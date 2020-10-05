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Выпуск дистрибутива Эльбрус 6.0

05.10.2020 09:02

Компания МЦСТ представила выпуск дистрибутива Эльбрус Линукс 6.0, построенного с использованием наработок Debian GNU/Linux и проекта LFS. Эльбрус Линукс является не пересборкой, а самостоятельным дистрибутивом, развиваемым разработчиками архитектуры Эльбрус. Поддерживаются системы с процессорами Эльбрус (Эльбрус-16С, Эльбрус-12С, Эльбрус-2С3, Эльбрус-8СВ, Эльбрус-8С, Эльбрус-1С+, Эльбрус-1СК и Эльбрус-4С), SPARC V9 (R2000, R2000+, R1000) и x86_64. Сборки для процессоров Эльбрус поставляются на коммерческой основе, а редакция для систем x86_64 заявлена как распространяемая свободно и бесплатно (iso-образы, размером 4 и 3 ГБ).

Компиляция приложений осуществляется при помощи проприетарного компилятора LCC 1.25, совместимого с GCC. В LCC 1.25 обеспечена экспериментальная поддержка стандарта C++ 20 и повышен уровень совместимости с GCC. Для разработчиков также доступны LLVM 9.0.1, Git 2.28.0, CMake 3.15.4, Meson 0.51.1, OpenJDK 1.8.0, Perl 5.30.0, PHP 7.4.7, Python 3.7.4, Ruby 2.7.0. Для контейнерой изоляции предлагается LXC 2.0.8, а для запуска x86-программ на системах Эльбрус - двоичный транслятор rtc.

Ядро Linux обновлено в версии 5.4. Обновлены версии графического стека (X.Org 1.20.7, Mesa 19.3.5, libdrm 2.4.100, PulseAudio 13, Qt 5.12.6) и системных компонентов (glibc 2.29, sysvinit 2.88 (systemd не применяется)). Рабочий стол основан на графическом окружении Xfce 4.14. Для офисной работы предлагаются LibreOffice 6.3, AbiWord 3.0.2 и Gnumeric 1.12.46. В состав также входят Blender 2.80, GIMP 2.10.18, Inkscape 0.92.4, MPD 0.17.6, Mplayer 1.3.0, OBS Studio 20.1, SMplayer 15.11.0, VLC 3.0.8. Общее число пакетов в дистрибутиве доведено до 2100, из которых 200 было добавлено в новом выпуске.

  1. Главная ссылка к новости (http://mcst.ru/elbrus_linux_6_...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутивов Альт Рабочая станция, Альт Сервер и Альт Образование 9.1
  3. OpenNews: Опубликована документация разработчика и система команд Эльбрус
  4. OpenNews: Представлены новые материнские платы на процессорах Эльбрус
  5. OpenNews: Опубликованы установочные образы российского дистрибутива "Эльбрус"
  6. OpenNews: Для платформы Эльбрус представлен новый дистрибутив АЛЬТ
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53832-mcst
Ключевые слова: mcst, elbrus
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 09:10, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я смотрю, распил идет вполне успешно)
    Только софт староват
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 09:40, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Что в нем старого? У меня в Debian 10.6 ядро 4.19.
     
  • 2.20, Аноним (20), 09:44, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про лицензию тактично умолчали, чтоб их паразитами не называли как альт :)
     
     
  • 3.48, n00by (ok), 10:42, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Альт коммитит в апстрим (ядро, strace, glibc, kde). Вы их трудом опосредовано пользуетесь. Взамен на них гадите. Характерное для паразитов поведение.
     
     
  • 4.81, Аноним (81), 11:28, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Список коммитов в студию! Особенно интересует kde
     
  • 2.23, Аноним (20), 09:47, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Дистрибутив Эльбрус является не пересборкой, а отдельным ответвлением...

