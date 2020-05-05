Представлены новые материнские платы на восьмиядерном процессоре Эльбрус

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|1.1, пофиг (?), 11:16, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+18 +/–
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Уррра надеюсь Эльбрус и дальше будет развиваться. Щас набегут хейтеры.
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|2.5, Аноним (5), 11:21, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+17 +/–
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Пока lcc закрыт, описание машинных инструкций тайна. Людям, заботящимся о безопасности, оно не надо.
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|3.19, proninyaroslav (ok), 11:36, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Да если бы даже оно просто было опенсорсным, было бы больше интереса к этому проекту. Но такой цели они не преследуют, так как целевая аудитория - военпром и госструктуры.
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|Часть нити удалена модератором
|5.108, Аноним (108), 13:43, 05/05/2020 [ответить]
|+4 +/–
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Не нравится - не ешь. Если ты до сих пор не понимаешь смысла этого проекта - это твои проблемы и диагноз.
А судя по реплике про R Pi, ещё и в железе не разбираешься.
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|6.228, Анонъ (?), 16:03, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну да, надо же ещё коттеджи построить. Или там ЗП инженеров и технологов овер 90000?
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|7.247, Michael Shigorin (ok), 16:23, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там один комплект масок на процессор в районе двух-трёх мегабаксов. А их суммарные тиражи по состоянию на октябрь 2018 -- "несколько тысяч", по словам Кости Трушкина на SECR: http://0x1.tv/20181012BB (конец доклада, вопросы-ответы).
Выйдет в ~10 000 штук за партию -- та же 801-РС будет стоит не ~350, а 70--80 т.р.
Кому-то в МВД, предполагаю, "друзья" объяснили, что саботировать участие в таким развитии событий надо любой ценой. Корреляция с тем, кто и как пытался убить тендер РЖД (там известней) -- более точно наводит на мысли, что это именно за "друзья".
В общем, then they fight you.
|
|6.244, Michael Shigorin (ok), 16:19, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ожидаю дальнейших посадок высоких чинов из МВД по мере прояснения этих историй. Возможно, опять с квартирами наличных или в эквиваленте.
Нет, фамилий не знаю, но характер и количество известных фактов других выводов мне на сегодня не оставляет.
Севу бы опять встретить да расспросить по паре моментов ещё...
|
|5.163, YetAnotherOnanym (ok), 14:51, 05/05/2020 [ответить]
|+1 +/–
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> производят (!!!) мусор
Так он ещё на опеннет прибегает порассуждать о сравнительных характеристиках Эльбруса и бродкомовского АРМа.
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|6.251, Michael Shigorin (ok), 16:32, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так он ещё на опеннет прибегает порассуждать о сравнительных
> характеристиках Эльбруса и бродкомовского АРМа.
Да уж, тот комик из Гомеля мог бы и сам пощупать железо на LVEE с 2016, что ли, года -- помогает от глупых сравнений. Это вот с Kungpeng сравнивать было бы сложно, там железка и впрямь совсем зубастая.
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|4.47, nobody (??), 12:19, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Вдвойне удивительно, почему анонс коммерческих и закрытых процов в новостях на 'портале по открытому ПО, Linux, BSD и Unix системам'
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|5.185, Аноним (185), 15:11, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да не, ну хорош троллить, на правах новостей даже в контексте открытых систем мы должны как бы смотреть и сравнивать "че там у закрытых"
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|3.38, Аноним (38), 12:05, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>lcc закрыт
Так ещё и отстаёт в плане поддержки плюсов. На c++11 бывают проблемы со сборкой. Про с++17 вообще молчу.
|
|3.84, asdasd (?), 13:02, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
|
Люди заботящиеся о безопасности используют только сертифицированное железо и ПО.
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|4.149, Аноним (149), 14:26, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Cертифицированное железо и ПО используют люди, заботящиеся о сертификатах.
Безопасность она немного про другое.
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|4.236, Анонъ (?), 16:07, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты видел самые дешёвые мышки Logitech и системники на P4, залепленные радужной наклейкой с тремя буквами? А я видел.
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|2.111, Gefest (?), 13:45, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Горжусь Россией !!!
(У нашей организации ожидается госзаказ на переписывание софта под него. Уеб-девелоперам - не завидовать !!)
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|5.233, Аноним (119), 16:07, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сочувствую. Будет казаться, что всё просто, но через годик придёт понимание, что легче было бы с нуля переписать…
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|3.133, Аноним (38), 14:03, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну это плюс, глядишь появится больше вакансий на плюсы. Люди получат зарплаты, накормят детей... И пофиг, что там через 5-10 лет всё это на свалку улетит.
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|3.195, Аноним (185), 15:18, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да да да, а потом опять объявят "не вписались в рынок"... с материнками по 120к руб, без видяхи... а проц почем? Ещё столько же? И моники поди тоже с наклейками поверх асера... +еще поди поддержка ответственного Линукса патченного под это все платная.
Под треть/четверть ляма за 1 рабочее место? Мдя в экономику как не умели так и не научимся уже, очередной виток прорывов (в канализации) не за горами при таком подходе.
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|4.234, rubik (?), 16:07, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да да да, а потом опять объявят "не вписались в рынок"... с
> материнками по 120к руб, без видяхи... а проц почем? Ещё столько
> же? И моники поди тоже с наклейками поверх асера... +еще поди
> поддержка ответственного Линукса патченного под это все платная.
> Под треть/четверть ляма за 1 рабочее место? Мдя в экономику как не
> умели так и не научимся уже, очередной виток прорывов (в канализации)
> не за горами при таком подходе.
Для многоместных конфигов есть спец майнинг плата:http://www.mcst.ru/e8c-atx
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|2.162, столлман (?), 14:50, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интересно это какие как Тринити которая сдирает наклейки с supermicro и выдает за свое?
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|2.24, Аноним (24), 11:40, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Насколько я знаю, МЦСТ даже не смотрит в сторону поддержки Эльбруса в LLVM.
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|2.82, Аноним (119), 12:56, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтобы накатить патч, нужны исходники ядра. А кто те исходники хотя бы видел? Мишаня Шигорин, скажи честно, вот ты видел, или вы в альте тупо блоб пакуете?
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|3.161, Аноним (161), 14:48, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я видел. Но там ректальное NDA (на лицензии в Северной Нигерии всем ...) подписывать заставили, с угрозой кучей кар.
