Опубликована документация разработчика и система команд Эльбрус

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|3.32, Аноним (32), 12:27, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>подтверждается успешным запуском на платформе Эльбрус более 20 операционных систем
OpenBSD пробовали стартануть, Михаил?
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|4.88, Аноним (88), 13:34, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Эк вы замахнулись! У них линукс то через ж ... в левый глаз - с проприентарным компилером и без поддержки в майнлайне. Хотите такое же в openbsd? (и нафига?)
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|4.102, Michael Shigorin (ok), 13:58, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Существующую -- разве что под бинарным транслятором (http://altlinux.org/эльбрус/rtc), что мне лично неинтересно; портировать -- это отдельный нетривиальный проект, особенно если сразу на ptr128 (Тео, как мне кажется, при наличии возможности загорелся бы сразу таким).
Так-то опёнок и на x86 только через плечо знакомых лицезрел (ещё во времена, когда там размер кэша при сборке ядра надо было задавать).
Пока я знаю только один не-линукс, который туда отнесла сторонняя команда, это QNX: http://kpda.ru/products/elbrus -- и в процессе Embox: http://m.habr.com/ru/company/embox/blog/485694
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|5.140, Аноним (-), 14:45, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> (Тео, как мне кажется, при наличии возможности загорелся бы сразу таким).
"Съесть то он съест, да кто ж ему даст?"
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|5.219, НяшМяш (ok), 17:33, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Существующую -- разве что под бинарным транслятором (http://altlinux.org/эльбрус/rtc), что мне лично неинтересно;
А есть какая-нибудь информация об успешно запущенных системах под этим транслятором? Мне вот интересно, как хорошо он транслирует все заморочки х86 и как стабильно под ним работают разные системы (даже винда).
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|6.263, Michael Shigorin (ok), 19:31, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А есть какая-нибудь информация об успешно запущенных системах
> под этим транслятором?
Насколько понимаю, ездит всё (случаев обратного не слышал).
> Мне вот интересно, как хорошо он транслирует все заморочки х86
Я-то разве что с rtc сталкиваюсь (это юзерспейсная реализация, там вопросы про полноту покрытия сисколлов бывают -- впрочем, решают достаточно оперативно).
> и как стабильно под ним работают разные системы (даже винда).
Видел win7 на какой-то из выставок -- работало себе (но задачи определить стабильность перед собой не ставил, по крайней мере от моего попадания на консоль оно не упало); с win8 они повозились при выпуске, а в win10 что-то неисправимо улучшили в части работы с памятью, пока тормозит, говорят.
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|5.103, Аноним (103), 13:58, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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Судя по урле - https у инноватора немного не работает. Так что первой логичной вакансией был бы "требуется системный администратор".
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|7.123, Аноним (123), 14:27, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Судя по реакции, внедрятелям SSL куда надо и куда не надо многое удалось
Во всяком случае, когда сайт использует HTTPS - я могу быть более-менее уверен что сие исходит и правда из того сайта и его сервака. А не какой-то прикол васяна, роутера, провайдера, экситноды или кого там еще пропатчивших трафик.
> -- в т.ч. довести насаждаемое до условно-рефлекторного уровня.
Кто ж виноват что сейчас только ленивый не патчит HTTP трафик?
> Главное, чтоб новости вроде соседней --
Главное чтобы до кадровиков дошло что нанимать "не ругайся насяльника" за 15 рублей работает вот так.
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|8.221, Аноним (221), 17:48, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Если есть доступ к домену, нет проблемы тут же получить сертификат на него незав... текст свёрнут, показать
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|9.226, Аноним (226), 18:13, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну так если некто контролирует домен - он может показывать на нем все что считае... большой текст свёрнут, показать
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|8.225, zzz (??), 18:09, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
И часто ты сталкивался с приколами васяна, роутера, провайдера, экситноды или к... текст свёрнут, показать
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|10.303, zzz (??), 20:52, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не вплоть , а единственно что Потому как кроме пихания рекламы ты нафиг не н... текст свёрнут, показать
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|2.8, Аноним (-), 12:02, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Он у них проприетарный, увы. Но вообще, если их хватило хотя-бы на это, да еще под by-sa - возможно хотя-бы кто-то в их фирме посмотрел трансляцию^W^W зашел на гитхаб и все же начал догадываться "на сколько лет отстала" [в методологиях разработки] их фирма?
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|4.117, Аноним (123), 14:20, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Мимо. Пожалуй, с таким уровнем представлений я бы не стал соваться
> продавать смузи отсталому интелу...
Отсталый интел зарабатывает бабки - и платит дохрена налогов в бюджет своей страны, создавая десятки тысяч высокооплачиваемых рабочих мест. Даже если забыть что они держат за яйки весь глобус. И все это - при добровольном приобретении их продукции покупателями. Все познается в сравнении.
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|6.220, Аноним (220), 17:43, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Уж не Вы ли тут о "добровольно купленном" верещали?..
Было бы что-то лучше - покупали бы это. Интеля можно купить в ближайшем ларьке. Без NDA. И даже есть bios developer guide, не говоря про опкоды. Да что там, они пилят компилер, и ядро и системные либы, чтобы на их процах линух работал хорошо. Не забывая все это в майнлайн прислать.
Или может амд. Которые см. выше. ARM, кстати, тоже это делает. А мцст делает что? Девелопает как будто на дворе 80-е и Столлман еще даже не показал мастрекласс?
> Определитесь.
А чего тут не так? С голодухи и сыр в мышеловке сожрешь - помирать от голода или сдаваться еще хуже. Ну вот и выбирают наименьшее из зол.
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|7.224, erthink (ok), 18:08, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Было бы что-то лучше - покупали бы это. Интеля можно купить в
> ближайшем ларьке. Без NDA.
Это не настоящие опкоды, если подумать, а просто слой совместимости.
Настоящие "опкоды" (частично) в микрокоде, попробуйте получить описание ходя-бы под NDA ;)
На всякий - пока МЦСТ не опубликовал свои опкоды полностью они хотя-бы частично свободны в дополнении и развитие набора команд, в том числе с нарушением совместимости.
А во-вторых, 99% вопросов снимаются изучением доступной информации и документации.
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|8.231, Аноним (-), 18:24, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Это то что все в конечном итоге скармливают в проц Спасибо, я знаю что такое C... большой текст свёрнут, показать
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|7.267, Michael Shigorin (ok), 19:33, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А чего тут не так? С голодухи и сыр в мышеловке сожрешь
Ну жрите. А я лучше обсужу с разработчиком материнки, что бы хотелось там видеть/оставить. И продолжу работу в обозначенном направлении :)
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|2.9, vitalif (ok), 12:02, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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У них нет ни gcc ни llvm, есть закрытый.