    Точно накой же, но другой (с)

     
     
  • 3.28, Аноним (16), 09:52, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А вы не думали про то, что весь софт приходится портировать под совершенно иную архитектуру? Что-то перекомпилируется, а что-то и нет. Приходится дописывать и переписывать.
     
     
  • 4.30, пох. (?), 09:58, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А вы не думали про то, что весь софт приходится портировать под совершенно иную архитектуру?

    И? Есть прорва дистрибутивов (включая вендорские полупомойные) поддерживающие "иные архитектуры" (обычно много больше одной) - ничего, как-то справляются, и никто содержимое ports.ubuntu.com "отдельными дистрибутивами" не называет.

    Да и "дописывание" вряд ли сводится к чему большему чем отключение ручных оптимизаций и интрисиков, если сами не отключаются.

    А вот есть ли у этих гениев хотя бы своя система сборки - наблюдавшееся в том, что слегка было приоткрыто обозрению, заставляло изрядно сомневаться.

     
     
  • 5.35, nomad__ (ok), 10:06, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Есть прорва дистрибутивов (включая вендорские полупомойные) поддерживающие "иные архитектуры" (обычно много больше одной)

    Хорошо. Сколько из них поддерживают e2k? А сколько - какую-нибудь вариацию VLIW, например, IA64?

    > Да и "дописывание" вряд ли сводится к чему большему чем отключение ручных оптимизаций и интрисиков, если сами не отключаются.

    А также к переписыванию ассемблерных вставок и другого архитектурнозависимого кода.

     
     
  • 6.63, пох. (?), 11:00, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Хорошо. Сколько из них поддерживают e2k?

    а что, архитектура-то уже открытая?
    А, это другое...

    > А сколько - какую-нибудь вариацию VLIW, например, IA64?

    (удаляя нахрен ненужные 30G обновлений обновлений для обновлений) - даже удивительно, что находятся настолько неленивые, что до сих пор поддерживают.
    Впрочем, зато поддержка system/z нынче сплошь и рядом. А ведь стоит такая коробочка - изрядно подороже лесопиломатериалов, еще и ежегодно.
    Наверное, этих system/z ровно две - одна у редгада, а вторая в OBS - вообще хз чья.

    > А также к переписыванию ассемблерных вставок и другого архитектурнозависимого кода.

    да-да, ведь в МЦСТ сидят не полтора пенсионера, а специалисты по всему.
    Главное - верь, что они там что-то переписывают, а не #if 0 ...

     
     
  • 7.72, nomad__ (ok), 11:16, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > а что, архитектура-то уже открытая?

    А что, x86 или ARM - открытые архитектуры? Открытая из наиболее развитых одна, RISC-V.

    > да-да, ведь в МЦСТ сидят не полтора пенсионера, а специалисты по всему.
    > Главное - верь, что они там что-то переписывают, а не #if 0 ...

    Никто и не утверждает, что у МЦСТ достаточно сотрудников. Тем не менее они работают, продвигая отрасль вперед, несмотря на подобных вам нытиков в комментах. И их работа позволяет гордиться страной, в которой еще остались инженеры подобного уровня. И дает надежду, что когда-нибудь мы общими усилиями возродим отечественную отрасль ИТ и будем создавать свое, а не паразитировать на чужом и работать на западных заказчиков, которые аутсорсят нам свои проекты, потому что мы тут готовы работать за еду.
    Впрочем, если вас это устраивает - ваше право. Я же ненавижу аутсорс и аутсорсеров и хочу, чтобы моя страна и моя отрасль процветали. И да, я верю, что рано или поздно мы слезем с этой иглы.

     
     
  • 8.87, Аноним (81), 11:33, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сотрудникам претензий нет А вот к руководству более чем Компилятор под NDA в... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.90, nomad__ (ok), 11:37, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну в суд подайте МЦСТ нарушает GPL, замечательно ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.89, Аноним (89), 11:36, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    НИКОГДА деньги - не с вашей стороны ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.75, Аноним (75), 11:19, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Дистрибутив Эльбрус является не пересборкой, а отдельным ответвлением...
    > Точно накой же, но другой (с)

    Он не точно такой же. Он даже близко не похож на Debian. От Debian там только пакетный менеджер, всё остальное — LFS, помноженный на криворукость разрабов. Был бы "точно такой же", им бы хоть пользоваться можно было.