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|1.3, Аноним (3), 11:20, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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не совсем понимаю, зачем закрытые корпоративные разработки, сегмент которых лежит в основном в области оборонных технологий и спецслужб вообще предъявлять на коммерческий рынок.... т.е. зачем вообще объявлять цену на систему, отстающую от текущего ТНР лет на 10-15 и по цене в 10х?
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|2.9, Сергей (??), 11:24, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну, чтобы было.
И при выпущенном уже чипе размером в 7нм хвастать...28нм - это крутяк!
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|2.13, Аноним (13), 11:31, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Что такое ТНР? Тяжелое нарушение речи?
Чем плоха прозрачность? Если бы они не выставили открыто, начался бы вой с другой стороны, что заключаются закрытые контракты на неизвестные суммы, все воруют, ужас, кошмар.
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|2.60, Аноним (60), 12:26, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Если их кто-то будет использовать за пределами оборонки, это снизит их стоимость. Эффект масштаба называется
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|3.98, Аноним (98), 13:28, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Если их кто-то будет использовать за пределами оборонки,
То их надо показывать по телевизору.
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|4.115, Sluggard (ok), 13:51, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Точно. Пенсионеры любят покупать всякую чудо-электронику за конские деньги.
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|2.96, Annoynymous (ok), 13:18, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> не совсем понимаю, зачем закрытые корпоративные разработки, сегмент которых лежит в основном в области оборонных технологий и спецслужб вообще предъявлять на коммерческий рынок...
Эксперты с опеннета очень сильно просили. Говорили, что пока не появится в продаже, будут кривить носик.
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|3.120, Gefest (?), 13:54, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> зачем закрытые корпоративные разработки, сегмент которых лежит в основном в области оборонных технологий и спецслужб
Это вы сейчас про Oracle начала 80-х ??
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|3.116, Аноним (119), 13:51, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пипец — даже не закрытый компилятор, а закрытые опкоды. То есть никакой надежды на поддержку в других компиляторах. И, соответственно, никакой надежды на поддержку компилируемых языков кроме C и C++: ни тебе олдскульного фортрана, ни моднявых го с растом…
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|4.126, rubik (?), 13:59, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пипец — даже не закрытый компилятор, а закрытые опкоды. То есть никакой
> надежды на поддержку в других компиляторах. И, соответственно, никакой надежды на
> поддержку компилируемых языков кроме C и C++: ни тебе олдскульного фортрана,
> ни моднявых го с растом…
О Пути к открытости было сказано недавно официальном канале туба:
https://youtu.be/f_hwK0zM9y8?t=333 (5:33)
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|4.132, Gefest (?), 14:03, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Кто ж вам его без фортрана-то выпустить позволит. Есть и 77 и 95й.
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|4.135, Gefest (?), 14:06, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>растом
Нараспев "
Cargo is the Rust package manager. Cargo downloads your Rust package’s dependencies, compiles your packages, makes distributable packages, and uploads them to crates.io, the Rust community’s package registry. You can contribute to this book on GitHub."
После этого у СБ наступает анафилактичский шок
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|2.114, max (??), 13:50, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так на каждом форуме спрашивают - "Сколько стоит?". Они наконец объявили цену, а теперь будут все жаловаться - "Зачем цену публикуете". Определитесь уже.
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|4.199, Аноним (225), 15:22, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да не такая уж высокая. Уже можно сделать уверенную сборку за 130-140 тысяч, если видеокарта не очень важна.
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|1.6, mr.Clin (?), 11:21, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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28nm, DDR3, USB2.0 за $2-3K? Это точно 2020 год? Такой хлам лет 10 назад столько не стоил, сейчас разве что как раритет для ценителей винтажа...
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|3.63, Аноним (63), 12:30, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот именно что с USB 2.0 и DDR3 в энтерпрайзе делать вообще нечего.
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|4.168, Аноним (161), 14:53, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А кто им USB 3.0 реализует? А IP ядра компаниям из стран третьего мира никто продавать не будет.
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|1.7, Аноним (5), 11:23, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>Стоимость платы составила 120 тыс. руб (для сравнения плата MBE8C-PC стоит 198 тысяч).
Вот это да, импортозамещение что надо!
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|2.117, max (??), 13:53, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У вас есть право предоставить ПК своего производства и по меньшей цене. Открытый рынок, вперёд!
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|3.145, Аноним (149), 14:21, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Открытый рынок вообще-то завален ПК много большей производительности и по меньшей цене.
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|3.179, Аноним (177), 15:06, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сходить в компьютерный магазин, купить коплектующе, собственноручно собрать.
Получить компьютер по цене в 5-10 раз меньше чем материнская плата с эльбрусом.
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|1.8, Аноним (8), 11:24, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Astra Linux.
Эльбрус
все это отмывка денег. я работал с этим софтом и устройством, люди делают велосипед, причем если в случае с эльбрус они просто сделали отсталый велосипед (и в этом нет ничего страшного), то в случае Астры это просто какой-то кусок говна, репозиторий весь битый, все сломано, версии библиотек сбилжены рандомным образом, они взяли линукс и сломали его. Получилось отродье.
Предупреждение, это нельзя использовать в гос структурах, там уязвимостей больше чем в коде студента на лабораторных работах.
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|2.26, Аноним (13), 11:41, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> репозиторий весь битый, все сломано
верим на слово, примеры, конечно же, не нужны
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|4.36, Аноним (36), 12:04, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Поставил задачу - сделать из Астры Дебиан (на случай, если в учреждении купят, то как-то работать нужно будет). Скачал Астру СЕ 2.12. Добавил репозитории Debian 9.12. Попытался поставить Xfce. Не смог войти в систему - пароль не принимается (в Fly входит нормально).
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|5.62, Аноним (64), 12:30, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чем не устраивает Fly? Так сложно ткнуть в меню, запустить программу и пользоваться ей?
Из любопытства накатил xfce4 из debian stretch - все встало без проблем, вход работает. Но какой же он непривычный и неудобный. Как ЭТО может нравится, особенно после винды?
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|6.69, Аноним (8), 12:39, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Fly страшная как черт, где то из совка из 80 дизайнера достали, в добавок жутко не удобная,
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|7.140, Аноним (98), 14:11, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему достали, найдите везде что либо современнее. Импорт замещающее. Из нового только деньги. Американские.
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|4.39, Аноним (64), 12:05, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот я скачал, проблем не вижу. Хоть один пример того, что "все" плохо, будет?