Теоретически, если опубликованный набор команд полный, то возможно, что на его основе кто-то сделает поддержку в gcc или llvm. Хотя может никто и не станет морочиться.
Но набор по ходу не полный, там написано "наиболее часто используемых".
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|3.105, Michael Shigorin (ok), 14:01, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вообще-то какие-то наброски есть и по gcc, и по llvm -- например, кодогенератор для rust уже какой-то тоже существует. Другое дело, что пока оно в состоянии "вы ещё не хотите это спрашивать".
Для разработки другого компилятора понадобятся ещё как минимум опкоды, их не публиковали (хотя {диз,}ассемблер-то есть).
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|4.156, 123 (??), 15:10, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Когда-нибудь опубликуют в достаточном для написания своего компиятора?
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|5.194, Michael Shigorin (ok), 16:11, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Когда-нибудь опубликуют в достаточном для написания своего компиятора?
Не знаю. Только не "достаточном", а "необходимом" -- условие достаточности там явно куда более полное.
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|1.4, dvz (??), 11:53, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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О, круто, давно ждал. Теперь бы еще эмулятор или отладочную плату по вменяемой цене.
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|2.13, Аноним (-), 12:06, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Еще скажи в массовой продаже по разумной цене и поддержка в майнлайне. Надеешься дожить до коммунизма? :)
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|2.77, Аноним (77), 13:11, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если там обычные платы >полторы сотни тыр, то представляю себе, сколько будет отладочная.
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|3.109, Michael Shigorin (ok), 14:08, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да там и на обычных платах те же JTAG да COM водятся, если что. Отладочник может понадобиться для встройки вроде Fastwel CPC514.
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|1.6, vitalif (ok), 12:01, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> Данный раздел - справочное руководство по командам ассемблера «Эльбрус».
> Здесь представлены наиболее часто используемые команды в ассемблерной мнемонике.
То есть не все?
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|1.12, Zenitur (ok), 12:05, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Неплохо. Не думаю, что оптимизации под Elbrus CPU появятся в зарубежном софте (разве что российские разработчики отправят коммиты с оптимизациями в наиболее популярный такой софт). А в софте, разработанном в России, надеюсь что появятся такие оптимизации. Где используют Elbrus CPU? Слышал новость, что РЖД заказала крупную партию компов средней производительности (судя по всему, это будут рабочие станции), значит в их специфическом софте для работы.
А вот такой вопрос. Как же приобрести и попользоваться? Я слышал, что продают очень дорого. Но как это возможно? Ещё в 70-е годы компания AMD поняла, что стоимость конвейера, с которого сходят микросхемы, огромна, а стоимость самих микросхем - ничтожна. Не нужно продавать чипы по $1000, нужно продавать их по $10, и тогда стоимость конвейера отобьётся быстрее засчёт значительно бо́льшего количества проданных чипов.
Или тут всё сложнее?
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|2.16, Аноним (5), 12:10, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Все просто конвеер находится на Тайване. И конвеер отбивается не у нас, а у них.
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|3.20, Аноним (123), 12:16, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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При том отбивается он у них только потому что там еще орда народа чипы делает. На одних эльбрусах они бы давно подавали заявление о банкротстве.
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|4.92, Аноним (5), 13:46, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для большой квоты там еще заранее договариваться. И не факт что выберут Эльбрус, а не тот же АМД или допустим Эпл.
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|5.106, Аноним (103), 14:04, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я думаю что кто больше заплатит - того и выберут, а какой у него лэйбак - вторично. Деньги не пахнут.
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|6.113, A.Stahl (ok), 14:15, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На перспективы тоже глянут. Одно дело какой-то там Эльбрус за одноразовые здесь и сейчас 100 денег, а куда интересней какой-то там Зайлог за 70 денег, но с долговременным сотрудничеством
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|7.147, Аноним (-), 14:52, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> и сейчас 100 денег, а куда интересней какой-то там Зайлог
Зайлог что-то новое разрабатывает и активно выпускает? Как угодно но это явно не самый живой и активный чипмейкер заваливающий всех своей продукцией в последнее время.
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|9.223, Аноним (226), 18:07, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Просто в случае вот именно конкретно Зайлога - я бы даже подумал не предпочесть ... текст свёрнут, показать
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|3.40, Аноним (40), 12:34, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Все просто конвеер находится на Тайване. И конвеер отбивается не у нас, а у них.
Как будто у AMD (и до недавнего времени Huawei) он не там же.
Свой собственный конвеЙер будет дорог и невероятно сложен.
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|4.74, Аноним (74), 13:09, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Преподносить будут как отечественныц продукт без закладок загнивающего запада
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|5.94, Аноним (5), 13:47, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Распили по слоям Эльбрус да посмотри заложили на производстве закладку или нет. Такую проверку у нас сделать могут.
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|6.100, Аноним (100), 13:51, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Боюсь для слесаря Васьки из вашего гаражного кооператива эта процедура малость тонковата.
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|7.132, Michael Shigorin (ok), 14:37, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Думаю, вариант "подменить маски, получив и подшаманив таковые от первой серии, чтоб успеть воткнуться в какую-нибудь следующую" окажется не по зубам даже для слесаря что из TSMC, что из любого подразделения Intel: дают-то на фабрику не верилог, а физдизайн. Это уже какой-то Левша в кубе нужен, поскольку на прыгучесть блоху проверят ещё до анализа.
Собственно, тут местами зеркальный вариант ответа на вопрос из faq "почему бы не взять старый AMD, освоить и гнать на рынок оптом?" -- http://www.youtube.com/watch?v=f_hwK0zM9y8&t=15m
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|8.154, Аноним (154), 15:04, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Я тоже думаю что TSMC зассыт так делать - отдать кастомеру напрочь бракованые чи... большой текст свёрнут, показать
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|9.168, erthink (ok), 15:28, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Есть метод встраивания закладок посредством подмешивания лигирующих добавок как... большой текст свёрнут, показать
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|10.242, Аноним (243), 18:59, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я знаю, но это все же довольно теоретические атаки, имхо Когда вы большая фирма... большой текст свёрнут, показать
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|8.166, kusb (?), 15:26, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я не разбираюсь в этом, так что могу рассуждать как неспециалист Можно ли ле... текст свёрнут, показать
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|3.33, Аноним (11), 12:27, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Или. Это в бизнесе работает "отбить засчет количества продаж". А тут не бизнес, тут распил и понты во имя "государственной безопасности" и... понтов.