     
     
  • 4.82, nomad__ (ok), 11:28, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставил предыдущую версию для x86 на QEMU - пользоваться вполне можно, от Дебиана с виду не отличается. Свежую версию скачал, но еще не ставил.
     
  • 2.25, E2E4 (?), 09:48, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Очередные бредни анонима. Ты хоть что-то знаешь про финансирование МЦСТ? Про частные компании знаешь?
     
     
  • 3.32, пох. (?), 10:00, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ога, ога - частные-пречастные такие компании, деньги на них сыплются из воздуха, работники работают на пролетарском энтузиазме и еще немножечко в свободное время шьют, чтобы лишние денежки отложить для помощи родной конторе.

    Кстати, напомните, что там стало с директором другой частной компании - ну той, которая какой-то там альтернативный кал пыталась всем продать?

     
     
  • 4.44, YetAnotherOnanym (ok), 10:32, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Речь же не о том, что подрядчик по госконтракту работает за спасибо, а о том, что оплата работы и распил - это не одно и то же.
     
     
  • 5.58, пох. (?), 10:53, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Вот и построена трасса Мухосранск-Жопоград!"

    В условиях рассейской действительности - любая оплата работ по госконтрактам и есть распил - даже если до твоей мисочки крошки от него и не долетают и ты честно пашешь от звонка до звонка и еще немножко припахиваешь по выходным. (Впрочем, в госконтрактных конторах, как ни удивительно, серые зарплаты и серые схемы - гораздо чаще чем в коммерческих, работающих за деньги лохов. Потому что очень сикретно и государево слово и дело, с проверкой не придут, а если и придут - предварительно предупредят. А этих коммерсов - трясти надо! Поэтому часть крошек у тебя таки не совсем заработанные.)

     

  • 1.4, thevoan_ (?), 09:16, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Подскажите кто в курсе как дела с появлением golang, mysql/mariadb, node.js, php 8 (относительно скоро релизнится) для архитектуры Эльбрус?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 09:39, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Зачем? Для чего процессор, если нет компилятора свободного? В чем тайна то? Походит на очередной распил.
     
     
  • 3.21, Аноним (16), 09:44, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тайна в госконтрактах - товарищи работают в основном по КИИ, а там никто ничего просто так не даст открыть. Меня это тоже раздражает, но пока приходится принимать этот факт.
     
     
  • 4.27, E2E4 (?), 09:51, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Бесполезно объяснять. Местные обитатели кроме слова распил и тега #ненужно больше ничего не знают и знать не хотят.
     
     
  • 5.29, Аноним (16), 09:53, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    К сожалению, я давно уже это понял. Едва ли они вообще понимают, о чем пишут. Но все-таки хоть до кого-то есть шанс донести, что не все так просто в этом мире. К сожалению, опять же.
     
     
  • 6.78, Аноним (75), 11:22, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    s/этом мире/этой стране/
     
     
  • 7.84, nomad__ (ok), 11:30, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В мире тоже.
     
  • 5.46, Аноним (46), 10:39, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это школьники со студентами самоутверждаются
     
     
  • 6.49, nomad__ (ok), 10:43, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем безмерно веселят взрослых, которых тут немного, но они есть. У многих наивность так и прет. И некомпетентности в достатке.
     
  • 3.64, Lex (??), 11:02, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От чего свободного и почему это главное и единственное условие ?
     
  • 2.19, Аноним (16), 09:43, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Насколько слышал, по Golang идут работы по портированию. Про остальное лучше спросить в чате в телеге.
     