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|2.127, Annoynymous (ok), 13:59, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Предупреждение, это нельзя использовать в гос структурах, там уязвимостей больше чем в
> коде студента на лабораторных работах.
Астра стоит в достаточно большом количестве госпредприятий. И ты до сих пор не воспользовался этими дырами, потому что ты такой честный?
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|2.141, Gefest (?), 14:15, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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...сы кто ж так делает.Мы часто действуем прощще: ctrl-c (функция из опенсорсной библиотеки) ctrl-v (в проект) и Пусть штоллман дизассемблирует
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|1.10, Аноним (154), 11:27, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Честно рад, что есть хоть какие-то движения.
Но цены конечно...
Опять же где находится производство плат? В России?
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|3.23, Stax (ok), 11:40, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так SuperMicro идут с гордым шильдиком "made in USA". Они собирают свои серверы и другие железки в Калифорнии (хотя исходные компоненты типа плат и тп могут делаться в Тайване). Вы стоимость труда в Калифорнии представляете? Вот и ценник соответствующий.
А тут - вон пишут, что в Рязани. Сравните оплату труда на заводе в Рязани и в Калифорнии! Даже если и для тех, и для тех платы из Тайваня. Так что чему тут удивляться?
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|3.50, анон (?), 12:20, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Просто прибавь цену процессора.
Тут ведь проц в комплекте идет.
Ну и учти что цена малой поставки всегда выше чем уже налаженного масс. производства.
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|4.76, Аноним (154), 12:46, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Даже прибавив цену цену процессора.
Вот вы сами и подтверждаете, что кроме госзаказов и военки это никому не надо.
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|6.180, rubik (?), 15:07, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> это никому не надо
> Так что ж ты так страдаешь-то?
Еще забавнее наблюдать за соответствующей темой на форума ixbt. Там доказывающие ненужность Э набили сотни,а отдельные персонажи и тысяччи постов
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|2.14, Аноним (11), 11:32, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Конечно, в Рязани завод.
Прямо там и клепают, вместе с видюхами и DDR.
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|2.16, Аноним (16), 11:33, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В России. Вроде как на Урале производят сами платы. Где все компоненты напаивают не известно.
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|4.25, Stax (ok), 11:41, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Но но но, вы на УралВагонЗавод не наезжайте! Там ребята бравые. Всегда голосуют за нашего гаранта. Будете про них плохо говорить, приедут и наваляют.
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|5.156, DmA (??), 14:38, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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боюсь мы никогда не узнаем как они голосуют и голосовали :) На то оно и тайное, чтобы любой результат можно было получить и перепроверить его нельзя было никак :)
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|3.97, Аноним (119), 13:21, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну как же, и для нас тоже. Точнее, для перекачивания наших налогов в чьи надо карманы.
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|3.99, Элитный линуксоид (?), 13:32, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да только вот этот проц сделали за твои налоги.
И потом тебе же впаривают эти устаревшие технологии за 120к.
Давай там, обтекай.
А я дальше буду пользоваться дешёвым и более производительным amd.
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|4.147, Аноним (64), 14:23, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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За мои налоги поддерживается курс доллара, при котором тебе выгодно покупать amd.
Вместо того, чтобы тратить их на развитие собственного проца, который бы стоил в разы дешевле, чем 120к, за счет массовости производства.
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|5.182, Элитный линуксоид (?), 15:09, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты ещё и горе патриот? Ну все ясно тогда, разговор закончен.
За твои налоги поддерживается курс доллара при котором мне выгодно покупать amd? Насмешил. Так выгодно, что Из-за текущего курса доллара я и купил этот Бушный fx на авито в этом году
Ибо новое комп железо сейчас адски дорогое. Так что рассказывай сказки в другом месте.
И эта поддержка ничего не стоит, раз курс доллара рухнул сразу, как стоимось нефть рухнула.
А донатить тебе на поддержку собственного производства проца никто не мешает, донать, раз ты поцреот, а мне эти офигительные истории про импортозамещение неинтересны.
Пока.
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|2.51, Аноним (51), 12:21, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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вообще более уместно сравнивать эльбрусы с raspberry pi..
сравнение с amd/intel там даже близко быть не может
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|3.79, Аноним (38), 12:53, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если ценник во внимание не брать, то там и других проблем хватает. От закрытого компилятора, до мутных дистрибутивов с мутной лицензией.
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|4.86, Аноним (51), 13:08, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
там компилятор не только закрытый но и бестолковый много чего не работает в нём... большой текст свёрнут, показать
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|5.113, Аноним (119), 13:47, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> одно ядно rpi работает быстрее чем одно ядро эльбруса
Это некорректное сравнение. Очень уж разные архитектуры. На разных задачах производительность может отличаться в разы как в ту, так и в другую сторону.
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|7.232, Майор (??), 16:05, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Запуск межконтинентальной ядерной ракеты типа "российская земля - американский белый дом".
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|5.207, Аноним (98), 15:28, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> проеграет
Одним словом марсеанин поставил под сомнение свою легитимность на професионализм.
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|1.17, srgazh (?), 11:34, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Стоимость платы составила 120 тыс. руб
Очень, очень хочется матирится и назвать их сексальными меньшинствами,извращенцами и тп.
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|2.65, myhand (ok), 12:34, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Называй импортозамещателями. Ты думал знаешь все матерные слова? А вот! На самом деле, опеннетовский бот даже такие слова считает матерными, про которые я не знал.
Так-то, анон.
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|3.70, srgazh (?), 12:42, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Называй импортозамещателями. Ты думал знаешь все матерные слова? А вот!
> На самом деле, опеннетовский бот даже такие слова считает матерными,
> про которые я не знал.
> Так-то, анон.
Ⓒимпортозамещателями
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|2.183, Andrey (??), 15:10, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Попробуй производить кастомное железо из мелкосерийной комплектухи дешевле.
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|3.209, Аноним (98), 15:32, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если никому не надо, может возникнуть потребность в кредите на доплату покупателям :)
У вас, товарищи, слишком либерально-рыночное правительство. С ним мало что светит республике )
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|1.28, тоже Аноним (ok), 11:49, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Очень правилен текст новости: "представила две новые материнские платы".
Не "две новые *модели*"...