Вопрос в применении. Есть изделия, на фоне ценника которых, цена проца практически незначительна.
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|4.54, Аноним (54), 12:45, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Только вот если разобраться с ценообразованием на эти изделия там с высокой степенью вероятности обнаружатся вышеупомянутые распил и понты во имя "государственной безопасности".
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|5.133, Michael Shigorin (ok), 14:39, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы это, главное, штатовским лавкам не рассказывайте. А то мне до сих пор вспоминается рассказ офонаревшего совершенно Кубушина году в 2003 -- мол, закупаем только серверы Compaq, а к ним подходят только стойки Compaq по сто (или полтораста?) килобаксов штучка.
Ну или съездите наконец туристом, как будет оказия, да разберитесь сами для себя. Обконтачить пожалуй что могу.
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|5.234, Аноним (11), 18:28, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>с ценообразованием на эти изделия там с высокой степенью вероятности распил и понты во имя "государственной безопасности".
Нормально там всё с ценообразованием, просто рыночек немного другой, заказ ограничен. Нет смысла оптимизировать производство, если их и надо всего несколько сотен. Считай это ограниченная партия под хотелки одного заказчика. Кроме него, оно никому больше не требуется, а оптимизация сожрёт весь профит от того, что себестоимость удалось понизить. Такие изделия всегда были и будут. А то что там ими кто-то как флагом размахивает, то это от недалёкого ума. Другие подобные изделия давно уже спрятали и особо не афишируют. Странно, что за сабж ещё никто не взялся.
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|2.19, Аноним (123), 12:15, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Нужно всего ничего: грохнуть этой фирмочке вливания с нефтедолларов и объяснить что они получат ровно такие зарплаты как заработают. И вот тогда у них будет 2 пути: начать вести себя вменяемо либо загнуться, освободив поляну кому-то еще кто сможет лучше.
А еще если парит именно результат - можно было бы забить на концептуальщину и взять какой-нибудь RISCV накопипастив ядер в SOC. Они ж bsd licensed, никто не отнимет хоть там что (и даже можно подавиться жабой). Плюс в том что половину софта напишут вообще другие. И завалить потом этим глобус, например. Чтобы еще и буржуям досталось и они софт писали. Но да, это слишком круто для россиян - осилить менеджмент хотя-бы уровня китайского подвала.
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|3.43, Аноним (40), 12:36, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Плюс в том что половину софта напишут вообще другие. И завалить потом этим глобус, например. Чтобы еще и буржуям досталось и они софт писали. Но да, это слишком круто для россиян - осилить менеджмент хотя-бы уровня китайского подвала.
Что же никто еще не завалил Глобус, раз так просто? Отличная бизнес идея, почему ты еще не миллиардер, а только пишешь комменты на опеннете?
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|4.90, Аноним (88), 13:40, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Что же никто еще не завалил Глобус, раз так просто?
"мы работаем над этим" :D
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|3.143, Michael Shigorin (ok), 14:48, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Давайте лучше грохнем вливания лично в Вас "с нефтедолларов" -- ну, инициатива же наказуема. А то малость подзадолбали эти "свидетели свободного рынка" на фоне всяких QE, в которых не помню точно за интел, а вот тот же боинг ни грамма не постеснялся отметиться примерно сразу после претензий к еробусу, вытащенных аж на межгосударственный уровень.
Остальное даже комментировать неохота -- судя по почерку, это мог быть User294, и либо он настолько деградировал, что не понимает даже степень той ахинеи, которую несёт, и степень своего невладения материалом, либо его кто-то совсем ядовитый покусал и у результата личность в окрошку. Для справки: riscv в России занимаются минимум две команды, обе fabless (sic), одну из них курируют по сути глобалисты. От команд по всему миру я лично пока видел и щупал только одну железку очень умеренной производительности, проблемы с софтом на которой во многом похлеще, чем на e2k.
В общем, самосертифицированный эксперт по менеджменту и международной разработке железа или вотпрямщас возьмётся своё пустобрёхство делом подтверждать, или хотя бы задумается -- а как это так лапотные россияне осилили VLIW-компилятор, который не осилили intel с hp сообща?
(вариант сказать "был неправ", видимо, вне рассмотрения)
PS: самый сок в том, что претензии B к A были именно на основании "госфинансирования" -- притом что собственное рыло в пуху по самый хвост крючком, если уж кидаться такими претензиями.
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|4.203, Аноним (203), 16:26, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
Трудно грохнуть то чего нет Последние цать лет российское правительство вливало... большой текст свёрнут, показать
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|4.218, kusb (?), 17:31, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>одну из них курируют по сути глобалисты
Какую из и почему вы(ты) так считаете(считаешь)?
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|5.277, Michael Shigorin (ok), 19:48, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> одну из них курируют по сути глобалисты
> Какую из и почему вы(ты) так считаете(считаешь)?
IBM
PS: это не ответ именно на поставленный вопрос, но это ответ.
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|3.212, Ordu (ok), 16:58, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Нужно всего ничего: грохнуть этой фирмочке вливания с нефтедолларов и объяснить что они получат ровно такие зарплаты как заработают. И вот тогда у них будет 2 пути: начать вести себя вменяемо либо загнуться, освободив поляну кому-то еще кто сможет лучше.
Сыкотна так делать: а если загнутся, то чё, не будет у нас процессора? Создание отрасли рынка -- это дорогое и непростое занятие. Если глянуть на то, как сейчас США пытается коммерциализировать космос, то там видно: США вливает деньги в несколько проектов, SpaceX, Boeing, Virgin Galactic, Sierra Nevada Corporation... Возможно и другие, я специально не копал. Но фишка в том, что ни одно государство (вообще никакое государство) не умеет эффективно расходовать деньги. Капиталистическое государство признаёт лишь единственный надёжный путь для эффективного расходования денег -- конкуренция. (Тут есть простор для сомнений: вести несколько конкурентных проектов в несколько раз дороже, чем один, но они видимо мыслят вдоль идеи, что лучше несколько эффективно управляемых проектов, чем один неэффективный).
Есть и другая причина ссать: если отправить фирмочку в свободный полёт, то где гарантии, что она полетит туда, куда нам надо? Если дать ей свободу, то где гарантия, что она не улетит в ту же США и не начнёт там разрабатывать и производить процессоры?
