкер заваливающий всех своей продукцией в последнее время.

     
     
  • 8.185, A.Stahl (ok), 15:54, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не имел в виду конкретный Зайлог Я имел в виду любую небольшую, но стабильно ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.223, Аноним (226), 18:07, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто в случае вот именно конкретно Зайлога - я бы даже подумал не предпочесть ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.40, Аноним (40), 12:34, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Все просто конвеер находится на Тайване. И конвеер отбивается не у нас, а у них.

    Как будто у AMD (и до недавнего времени Huawei) он не там же.
    Свой собственный конвеЙер будет дорог и невероятно сложен.

     
     
  • 4.74, Аноним (74), 13:09, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Преподносить будут как отечественныц продукт без закладок загнивающего запада
     
     
  • 5.94, Аноним (5), 13:47, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Распили по слоям Эльбрус да посмотри заложили на производстве закладку или нет. Такую проверку у нас сделать могут.
     
     
  • 6.100, Аноним (100), 13:51, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Боюсь для слесаря Васьки из вашего гаражного кооператива эта процедура малость тонковата.
     
     
  • 7.132, Michael Shigorin (ok), 14:37, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Думаю, вариант "подменить маски, получив и подшаманив таковые от первой серии, чтоб успеть воткнуться в какую-нибудь следующую" окажется не по зубам даже для слесаря что из TSMC, что из любого подразделения Intel: дают-то на фабрику не верилог, а физдизайн.  Это уже какой-то Левша в кубе нужен, поскольку на прыгучесть блоху проверят ещё до анализа.

    Собственно, тут местами зеркальный вариант ответа на вопрос из faq "почему бы не взять старый AMD, освоить и гнать на рынок оптом?" -- http://www.youtube.com/watch?v=f_hwK0zM9y8&t=15m

     
     
  • 8.154, Аноним (154), 15:04, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я тоже думаю что TSMC зассыт так делать - отдать кастомеру напрочь бракованые чи... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.168, erthink (ok), 15:28, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть метод встраивания закладок посредством подмешивания лигирующих добавок как... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.222, Михрютка (ok), 17:56, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    коллега, где произрастает такая трава и сколько ея следует употребить по вашему... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.233, erthink (ok), 18:27, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    НУ, ваши розовые очки дают больше эффекта И даже этим исследователям уже давным... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.243, Аноним (243), 19:03, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У RCx вообще с секурити исторически получилось не очень RC4 так до сих пор икае... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.257, erthink (ok), 19:24, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уважаемый ихпёрт, а можете кратко обрисовать что общего у RC4 и RC6 кроме RC ... текст свёрнут, показать
     
  • 12.252, Михрютка (ok), 19:18, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    данные про айсберг и Сноудена из того же источника, что и про маски в огороде б... текст свёрнут, показать
     
  • 10.242, Аноним (243), 18:59, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я знаю, но это все же довольно теоретические атаки, имхо Когда вы большая фирма... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.251, erthink (ok), 19:17, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы упускаете кое-что важное Разработчик чипа может подготовить среду для трояна... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.258, Михрютка (ok), 19:25, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    прелесть какая спасибо, вопрос ясен ... текст свёрнут, показать
     
  • 12.261, Аноним (-), 19:27, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В случае иранских центрифуг уровень атаки и техника таковы что полностью защи... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.270, erthink (ok), 19:37, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пример с центрифугами нужно отмасштабировать с учетом текущего уровень взаимопр... текст свёрнут, показать
     
  • 13.274, Михрютка (ok), 19:46, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    сетки сегментировать, флешки запретить административно, критичные системы физиче... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.284, Anonymoustus (ok), 20:05, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно, если выпаять с плат гнёзда USB ... текст свёрнут, показать
     
  • 11.273, Michael Shigorin (ok), 19:43, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особенно смешно было про античных , ага Хотя про никто не видит тоже ничего... текст свёрнут, показать
     
  • 10.279, Anonymoustus (ok), 19:51, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И мне травы такой ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.198, Michael Shigorin (ok), 16:16, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Во-от Трушкин в ответе на тот вопрос по ссылке и разбирает на пальцах именно... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.254, Аноним (-), 19:22, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Абсолютно Кто будет всерьез рассматривать идею патчить винду в хексредакторе, к... текст свёрнут, показать
     
  • 8.166, kusb (?), 15:26, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не разбираюсь в этом, так что могу рассуждать как неспециалист Можно ли ле... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.172, erthink (ok), 15:36, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Проще, см пункт 2 в моём комментарии https habr com ru news t 500604 comment... текст свёрнут, показать
     
  • 3.33, Аноним (11), 12:27, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Или. Это в бизнесе работает "отбить засчет количества продаж". А тут не бизнес, тут распил и понты во имя "государственной безопасности" и... понтов.

    Вопрос в применении. Есть изделия, на фоне ценника которых, цена проца практически незначительна.

     
     
  • 4.54, Аноним (54), 12:45, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Только вот если разобраться с ценообразованием на эти изделия там с высокой степенью вероятности обнаружатся вышеупомянутые распил и понты во имя "государственной безопасности".
     
     
  • 5.133, Michael Shigorin (ok), 14:39, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы это, главное, штатовским лавкам не рассказывайте.  А то мне до сих пор вспоминается рассказ офонаревшего совершенно Кубушина году в 2003 -- мол, закупаем только серверы Compaq, а к ним подходят только стойки Compaq по сто (или полтораста?) килобаксов штучка.

    Ну или съездите наконец туристом, как будет оказия, да разберитесь сами для себя.  Обконтачить пожалуй что могу.

     
     
  • 6.246, Аноним (54), 19:10, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А я этого и не писал, это у вас как всегда обама зачесалась.
     
     
  • 7.275, Michael Shigorin (ok), 19:47, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я писал тому, кто писал -- не встревайте, пожалуйста. ;-)
     
  • 5.234, Аноним (11), 18:28, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >с ценообразованием на эти изделия там с высокой степенью вероятности распил и понты во имя "государственной безопасности".

    Нормально там всё с ценообразованием, просто рыночек немного другой, заказ ограничен. Нет смысла оптимизировать производство, если их и надо всего несколько сотен. Считай это ограниченная партия под хотелки одного заказчика. Кроме него, оно никому больше не требуется, а оптимизация сожрёт весь профит от того, что себестоимость удалось понизить. Такие изделия всегда были и будут. А то что там ими кто-то как флагом размахивает, то это от недалёкого ума. Другие подобные изделия давно уже спрятали и особо не афишируют. Странно, что за сабж ещё никто не взялся.