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|2.85, анонимуслинус (?), 13:05, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не скажу что тут нет излишеств, но и сделано не для вас сер)) а военпроизводство насколько мне известно всегда берет только технологии отработанные во всех областях. и чаще берет чипы с наиболее "крупным" техпроцессом, так как они мене подвержены воздействиям. если бы не громоздкость конструкций из ламп , то так и собирали бы на лампах, так как им даже электромагнитный импульс нипочем. а вы тут дальше нойте. ребята делают не на масс производство. они пока еще думают. и возможно сделают это позже когда разовьются.
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|3.107, Аноним (119), 13:42, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Они просто используют тот техпроцесс, который им по карману. И учитывая, что производство идёт на весьма старом оборудовании, какая-то там повышенная надёжность относительно более мелких техпроцессов на современном оборудовании под большим вопросом. А байки про лампы оставь замполиту.
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|4.201, анонимуслинус (?), 15:23, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ты лампу не трож. в отличие от всего остального она не повреждается электромагниитными импульсами, а кремниевые чипы будут сломаны в момент импульса. это одна из особенностей, что очень долго в советском союзе на особо ответственных объектах работало оборудование на лампах, в то время когда было уже много в других местах на кремнии. и еще одно чем выше техпроцесс тем выше его подверженность внешним воздействиям. для военных это важно. вот они сильно и не парятся о высоких техпроцессах.
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|1.40, Аноним (40), 12:07, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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На ВДНХ павильон пора делать, пусть народ гордится а остальные завидуют
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|1.42, Аноним (-), 12:16, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> DDR3-1600
> USB 2.0
> 120 тыс. руб
Шло третье десятилетие 21-го века...
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|1.45, Аноним (51), 12:17, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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интеремно, что мешало им сделать цену около 10к рублей..
ну чтоб хоть как-то конкурировать с raspberry pi
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|2.55, Космозавр (?), 12:24, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Звонок в "МЦСТ":
- Здравствуйте. Мы из администрации зажoпинска. Готовы закупить 100 единиц ваших плат, с условием, что 30% стоимости сделки потом переведете на счет нашей фирмы-однодневки.
- Ну ОК.
И как ты такой трюк со своим паем копеечным провернёшь, а?
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|3.188, YetAnotherOnanym (ok), 15:15, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> 30% стоимости сделки потом переведете на счет нашей фирмы-однодневки
Ты лично хоть раз при таком разговоре присутствовал? Или тебе напели, а ты как попка повторяешь?
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|2.68, Celcion (ok), 12:38, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Полагаю, мешало то, что даже себестоимость этих плат раз так в 5-6 больше, чем "10к рублей". А ведь еще надо как-то НИОКР отбивать.
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|3.90, Аноним (51), 13:14, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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ну и какая же себестоимось?
давай предположим:
1к рублей процессор, по 1к рублей всякие южные/северные мосты.
оперативная память, и прочая рассыпуха -- ещё на 8к рублей
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|4.104, Celcion (ok), 13:39, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ну и какая же себестоимось?
Могу предположить, что один только процессор стоит порядка 500-600 баксов за счет мелкосерийности и необходимости заказывать изготовление на TSMC, ну и низкий выход годных.
> давай предположим:
Предположения на уровне "а я на помойке Селерон вообще бесплатно нашел!" - обсуждать неинтересно.
Попробуй поинтересоваться сколько стоит изготовить процессор уникальной архитектуры, изготовить под него печатную плату на чипсете такой же уникальной архитектуры. И всё это в количестве нескольких тысяч штук.
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|6.166, Celcion (ok), 14:53, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И с чего бы это у TSMC низкий выход годных случился ?
Попробуй пофантазировать. Вдруг, в твоих фантазиях ненароком проплывёт мысль, что процессор достаточно сложный, а выпускается мелкими сериями и производство нормально не отлажено.
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|6.167, Аноним (167), 14:53, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Причина неадекватной цены только одна: они кормятся с наших налогов.
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|7.210, Celcion (ok), 15:32, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Причина неадекватной цены только одна: они кормятся с наших налогов.
Кто? Китайцы на заводе TSMC? Или тебе так хотелось сделай свой унылый вброс, что ты даже не посмотрел куда вбрасываешь?
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|5.178, Партиарх Кирилл (?), 15:03, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не думаю, что необходимость производства на TSMC сильно влияет на цену в худшую сторону. Так делают AMD сейчас и многие другие крупные производители. Технология 28нм уже отработана и поэтому вряд ли там будет очень уж низкий выход годных из-за косяков самой TSMC.
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|6.213, Celcion (ok), 15:35, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Не думаю, что необходимость производства на TSMC сильно влияет на цену в худшую сторону.
Зато на это крайне влияет объем заказа.
> Так делают AMD сейчас и многие другие крупные производители.
Включи фантазию и представь сколько процессоров заказывает AMD и сколько заказывает МЦСТ, после чего попробуй напрячь мозг еще сильнее (только смотри, чтобы пар из ушей не пошел) и предположить, что будет дороже (в пересчете на один процессор) - заказ нескольких миллионов, или нескольких сотен процессоров.
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|7.227, Партиарх Кирилл (?), 16:03, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может TSMC и делают небольшие скидки на большие партии, но я полагаю что они берут деньги в первую очередь за вафлю. Тогда какая разница что у AMD на ней помешается 100 процессоров, что у МЦСТ при одинаковой стоимости этой вафли. Единственное, что размажется по партии это цена за маски.
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|4.196, YetAnotherOnanym (ok), 15:18, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> 1к рублей процессор, по 1к рублей всякие южные/северные мосты.
> оперативная память, и прочая рассыпуха -- ещё на 8к рублей
Да ты просто гений аналитики по теме ценообразования!
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|1.49, anonymous (??), 12:20, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Столько негатива в комментариях. А ведь круто: usable компьютер за кусок месячной зарплаты. Уже можно внедрять в весь госсектор при желании. Да и мне лично было бы интересно купить и пощупать:)
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|2.54, Аноним (51), 12:23, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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ну компьютер есть, а линукса к нему нет..
(говно на основе llc не в счёт)
<sarcasm>самое то для внедрений , ага</sarcasm> 😂😂
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|2.169, Celcion (ok), 14:55, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Да и мне лично было бы интересно купить и пощупать:)
Только тебе его не продадут. Даже если не начнут требовать юрлицо для продажи (а они, скорее всего, начнут), будут очень долго канифолить мозги и все равно в итоге ничего не продадут.