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|4.235, zzz (??), 18:33, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"Неэффективная" Римская империя разраслась от деревушки до огромного государства без всякого капитализма. А к чему привел "эффективный" капитализм - все мы видели по размерам QE и темпам работы печатного станка. Капитализм хорош при производстве носок, при разработке крупных проектов только государство может показать эффективность. Ну и да - мусье не в курсе, что в том же СССР всегда существовало несколько конкурирующих КБ.
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|5.278, Michael Shigorin (ok), 19:51, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну QE -- это скорее не капитализм/социализм (тут тоже можно спорить, не вижу особого смысла), а жадность и непрофессионализм самозваных "хозяев планеты" aka свидетелей даже уже не бумажного тельца.
Мне в последнее время кажется, что многое, приписываемое экономике, на самом деле относится к другой плоскости -- есть совесть или нет её...
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|5.295, Ordu (ok), 20:32, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Не совсем До прихода коммуняк, экономическая система была всё ж капиталистическ... большой текст свёрнут, показать
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|2.21, llolik (ok), 12:16, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Не нужно продавать чипы по $1000, нужно продавать их по $10, и тогда стоимость конвейера отобьётся быстрее засчёт значительно бо́льшего количества проданных чипов.
Это если у тебя есть рынок куда его продавать.
А так да, объем партии обратно пропорционален стоимости. Больше партия - меньше цена экземпляра. МЦСТ говорит, что рубеж 10000 штук одной партией может существенно удешевить конечное изделие.
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|2.27, Аноним (11), 12:22, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Слышал новость, что РЖД заказала крупную партию компов средней производительности
А это вопрос, куда их там закупали. Недавно сравнительно видел у них партию системников на интеле со встроенным бесперебойником. С десяточкой внутри, конечно.
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|Часть нити удалена модератором
|4.59, kusb (?), 12:49, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всё наоборот. Есть такая штука "Горыныч" - многоголовый Эльбрус с кучей видеокарт, мониторов, мышей и клавиатур. То есть куча людей с одним компьютером производительность которого наверное сравнима с тонким клиентом. Зато экономия какая...
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|7.215, Аноним (215), 17:02, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Относительно Эльбрусов...
Вот ты какая, теория относительности...
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|6.146, Michael Shigorin (ok), 14:52, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> То есть куча людей с одним компьютером производительность которого
>> наверное сравнима с тонким клиентом.
Ну как сказать -- от одного до восьми ядер серверного класса.
Это же примерно как терминальный сервер, только без тонких клиентов -- с непосредственно подключенными местами.
> Эльбрус и экономия?
Бывает и такое, когда нужна доверенная система -- попробуйте-ка организовать доверенную фирмварь, обхохочетесь. Или вот поставщики СХД на эльбрусах упоминали, что конкурируют с "большими" и по цене тоже -- за счёт дисков (а это ещё и расходники, не единоразовые вложения).
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|5.114, Аноним (11), 14:15, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты ещё не забывай про кадровую политику. Там основной состав сокращают и на аутсорс переводят. А уж эникеев держать точно никто не будет.
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|5.157, Аноним (157), 15:11, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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в таком случае экономнее и лучше купить threadripper, даже два за ту же сумму.
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|5.91, Аноним (88), 13:42, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да это даже РЖД разорится!
В соседней новости им уже предложили рецепт способный вытянуть даже паровоз на соляре.
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|2.118, Michael Shigorin (ok), 14:25, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Не думаю, что оптимизации под Elbrus CPU появятся в зарубежном софте
> (разве что российские разработчики отправят коммиты с оптимизациями
> в наиболее популярный такой софт).
Возможно, в исходники чего-то, что используете, уже и прошло: http://altlinux.org/эльбрус/upstream -- и да, сейчас это мы с коллегами, но зарубежные разработчики, как правило, принимают без особых вопросов или вовсе с интересом: другая архитектура, другой процессор подчас позволяют заметить плюхи, которые на gcc/x86 маскировались.
> А вот такой вопрос. Как же приобрести и попользоваться?
Пока что понадобятся ИП и NDA: http://altlinux.org/эльбрус/faq (с первопроходцем этого маршрута общаемся).
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|1.14, Аноним (14), 12:07, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Насколько реально сравнить с итаниумами?..
Есть ли другие такие? Достаточно распространенные.
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|3.47, Аноним (54), 12:39, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Сразу видно что в выложенную документацию ты даже не заглядывал.
Эксперты опеннета™
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|3.67, Аноним (65), 12:55, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Это принципиально разные архитектуры.
Разные, но не принципиально.
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|4.159, Michael Shigorin (ok), 15:12, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Итаник тоже VLIW.
Точнее, итаник тоже EPIC. Но вот украсть ещё и русских хакеров, помимо Бабаяна с Пентковским -- у интела мозгов не хватило. А проект компилятора для таких штук относится именно к "невозможным"...
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|5.245, Аноним (245), 19:06, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Решение задачи создания такого (идеального) компилятора для императивных языков и есть невозможная, это следует напрямую из проблемы остановки. Но решив достаточное количество частных случаев, можно получить что-то пригодное на практике (что в итоге и сделано).
А вот для чисто функциональных языков с ленивыми вычислениями решение вполне возможно. С теоретическим VLIW с неограниченной длиной этого самого слова вообще тривиально.
Странно, что нет (а действительно ли нет?) компиляторов всяких LazyML под Эльбрус. Хотя понятно, что практическая задача - скомпилировать существующий код, а не писать весь софт с нуля, но хотя бы как резерч.
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|2.28, Аноним (123), 12:22, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Насколько реально сравнить с итаниумами?..
По степени успешности проекта - фигня вопрос, будет таким же. В лучшем случае.
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|3.48, Аноним (40), 12:39, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В эмуляции - да, при более-менее портированном софту (но без оптимизации) уже догнал Phenom FX. С разморозкой. Кстати, уже получил 15 гривен за коммент?
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|Часть нити удалена модератором
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|6.68, Аноним (54), 12:55, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Если же сравнивать с более современными процессорами, то вышедший в 2017 году четырёхъядерный Core i7-7700K без разгона проходит этот же тест всего за 36 секунд."
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|7.73, Аноним (40), 13:07, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А прочитать целиком?
> Работают ядра с тактовой частотой 1,3 ГГц.