     
  • 2.19, Аноним (123), 12:15, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Нужно всего ничего: грохнуть этой фирмочке вливания с нефтедолларов и объяснить что они получат ровно такие зарплаты как заработают. И вот тогда у них будет 2 пути: начать вести себя вменяемо либо загнуться, освободив поляну кому-то еще кто сможет лучше.

    А еще если парит именно результат - можно было бы забить на концептуальщину и взять какой-нибудь RISCV накопипастив ядер в SOC. Они ж bsd licensed, никто не отнимет хоть там что (и даже можно подавиться жабой). Плюс в том что половину софта напишут вообще другие. И завалить потом этим глобус, например. Чтобы еще и буржуям досталось и они софт писали. Но да, это слишком круто для россиян - осилить менеджмент хотя-бы уровня китайского подвала.

     
     
  • 3.43, Аноним (40), 12:36, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Плюс в том что половину софта напишут вообще другие. И завалить потом этим глобус, например. Чтобы еще и буржуям досталось и они софт писали. Но да, это слишком круто для россиян - осилить менеджмент хотя-бы уровня китайского подвала.

    Что же никто еще не завалил Глобус, раз так просто? Отличная бизнес идея, почему ты еще не миллиардер, а только пишешь комменты на опеннете?

     
     
  • 4.90, Аноним (88), 13:40, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Что же никто еще не завалил Глобус, раз так просто?

    "мы работаем над этим" :D

     
  • 3.143, Michael Shigorin (ok), 14:48, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Давайте лучше грохнем вливания лично в Вас "с нефтедолларов" -- ну, инициатива же наказуема.  А то малость подзадолбали эти "свидетели свободного рынка" на фоне всяких QE, в которых не помню точно за интел, а вот тот же боинг ни грамма не постеснялся отметиться примерно сразу после претензий к еробусу, вытащенных аж на межгосударственный уровень.

    Остальное даже комментировать неохота -- судя по почерку, это мог быть User294, и либо он настолько деградировал, что не понимает даже степень той ахинеи, которую несёт, и степень своего невладения материалом, либо его кто-то совсем ядовитый покусал и у результата личность в окрошку.  Для справки: riscv в России занимаются минимум две команды, обе fabless (sic), одну из них курируют по сути глобалисты. От команд по всему миру я лично пока видел и щупал только одну железку очень умеренной производительности, проблемы с софтом на которой во многом похлеще, чем на e2k.

    В общем, самосертифицированный эксперт по менеджменту и международной разработке железа или вотпрямщас возьмётся своё пустобрёхство делом подтверждать, или хотя бы задумается -- а как это так лапотные россияне осилили VLIW-компилятор, который не осилили intel с hp сообща?
    (вариант сказать "был неправ", видимо, вне рассмотрения)

    PS: самый сок в том, что претензии B к A были именно на основании "госфинансирования" -- притом что собственное рыло в пуху по самый хвост крючком, если уж кидаться такими претензиями.

     
     
  • 4.203, Аноним (203), 16:26, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Трудно грохнуть то чего нет Последние цать лет российское правительство вливало... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.229, zzz (??), 18:22, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А так дышал, так дышал (с)
     
  • 5.249, Michael Shigorin (ok), 19:15, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бюджет посмотрите для разнообразия Враньё последние пару лет попёрло от Вас кор... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.218, kusb (?), 17:31, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >одну из них курируют по сути глобалисты

    Какую из и почему вы(ты) так считаете(считаешь)?


     
     
  • 5.277, Michael Shigorin (ok), 19:48, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> одну из них курируют по сути глобалисты
    > Какую из и почему вы(ты) так считаете(считаешь)?

    IBM

    PS: это не ответ именно на поставленный вопрос, но это ответ.

     
  • 3.212, Ordu (ok), 16:58, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Нужно всего ничего: грохнуть этой фирмочке вливания с нефтедолларов и объяснить что они получат ровно такие зарплаты как заработают. И вот тогда у них будет 2 пути: начать вести себя вменяемо либо загнуться, освободив поляну кому-то еще кто сможет лучше.

    Сыкотна так делать: а если загнутся, то чё, не будет у нас процессора? Создание отрасли рынка -- это дорогое и непростое занятие. Если глянуть на то, как сейчас США пытается коммерциализировать космос, то там видно: США вливает деньги в несколько проектов, SpaceX, Boeing, Virgin Galactic, Sierra Nevada Corporation... Возможно и другие, я специально не копал. Но фишка в том, что ни одно государство (вообще никакое государство) не умеет эффективно расходовать деньги. Капиталистическое государство признаёт лишь единственный надёжный путь для эффективного расходования денег -- конкуренция. (Тут есть простор для сомнений: вести несколько конкурентных проектов в несколько раз дороже, чем один, но они видимо мыслят вдоль идеи, что лучше несколько эффективно управляемых проектов, чем один неэффективный).

    Есть и другая причина ссать: если отправить фирмочку в свободный полёт, то где гарантии, что она полетит туда, куда нам надо? Если дать ей свободу, то где гарантия, что она не улетит в ту же США и не начнёт там разрабатывать и производить процессоры?

     
     
  • 4.235, zzz (??), 18:33, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "Неэффективная" Римская империя разраслась от деревушки до огромного государства без всякого капитализма. А к чему привел "эффективный" капитализм - все мы видели по размерам QE и темпам работы печатного станка. Капитализм хорош при производстве носок, при разработке крупных проектов только государство может показать эффективность. Ну и да - мусье не в курсе, что в том же СССР всегда существовало несколько конкурирующих КБ.
     
     
  • 5.278, Michael Shigorin (ok), 19:51, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну QE -- это скорее не капитализм/социализм (тут тоже можно спорить, не вижу особого смысла), а жадность и непрофессионализм самозваных "хозяев планеты" aka свидетелей даже уже не бумажного тельца.

    Мне в последнее время кажется, что многое, приписываемое экономике, на самом деле относится к другой плоскости -- есть совесть или нет её...

     
  • 5.295, Ordu (ok), 20:32, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не совсем До прихода коммуняк, экономическая система была всё ж капиталистическ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.21, llolik (ok), 12:16, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Не нужно продавать чипы по $1000, нужно продавать их по $10, и тогда стоимость конвейера отобьётся быстрее засчёт значительно бо́льшего количества проданных чипов.

