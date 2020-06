Опубликована документация разработчика и система команд Эльбрус

4.117 , Аноним ( 123 ), 14:20, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Мимо. Пожалуй, с таким уровнем представлений я бы не стал соваться

> продавать смузи отсталому интелу... Отсталый интел зарабатывает бабки - и платит дохрена налогов в бюджет своей страны, создавая десятки тысяч высокооплачиваемых рабочих мест. Даже если забыть что они держат за яйки весь глобус. И все это - при добровольном приобретении их продукции покупателями. Все познается в сравнении.

5.192 , Michael Shigorin ( ok ), 16:10, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Уж не Вы ли тут о "добровольно купленном" верещали?..

Определитесь.

6.220 , Аноним ( 220 ), 17:43, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Уж не Вы ли тут о "добровольно купленном" верещали?.. Было бы что-то лучше - покупали бы это. Интеля можно купить в ближайшем ларьке. Без NDA. И даже есть bios developer guide, не говоря про опкоды. Да что там, они пилят компилер, и ядро и системные либы, чтобы на их процах линух работал хорошо. Не забывая все это в майнлайн прислать. Или может амд. Которые см. выше. ARM, кстати, тоже это делает. А мцст делает что? Девелопает как будто на дворе 80-е и Столлман еще даже не показал мастрекласс? > Определитесь. А чего тут не так? С голодухи и сыр в мышеловке сожрешь - помирать от голода или сдаваться еще хуже. Ну вот и выбирают наименьшее из зол.

7.224 , erthink ( ok ), 18:08, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Было бы что-то лучше - покупали бы это. Интеля можно купить в

> ближайшем ларьке. Без NDA. Это не настоящие опкоды, если подумать, а просто слой совместимости.

Настоящие "опкоды" (частично) в микрокоде, попробуйте получить описание ходя-бы под NDA ;) На всякий - пока МЦСТ не опубликовал свои опкоды полностью они хотя-бы частично свободны в дополнении и развитие набора команд, в том числе с нарушением совместимости. А во-вторых, 99% вопросов снимаются изучением доступной информации и документации.

8.231 , Аноним ( - ), 18:24, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Это то что все в конечном итоге скармливают в проц Спасибо, я знаю что такое C... 9.236 , erthink ( ok ), 18:34, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Так ведь не только ROM, а загружаемый микрокод, который контролируется _все_ slo... 7.267 , Michael Shigorin ( ok ), 19:33, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > А чего тут не так? С голодухи и сыр в мышеловке сожрешь Ну жрите. А я лучше обсужу с разработчиком материнки, что бы хотелось там видеть/оставить. И продолжу работу в обозначенном направлении :)