> Стоит заметить, что каких-либо оптимизаций теста под архитектуру Эльбрус и сам процессор не проводилось. К тому же процессоры Эльбрус явно предназначены для других задач, а вовсе не для
обработки графики.
И смысл сравнивать с топовым интелом то? Надо как бы понимать масштабы компаний.
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|7.85, Аноним (40), 13:30, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Эльбрус на частоте 1.3 в приложении, оптимизированном под x86, работает на уровне x86 с частотой 4.0 Даже с поправкой на количество ядер сравнение не в пользу Фенома.
Не видать тебе сегодня премии, платный тролль Махмуд Петрович.
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|7.171, AleksK (ok), 15:36, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А давай сравним процессор с частотой 1,3 и 4 гигагерца, причем первый будет эмулировать команды второго. Какой же будет быстрее?
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|4.96, Аноним (100), 13:49, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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> В эмуляции - да, при более-менее портированном софту (но без оптимизации) уже догнал Phenom FX
А теперь засунь этот маркетинговый^W пропагандный булшит туда где ему место и попробуй хотя-бы мувик с ютуба этим декодировать. Там как раз и узнаешь в чем прикол. Когда феном еще и получит на вход кодек с SSSE3 и прочим SIMD, а для сабжа будет фалбак на голом си впахивать, который при прочих равных раза в 2-3 сольет asm-optimized варианту просто за сам факт.
А так у вас и космические корабли офигенные. Пока не посмотришь онлайн трансляцию гражданина Маска и не сравнишь, блин, интерьеры.
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|1.24, ryoken (ok), 12:20, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Что-то Михаила не видно :). Он тут периодически размахивает фактами о наличии в подсобном хозяйстве сабжного железа :).
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|1.38, InuYasha (?), 12:32, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Каждый раз, когда кто-то делает закрытый проект, представляю себе следующее:
- Мы закроем всё-всё-всё чтобы конкуренты не спионерили! И чтоб АНБ не нашли дыр! Или поленились их искать! Ну или хотя бы потратили на это время! Хоть какое-то! И деньги... налогоплательщиков...
- А в это время гуглы-эпплы просто объявляют охоту на баги за вознаграждение и продолжают грести миллиарды.
Потому что из всех потенциальных ворователей и пенетраторов именно у богатых конкурентов и разведок _есть_ возможность и электронным миркоскопом чип отсканировать, и всё что надо дизассемблировать. Смысл в наше время что-то закрывать?
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|2.46, Аноним (46), 12:38, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А у них привычка такая, секретить все, а тех кто разглашает содтюить в тюряжку. Это же XDM.
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|2.281, Аноним (281), 20:01, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Дурачок, напиши что-нибудь сложнее хелловорда и потом думай и комменты печатай.
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|2.302, анонимно (?), 20:48, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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При этом я легко могу представить что те же АНБ заказывают взлом таких эльбрусов за вознаграждение.
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|Часть нити удалена модератором
|1.42, Аноним (46), 12:35, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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Русские линукс программисиы, очень интересно. А какие именно ппограммы вы написали? Все время про вас читаю а название программ не знаю.
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|Часть нити удалена модератором
|3.80, Аноним (80), 13:18, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да просто как не зайлешь на ЛОР, так по два линукс программиста на каждой ветке. Я конечно слышал что в этом вашем линуксе какие то скрипты на баше писать надо, но это же не всамлелешный программизм
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|2.83, Аноним (83), 13:21, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Лично я написал спеллчекер. Вам я его готов подарить бесплатно.
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|2.164, Michael Shigorin (ok), 15:22, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Русские линукс программисиы, очень интересно.
> А какие именно ппограммы вы написали?
Например, приличный сетевой стек в линукс -- разработка ANK, по сути. То есть это человек (один человек, про которого в lkml шутили -- "наверное, там целая комната русских математиков"), который в две руки сильно повлиял на то, через какой именно интернет сейчас переписываемся.
> Все время про вас читаю а название программ не знаю.
http://altlinux.org/upstream -- мои коллеги; psi+, quiterss -- то, чем постоянно пользуюсь и сходу вспомнилось.
А так, наверное, лучше сюда читать-писать: http://ruxpert.ru/ИТ-сектор_России
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|3.183, erthink (ok), 15:51, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> Русские линукс программисиы, очень интересно.
>> А какие именно ппограммы вы написали?
> Например, приличный сетевой стек в линукс -- разработка ANK, по сути.
> То есть это человек (один человек, про которого в lkml шутили
> -- "наверное, там целая комната русских математиков"), который в две руки
> сильно повлиял на то, через какой именно интернет сейчас переписываемся.
Где-то в 2007 Алексей приходил собеседоваться ко мне, как ни странно по объявлению на LORe.
Честно говоря я не сразу сообразил, поскольку вакансия была на тему embedded с совсем "незвездной" зарплатой.
Но собственно я хочу сказать: Алексей оказался очень скромным человеком, который делает гораздо больше чем трепится на форумах...
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|3.206, пох. (?), 16:34, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Например, приличный сетевой стек в линукс -- разработка ANK, по сути.
вообще-то там была вполне интернациональная команда, а не один ank. Которому принадлежит, конечно, заслуга что он такую команду смог собрать под свои идеи, да еще и кое-как изолировать ее от тогдашней "порежьте помельче, в монитор нивлазиет" чудо-технологии, но код писал далеко не он один.
А сам он дальше, кажется, в PMы подался - и уже вряд ли много и активно прикасался к какому-то коду.
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|2.72, kusb (?), 13:07, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не просто закрытая, а закрытая на несколько "замков", без окон и дверей.
Они держали в секрете систему команд и даже похоже держали в секрете эльбрусовские бинарники. В ОС Эльбрус (Собственный дистрибутив Linux, кажется lfs с apt и dpkg) до сих пор нарушают GPL.
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|3.97, Аноним (97), 13:50, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Чтобы нарушить GPL, надо распространить бинарники на базе изменённого исходного кода. А они пока что ничего не распространили, пользуются внутри компании. Ни одного устройства не продали.
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|4.124, Аноним (124), 14:29, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А в РЖД в другие места это не распространение?
Или туда Винду впихнуть, чтобы на ответах от M$ продолжить разработку отечественного камня?
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|5.134, Аноним (-), 14:40, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тут кто-то приводил ссыль на чудный документец - по которому все ПО с лицензиями GPL и MPL получается незаконно покупать для госов. По этой доке даже просто купить альт вместо винды получается нельзя.
