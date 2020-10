Выпуск дистрибутива Эльбрус 6.0

2.16 , Аноним ( 16 ), 09:40, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Что в нем старого? У меня в Debian 10.6 ядро 4.19.

2.20 , Аноним ( 20 ), 09:44, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Про лицензию тактично умолчали, чтоб их паразитами не называли как альт :)

3.48 , n00by ( ok ), 10:42, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Альт коммитит в апстрим (ядро, strace, glibc, kde). Вы их трудом опосредовано пользуетесь. Взамен на них гадите. Характерное для паразитов поведение.

4.81 , Аноним ( 81 ), 11:28, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Список коммитов в студию! Особенно интересует kde

2.23 , Аноним ( 20 ), 09:47, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >Дистрибутив Эльбрус является не пересборкой, а отдельным ответвлением... Точно накой же, но другой (с)

3.28 , Аноним ( 16 ), 09:52, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А вы не думали про то, что весь софт приходится портировать под совершенно иную архитектуру? Что-то перекомпилируется, а что-то и нет. Приходится дописывать и переписывать.

4.30 , пох. ( ? ), 09:58, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А вы не думали про то, что весь софт приходится портировать под совершенно иную архитектуру? И? Есть прорва дистрибутивов (включая вендорские полупомойные) поддерживающие "иные архитектуры" (обычно много больше одной) - ничего, как-то справляются, и никто содержимое ports.ubuntu.com "отдельными дистрибутивами" не называет. Да и "дописывание" вряд ли сводится к чему большему чем отключение ручных оптимизаций и интрисиков, если сами не отключаются. А вот есть ли у этих гениев хотя бы своя система сборки - наблюдавшееся в том, что слегка было приоткрыто обозрению, заставляло изрядно сомневаться. 5.35 , nomad__ ( ok ), 10:06, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Есть прорва дистрибутивов (включая вендорские полупомойные) поддерживающие "иные архитектуры" (обычно много больше одной) Хорошо. Сколько из них поддерживают e2k? А сколько - какую-нибудь вариацию VLIW, например, IA64? > Да и "дописывание" вряд ли сводится к чему большему чем отключение ручных оптимизаций и интрисиков, если сами не отключаются. А также к переписыванию ассемблерных вставок и другого архитектурнозависимого кода.

6.63 , пох. ( ? ), 11:00, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Хорошо. Сколько из них поддерживают e2k? а что, архитектура-то уже открытая?

А, это другое... > А сколько - какую-нибудь вариацию VLIW, например, IA64? (удаляя нахрен ненужные 30G обновлений обновлений для обновлений) - даже удивительно, что находятся настолько неленивые, что до сих пор поддерживают.

Впрочем, зато поддержка system/z нынче сплошь и рядом. А ведь стоит такая коробочка - изрядно подороже лесопиломатериалов, еще и ежегодно.

Наверное, этих system/z ровно две - одна у редгада, а вторая в OBS - вообще хз чья. > А также к переписыванию ассемблерных вставок и другого архитектурнозависимого кода. да-да, ведь в МЦСТ сидят не полтора пенсионера, а специалисты по всему.

Главное - верь, что они там что-то переписывают, а не #if 0 ... 7.72 , nomad__ ( ok ), 11:16, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > а что, архитектура-то уже открытая? А что, x86 или ARM - открытые архитектуры? Открытая из наиболее развитых одна, RISC-V. > да-да, ведь в МЦСТ сидят не полтора пенсионера, а специалисты по всему.

> Главное - верь, что они там что-то переписывают, а не #if 0 ... Никто и не утверждает, что у МЦСТ достаточно сотрудников. Тем не менее они работают, продвигая отрасль вперед, несмотря на подобных вам нытиков в комментах. И их работа позволяет гордиться страной, в которой еще остались инженеры подобного уровня. И дает надежду, что когда-нибудь мы общими усилиями возродим отечественную отрасль ИТ и будем создавать свое, а не паразитировать на чужом и работать на западных заказчиков, которые аутсорсят нам свои проекты, потому что мы тут готовы работать за еду.

Впрочем, если вас это устраивает - ваше право. Я же ненавижу аутсорс и аутсорсеров и хочу, чтобы моя страна и моя отрасль процветали. И да, я верю, что рано или поздно мы слезем с этой иглы.

8.87 , Аноним ( 81 ), 11:33, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать К сотрудникам претензий нет А вот к руководству более чем Компилятор под NDA в... 9.90 , nomad__ ( ok ), 11:37, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну в суд подайте МЦСТ нарушает GPL, замечательно ... 8.89 , Аноним ( 89 ), 11:36, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать НИКОГДА деньги - не с вашей стороны ... 3.75 , Аноним ( 75 ), 11:19, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Дистрибутив Эльбрус является не пересборкой, а отдельным ответвлением...

> Точно накой же, но другой (с) Он не точно такой же. Он даже близко не похож на Debian. От Debian там только пакетный менеджер, всё остальное — LFS, помноженный на криворукость разрабов. Был бы "точно такой же", им бы хоть пользоваться можно было.

4.82 , nomad__ ( ok ), 11:28, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ставил предыдущую версию для x86 на QEMU - пользоваться вполне можно, от Дебиана с виду не отличается. Свежую версию скачал, но еще не ставил.

2.25 , E2E4 ( ? ), 09:48, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Очередные бредни анонима. Ты хоть что-то знаешь про финансирование МЦСТ? Про частные компании знаешь?

3.32 , пох. ( ? ), 10:00, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Ога, ога - частные-пречастные такие компании, деньги на них сыплются из воздуха, работники работают на пролетарском энтузиазме и еще немножечко в свободное время шьют, чтобы лишние денежки отложить для помощи родной конторе. Кстати, напомните, что там стало с директором другой частной компании - ну той, которая какой-то там альтернативный кал пыталась всем продать? 4.44 , YetAnotherOnanym ( ok ), 10:32, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Речь же не о том, что подрядчик по госконтракту работает за спасибо, а о том, что оплата работы и распил - это не одно и то же.

5.58 , пох. ( ? ), 10:53, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "Вот и построена трасса Мухосранск-Жопоград!" В условиях рассейской действительности - любая оплата работ по госконтрактам и есть распил - даже если до твоей мисочки крошки от него и не долетают и ты честно пашешь от звонка до звонка и еще немножко припахиваешь по выходным. (Впрочем, в госконтрактных конторах, как ни удивительно, серые зарплаты и серые схемы - гораздо чаще чем в коммерческих, работающих за деньги лохов. Потому что очень сикретно и государево слово и дело, с проверкой не придут, а если и придут - предварительно предупредят. А этих коммерсов - трясти надо! Поэтому часть крошек у тебя таки не совсем заработанные.)