  • 1.5, Аноним (16), 09:21, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Прекрасно. Рад, что, несмотря на кучу "доброжелателей", Эльбрус растет и развивается. Пора, пора России встать с колен в области ИТ и перестать быть вечным аутсорсером.
     
     
  • 2.8, mfa (?), 09:23, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    вспомнилась шутейка не по теме: Запад пытался поставить Россию на колени, но она упорно не хотела вставать.
     
     
  • 3.12, Аноним (16), 09:30, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Запад пытался поставить Россию на колени

    Мы и без Запада прекрасно справились в 90-е. Хотя, если принять факт участия ЦРУ и MI6 в развале СССР...

     
     
  • 4.41, Nonymous (?), 10:23, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хрущоф работал на ЦРУ и МИ6.
     
     
  • 5.43, nomad__ (ok), 10:30, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Работать может и не работал, но тот факт, что развал начался именно при нем, оспорить сложно. Недальновидность, глупость, халатность, честолюбие - на этом всем вышеуказанные службы и могли сыграть.
     
     
  • 6.60, Nonymous (?), 10:55, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Согласен 👍
     
  • 6.62, Анотолей (?), 10:59, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вероятней всего, что рядом с ним были люди такие, один из вариантов - это Отто Куусинен. Развал программы МПЭ пошел от него
     
     
  • 7.74, nomad__ (ok), 11:18, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Отто Куусинен

    Да, был такой. Собственно, он и был серым кардиналом в этой истории. А Хрущов и ему подобные - лишь марионетки, в силу каких-то своих недостатков не понявшие, что ими манипулируют.

     
  • 6.79, helloworld (?), 11:25, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А уж каким образом Хрущев оказался среди руководителей страны...
     
  • 4.91, Аноним (89), 11:40, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да?
    ножками буша? :)
     
  • 2.18, Аноним (15), 09:43, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прекрасно было бы если были открыты компилятора и ISA. А так что-то выпустили, что-то работает. А для кого это всё? Продавать только на госзаказ.
     
     
  • 3.22, Аноним (16), 09:46, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сами же и ответили - для государства и КИИ. До массового рынка еще не доросли по объему производства.
     
     
  • 4.80, Аноним (75), 11:26, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не по объёму производства, а по своему недальновидному подходу. И, поскольку менять его они не собираются, никогда не дорастут. (Жаль? Может быть. Но уже предпочитаю не жалеть, чего нервы тратить.)
     
     
  • 5.85, nomad__ (ok), 11:32, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так озвучьте им свой дальновидный подход. А объем производства у них действительно мизерный, несравнимый с Интелом. Отсюда и такая высокая стоимость. А про закрытость: кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Ужинает МЦСТ, к сожалению, государство, а не частные инвесторы, с которыми еще можно как-то договориться.
     
  • 3.24, Аноним (16), 09:48, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А прекрасно уже то, что в России, традиционно считающейся ресурсным (люди тоже ресурс) придатком США и вечным аутсорсером как в свое время китайцы и индусы, есть такие разработки и они успешны хотя бы в госсекторе.
     
     
  • 4.73, Аноним (73), 11:16, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > успешны в госсекторе

    :facepalm:

     

  • 1.6, Аноним (6), 09:21, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >>а редакция для систем x86 заявлена как распространяемая свободно и бесплатно (iso-образы, размером 4 и 3 ГБ).

    Либо я туплю либо автор не понимает отличий x86 от x86_64

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:25, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Поддерживается только x86_64, но редакция называется «Эльбрус Линукс x86»
    http://mcst.ru/elbrus_linux_x86
     
     
  • 3.34, пох. (?), 10:02, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот, это штоб мериканские шпиены не догадались!