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|2.246, Анонъ (?), 16:22, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Уже можно строить коттеджи и внедрять в весь госсектор при желании.
Я уж лучше что-нить другое пощупаю.
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|1.53, Аноним (53), 12:22, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Аноним Опенннета, как всегда, не отличает мелкосерийное производство от крупносерийного.
Другое дело, что пока спецификации закрыты, непонятно, на кой оно надо где-то, кроме оборонки и госзаказа.
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|1.56, Аноним (56), 12:24, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"Эльбрусы поддерживают запуск операционных систем, собранных под архитектуру x86, однако поддержка аппаратной виртуализации ожидается лишь в будущем процессоре Эльбрус-16С."
Лицензия на x86 же проприетарна, можно ли делать аппаратную виртуализацию?
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|2.74, Аноним (60), 12:44, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сейчас Россия потратит ещё 2 триллиона на создание "своего процессора", и США запретят использовать x86
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|3.87, Аноним (51), 13:11, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> США запретят использовать x86
самый прикол в том что США при желании может тоже и Эльбрусы запретить.
ни какие производственный компании не будут входить в конфликт с США и тайком производить Эльбрусы :-)
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|4.112, пох. (?), 13:46, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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вы недооцениваете узкоглазую изобретательность.
Конечно не будут - создадут "независимую" компанию, типа тех что поставляли электрокабели для Крыма. Она гордо примет на себя американские санкции, и никогда-никогда не будет работать с американским рынком. С ним будет работать другая независимая компания, с подозрительно похожей продукцией. Но в документах все чистенько, а особо в них копаться америке не дадут.
А рассейскаму импортозамещателю - ну обойдутся услуги по распайке и распиловке тех ель-брусов немножечко дороже, накладные расходы, типа, возрастут - будет плата стоить не 120 ржублей, а 320 - и чего, виноваты ж проклятые пиндосы, плати, не морщи морду.
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|2.105, пох. (?), 13:40, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну, наверное, будут определенные проблемы с массовой продажей этих плат в Штатах.
Придется доказывать что таки эмулятор и не сперли, а самостоятельная разработка.
Но что-то пока оттуда заказчики не бегут толпами, непонятно даже, почему.
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|3.200, Аноним (38), 15:22, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Коллекционеры, думаю, прикупят пару штук, когда их начнут на свалку относить. Как сейчас всякую экзотику покупают.
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|1.66, Аноним (66), 12:36, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Один: вроде закрытый проект же? Почему он тут?
Два: это что за ухня такая? Они его из чистого золота украшенного брильянтами делают?
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|2.92, Аноним (51), 13:16, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> вроде закрытый проект же? Почему он тут?
у эльбрусовцев есть какое-то своё изврашённое понятие опенсурса.
они вероятно думают что это опенсурс
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|1.71, Celcion (ok), 12:43, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Непонятно, какой смысл писать про эти платы и процессоры людям, которые все равно не могут это купить? Не только из-за огромной цены (это достаточно относительное понятие и кто-то не особо ограниченный в финансах таки сможет себе позволить), но и потому, что их тупо не продадут. Сначала будут кормить завтраками полгода, типа - то платы еще не подвезли, то уже подвезли, но они зарезервированы, а частично розданы в демо, потом выясняется, что с этой партии на продажу уже ничего не осталось, потом весь цикл по-новой и так водят за нос месяц, полгода, год.
Выглядит как форменное издевательство, либо откровенная глупость.
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|1.75, Аноним (75), 12:45, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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лучше такой свой, чем совсем никакого, могло быть гораздо хуже
хейтеры идут лесом
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|2.81, Аноним (51), 12:56, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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нет. текущий вариант не пригодин ни для чего кроме как отмыва денег из бюджета.
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|3.146, Аноним (38), 14:22, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для отмыва как-то тоже не особо пригоден. Пилить лучше на том, что проверено и на 100% будет работать. И будет чем зад прикрыть в случае чего.
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|3.171, Сейд (ok), 14:57, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Этого более чем достаточно для обеспечения оборонной промышленности в случае, если западные "партнёры" вздумают ввести санкции за поставку подобной техники в СНГ для военных целей. Да и закладок можно не опасаться.
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|2.94, Аноним (154), 13:17, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Он просто поудаляет комменты, покажет всю мощь "директора шлагбаума".
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|1.91, Аноним (119), 13:15, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Базовой операционной системой для платформы Эльбрус является ОС "Эльбрус", построенная на базе ядра Linux и пакетах Debian.
А я недавно узнал, что помимо «ОС Эльбрус», построенной на базе LFS и пакетного менеджера dpkg, существует ещё «ОС Эльбрус-Д», которая действительно на пересобранных пакетах Debian. О как!
Надеюсь, я гостайну не раскрыл? Подписки с меня не брали, но мало ли…
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|1.93, бублички (?), 13:16, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> однако поддержка аппаратной виртуализации ожидается лишь в будущем процессоре Эльбрус-16С
неоднократно приглядывался к этой патриотической поделке (со всевозможными недоделками), думал приобрести в качестве пособия по изучению отличной от x86 архитектуры. но из-за отсутствия поддержки аппаратной виртуализации похоже однозначно остановил свой выбор на Raptor Blackbird
(полились помои)
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|1.103, vitalif (ok), 13:36, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я реально не понимаю, как можно допускать существование закрытого компилятора. ИМХО - альту, астре и прочим надо их послать в х*й до тех пор, пока не сделают открытый.
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|2.124, Celcion (ok), 13:58, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я реально не понимаю, как можно допускать существование закрытого компилятора.
Для закрытой архитектуры достаточно странно делать открытый компилятор. Всегда ваш, Кэп.
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|1.106, kusb (?), 13:40, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Поток сознания, может не являться чистой истиной:
А я один рад тому, что у нас проектируют процессоры? Это же на самом деле офигенно! Пусть даже это пример распила, но это пример хорошего, годного распила, я считаю. В отличии от негодного распила, где просто все деньги уходят в карман странным людям, здесь не все деньги уходят и конечный результат действительно разработан в России и труда в него вложено очень много.