    Это если у тебя есть рынок куда его продавать.
    А так да, объем партии обратно пропорционален стоимости. Больше партия - меньше цена экземпляра. МЦСТ говорит, что рубеж 10000 штук одной партией может существенно удешевить конечное изделие.

     
  • 2.27, Аноним (11), 12:22, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Слышал новость, что РЖД заказала крупную партию компов средней производительности

    А это вопрос, куда их там закупали. Недавно сравнительно видел у них партию системников на интеле со встроенным бесперебойником. С десяточкой внутри, конечно.

     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.59, kusb (?), 12:49, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё наоборот. Есть такая штука "Горыныч" - многоголовый Эльбрус с кучей видеокарт, мониторов, мышей и клавиатур. То есть куча людей с одним компьютером производительность которого наверное сравнима с тонким клиентом. Зато экономия какая...
     
     
  • 5.61, Аноним (54), 12:51, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эльбрус и экономия ?
     
     
  • 6.63, kusb (?), 12:52, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Эльбрус и экономия ?

    Относительно Эльбрусов...

     
     
  • 7.215, Аноним (215), 17:02, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Относительно Эльбрусов...

    Вот ты какая, теория относительности...

     
  • 6.146, Michael Shigorin (ok), 14:52, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> То есть куча людей с одним компьютером производительность которого
    >> наверное сравнима с тонким клиентом.

    Ну как сказать -- от одного до восьми ядер серверного класса.
    Это же примерно как терминальный сервер, только без тонких клиентов -- с непосредственно подключенными местами.

    > Эльбрус и экономия?

    Бывает и такое, когда нужна доверенная система -- попробуйте-ка организовать доверенную фирмварь, обхохочетесь.  Или вот поставщики СХД на эльбрусах упоминали, что конкурируют с "большими" и по цене тоже -- за счёт дисков (а это ещё и расходники, не единоразовые вложения).

     
  • 5.114, Аноним (11), 14:15, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ещё не забывай про кадровую политику. Там основной состав сокращают и на аутсорс переводят. А уж эникеев держать точно никто не будет.
     
  • 5.157, Аноним (157), 15:11, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    в таком случае экономнее и лучше купить threadripper, даже два за ту же сумму.
     
  • 4.65, Аноним (65), 12:53, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На кассы по такой цене? Да это даже РЖД разорится!
     
     
  • 5.91, Аноним (88), 13:42, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да это даже РЖД разорится!

    В соседней новости им уже предложили рецепт способный вытянуть даже паровоз на соляре.

     
  • 2.118, Michael Shigorin (ok), 14:25, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Не думаю, что оптимизации под Elbrus CPU появятся в зарубежном софте
    > (разве что российские разработчики отправят коммиты с оптимизациями
    > в наиболее популярный такой софт).

    Возможно, в исходники чего-то, что используете, уже и прошло: http://altlinux.org/эльбрус/upstream -- и да, сейчас это мы с коллегами, но зарубежные разработчики, как правило, принимают без особых вопросов или вовсе с интересом: другая архитектура, другой процессор подчас позволяют заметить плюхи, которые на gcc/x86 маскировались.

    > А вот такой вопрос. Как же приобрести и попользоваться?

    Пока что понадобятся ИП и NDA: http://altlinux.org/эльбрус/faq (с первопроходцем этого маршрута общаемся).

     

     ....большая нить свёрнута, показать (64)

  • 1.14, Аноним (14), 12:07, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Насколько реально сравнить с итаниумами?..

    Есть ли другие такие? Достаточно распространенные.

     
     
  • 2.23, InuYasha (?), 12:17, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Это принципиально разные архитектуры.
    А для рынка итаниум всё-таки довольно расрпостранён. Есть компиляторы и ОС даже от M$.

    Опытные разработки экзотических процов? Да полно! Даже не беря Чинийские сверхсекретные камни, например:
    https://www.enterpriseai.news/2017/05/16/hpes-memory-centric-machine-coming-vi
    - вообще новый подход к построению ЭВМ.

     
     
  • 3.47, Аноним (54), 12:39, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сразу видно что в выложенную документацию ты даже не заглядывал.
    Эксперты опеннета™
     
  • 3.67, Аноним (65), 12:55, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Это принципиально разные архитектуры.

    Разные, но не принципиально.

     
  • 3.82, Аноним (77), 13:20, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Итаник тоже VLIW.
     
     
  • 4.159, Michael Shigorin (ok), 15:12, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Итаник тоже VLIW.

    Точнее, итаник тоже EPIC.  Но вот украсть ещё и русских хакеров, помимо Бабаяна с Пентковским -- у интела мозгов не хватило.  А проект компилятора для таких штук относится именно к "невозможным"...

     
     
  • 5.245, Аноним (245), 19:06, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Решение задачи создания такого (идеального) компилятора для императивных языков и есть невозможная, это следует напрямую из проблемы остановки. Но решив достаточное количество частных случаев, можно получить что-то пригодное на практике (что в итоге и сделано).

    А вот для чисто функциональных языков с ленивыми вычислениями решение вполне возможно. С теоретическим VLIW с неограниченной длиной этого самого слова вообще тривиально.

    Странно, что нет (а действительно ли нет?) компиляторов всяких LazyML под Эльбрус. Хотя понятно, что практическая задача - скомпилировать существующий код, а не писать весь софт с нуля, но хотя бы как резерч.

     
     
  • 6.280, Michael Shigorin (ok), 19:55, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На эту тему оставлю-ка ссылочки на творчество коллеги:
    http://www.altlinux.org/Common_LISP_Porting_Initiative
    http://www.altlinux.org/Haskell_Porting_Initiative
     
  • 2.28, Аноним (123), 12:22, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Насколько реально сравнить с итаниумами?..

    По степени успешности проекта - фигня вопрос, будет таким же. В лучшем случае.

     
     
  • 3.48, Аноним (40), 12:39, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В эмуляции - да, при более-менее портированном софту (но без оптимизации) уже догнал Phenom FX. С разморозкой. Кстати, уже получил 15 гривен за коммент?
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 5.57, Аноним (40), 12:46, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О как платного тролля порвало. Вот тебе пруф - https://3dnews.ru/1009369
    Плохо набрасываешь, 15-гривенный ты наш. Смотри, премии лишат.
     
     
  • 6.68, Аноним (54), 12:55, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Если же сравнивать с более современными процессорами, то вышедший в 2017 году четырёхъядерный Core i7-7700K без разгона проходит этот же тест всего за 36 секунд."
     
     
  • 7.73, Аноним (40), 13:07, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А прочитать целиком?