     

  • 1.7, Аноним (7), 09:21, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мы стали более лучше компеляться
     
  • 1.9, Аноним (6), 09:24, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Предлагаю SFC первыми заняться Эльбрусом. Потому что исходники они свои зажали (ну или запрятали так далеко, что найти и скачать не предоставляется возможным). Также на сайте они указывают свою лицензию, однако наплевали на GPL
     
     
  • 2.13, Аноним (7), 09:32, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Пусть sfc изыщет возможность написать запрос от руки, тогда им вышлют бандероль исходников
     
     
  • 3.36, YetAnotherOnanym (ok), 10:07, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > вышлют бандероль

    Фи! Несерьёзно! Отправят в опломбированной вализе с фельдъегерем ФСО, всё как у взрослых.

     
  • 2.14, Аноним (16), 09:33, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А вы пробовали им написать по поводу исходников? На сайте ясно написано: исходные тексты "по запросу на фирменном бланке предприятия". Связано это с тем, что основной клиент - государство и госкомпании, которые не очень-то хотят что-то разглашать.
     
     
  • 3.26, mos87 (ok), 09:49, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    представил "исходные тексты" на фирменном бланке
    написанные от руки аккуратным людочкиным почерком
     
     
  • 4.31, Аноним (16), 09:59, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Прочитайте внимательнее. Речь о том, что вы отправляете запрос на фирменном бланке предприятия и тогда вам дают исходники. А не исходники на фирменном бланке.
    Шутка не удалась по причине ее тупости.
     
     
  • 5.38, Tim (??), 10:11, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Шутка-то как раз удалась, а тупость да, присутствует, хоть и слегка не там, где вы ищете.
     
     
  • 6.39, nomad__ (ok), 10:15, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Все говорят: "Кино для дураков", а мне понравилось" (Петросян)
     
  • 3.45, Scriptor (ok), 10:33, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насчет x86-64 там написано "ожидается позже".
     
     
  • 4.47, nomad__ (ok), 10:41, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да. Про госконтракты еще раз написать или сами в комментах найдете?
     
     
  • 5.50, Scriptor (ok), 10:44, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да. Про госконтракты еще раз написать или сами в комментах найдете?

    Строго говоря, вот это уже проблемы индейцев, которые никого волновать не должны.

     
     
  • 6.53, nomad__ (ok), 10:47, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Индейцы индейцами, но юридически они не вправе открывать исходники.
     
     
  • 7.57, Scriptor (ok), 10:50, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Индейцы индейцами, но юридически они не вправе открывать исходники.

    И могут не открывать, пока это не нарушает GPL.

     
     
  • 8.59, nomad__ (ok), 10:53, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот не знаю, как там у юристов ибо не юрист, но кажется мне, что правила договор... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.66, тоже Аноним (ok), 11:07, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    При чем тут договор Согласно GPL, они не могут распространять производный код, ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.76, nomad__ (ok), 11:20, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И еще раз плевать государство хотело на GPL и другие свободные лицензии Даже ч... текст свёрнут, показать
     
  • 9.83, Scriptor (ok), 11:28, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего бы это Я тоже не юрист, но это вполне общегражданские основы Лицензия н... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.88, nomad__ (ok), 11:35, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я в этом не разбираюсь, поскольку это лежит вне сферы моих интересов Если так, ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.37, GNUs (?), 10:11, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не получал бинарники, нечего надеяться на получение исходника (никто в данном случае и не обязан этого делать).

    Ссылки на gpl лицензии найдёшь в интернете.

     
     
  • 3.51, Аноним (46), 10:45, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Школота не читала gpl)
     

  • 1.10, Аноним (10), 09:25, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну что, единственная бесплатная для коммерческого применения ОС на основе Debian, которая числится в "Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных". Скачаем, изучим.
     
     
  • 2.56, n00by (ok), 10:50, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На этом фоне господа из ООО "НТЦ ИТ РОСА", в трудное для них время обещавшие включить "бесплатную" Rosa Fresh в Реестр (для привлечения дармовой рабочей силы), но резко про то забывшие, выглядят вдвойне шаромыжниками.
     
     
  • 3.61, пох. (?), 10:55, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот, разумными ребятами, понявшими, что от той "рабочей силы" вонь одна.