Проектировщики, программисты и ещё непонятно кто за скромные деньги и в небольшую толпу делают крутую штуку и сохраняют инженерную школу, наверное. Оно имеет хорошую производительность к частоте. Оно имеет как мне кажется неплохую однопоточную производительность, так что при повышении частоты он будет хавать и не слишком параллельные программы, наверное. Их компилятор - хтоническая штука и он в общем довольно совместим с разными кодами и его существование оправдано тем, что архитертура Эльбруса довольно странная. Их бинарный транслор из x86 впечатляет своей производительностью, кто-то говорил о равночастотном Интеле. Выходцы из Эльбруса породили транслятор Elteks (или как там его), чтобы программы на Arm запускать и он производительный!
Для военных и секретных применений наверняка очень желательны свои изделия, где не будет закладок от чужих, а только максимум свои, КГБшные.
И в принципе даже влив логичен, по моему скромному мнению у нас в России большинство отраслей в глубокой жопе (кроме например космоса и программирования), так что подход "простой чип + сложный компилятор" оправдан тем, что можно перенести работу в ту область, в которой что-то получается.
(Я немного еду крышей, простите за поехавший слог.)
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|3.118, kusb (?), 13:54, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Сохранение инженерной школы и производства - меньше шансов выродиться в Бантустан.
Избегание вражеских закладок.
Неплохой чип с потенциалом, после удешевления до нормальной цены и поднятия частоты у нас будут свои полноценные процессоры, которые не слизаны, как мне кажется.
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|4.203, microsoft (?), 15:24, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну как всегда, просто не воевать и не делать закладок мы не рассматриваем. Воротит от вас...
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|5.238, Celcion (ok), 16:09, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну как всегда, просто не воевать и не делать закладок мы не рассматриваем. Воротит от вас...
А зачем ты здесь про это пишешь? Напиши про это в эти ваши Интела, Амуде, Циски и прочие уважаемые компании, потому что они эти закладки ставят уже не первое десятилетие.
Поэтому "рассматривать" можно что угодно, но есть такая малоприятная штука, как объективная действительность, которую, вроде как, тоже "рассматривать" нужно.
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|4.205, Аноним (38), 15:26, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Сохранение инженерной школы и производства - меньше шансов выродиться в Бантустан.
Ты зарплаты в МСЦТ видел вообще? Это же 100%-гарантия, что инженеров переведутся как класс.
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|2.137, Аноним (149), 14:07, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если что с подходом "простой чип + сложный компилятор" аж целый Intel не справился.
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|3.139, пох. (?), 14:09, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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он справился - просто никому оказалось не надо. "и так сойдет!"
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|5.165, пох. (?), 14:53, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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то есть работающая (без эмуляции) серийно продаваемая винда - это недостаточно по вашему справились?
Технически все там было хорошо и могло бы жить дальше, понемногу улучшая компилятор вместо бесконечного улучшизма векторного трэша - если бы за это хоть одна сволочь готова была бы заплатить.
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|6.191, evkogan (?), 15:16, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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За это заплатили.
Но только от той Винды там полтора сервиса работало.
Не я понимаю что подымать DC или еще что на Itanium это изврат, но по факту Винды там не было.
Винда хороша тем что там работает куча софта, а весь этот софт включая сервисы винды не работала.
И да я очень даже щупал HPUX на Itanium с Oracle. Ничего особо хорошего, сервер x86 за сравнимую цену его обгонял, про всякие там Power даже не говорю.
Так что нет Intel не справился.
Я буду очень рад если МЦСТ справится, но пока не заметно. Хотя невозможность сделать поддержку в компиляторах это поход в никуда.
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|2.138, пох. (?), 14:08, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
еще мы делаем ракеты правда, технологию сп-ли у немцев, но вон у проклятых пинд... большой текст свёрнут, показать
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|3.160, kusb (?), 14:48, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>[оверквотинг удален]
> что-нибудь - для людей, а?
> Ну хотя бы и из корейских компонент, в крайнем случае. Какие-то британские
> вчоные, блин, берут и на коленке делают то, что дальше стало
> rpi. И захватывают рынок - хотя фееричность ненужна всего лишь на
> пару делений шкалы отступает от ель-брусов, да и с закрытостью все
> в порядке.
> При этом государственных вложений - ноль.
> Да мы могли бы свои зонды по всему миру расставить - а
> не пилить да откатывать. А по факту зонды у всех -
> корейские, китайской сборки.
Ох, а мне нравился малиновый пирожок когда он появился тем, что это как полноценный компьютер и небывало дешёвый при этом. Это вводит в возбуждение. Я хотел его купить, возможно хотел пощупать систему на арме.
По поводу системы для людей, ну "Маємо те, що маємо". Было бы неплохо, но странно из-за этого принципа закапывать проекты. А ещё у британцев есть Арм, если мне память не изменяет.
И вообще, оно же с потенциалом, так что может из статьи расходов превратиться в статью доходов, ну я надесь...
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|4.189, пох. (?), 15:16, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ох, а мне нравился малиновый пирожок когда он появился тем, что это
> как полноценный компьютер и небывало дешёвый при этом.
я и говорю - для людей делали (и неважно, так ли оно нужно на самом деле людям, важно что это хотели купить и повертеть в руках). Поэтому дурацкие гребенки gpio по сей день лепят в совместимом стандарте или вешают переходники - то есть их уже есть, во что втыкать. А интел со своими едисонами - в пролете, опять никто платить не хотел.
> Это вводит в
> возбуждение. Я хотел его купить, возможно хотел пощупать систему на арме.
ну я пощупал, долго не мог отплеваться.
теперь вот щупаю litleBig уродца - одно ядро такое, другое сякое, изнутри линукса выглядят одинаковыми, угадай на что у нас сегодня приехало прерывание от сетевой карты и почему все так тупит. ;-)
> британцев есть Арм, если мне память не изменяет.
это не их арм, это кого надо арм - в смысле, сама компания (кажется, в основном сейчас принадлежащая японцам) вообще ничего не выпускает, кроме бумаги. Выпуском занимаютя корейцы и китайцы - и та самая rpi вынуждена была у них заказывать детали, других нет.
> И вообще, оно же с потенциалом, так что может из статьи расходов
> превратиться в статью доходов, ну я надесь...
нее, это фантастика. В статьи доходов превращается только то, что изначально делали ради доходов (причем делать приходится очень долго, доходы начинаются сильно потом)
А если делать для "сохранения инженерной школы" и тем более для "импортозамещения" - доходов гарантированно не будет никогда, окромя дохода тех бомжей, что распилят потом когда-нибудь на жельтий. И даже будет ли импортозамещение и сохранение школы - тоже очень большой вопрос.