    > Работают ядра с тактовой частотой 1,3 ГГц.
    > Стоит заметить, что каких-либо оптимизаций теста под архитектуру Эльбрус и сам процессор не проводилось. К тому же процессоры Эльбрус явно предназначены для других задач, а вовсе не для

    обработки графики.

    И смысл сравнивать с топовым интелом то? Надо как бы понимать масштабы компаний.

     
  • 7.85, Аноним (40), 13:30, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Эльбрус на частоте 1.3 в приложении, оптимизированном под x86, работает на уровне x86 с частотой 4.0 Даже с поправкой на количество ядер сравнение не в пользу Фенома.

    Не видать тебе сегодня премии, платный тролль Махмуд Петрович.

     
     
  • 8.241, Михрютка (ok), 18:57, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    я на хабре что-то похожее читал, там даже время выполнения указывали в пересчет... текст свёрнут, показать
     
  • 7.171, AleksK (ok), 15:36, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А давай сравним процессор с частотой 1,3 и 4 гигагерца, причем первый будет эмулировать команды второго. Какой же будет быстрее?
     
     
  • 8.244, Михрютка (ok), 19:05, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а чочо, я что-то упустил на видео с 3дэньюс на эльбрусе вредители запустили бин... текст свёрнут, показать
     
  • 4.96, Аноним (100), 13:49, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    > В эмуляции - да, при более-менее портированном софту (но без оптимизации) уже догнал Phenom FX

    А теперь засунь этот маркетинговый^W пропагандный булшит туда где ему место и попробуй хотя-бы мувик с ютуба этим декодировать. Там как раз и узнаешь в чем прикол. Когда феном еще и получит  на вход кодек с SSSE3 и прочим SIMD, а для сабжа будет фалбак на голом си впахивать, который при прочих равных раза в 2-3 сольет asm-optimized варианту просто за сам факт.

    А так у вас и космические корабли офигенные. Пока не посмотришь онлайн трансляцию гражданина Маска и не сравнишь, блин, интерьеры.

     
     
  • 5.155, Michael Shigorin (ok), 15:10, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А в чём прикол За какой-такой факт И с какого перепугу asm-optimized при ма... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.148, Michael Shigorin (ok), 14:55, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Насколько реально сравнить с итаниумами?..

    Есть вот такие данные: http://sdelanounas.ru/blogs/71419/?pid=723548#comments (это был ещё восьмисотмегагерцовый "Эльбрус-4С").

     

  • 1.24, ryoken (ok), 12:20, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что-то Михаила не видно :). Он тут периодически размахивает фактами о наличии в подсобном хозяйстве сабжного железа :).
     
     
  • 2.26, llolik (ok), 12:21, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Что-то Михаила не видно

    В авторстве новости же :)

     
     
  • 3.87, ryoken (ok), 13:31, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ..блин...
    Слон... неприметность...
    :D
     
     
  • 4.101, ананим.orig (?), 13:55, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну… считай за хвост ты его подергал http://blog.getgoodrank.ru/wp-content/uploads/2016/04/2011831161940216.jpg
    http://blog.getgoodrank.ru/polzovatelskij-opyt-s-tochki-zreniya-psixologa/
     

  • 1.31, анонимно (?), 12:26, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –13 +/
    Жуть какая, зачем это здесь?
     
  • 1.38, InuYasha (?), 12:32, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Каждый раз, когда кто-то делает закрытый проект, представляю себе следующее:
    - Мы закроем всё-всё-всё чтобы конкуренты не спионерили! И чтоб АНБ не нашли дыр! Или поленились их искать! Ну или хотя бы потратили на это время! Хоть какое-то! И деньги... налогоплательщиков...
    - А в это время гуглы-эпплы просто объявляют охоту на баги за вознаграждение и продолжают грести миллиарды.
    Потому что из всех потенциальных ворователей и пенетраторов именно у богатых конкурентов и разведок _есть_ возможность и электронным миркоскопом чип отсканировать, и всё что надо дизассемблировать. Смысл в наше время что-то закрывать?
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 12:38, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А у них привычка такая, секретить все, а тех кто разглашает содтюить в тюряжку. Это же XDM.
     
     
  • 3.49, Аноним (46), 12:39, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не XDM
     
  • 2.281, Аноним (281), 20:01, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Дурачок, напиши что-нибудь сложнее хелловорда и потом думай и комменты печатай.
     
  • 2.302, анонимно (?), 20:48, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При этом я легко могу представить что те же АНБ заказывают взлом таких эльбрусов за вознаграждение.
     
     
  • 3.306, Michael Shigorin (ok), 20:58, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, про это даже фильм есть: http://youtu.be/J0zb_CoPQws ;-)
    (правда, на три секундочки короче, чем надо бы)
     

  • 1.39, Аноним (39), 12:34, 02/06/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 3.62, Аноним (39), 12:52, 02/06/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.66, Аноним (54), 12:53, 02/06/2020 Скрыто модератором
    		• –6 +/
     
  • 2.53, kusb (?), 12:42, 02/06/2020 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 3.56, Аноним (54), 12:46, 02/06/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.41, 123 (??), 12:35, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Хорошая новость, давно ждал.
     
  • 1.42, Аноним (46), 12:35, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Русские линукс программисиы, очень интересно. А какие именно ппограммы вы написали? Все время про вас читаю а название программ не знаю.
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 3.80, Аноним (80), 13:18, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да просто как не зайлешь на ЛОР, так по два линукс программиста на каждой ветке. Я конечно слышал что в этом вашем линуксе какие то скрипты на баше писать надо, но это же не всамлелешный программизм
     
  • 2.83, Аноним (83), 13:21, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Лично я написал спеллчекер. Вам я его готов подарить бесплатно.
     
  • 2.164, Michael Shigorin (ok), 15:22, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Русские линукс программисиы, очень интересно.
    > А какие именно ппограммы вы написали?

    Например, приличный сетевой стек в линукс -- разработка ANK, по сути.  То есть это человек (один человек, про которого в lkml шутили -- "наверное, там целая комната русских математиков"), который в две руки сильно повлиял на то, через какой именно интернет сейчас переписываемся.

    > Все время про вас читаю а название программ не знаю.

    http://altlinux.org/upstream -- мои коллеги; psi+, quiterss -- то, чем постоянно пользуюсь и сходу вспомнилось.