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|6.165, Michael Shigorin (ok), 15:25, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Тут кто-то приводил ссыль на чудный документец - по которому все ПО
> с лицензиями GPL и MPL получается незаконно покупать для госов. По
> этой доке даже просто купить альт вместо винды получается нельзя.
Этот кто-то, видимо, пытался по дури своей и новость сюда предложить -- все желающие могут заценить ответ Максима в https://www.opennet.ru/rejected_news.shtml за 27.05 (я-то могу напрямую Смирнова спросить, что там, но мне не надо -- и так вижу, что истерика беличья).
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|6.188, Аноним (188), 15:59, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Я не юрист.
Говорят GPL слабо подходит под Российское законодательство о авторском праве и "договоре оферты".
Говорят что законодательство РФ требует гарантий для ПО. GPL не дает гарантий и не накладывает обязанностей, кроме распространения кода в течении 3 лет. Гарантии и обязаности стоят денег, а GPL защищает свободу распространения бесплатного ПО.
У фирмы типа Альт Линукс, которая дает достаточно гарантий и берет обязаностей, требуемых законами РФ, проблем в теории быть не должно.
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|7.228, Аноним (228), 18:20, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> PL не дает гарантий и не накладывает обязанностей,
Если открыть любую лицензию EULA, то там первым делом отказываются от любых обязательств и ответственности.
Ты когда игрушку ставишь или приложение почитай на досуге соглашение.
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|7.282, Michael Shigorin (ok), 20:02, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Говорят GPL слабо подходит под Российское законодательство
> о авторском праве и "договоре оферты".
Я знаком с людьми, которые участвовали в консультациях при проработке 4 ч. ГК РФ -- они более чем в курсе, что такое GPL, и от них зависящее сделали. Тоже не юрист, но несколько лет назад вдумчиво читал соответствующие статьи, чего-либо страшного в них не припоминаю.
PS: ООО Альт Линукс несколько лет как не ведёт хоздеятельности, весь личный состав переместился в ООО Базальт СПО (увы, "Армада" не шмогла).
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|4.149, kusb (?), 14:58, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну ОС "Эльбрус" для pc можно скачать с официального сайта, но я видел, что без исходников. Пишут "ожидается позже".
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|4.167, Michael Shigorin (ok), 15:27, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чтобы нарушить GPL, надо распространить бинарники
> на базе изменённого исходного кода.
Это не единственный вариант нарушить GPL, но весьма распространённый.
> А они пока что ничего не распространили, пользуются внутри компании.
> Ни одного устройства не продали.
Это не так, с ВК "Эльбрус" штатно идёт именно ОС "Эльбрус" (хотя заказать можно и другие варианты). МЦСТ подстраховались NDA -- примерно как редхат с метаданными. Над этой проблемой тоже работаем; нетривиально, но главное, что понимание есть.
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|1.69, Аноним (69), 12:58, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Сами патчи для поддержки платформы, равно как и дистрибутивы с их применением, пока остаются под NDA
когда снимите, тогда и приходите.
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|2.125, Аноним (40), 14:29, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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когда выпустите процессор, тогда и приходите
>>>>> Вы находитесь здесь <<<<<<
когда снимите, тогда и приходите
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|3.248, Аноним (245), 19:13, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это смотря с какой точки зрения.
Для практического применения (особенно в оборонке и госах) - выпустили.
А с точки зрения free software его как бы и нет - ввиду отсутствия полной спецификации или полностью свободных ОС и компилятора. А нас интересует эта точка зрения, мы же на Опеннете, а не на "сделано у нас".
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|4.283, Michael Shigorin (ok), 20:04, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А с точки зрения free software его как бы и нет -
Документация не считается!
Заапстримленные патчи не считаются!
И вообще -- я в домике!..
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|2.240, zzz (??), 18:46, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Когда будет финансирование, тогда и приходите
Когда будет референс, тогда и приходите
Когда будет производство, тогда и приходите
Когда будет софт, тогда и приходите
Когда сравнится с иностранными процессорами, тогда и приходите
Когда снимите, тогда и приходите <<<< вы находитесь здесь
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|3.112, Аноним (-), 14:12, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Ну так ты в своем праве поклоняться российским разработкам. Чего вот тебе мешает выбросить интел и прочие амд и использовать Офигенные Разработки, которые "твои"?
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|4.126, Gemorroj (ok), 14:32, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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"мои" разработки находятся на раннем этапе развития и нацелены, на данный момент, на узкую нишу.
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|5.136, Аноним (-), 14:44, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> "мои" разработки находятся на раннем этапе развития
Они на этом этапе находятся довольно много лет, и к тому есть некие предпосылки. Фирме просто незачем вести себя адекватнее и тем более заботиться о прибыли или каких там еще пользователях.
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|7.208, пох. (?), 16:39, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Миша, у вас и вертолеты - ТОЖЕ дерьмо. Два йапнувшихся за неделю Ми8, и ведь это - лучшие.
Знаете что - привезите мне замену горелого процессора лучше "Робинсом". А то еще потом здание DC менять придется, а не только процессор.
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|9.276, пох. (?), 19:47, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
у вас есть труба Пользуйтесь, пока есть Хотя, ходют слухи, что и труба у вас у... текст свёрнут, показать
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|10.286, пох. (?), 20:07, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
а, точно, вот ведь, что https actev nist gov prizechallenge второе место на к... текст свёрнут, показать
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|11.297, пох. (?), 20:37, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
а сколько их выпущено, сколько летает, а не ждет запчастей, снимаемых с уже неле... текст свёрнут, показать
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|10.301, пох. (?), 20:46, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
для товарищей из РБ, которые не в курсе дел лентавру - это не грани запрещенная... текст свёрнут, показать
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|4.137, erthink (ok), 14:45, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Так выкидываем по-немногу.
Но не сразу, многое для обогрева подходит ;)
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|2.238, Аноним (228), 18:41, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я за все хорошее и рад за Эльбрус, доку почитаю, но...
...да наблюдается. И у этого есть основания. Я вначале 2000-х учился в универе, помню как препод толкнул речь про историю успеха, в конце 80-х ближайший радиозавод закупил парк IBM и там было полностью электронное проектирование (без бумаг). Я тогда этому удивился, как можно радоваться тому что в СССР радозавод который делал оборудование для военных использовал IBМ?
Потом учился проектированию на клонах западных наборов микросхем типа КР580. Т.е. учился по совковым методичкам конца 80-х клонам того что было создано в 70-х. Уже ощущение вторичности.