Вот блоки управления какой-нибудь ракетной системой - будут. Но за них вряд ли когда-либо поблагодарят.
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|3.206, Celcion (ok), 15:27, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А вот никак нельзя вместо всего этого ненужно - было сделать хоть что-нибудь - для людей, а?
Откуда у нашего человека такой жуткий оверюз слова "вместо"? А как насчет "вместе"? То есть, вместе с Эльбрусом делать что-то еще. И ведь, представь себе, делается. И делалось раньше. Тот же МВ77.07, например.
Проблема лишь в том, что у нас же все умные дофига, всем подавай цены ниже чем у китайцев, а уровни доходов - как в лучших домах Филадельфии. Как сопоставить 8-часовой рабочий день с "европейскими зарплатами" и цены ниже, чем у китайцев, работающих без выходных за чашку риса - понятно, видимо, только таким вот мечтателям.
Поэтому - делаться-то оно делается, но только эти самые "люди" под каждой новостью нaсирaют "да за такие деньги я с алика десяток клонов малинки привезу!" и ничего не покупают, в итоге подобные инициативы благополучно сворачиваются.
> Ну хотя бы и из корейских компонент, в крайнем случае. Какие-то британские вчоные, блин, берут и на коленке делают то, что дальше стало rpi.
Хорошо ли понятна разница между тем, что делается на средства, собранные благотворительным фондом (читай: безвозвратные), и тем, что делается на коммерческой основе (оно должно окупиться), либо на государственные деньги (на которые вообще подобную продукцию делать крайне странно)?
Там не просто несколько профессоров собрались и скинулись с обеденных сумм, если что. И цены на распи обусловлены вовсе не офигенной щедростью создателей. А, например, тем, что глава фонда Raspberry Pi Foundation "совершенно случайно" является техническим директором и архитектором аппаратных решений в Broadcom.
А вообще, создать подобный фонд и под его эгидой делать такие вещи - может кто угодно и в любой стране. Даже ты можешь. Но ты, конечно, предпочтешь вместо этого срaть в каменты. :-)
> Да мы могли бы свои зонды по всему миру расставить - а не пилить да откатывать.
Так иди и сделай, кто тебе не даёт?
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|2.222, Аноним (119), 15:55, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это 171 инженерная школа 187 совково-ящичного образца, в принципе не способн... большой текст свёрнут, показать
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|3.245, Celcion (ok), 16:20, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Во-первых, называй вещи своими именами. Для этогог давно существует название «эмулятор».
Для вышенаписанного существует лишь один термин - невежество.
Подсказка: погугли на досуге про Transmeta Crusoe.
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|4.252, Аноним (149), 16:34, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Единственное что было хорошего в Transmeta Crusoe это низкое энергопотребление, все остальное было плохо.
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|1.129, Аноним (134), 14:00, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>материнские платы
Это правильно, не все согласны переплачивать за целый комп.
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|1.131, Аноним Анонимович Анонимов (?), 14:01, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Итоговая цена складывается не из-за установленных компонентов, а из-за:
- НДС
- растаможка
- сертификация
- производственная линия за бугром
- маленький заказ
Производись всё на территории РФ, то цена безусловно была бы на порядок ниже. Но толку об этом говорить, если выгоднее заказать в Азии со всеми издержками. Вы представляете себе сколько будет стоить запуск завода по производству подобной техники? И какой объём продукции завод должен будет выпускать, чтобы не простаивать? А теперь подумайте сколько надо будет человекочасов и затрат, чтобы переписать софт под эту платформу, поддерживать всё это. Думаете одной динамической трансляции будет достаточно для совместимости с х86?
Всё познаётся в сравнении. У AMD/nVidia есть карточки для 3Д моделирования, которые стоят дороже топовых геймерских на порядок. Никто не возмущается, потому что понимают, что это серия карт под другие задачи. Так и здесь. ЗАО МЦСТ не ставят задачу составить конкуренцию Intel или AMD на рынке персоналок/серверов.
Не забывайте, что у каждого железа своя сфера применения. Это промышленный компьютер. Он может в мультимедию, но это не делает его универсальным. Все как-то тактично умалчивают про встраиваемый SFP-модуль, JTAG, UART.
Смотрите более объективно на реальность. Я никого не оправдываю, просто констатация факта.
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|2.142, Аноним (149), 14:15, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"Производись всё на территории РФ, то цена безусловно была бы на порядок ниже. Но толку об этом говорить, если выгоднее заказать в Азии со всеми издержками."
Таких взаимоисключающих параграфов я уже давно не встречал, прэлэстно.
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|2.143, Аноним (38), 14:18, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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От промышленных компов в российских реалиях частенько требуется поддержка DOS для запуска старых спецпрограмм. В результате на рынке за хорошие бабки вполне себе успешно продаются системники на базе 4-го пенька. Очень прискорбно, что МЦСТ и Ко как-то вообще не в курсе реальных требований оборонного производства. И да, надо понимать, что патенты на архитектуры принадлежат офшору на Каймановых островах. В случае малейшей заварухи всё это уйдёт куда надо.
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|3.158, kusb (?), 14:40, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> От промышленных компов в российских реалиях частенько требуется поддержка DOS для запуска
> старых спецпрограмм. В результате на рынке за хорошие бабки вполне себе
> успешно продаются системники на базе 4-го пенька. Очень прискорбно, что МЦСТ
> и Ко как-то вообще не в курсе реальных требований оборонного производства.
Ну в принципе бинарный транслятор поддерживает запуск DOS, наверное. А что не так с поддержкой Dos у современных компьютеров, даже промышленных? Просто BIOS/режимов совместимости с ним недостаточно, чтобы всё работало как надо? По идее если компьютер имеет BIOS функциональность, то он уже неплохо поддерживает работу в DOS, даже новый и последний. Или нет?
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|4.197, пох. (?), 15:20, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну в принципе бинарный транслятор поддерживает запуск DOS, наверное. А что не
> так с поддержкой Dos у современных компьютеров, даже промышленных? Просто BIOS/режимов
> совместимости с ним недостаточно, чтобы всё работало как надо?
мущина, проснитесь - вы обос...сь!
> По идее если компьютер имеет BIOS функциональность, то он уже неплохо поддерживает работу
> в DOS, даже новый и последний. Или нет?
нет таких компьютеров, среди новых и последних, с разморозочкой вас.
