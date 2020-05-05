Представлены новые материнские платы на восьмиядерном процессоре Эльбрус

2.110 , microsoft ( ? ), 13:45, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я не пойму и что в этом всем хорошего?

3.118 , kusb ( ? ), 13:54, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Сохранение инженерной школы и производства - меньше шансов выродиться в Бантустан.

Избегание вражеских закладок.

Неплохой чип с потенциалом, после удешевления до нормальной цены и поднятия частоты у нас будут свои полноценные процессоры, которые не слизаны, как мне кажется.

4.203 , microsoft ( ? ), 15:24, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну как всегда, просто не воевать и не делать закладок мы не рассматриваем. Воротит от вас...

5.238 , Celcion ( ok ), 16:09, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну как всегда, просто не воевать и не делать закладок мы не рассматриваем. Воротит от вас... А зачем ты здесь про это пишешь? Напиши про это в эти ваши Интела, Амуде, Циски и прочие уважаемые компании, потому что они эти закладки ставят уже не первое десятилетие.

Поэтому "рассматривать" можно что угодно, но есть такая малоприятная штука, как объективная действительность, которую, вроде как, тоже "рассматривать" нужно.

4.205 , Аноним ( 38 ), 15:26, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Сохранение инженерной школы и производства - меньше шансов выродиться в Бантустан. Ты зарплаты в МСЦТ видел вообще? Это же 100%-гарантия, что инженеров переведутся как класс.

2.136 , Аноним ( 134 ), 14:06, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Подготовка к запрету других процессоров - это офигенно?

2.137 , Аноним ( 149 ), 14:07, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Если что с подходом "простой чип + сложный компилятор" аж целый Intel не справился.

3.139 , пох. ( ? ), 14:09, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – он справился - просто никому оказалось не надо. "и так сойдет!" 4.155 , Аноним ( 149 ), 14:35, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Именно что не справился, покойный Itanium подтвердит.

5.165 , пох. ( ? ), 14:53, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – то есть работающая (без эмуляции) серийно продаваемая винда - это недостаточно по вашему справились? Технически все там было хорошо и могло бы жить дальше, понемногу улучшая компилятор вместо бесконечного улучшизма векторного трэша - если бы за это хоть одна сволочь готова была бы заплатить. 6.191 , evkogan ( ? ), 15:16, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – За это заплатили.

Но только от той Винды там полтора сервиса работало.

Не я понимаю что подымать DC или еще что на Itanium это изврат, но по факту Винды там не было.

Винда хороша тем что там работает куча софта, а весь этот софт включая сервисы винды не работала.

И да я очень даже щупал HPUX на Itanium с Oracle. Ничего особо хорошего, сервер x86 за сравнимую цену его обгонял, про всякие там Power даже не говорю.

Так что нет Intel не справился.

Я буду очень рад если МЦСТ справится, но пока не заметно. Хотя невозможность сделать поддержку в компиляторах это поход в никуда.

2.138 , пох. ( ? ), 14:08, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать еще мы делаем ракеты правда, технологию сп-ли у немцев, но вон у проклятых пинд... 3.160 , kusb ( ? ), 14:48, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >[оверквотинг удален]

> что-нибудь - для людей, а?

> Ну хотя бы и из корейских компонент, в крайнем случае. Какие-то британские

> вчоные, блин, берут и на коленке делают то, что дальше стало

> rpi. И захватывают рынок - хотя фееричность ненужна всего лишь на

> пару делений шкалы отступает от ель-брусов, да и с закрытостью все

> в порядке.

> При этом государственных вложений - ноль.

> Да мы могли бы свои зонды по всему миру расставить - а

> не пилить да откатывать. А по факту зонды у всех -

> корейские, китайской сборки. Ох, а мне нравился малиновый пирожок когда он появился тем, что это как полноценный компьютер и небывало дешёвый при этом. Это вводит в возбуждение. Я хотел его купить, возможно хотел пощупать систему на арме.

По поводу системы для людей, ну "Маємо те, що маємо". Было бы неплохо, но странно из-за этого принципа закапывать проекты. А ещё у британцев есть Арм, если мне память не изменяет.

И вообще, оно же с потенциалом, так что может из статьи расходов превратиться в статью доходов, ну я надесь...