    А так, наверное, лучше сюда читать-писать: http://ruxpert.ru/ИТ-сектор_России

     
     
  • 3.183, erthink (ok), 15:51, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> Русские линукс программисиы, очень интересно.
    >> А какие именно ппограммы вы написали?
    > Например, приличный сетевой стек в линукс -- разработка ANK, по сути.  
    > То есть это человек (один человек, про которого в lkml шутили
    > -- "наверное, там целая комната русских математиков"), который в две руки
    > сильно повлиял на то, через какой именно интернет сейчас переписываемся.

    Где-то в 2007 Алексей приходил собеседоваться ко мне, как ни странно по объявлению на LORe.
    Честно говоря я не сразу сообразил, поскольку вакансия была на тему embedded с совсем "незвездной" зарплатой.
    Но собственно я хочу сказать: Алексей оказался очень скромным человеком, который делает гораздо больше чем трепится на форумах...

     
  • 3.206, пох. (?), 16:34, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Например, приличный сетевой стек в линукс -- разработка ANK, по сути.

    вообще-то там была вполне интернациональная команда, а не один ank. Которому принадлежит, конечно, заслуга что он такую команду смог собрать под свои идеи, да еще и кое-как изолировать ее от тогдашней "порежьте помельче, в монитор нивлазиет" чудо-технологии, но код писал далеко не он один.

    А сам он дальше, кажется, в PMы подался - и уже вряд ли много и активно прикасался к какому-то коду.

     

  • 1.44, Аноним (46), 12:36, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Архитектура центрального процессора Эльбрус закрытая?
     
     
  • 2.72, kusb (?), 13:07, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не просто закрытая, а закрытая на несколько "замков", без окон и дверей.
    Они держали в секрете систему команд и даже похоже держали в секрете эльбрусовские бинарники. В ОС Эльбрус (Собственный дистрибутив Linux, кажется lfs с apt и dpkg) до сих пор нарушают GPL.
     
     
  • 3.97, Аноним (97), 13:50, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Чтобы нарушить GPL, надо распространить бинарники на базе изменённого исходного кода. А они пока что ничего не распространили, пользуются внутри компании. Ни одного устройства не продали.
     
     
  • 4.124, Аноним (124), 14:29, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А в РЖД в другие места это не распространение?

    Или туда Винду впихнуть, чтобы на ответах от M$ продолжить разработку отечественного камня?

     
     
  • 5.134, Аноним (-), 14:40, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тут кто-то приводил ссыль на чудный документец - по которому все ПО с лицензиями GPL и MPL получается незаконно покупать для госов. По этой доке даже просто купить альт вместо винды получается нельзя.
     
     
  • 6.165, Michael Shigorin (ok), 15:25, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Тут кто-то приводил ссыль на чудный документец - по которому все ПО
    > с лицензиями GPL и MPL получается незаконно покупать для госов. По
    > этой доке даже просто купить альт вместо винды получается нельзя.

    Этот кто-то, видимо, пытался по дури своей и новость сюда предложить -- все желающие могут заценить ответ Максима в https://www.opennet.ru/rejected_news.shtml за 27.05 (я-то могу напрямую Смирнова спросить, что там, но мне не надо -- и так вижу, что истерика беличья).

     
  • 6.188, Аноним (188), 15:59, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я не юрист.

    Говорят GPL слабо подходит под Российское законодательство о авторском праве и "договоре оферты".

    Говорят что законодательство РФ требует гарантий для ПО. GPL не дает гарантий и не накладывает обязанностей, кроме распространения кода в течении 3 лет. Гарантии и обязаности стоят денег, а GPL защищает свободу распространения бесплатного ПО.

    У фирмы типа Альт Линукс, которая дает достаточно гарантий и берет обязаностей, требуемых законами РФ, проблем в теории быть не должно.

     
     
  • 7.228, Аноним (228), 18:20, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > PL не дает гарантий и не накладывает обязанностей,

    Если открыть любую лицензию EULA, то там первым делом отказываются от любых обязательств и ответственности.

    Ты когда игрушку ставишь или приложение почитай на досуге соглашение.

     
  • 7.282, Michael Shigorin (ok), 20:02, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Говорят GPL слабо подходит под Российское законодательство
    > о авторском праве и "договоре оферты".

    Я знаком с людьми, которые участвовали в консультациях при проработке 4 ч. ГК РФ -- они более чем в курсе, что такое GPL, и от них зависящее сделали.  Тоже не юрист, но несколько лет назад вдумчиво читал соответствующие статьи, чего-либо страшного в них не припоминаю.

    PS: ООО Альт Линукс несколько лет как не ведёт хоздеятельности, весь личный состав переместился в ООО Базальт СПО (увы, "Армада" не шмогла).

     
  • 4.149, kusb (?), 14:58, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну ОС "Эльбрус" для pc можно скачать с официального сайта, но я видел, что без исходников. Пишут "ожидается позже".
     
  • 4.167, Michael Shigorin (ok), 15:27, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чтобы нарушить GPL, надо распространить бинарники
    > на базе изменённого исходного кода.

    Это не единственный вариант нарушить GPL, но весьма распространённый.

    > А они пока что ничего не распространили, пользуются внутри компании.
    > Ни одного устройства не продали.

    Это не так, с ВК "Эльбрус" штатно идёт именно ОС "Эльбрус" (хотя заказать можно и другие варианты).  МЦСТ подстраховались NDA -- примерно как редхат с метаданными.  Над этой проблемой тоже работаем; нетривиально, но главное, что понимание есть.

     

  • 1.69, Аноним (69), 12:58, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Сами патчи для поддержки платформы, равно как и дистрибутивы с их применением, пока остаются под NDA

    когда снимите, тогда и приходите.

     
     
  • 2.125, Аноним (40), 14:29, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    когда выпустите процессор, тогда и приходите
    >>>>> Вы находитесь здесь <<<<<<

    когда снимите, тогда и приходите

     
     
  • 3.160, Аноним (160), 15:14, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы считаете, это можно назвать «выпустили»?
     
  • 3.248, Аноним (245), 19:13, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это смотря с какой точки зрения.

    Для практического применения (особенно в оборонке и госах) - выпустили.

    А с точки зрения free software его как бы и нет - ввиду отсутствия полной спецификации или полностью свободных ОС и компилятора. А нас интересует эта точка зрения, мы же на Опеннете, а не на "сделано у нас".

     
     
  • 4.283, Michael Shigorin (ok), 20:04, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А с точки зрения free software его как бы и нет -

    Документация не считается!
    Заапстримленные патчи не считаются!
    И вообще -- я в домике!..