_была_ _эмуляция_ через специальный режим uefi, но уже давно стала немодной, и все что будет выпускаться дальше - никакого биоса не то что не содержит, а даже и не эмулирует.
так что рынок сбыта для хлама - огромен.
Проблема только в том, что на самом деле проще уже сам хлам эмулировать целиком, вместе с его чудо-софтом. Что и делают во всех странах кроме одной Б-гом проклятой.
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|5.235, kusb (?), 16:07, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> нет таких компьютеров, среди новых и последних, с разморозочкой вас.
> _была_ _эмуляция_ через специальный режим uefi, но уже давно стала немодной, и
> все что будет выпускаться дальше - никакого биоса не то что
> не содержит, а даже и не эмулирует.
Ого, как всё круто стало. Да, я не нашёл в своём новом ноутбуке режима BIOS, но посчитал это такой особенностью. И с фридосом в магазинах ещё встречаются компьютеры, наверное там этот режим есть.
А пропатчить дос, чтобы использовать вместо вызовов BIOS вызовы UEFI?
Но видимо проблема не только в BIOS.
Интересно, а на новом компьютере с UEFI и этим режимом эмуляции можно запустить какую-нибудь Windows ME? Если она может полагаться на драйверы BIOS для работы с устройствами, то может она неожиданно сможет поддержать некоторые новые устройства.
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|4.211, Аноним (38), 15:34, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Просто BIOS/режимов совместимости с ним недостаточно, чтобы всё работало как надо?
Прерывания, адреса i/o там гуляют как угодно. Про поддержку шины ISA я вообще молчу. Это из относительно старого.
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|2.186, Аноним (177), 15:13, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Производись всё на территории РФ, то цена безусловно была бы на порядок ниже.
на порядок выше.
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|2.215, evkogan (?), 15:37, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Какой промышленный компьютер? вы о чем вообще, когда это пихают в сервера и ПК.
Для промышленного ПК нужны совершенно другие задачи, там вон сверху пишут про поддержку DOS, такого не видел, но верю. Я видел поддержку 2000 и XP.
Есть новые наработки промышленных ПК с открытым Украинским проектом под Linux и т.п.
Но при чем тут Эльбрус? Под него хоть какой-то софт для промышленных ПК есть?
И кстати все старые идеи промышленного ПК, это IoT будущего.
И именно так они станут дешевыми, универсальными и т.д.
Как в эту концепцию встраивается Эльбрус? Никак.
Так что это не промышленный ПК. Это ПК для военных. Только куча военных разработок США в будущем стала сегодняшним Internet и др. И у них есть все технологии и дешевые, и мощные, и во всем мире. А вот из этого что может вырасти, если там даже инструкции проца тайна.
А про то что цена от малосерийности, ну так сделайте форму интернет заказа этого, пусть даже за 120т. Но зашел, в три клика заказал, через 2 нед. приехало. Чтоб пощупать можно было.
Правда один из старых классиков американской рекламы сказал примерно: Реклама продвигает хорошие товары и убивает плохие.
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|3.229, Celcion (ok), 16:04, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А вот из этого что может вырасти, если там даже инструкции проца тайна.
Из него должен вырасти компьютер, который невозможно вырубить тумблером, находящимся на другой стороне земного шара. Ну и чтобы этот компьютер если и жил своей жизнью, то делал это в рамках своего ведомства, а не зарубежного.
> А про то что цена от малосерийности, ну так сделайте форму интернет заказа этого, пусть даже за 120т. Но зашел, в три клика заказал, через 2 нед. приехало. Чтоб пощупать можно было.
Проблема в том, что для этого потребуется еще и поддержку оказывать. То есть, обращаться с воплями "у миня ниработаид!" будут не десяток-другой хорошо известных контор, с которыми уже налажены отношения и построены рабочие процессы, а сотни и тысячи рандомных людей. Тем более, что, как я понимаю, эти железки пока в принципе не особо ориентированы на то, чтобы ими оперировали левые люди. В смысле - нет ни нормальной документации, ни автоматизированных решений по развертыванию и настройке.
И для меня крайне сомнительно, что на текущих мощностях у МЦСТ есть даже теоретическая возможность всё это организовать.
> Правда один из старых классиков американской рекламы сказал примерно: Реклама продвигает хорошие товары и убивает плохие.
Давай я тоже процитирую Чака Паланика: "Кто живет своим умом, тому цитаты не нужны."
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|1.164, DmA (??), 14:52, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На Эльбрус-90микро (SPARC) можно было запустить и Линукс и Solaris.
Там внутри всё таки SPARC в этих новых Эльбрусах или от Спарка хоть немного отошли? Solaris на последние Эльбрусы можно поставить? Вопрос поднимается не первый раз. Может кто-то ( кроме пропаганд... , включая Микаэля Шигорина) на эти вопросы ответить? Или пока их никто так в живую и не видел. Есть отличия от Спарка-то?
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|2.226, Аноним (119), 16:02, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть. Там архитектура Эльбрус-2000, вообще ничего общего со спарком не имеющая.
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|1.175, Аноним (177), 14:59, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>для сравнения плата MBE8C-PC стоит 198 тысяч
>Стоимость платы составила 120 тыс. руб
Очень печально.
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|2.237, Аноним (225), 16:08, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему? Они смогли снизить цену на 40% за два года за примерно аналогичный продукт притом, что на их продукцию пока еще очень низкий спрос (в гражданском секторе вообще скорее всего почти нулевой).
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|1.217, darkshvein (ok), 15:42, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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для военных - вполне бюджетненько.
для меня - дорого.
вопрос лишь в том, пойдут ли такие платы в мейнстрим или останутся игрушкой для боагтых федералов?
Другими словами, будет ли создаваться клиентская/потребительская база.
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|2.230, Аноним (119), 16:04, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это уже давно не вопрос, увы. У них был (и, в принципе, ещё есть) шанс, но линия их руководства направлена в совершенно другую сторону.
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|1.219, Аноним (225), 15:47, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Плата MBE8C-PC вышла два года назад. Из новых плат только одна на восьмиядерном процессоре. Вторая - E1С-mITX - на одноядерном.
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|2.220, Аноним (225), 15:49, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Она конечно стоит заоблачных денег за одноядерную плату, правда там есть интегрированная графика.
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|2.223, Аноним (225), 15:57, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Имею ввиду, заголовок "новые материнские платы на восьмиядерном процесоре" неправильный, ведь только одна восьмиядерная.
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