А потом увлекся Java, которую сделал Джейм Гослниг и бесплатно распространяла Sun.
Работа за хорошие деньги это работа на англоязычных людей, у меня вот так получается.
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|3.289, Michael Shigorin (ok), 20:13, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Возможно, Вам предстоит открыть для себя, что бывает не только "работа за деньги", а и работа на совесть. При этом вполне и доходная, но это уже не главное.
PS: java, кстати, много лет разрабатывали в Питере -- есть и из того коллектива старый знакомый.
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|3.152, kusb (?), 15:03, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Возможно:
Hitachi SuperH
NEC VR
Ещё по моему специализированные чипы для суперкомпьютеров и что-то внутри Nec Dendy, но по моему это клон.
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|4.184, Аноним (184), 15:54, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> NEC VR
MIPS.
> Nec Dendy
Такого не было. Если NES, он же Dendy, то там лицензионная копия MOS 6502.
> Hitachi SuperH
64-разрядная версия загнулась на уровне прототипов, удалена из GCC 2 года назад. Все патенты истекли к 2015 году, так как ничего нового с середины 1990-х не было. Почему-то открыто-свободный SuperH привлёк гораздо меньший интерес, чем OpenRISC и MIPS, хотя был готов намного раньше.
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|3.204, mos87 (ok), 16:30, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Сможешь назвать японский процессор?
определение японского в студию.. говорит смешно и щурится?)))))))))
японцы столько гаджетов выпустили на всём что считает, Альт-Михаилу и покорителям эльбруса не догнать даже если им завтра триллион баксов выдадут. И не только выпустили но и продали. Ну нас то это не интересует, даже работоспособность не очень - главное ворд 97 чтоб транслировался и робил))) в пылной конторе при заржавевшей шахте пуска стратегических головок))
ЗЫ АРМ - японский. Проверяй.
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|2.170, Michael Shigorin (ok), 15:36, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сколько процов-то всего произведено? Это вопрос для начала)
Полтора года назад Трушкин на SECR ответил -- "несколько тысяч за всё время". Не удивлюсь, если с тех пор ещё примерно столько же.
См. вопросы-ответы после доклада: http://0x1.tv/20181012BB
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|3.205, user90 (?), 16:32, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ок. А второй еще интереснее: как/кем/за какие деньги/на какие деньги они производились?
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|4.255, Michael Shigorin (ok), 19:23, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ок. А второй еще интереснее:
> как/кем/за какие деньги/на какие деньги они производились?
Как -- не знаю (вряд ли TSMC жаждет делиться подробностями).
Кем -- TSMC, Ангстремом (2СМ).
Занакакие -- подозреваю, что на свои при поддержке минпромторга на собственно организацию выпуска очередного процессора; например, на ОКР по 8СВ ушёл 621 млн руб: http://sdelanounas.ru/blogs/117711/ (_один_ комплект масок на 28нм стоит порядка $2M, для сравнения).
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|2.174, Michael Shigorin (ok), 15:38, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Надо сделать сайт типа godbolt, только для сабжа, чтобы можно было
> пощупать хотя бы онлайн.
Местами уже можно -- но, к сожалению, пока сильно мешает NDA... мы же альт начинали портировать ровно с шелл-доступа (ещё на "двоечку").
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|3.178, kusb (?), 15:43, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> очевидно, что нет нужды в вирусах
Вирусы очень часто являются собственническим программным обеспечением. Интересно, что будет если запретить обратную разработку и запуск вируса для антивирусной компании.
Может ли пользователь быть наказан за наличие на его компьютере нелицензионной копии вируса и если да,
то при каких условиях?
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|4.181, kusb (?), 15:48, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> очевидно, что нет нужды в вирусах
> Вирусы очень часто являются собственническим программным обеспечением. Интересно, что
> будет если запретить обратную разработку и запуск вируса для антивирусной компании.
> Может ли пользователь быть наказан за наличие на его компьютере нелицензионной копии
> вируса и если да,
> то при каких условиях?
Впрочем может и всё-таки не являются. Но как я понимаю, они часто не комплектуются лицензионным соглашением, и мне кажется лицензию на вирус нереально найти. Так что не знаю, как их квалифицировать с точки зрения авторского права. Возможно так как они без лицензии, то запрещено всё что не разрешено, в том числе обратная разработка. Является ли автоматическое копирование вируса и его запуск юридически значимым для авторского права?
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|2.175, Michael Shigorin (ok), 15:39, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А чего не gpl?
Для документации GPL не очень подходит (см. историю появления GNU FDL и разборки с дебианом -- со всеми остановками при желании)...
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|2.177, Michael Shigorin (ok), 15:41, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Михаил, спасибо за новость!
Лёнь, вот тебе-то как раз такое явно на здоровье ;-)
Кто тут спрашивал про российских разработчиков? Знакомьтесь -- автор reopenldap, t1ha и многого другого; см. репозитории по ссылке из профиля: https://github.com/erthink
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|2.199, mos87 (ok), 16:19, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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как-то зашел на лорчик и увидел что ты там deleted
чудесный сайт конечно))))
а в чем драма была если не секрет? гитлера с МБХ равнял поди?
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|1.191, Аноним (191), 16:08, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Долгой жизни проекту и всех благ!!! Еще в институте от преподов-учёных много о нем узнал. Очень интересная система, хорошо что развивают.
Там самая мякотка в том, сколько требуется знаний по дискретке для написания правильного оптимального алгоритма под такой класс процессоров. Нет теоретической возможности имплантировать мозг компилятора себе в голову. Правильный алгоритм под эту платформу всегда сработает лучше чем нагенеренное компилятором.
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|2.201, mos87 (ok), 16:24, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
от преподов в наших институтах кройки и шитья такого можно набрацца скаже... большой текст свёрнут, показать
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|3.298, Аноним (11), 20:37, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>смешно как история повернулась
Куда она повернулась? Проблемы есть, и будут. Например вот https://community.amd.com/thread/215773 Каждый новый проц считай лотерея, а NetBurst до сих пор в ходу, если что. Умные дядьки продают на них промышленные компы за весьма хорошие цены. Старый софт никуда не делся.
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|1.209, Аноним (209), 16:42, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Замечательная новость! Вот бы еще железку в живую когда-нибудь увидеть или эмулятор хотя бы.
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|2.291, Michael Shigorin (ok), 20:22, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот бы еще железку в живую когда-нибудь увидеть
Железку можно в яндекс-музее пощупать, как только опять откроется. Ну или у нас есть в Москве, Питере, Обнинске и Саратове.
