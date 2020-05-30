Опубликована документация разработчика и система команд Эльбрус

2.72 , kusb ( ? ), 13:07, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не просто закрытая, а закрытая на несколько "замков", без окон и дверей.

Они держали в секрете систему команд и даже похоже держали в секрете эльбрусовские бинарники. В ОС Эльбрус (Собственный дистрибутив Linux, кажется lfs с apt и dpkg) до сих пор нарушают GPL.

3.97 , Аноним ( 97 ), 13:50, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Чтобы нарушить GPL, надо распространить бинарники на базе изменённого исходного кода. А они пока что ничего не распространили, пользуются внутри компании. Ни одного устройства не продали.

4.124 , Аноним ( 124 ), 14:29, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – А в РЖД в другие места это не распространение? Или туда Винду впихнуть, чтобы на ответах от M$ продолжить разработку отечественного камня?

5.134 , Аноним ( - ), 14:40, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Тут кто-то приводил ссыль на чудный документец - по которому все ПО с лицензиями GPL и MPL получается незаконно покупать для госов. По этой доке даже просто купить альт вместо винды получается нельзя.

6.165 , Michael Shigorin ( ok ), 15:25, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Тут кто-то приводил ссыль на чудный документец - по которому все ПО

> с лицензиями GPL и MPL получается незаконно покупать для госов. По

> этой доке даже просто купить альт вместо винды получается нельзя. Этот кто-то, видимо, пытался по дури своей и новость сюда предложить -- все желающие могут заценить ответ Максима в https://www.opennet.ru/rejected_news.shtml за 27.05 (я-то могу напрямую Смирнова спросить, что там, но мне не надо -- и так вижу, что истерика беличья).

6.188 , Аноним ( 188 ), 15:59, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Я не юрист. Говорят GPL слабо подходит под Российское законодательство о авторском праве и "договоре оферты". Говорят что законодательство РФ требует гарантий для ПО. GPL не дает гарантий и не накладывает обязанностей, кроме распространения кода в течении 3 лет. Гарантии и обязаности стоят денег, а GPL защищает свободу распространения бесплатного ПО. У фирмы типа Альт Линукс, которая дает достаточно гарантий и берет обязаностей, требуемых законами РФ, проблем в теории быть не должно.

7.228 , Аноним ( 228 ), 18:20, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > PL не дает гарантий и не накладывает обязанностей, Если открыть любую лицензию EULA, то там первым делом отказываются от любых обязательств и ответственности. Ты когда игрушку ставишь или приложение почитай на досуге соглашение.

7.282 , Michael Shigorin ( ok ), 20:02, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Говорят GPL слабо подходит под Российское законодательство

> о авторском праве и "договоре оферты". Я знаком с людьми, которые участвовали в консультациях при проработке 4 ч. ГК РФ -- они более чем в курсе, что такое GPL, и от них зависящее сделали. Тоже не юрист, но несколько лет назад вдумчиво читал соответствующие статьи, чего-либо страшного в них не припоминаю. PS: ООО Альт Линукс несколько лет как не ведёт хоздеятельности, весь личный состав переместился в ООО Базальт СПО (увы, "Армада" не шмогла).

4.149 , kusb ( ? ), 14:58, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну ОС "Эльбрус" для pc можно скачать с официального сайта, но я видел, что без исходников. Пишут "ожидается позже".

4.167 , Michael Shigorin ( ok ), 15:27, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Чтобы нарушить GPL, надо распространить бинарники

> на базе изменённого исходного кода. Это не единственный вариант нарушить GPL, но весьма распространённый. > А они пока что ничего не распространили, пользуются внутри компании.

> Ни одного устройства не продали. Это не так, с ВК "Эльбрус" штатно идёт именно ОС "Эльбрус" (хотя заказать можно и другие варианты). МЦСТ подстраховались NDA -- примерно как редхат с метаданными. Над этой проблемой тоже работаем; нетривиально, но главное, что понимание есть.