     
  • 2.240, zzz (??), 18:46, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Когда будет финансирование, тогда и приходите
    Когда будет референс, тогда и приходите
    Когда будет производство, тогда и приходите
    Когда будет софт, тогда и приходите
    Когда сравнится с иностранными процессорами, тогда и приходите
    Когда снимите, тогда и приходите <<<< вы находитесь здесь
     

  • 1.70, Аноним (39), 13:04, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Поклонение западным идолам не наблюдается в профессии, кстати?
     
     
  • 2.81, Gemorroj (ok), 13:20, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    почитай комментарии, тут клиника)
     
     
  • 3.112, Аноним (-), 14:12, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Ну так ты в своем праве поклоняться российским разработкам. Чего вот тебе мешает выбросить интел и прочие амд и использовать Офигенные Разработки, которые "твои"?
     
     
  • 4.126, Gemorroj (ok), 14:32, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    "мои" разработки находятся на раннем этапе развития и нацелены, на данный момент, на узкую нишу.
     
     
  • 5.136, Аноним (-), 14:44, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > "мои" разработки находятся на раннем этапе развития

    Они на этом этапе находятся довольно много лет, и к тому есть некие предпосылки. Фирме просто незачем вести себя адекватнее и тем более заботиться о прибыли или каких там еще пользователях.

     
     
  • 6.169, Michael Shigorin (ok), 15:34, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Вы не в теме Помните, как-то мне про транзюки рассказывали и что изменилось со... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.208, пох. (?), 16:39, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Миша, у вас и вертолеты - ТОЖЕ дерьмо. Два йапнувшихся за неделю Ми8, и ведь это - лучшие.

    Знаете что - привезите мне замену горелого процессора лучше "Робинсом". А то еще потом здание DC менять придется, а не только процессор.

     
     
  • 8.230, Gemorroj (ok), 18:24, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    дело в том, что следуя твоей парадигме, у нас никогда ничего не будет и быть не ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.276, пох. (?), 19:47, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    у вас есть труба Пользуйтесь, пока есть Хотя, ходют слухи, что и труба у вас у... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.286, пох. (?), 20:07, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а, точно, вот ведь, что https actev nist gov prizechallenge второе место на к... текст свёрнут, показать
     
  • 10.287, Michael Shigorin (ok), 20:10, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    robinson helicopter crash Нашлось 2 млн результатов Why Robinson helicopters see... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.297, пох. (?), 20:37, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а сколько их выпущено, сколько летает, а не ждет запчастей, снимаемых с уже неле... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.304, Michael Shigorin (ok), 20:53, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Та дохрена их выпущено, но теперь, поди, точно накроет кризисом, а не кризисом, ... текст свёрнут, показать
     
  • 10.301, пох. (?), 20:46, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для товарищей из РБ, которые не в курсе дел лентавру - это не грани запрещенная... текст свёрнут, показать
     
  • 4.137, erthink (ok), 14:45, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так выкидываем по-немногу.
    Но не сразу, многое для обогрева подходит ;)
     
  • 4.285, Michael Shigorin (ok), 20:05, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот и использую :)  ЧЯДНТ?
     
  • 2.138, Аноним (138), 14:45, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Главное чтобы поклонения отечественным не наблюдалось
     
  • 2.238, Аноним (228), 18:41, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я за все хорошее и рад за Эльбрус, доку почитаю, но...

    ...да наблюдается. И у этого есть основания. Я вначале 2000-х учился в универе, помню как препод толкнул речь про историю успеха, в конце 80-х ближайший радиозавод закупил парк IBM и там было полностью электронное проектирование (без бумаг). Я тогда этому удивился, как можно радоваться тому что в СССР радозавод который делал оборудование для военных использовал IBМ?

    Потом учился проектированию на клонах западных наборов микросхем типа КР580. Т.е. учился по совковым методичкам конца 80-х клонам того что было создано в 70-х. Уже ощущение вторичности.

    А потом увлекся Java, которую сделал Джейм Гослниг и бесплатно распространяла Sun.

    Работа за хорошие деньги это работа на англоязычных людей, у меня вот так получается.

     
     
  • 3.289, Michael Shigorin (ok), 20:13, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно, Вам предстоит открыть для себя, что бывает не только "работа за деньги", а и работа на совесть.  При этом вполне и доходная, но это уже не главное.

    PS: java, кстати, много лет разрабатывали в Питере -- есть и из того коллектива старый знакомый.

     

     ....большая нить свёрнута, показать (18)

  • 1.89, user90 (?), 13:35, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько процов-то всего произведено? Это вопрос для начала)
     
     
  • 2.129, Аноним (129), 14:35, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сможешь назвать японский процессор?
     
     
  • 3.152, kusb (?), 15:03, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно:
    Hitachi SuperH
    NEC VR
    Ещё по моему специализированные чипы для суперкомпьютеров и что-то внутри Nec Dendy, но по моему это клон.
     
     
  • 4.184, Аноним (184), 15:54, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > NEC VR

    MIPS.

    > Nec Dendy

    Такого не было. Если NES, он же Dendy, то там лицензионная копия MOS 6502.

    > Hitachi SuperH

    64-разрядная версия загнулась на уровне прототипов, удалена из GCC 2 года назад. Все патенты истекли к 2015 году, так как ничего нового с середины 1990-х не было. Почему-то открыто-свободный SuperH привлёк гораздо меньший интерес, чем OpenRISC и MIPS, хотя был готов намного раньше.

     
  • 3.204, mos87 (ok), 16:30, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Сможешь назвать японский процессор?

    определение японского в студию.. говорит смешно и щурится?)))))))))
    японцы столько гаджетов выпустили на всём что считает, Альт-Михаилу и покорителям эльбруса не догнать даже если им завтра триллион баксов выдадут. И не только выпустили но и продали. Ну нас то это не интересует, даже работоспособность не очень - главное ворд 97 чтоб транслировался и робил))) в пылной конторе при заржавевшей шахте пуска стратегических головок))

    ЗЫ АРМ - японский. Проверяй.

     
  • 2.170, Michael Shigorin (ok), 15:36, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сколько процов-то всего произведено? Это вопрос для начала)

    Полтора года назад Трушкин на SECR ответил -- "несколько тысяч за всё время".  Не удивлюсь, если с тех пор ещё примерно столько же.

    См. вопросы-ответы после доклада: http://0x1.tv/20181012BB

     
     
  • 3.205, user90 (?), 16:32, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ок. А второй еще интереснее: как/кем/за какие деньги/на какие деньги они производились?
     