> или эмулятор хотя бы.
Тоже будет, насколько понимаю. Но потом (ц)...
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|1.210, user90 (?), 16:44, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Короче, не ясно, как к этой новости и относиться: вроде за особый пафос и не наедешь, но при таких доступности/количестве железа практического смысла у этого всего примерно нуль.
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|2.213, Карабьян (?), 17:00, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У них там НДА к доступу к их нефилософскому камню и прочее, на фоне этого все шутки насчет доступа в интернет через разрешение т. Майора шутками уже не так слишком уж смотрятся
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|2.214, Ordu (ok), 17:02, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так и относиться, как к свидетельству о том, что в недрах МЦСТ всё же есть где-то интенция когда-нибудь открыть свои разработки. То есть, если ещё лет десять подождать, то может и станет интереснее.
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|1.216, kusb (?), 17:11, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А что там насчёт спекулятивного режима? Он упомянут в документации, но я ничего не понял.
Ждать спектра какого-нибудь?
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|1.232, Ordu (ok), 18:25, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Я полистал, мне понравилась идея с ротацией регистровых файлов. Плюс стековые регистры -- тоже интересно: можно рассматривать как более явное управление кешом: в стек постоянно что-нибудь падает, потом достаётся оттуда, и в тех же x86 с этим проблема в том, что проц вынужден предполагать, что если я сделал push %rax, а потом pop %rax, то это значит что мне нужен побочный эффект в виде значения %rax над вершиной стека (хотя, как правило, это не так -- как правило эти значения никому не нужны). А это значит, что надо это значение придётся записать в память. А это значит, что кеш L1 будет постоянно засираться этими значениями, и периодически его придётся сбрасывать в кеши более высокого уровня. Когда же верхняя часть стека в регистрах, и синхронизируется с памятью лишь по явному запросу программы, можно надёжнее избегать ненужных записей в память. Теоретически так, практически же встаёт вопрос о том, как часто такие ненужные записи в память происходят на x86.
На самом деле, там не только про это, там много разговоров о том, что больше явного контроля за происходящим, но без ссылок на исследования, которые демонстрируют полезность такого контроля, сложно сказать насколько всё это зачётно.
Но в любом случае занятно. С нетерпением жду реакции со стороны "сообщества", когда кто-нибудь реально шарящий в вопросе почитает документ внимательно, и отпишется о мыслях своих.
А, кстати, документ только на русском? То есть закинуть ссылку на него на HN или на Reddit, чтобы понаблюдать за реакцией специалистов -- не вариант совсем, да?
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|2.293, Michael Shigorin (ok), 20:29, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я полистал, мне понравилась идея с ротацией регистровых файлов.
Ещё APB -- очень полезная штука при обработке массивов: зарядил гнать данные с такой-то скважностью -- и вот когда нужны, они уже под рукой.
> На самом деле, там не только про это, там много разговоров о
> том, что больше явного контроля за происходящим, но без ссылок на
> исследования, которые демонстрируют полезность такого контроля,
> сложно сказать насколько всё это зачётно.
Тогда предложу ещё один фрагмент из новости:
---
Вопросы и предложения по развитию учебных материалов можно прислать по почте user@mcst.ru или через багтрекер.
---
> А, кстати, документ только на русском?
Да, но это не помешало ещё вчера появиться вот этой новости: http://www.anandtech.com/show/15823/russias-elbrus-8cb-microarchitecture-8cor
PS: отдельно благодарю за конструктивность.
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|2.256, kusb (?), 19:24, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> В линухах под Эльбрус есть KVM? Можно поднять виртуалку?
Как понимаю - текущие версии Эльбрусов не поддерживают аппаратную виртуализацию, но они хотят втащить Докер. Следующая версия как я понимаю готовится и там виртуализация уже должна быть.
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|2.268, llolik (ok), 19:34, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> В линухах под Эльбрус есть KVM? Можно поднять виртуалку?
Если я правильно понимаю, KVM нужна аппаратная виртуализация, которая планируется в Эльбрус-16СВ в конце года. Будут ли KVM адаптировать - не знаю.
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|3.294, Michael Shigorin (ok), 20:31, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> В линухах под Эльбрус есть KVM? Можно поднять виртуалку?
> Если я правильно понимаю, KVM нужна аппаратная виртуализация,
> которая планируется в Эльбрус-16СВ в конце года. Будут ли KVM
> адаптировать - не знаю.
Насколько знаю, планируется kvm; и да, аппаратная поддержка будет в e2kv6 (16С/12С/2С3), только я их жду реально не раньше 2021 года (разве если очень удачно попадут с первого же выпуска).
В исходниках ядра 4.9/e2k появилось что-то про паравиртуализацию, но я туда толком даже не пытался копать -- не до того было (но вроде предполагается и для v3..v5).
Пока по сути только lxc.
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|1.247, Сейд (ok), 19:11, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Им надо всё открывать и выпускать (думаю, не без гос. поддержки) что-то вроде Cotton Candy с минимальным процессором.
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|1.253, Anonymoustus (ok), 19:21, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это потому что я попросил? Оперативно, однако! Позавчера только попросил -- сегодня уже доки в эфире. :)
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|2.296, Michael Shigorin (ok), 20:33, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это потому что я попросил? Оперативно, однако!
> Позавчера только попросил -- сегодня уже доки в эфире. :)
Всё хуже, доки были опубликованы позавчера, а датируются вообще позапозавчера. :)
Это я тормоз и на родной опеннет вчера не сообразил дотащить. Ну хоть чуть лучше обдумал по мотивам вчерашних обсуждений на СуН.
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|1.272, z (??), 19:40, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Открыли то, что для x86 доступно десятилетиями?
Хороший "прогресс", бгг
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|1.300, Аноним (300), 20:40, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Отличный технический текст на русском!
Авторство написано:
> Мурад Нейман-заде.
> Сергей Королёв.
Серьезно? Так кто авторы то? Респект им, короче
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|2.305, Michael Shigorin (ok), 20:56, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Отличный технический текст на русском!
Спасибо, так и передал.
> Авторство написано:
>> Мурад Нейман-заде.
Руководитель группы компиляторщиков МЦСТ.
>> Сергей Королёв.
Один из разработчиков.
> Серьезно? Так кто авторы то? Респект им, короче
Насколько понимаю, они и есть; а соавторство явно куда более широкое, плюс некоторые присылали отзывы по черновикам.
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