4.189 , пох. ( ? ), 15:16, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Ох, а мне нравился малиновый пирожок когда он появился тем, что это

> как полноценный компьютер и небывало дешёвый при этом. я и говорю - для людей делали (и неважно, так ли оно нужно на самом деле людям, важно что это хотели купить и повертеть в руках). Поэтому дурацкие гребенки gpio по сей день лепят в совместимом стандарте или вешают переходники - то есть их уже есть, во что втыкать. А интел со своими едисонами - в пролете, опять никто платить не хотел. > Это вводит в

> возбуждение. Я хотел его купить, возможно хотел пощупать систему на арме. ну я пощупал, долго не мог отплеваться. теперь вот щупаю litleBig уродца - одно ядро такое, другое сякое, изнутри линукса выглядят одинаковыми, угадай на что у нас сегодня приехало прерывание от сетевой карты и почему все так тупит. ;-) > британцев есть Арм, если мне память не изменяет. это не их арм, это кого надо арм - в смысле, сама компания (кажется, в основном сейчас принадлежащая японцам) вообще ничего не выпускает, кроме бумаги. Выпуском занимаютя корейцы и китайцы - и та самая rpi вынуждена была у них заказывать детали, других нет. > И вообще, оно же с потенциалом, так что может из статьи расходов

> превратиться в статью доходов, ну я надесь... нее, это фантастика. В статьи доходов превращается только то, что изначально делали ради доходов (причем делать приходится очень долго, доходы начинаются сильно потом) А если делать для "сохранения инженерной школы" и тем более для "импортозамещения" - доходов гарантированно не будет никогда, окромя дохода тех бомжей, что распилят потом когда-нибудь на жельтий. И даже будет ли импортозамещение и сохранение школы - тоже очень большой вопрос. Вот блоки управления какой-нибудь ракетной системой - будут. Но за них вряд ли когда-либо поблагодарят.

3.206 , Celcion ( ok ), 15:27, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А вот никак нельзя вместо всего этого ненужно - было сделать хоть что-нибудь - для людей, а? Откуда у нашего человека такой жуткий оверюз слова "вместо"? А как насчет "вместе"? То есть, вместе с Эльбрусом делать что-то еще. И ведь, представь себе, делается. И делалось раньше. Тот же МВ77.07, например.

Проблема лишь в том, что у нас же все умные дофига, всем подавай цены ниже чем у китайцев, а уровни доходов - как в лучших домах Филадельфии. Как сопоставить 8-часовой рабочий день с "европейскими зарплатами" и цены ниже, чем у китайцев, работающих без выходных за чашку риса - понятно, видимо, только таким вот мечтателям.

Поэтому - делаться-то оно делается, но только эти самые "люди" под каждой новостью нaсирaют "да за такие деньги я с алика десяток клонов малинки привезу!" и ничего не покупают, в итоге подобные инициативы благополучно сворачиваются. > Ну хотя бы и из корейских компонент, в крайнем случае. Какие-то британские вчоные, блин, берут и на коленке делают то, что дальше стало rpi. Хорошо ли понятна разница между тем, что делается на средства, собранные благотворительным фондом (читай: безвозвратные), и тем, что делается на коммерческой основе (оно должно окупиться), либо на государственные деньги (на которые вообще подобную продукцию делать крайне странно)?

Там не просто несколько профессоров собрались и скинулись с обеденных сумм, если что. И цены на распи обусловлены вовсе не офигенной щедростью создателей. А, например, тем, что глава фонда Raspberry Pi Foundation "совершенно случайно" является техническим директором и архитектором аппаратных решений в Broadcom.

А вообще, создать подобный фонд и под его эгидой делать такие вещи - может кто угодно и в любой стране. Даже ты можешь. Но ты, конечно, предпочтешь вместо этого срaть в каменты. :-) > Да мы могли бы свои зонды по всему миру расставить - а не пилить да откатывать. Так иди и сделай, кто тебе не даёт?

4.250 , Аноним ( 149 ), 16:32, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Этот поцреот порвался,

ему не тот народ попался.

2.222 , Аноним ( 119 ), 15:55, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Это 171 инженерная школа 187 совково-ящичного образца, в принципе не способн... 3.245 , Celcion ( ok ), 16:20, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Во-первых, называй вещи своими именами. Для этогог давно существует название «эмулятор». Для вышенаписанного существует лишь один термин - невежество.

Подсказка: погугли на досуге про Transmeta Crusoe.

4.252 , Аноним ( 149 ), 16:34, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Единственное что было хорошего в Transmeta Crusoe это низкое энергопотребление, все остальное было плохо.