     
  • 4.255, Michael Shigorin (ok), 19:23, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ок. А второй еще интереснее:
    > как/кем/за какие деньги/на какие деньги они производились?

    Как -- не знаю (вряд ли TSMC жаждет делиться подробностями).
    Кем -- TSMC, Ангстремом (2СМ).
    Занакакие -- подозреваю, что на свои при поддержке минпромторга на собственно организацию выпуска очередного процессора; например, на ОКР по 8СВ ушёл 621 млн руб: http://sdelanounas.ru/blogs/117711/ (_один_ комплект масок на 28нм стоит порядка $2M, для сравнения).

     

  • 1.110, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:11, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Надо сделать сайт типа godbolt, только для сабжа, чтобы можно было пощупать хотя бы онлайн. А то денег нет, а если будут, то пойдут на другое.
     
     
  • 2.174, Michael Shigorin (ok), 15:38, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Надо сделать сайт типа godbolt, только для сабжа, чтобы можно было
    > пощупать хотя бы онлайн.

    Местами уже можно -- но, к сожалению, пока сильно мешает NDA... мы же альт начинали портировать ровно с шелл-доступа (ещё на "двоечку").

     

  • 1.122, Анонимычко (?), 14:27, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чего не gpl?
     
     
  • 2.161, дохтурЛол (?), 15:17, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    очевидно, что нет нужды в вирусах
     
     
  • 3.178, kusb (?), 15:43, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > очевидно, что нет нужды в вирусах

    Вирусы очень часто являются собственническим программным обеспечением. Интересно, что будет если запретить обратную разработку и запуск вируса для антивирусной компании.
    Может ли пользователь быть наказан за наличие на его компьютере нелицензионной копии вируса и если да,
    то при каких условиях?

     
     
  • 4.181, kusb (?), 15:48, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> очевидно, что нет нужды в вирусах
    > Вирусы очень часто являются собственническим программным обеспечением. Интересно, что
    > будет если запретить обратную разработку и запуск вируса для антивирусной компании.
    > Может ли пользователь быть наказан за наличие на его компьютере нелицензионной копии
    > вируса и если да,
    >  то при каких условиях?

    Впрочем может и всё-таки не являются. Но как я понимаю, они часто не комплектуются лицензионным соглашением, и мне кажется лицензию на вирус нереально найти. Так что не знаю, как их квалифицировать с точки зрения авторского права. Возможно так как они без лицензии, то запрещено всё что не разрешено, в том числе обратная разработка. Является ли автоматическое копирование вируса и его запуск юридически значимым для авторского права?

     
     
  • 5.211, Карабьян (?), 16:55, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наркоманы
     
  • 2.175, Michael Shigorin (ok), 15:39, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А чего не gpl?

    Для документации GPL не очень подходит (см. историю появления GNU FDL и разборки с дебианом -- со всеми остановками при желании)...

     

  • 1.135, erthink (ok), 14:40, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Михаил, спасибо за новость!
     
     
  • 2.177, Michael Shigorin (ok), 15:41, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Михаил, спасибо за новость!

    Лёнь, вот тебе-то как раз такое явно на здоровье ;-)

    Кто тут спрашивал про российских разработчиков?  Знакомьтесь -- автор reopenldap, t1ha и многого другого; см. репозитории по ссылке из профиля: https://github.com/erthink

     
  • 2.199, mos87 (ok), 16:19, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как-то зашел на лорчик и увидел что ты там deleted
    чудесный сайт конечно))))
    а в чем драма была если не секрет? гитлера с МБХ равнял поди?
     

  • 1.139, Аноним (124), 14:45, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даной документации недостаточно для написания патчей к gcc и llvm. Необходимы операционные коды процессора Эльбрус: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Код_операции

    Вот пример того что необходимо выложить фирме выпустивший свой процесор:

    Fujitsu A64FX https://github.com/fujitsu/A64FX

     
     
  • 2.144, Аноним (124), 14:50, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гуглим: "Недокументированные операционные коды процессора"

    https://m.habr.com/ru/post/210782/

     

  • 1.191, Аноним (191), 16:08, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Долгой жизни проекту и всех благ!!! Еще в институте от преподов-учёных много о нем узнал. Очень интересная система, хорошо что развивают.

    Там самая мякотка в том, сколько требуется знаний по дискретке для написания правильного оптимального алгоритма под такой класс процессоров. Нет теоретической возможности имплантировать мозг компилятора себе в голову. Правильный алгоритм под эту платформу всегда сработает лучше чем нагенеренное компилятором.

     
     
  • 2.201, mos87 (ok), 16:24, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    от преподов в наших институтах кройки и шитья такого можно набрацца скаже... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.298, Аноним (11), 20:37, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >смешно как история повернулась

    Куда она повернулась? Проблемы есть, и будут. Например вот https://community.amd.com/thread/215773 Каждый новый проц считай лотерея, а NetBurst до сих пор в ходу, если что. Умные дядьки продают на них промышленные компы за весьма хорошие цены. Старый софт никуда не делся.

     

  • 1.207, qwerty (??), 16:37, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    не нужно
     
  • 1.209, Аноним (209), 16:42, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Замечательная новость! Вот бы еще железку в живую когда-нибудь увидеть или эмулятор хотя бы.
     
     
  • 2.291, Michael Shigorin (ok), 20:22, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот бы еще железку в живую когда-нибудь увидеть

    Железку можно в яндекс-музее пощупать, как только опять откроется.  Ну или у нас есть в Москве, Питере, Обнинске и Саратове.

    > или эмулятор хотя бы.

    Тоже будет, насколько понимаю.  Но потом (ц)...

     

  • 1.210, user90 (?), 16:44, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Короче, не ясно, как к этой новости и относиться: вроде за особый пафос и не наедешь, но при таких доступности/количестве железа практического смысла у этого всего примерно нуль.
     
     
  • 2.213, Карабьян (?), 17:00, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них там НДА к доступу к их нефилософскому камню  и прочее, на фоне этого все шутки насчет доступа в интернет через разрешение т. Майора шутками уже не так слишком уж смотрятся
     
  • 2.214, Ordu (ok), 17:02, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так и относиться, как к свидетельству о том, что в недрах МЦСТ всё же есть где-то интенция когда-нибудь открыть свои разработки. То есть, если ещё лет десять подождать, то может и станет интереснее.
     
     
  • 3.217, user90 (?), 17:12, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С прогнозами я бы поостерегся))
     
  • 2.292, Michael Shigorin (ok), 20:23, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Короче, не ясно, как к этой новости и относиться: вроде за особый
    > пафос и не наедешь, но при таких доступности/количестве железа
    > практического смысла у этого всего примерно нуль.