    Работать должны рабы, на короткой цепи и под присмотром. А реестр... то так, есть время и вдохновение и лишний раб для бумажной волокиты - делаем, а нет - и так берут, куда денутся-то.

     
  • 2.86, Аноним (75), 11:33, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ОС на основе Debian

    На самом деле — нет. От LFS там больше, чем от Debian.

     

  • 1.33, Аноним (33), 10:01, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Здорово, что до С++20 доросли - когда все пользовались С++17, писали что их компилятор только С++11 поддерживал. Надеюсь это значит, что стандарт С++17 они тоже осилили.
     
     
  • 2.71, Аноним (75), 11:15, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Осилили, ага. C±17 и C±20. В табличку характеристик посмотри.
     

  • 1.40, Z311 (?), 10:17, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они предоставляют доступ к исходным кодам только организациям?
    Очень интерестно!
    Сегодня юбилей фонда спо - в честь этого события буду звонить им голосом и интересоваться почему они нарушают закон. :)
     
     
  • 2.42, nomad__ (ok), 10:28, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И опять же. С чего они вам должны предоставлять исходники? У вас есть ЭВМ на Эльбрусе? GPL ясно говорит, что если вы не имеете копии программы, никто не обязан давать вам ее исходники. Это во-первых.
    Во-вторых, как уже упоминалось выше, сложности открытия исходников связаны прежде всего с целевой аудиторией Эльбрусов: государство и госкомпании, которые имеют свои секреты и очень не хотят ими делиться. И да, плевать они хотели на GPL, к сожалению. МЦСТ уже не раз заявляли, что и рады бы открыть исходники, да не могут по причине обязательств по госконтрактам.
     
     
  • 3.52, Аноним (7), 10:46, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо, я сходил в музей Яндекса, вовсю попользовался копиями программ и желаю увидеть исходник
     
     
  • 4.54, nomad__ (ok), 10:48, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы скопировали их себе? В противном случае вы не владеете копиями программ.
     
  • 3.65, Аноним (7), 11:06, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда пусть пишут все с свое с нуля, под своей лицензией
     
     
  • 4.77, nomad__ (ok), 11:22, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пишите на здоровье. Покупайте Эльбрус и пишите. Загрузчик, ОС, компилятор... Кто ж вам запрещает? Не продают физлицам? Откройте ИП, прецеденты, по словам МЦСТ, были.
     
  • 2.67, Lex (??), 11:08, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А если и конечный продукт они предоставляют "внезапно" только предприятиям, притом, не всем ?)
    .. и предоставляют исходники тем из заказчиков( т.е "предприятия" ), которые официально направили такой запрос

    Так в чем конкретно нарушение закона ?
    Просто исходники, ИМХО, никто предоставлять не обязан абсолютно любому желающему по первому же чиху.
    -Обязаны их предоставлять лишь законным приобретателям конечного продукта, как минимум, по их запросу.

     

  • 1.68, Аноним (75), 11:09, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Эльбрус является не пересборкой, а отдельным ответвлением

    Не является он ответвлением чего бы то ни было. Ответвление — это "Эльбрус Д". А это… Это… Ну нет у меня цензурных слов, извините.

     
  • 1.69, Сергей (??), 11:09, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
      По поводу gpl и исходников, я балдею от вас ребята, мне почему то кажется, что из 1000 человек, применяющих *nix, они нужны 3-8ми, которые занимаются реальным железом, еще наберутся человек 50-70, которые все собирают из исходников, но это уже "старички" и они привыкли все делать как в молодости, остальные же юзают бинарники, мыши и код на с никогда не видели...
     
  • 1.70, Аноним (75), 11:14, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для разработчиков также доступны LLVM 9.0.1

    А можно вот с этого места поподробнее? Они запилили в LLVM бекенд для e2k? Можно, наконец, выкинуть llc и собираться clang'ом? Где взять исходники или хотя бы сборку под amd64?

     

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