    Обратите более внимательное внимание на главу 6 предложенного руководства: http://ftp.altlinux.org/pub/people/mike/elbrus/docs/elbrus_prog/html/chapter6 -- а теперь проверьте на том, что под руками.

     

  • 1.216, kusb (?), 17:11, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А что там насчёт спекулятивного режима? Он упомянут в документации, но я ничего не понял.
    Ждать спектра какого-нибудь?
     
  • 1.232, Ordu (ok), 18:25, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я полистал, мне понравилась идея с ротацией регистровых файлов. Плюс стековые регистры -- тоже интересно: можно рассматривать как более явное управление кешом: в стек постоянно что-нибудь падает, потом достаётся оттуда, и в тех же x86 с этим проблема в том, что проц вынужден предполагать, что если я сделал push %rax, а потом pop %rax, то это значит что мне нужен побочный эффект в виде значения %rax над вершиной стека (хотя, как правило, это не так -- как правило эти значения никому не нужны). А это значит, что надо это значение придётся записать в память. А это значит, что кеш L1 будет постоянно засираться этими значениями, и периодически его придётся сбрасывать в кеши более высокого уровня. Когда же верхняя часть стека в регистрах, и синхронизируется с памятью лишь по явному запросу программы, можно надёжнее избегать ненужных записей в память. Теоретически так, практически же встаёт вопрос о том, как часто такие ненужные записи в память происходят на x86.

    На самом деле, там не только про это, там много разговоров о том, что больше явного контроля за происходящим, но без ссылок на исследования, которые демонстрируют полезность такого контроля, сложно сказать насколько всё это зачётно.

    Но в любом случае занятно. С нетерпением жду реакции со стороны "сообщества", когда кто-нибудь реально шарящий в вопросе почитает документ внимательно, и отпишется о мыслях своих.

    А, кстати, документ только на русском? То есть закинуть ссылку на него на HN или на Reddit, чтобы понаблюдать за реакцией специалистов -- не вариант совсем, да?

     
     
  • 2.293, Michael Shigorin (ok), 20:29, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я полистал, мне понравилась идея с ротацией регистровых файлов.

    Ещё APB -- очень полезная штука при обработке массивов: зарядил гнать данные с такой-то скважностью -- и вот когда нужны, они уже под рукой.

    > На самом деле, там не только про это, там много разговоров о
    > том, что больше явного контроля за происходящим, но без ссылок на
    > исследования, которые демонстрируют полезность такого контроля,
    > сложно сказать насколько всё это зачётно.

    Тогда предложу ещё один фрагмент из новости:

    ---
    Вопросы и предложения по развитию учебных материалов можно прислать по почте user@mcst.ru или через багтрекер.
    ---

    > А, кстати, документ только на русском?

    Да, но это не помешало ещё вчера появиться вот этой новости: http://www.anandtech.com/show/15823/russias-elbrus-8cb-microarchitecture-8cor

    PS: отдельно благодарю за конструктивность.

     

  • 1.239, Анонимкос (?), 18:45, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В линухах под Эльбрус есть KVM? Можно поднять виртуалку?
     
     
  • 2.256, kusb (?), 19:24, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > В линухах под Эльбрус есть KVM? Можно поднять виртуалку?

    Как понимаю - текущие версии Эльбрусов не поддерживают аппаратную виртуализацию, но они хотят втащить Докер. Следующая версия как я понимаю готовится и там виртуализация уже должна быть.

     
  • 2.268, llolik (ok), 19:34, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > В линухах под Эльбрус есть KVM? Можно поднять виртуалку?

    Если я правильно понимаю, KVM нужна аппаратная виртуализация, которая планируется в Эльбрус-16СВ в конце года. Будут ли KVM адаптировать - не знаю.

     
     
  • 3.294, Michael Shigorin (ok), 20:31, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> В линухах под Эльбрус есть KVM? Можно поднять виртуалку?
    > Если я правильно понимаю, KVM нужна аппаратная виртуализация,
    > которая планируется в Эльбрус-16СВ в конце года. Будут ли KVM
    > адаптировать - не знаю.

    Насколько знаю, планируется kvm; и да, аппаратная поддержка будет в e2kv6 (16С/12С/2С3), только я их жду реально не раньше 2021 года (разве если очень удачно попадут с первого же выпуска).

    В исходниках ядра 4.9/e2k появилось что-то про паравиртуализацию, но я туда толком даже не пытался копать -- не до того было (но вроде предполагается и для v3..v5).

    Пока по сути только lxc.

     

  • 1.247, Сейд (ok), 19:11, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Им надо всё открывать и выпускать (думаю, не без гос. поддержки) что-то вроде Cotton Candy с минимальным процессором.
     
  • 1.253, Anonymoustus (ok), 19:21, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это потому что я попросил? Оперативно, однако! Позавчера только попросил -- сегодня уже доки в эфире. :)
     
     
  • 2.271, Сейд (ok), 19:39, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Срочно проси доступ по сети!!!
     
  • 2.296, Michael Shigorin (ok), 20:33, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это потому что я попросил? Оперативно, однако!
    > Позавчера только попросил -- сегодня уже доки в эфире. :)

    Всё хуже, доки были опубликованы позавчера, а датируются вообще позапозавчера. :)

    Это я тормоз и на родной опеннет вчера не сообразил дотащить.  Ну хоть чуть лучше обдумал по мотивам вчерашних обсуждений на СуН.

     

  • 1.272, z (??), 19:40, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Открыли то, что для x86 доступно десятилетиями?

    Хороший "прогресс", бгг

     
     
  • 2.299, Аноним (11), 20:38, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока не открыли, так что расходимся.
     

  • 1.300, Аноним (300), 20:40, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отличный технический текст на русском!

    Авторство написано:

    > Мурад Нейман-заде.
    > Сергей Королёв.

    Серьезно? Так кто авторы то? Респект им, короче

     
     
  • 2.305, Michael Shigorin (ok), 20:56, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Отличный технический текст на русском!

    Спасибо, так и передал.

    > Авторство написано:
    >> Мурад Нейман-заде.

    Руководитель группы компиляторщиков МЦСТ.

    >> Сергей Королёв.

    Один из разработчиков.

    > Серьезно? Так кто авторы то? Респект им, короче

    Насколько понимаю, они и есть; а соавторство явно куда более широкое, плюс некоторые присылали отзывы по черновикам.

     

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