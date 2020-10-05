Выпуск дистрибутива Эльбрус 6.0

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|2.20, Аноним (20), 09:44, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Про лицензию тактично умолчали, чтоб их паразитами не называли как альт :)
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|3.48, n00by (ok), 10:42, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Альт коммитит в апстрим (ядро, strace, glibc, kde). Вы их трудом опосредовано пользуетесь. Взамен на них гадите. Характерное для паразитов поведение.
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|2.23, Аноним (20), 09:47, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Дистрибутив Эльбрус является не пересборкой, а отдельным ответвлением...
Точно накой же, но другой (с)
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|3.28, Аноним (16), 09:52, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А вы не думали про то, что весь софт приходится портировать под совершенно иную архитектуру? Что-то перекомпилируется, а что-то и нет. Приходится дописывать и переписывать.
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|4.30, пох. (?), 09:58, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А вы не думали про то, что весь софт приходится портировать под совершенно иную архитектуру?
И? Есть прорва дистрибутивов (включая вендорские полупомойные) поддерживающие "иные архитектуры" (обычно много больше одной) - ничего, как-то справляются, и никто содержимое ports.ubuntu.com "отдельными дистрибутивами" не называет.
Да и "дописывание" вряд ли сводится к чему большему чем отключение ручных оптимизаций и интрисиков, если сами не отключаются.
А вот есть ли у этих гениев хотя бы своя система сборки - наблюдавшееся в том, что слегка было приоткрыто обозрению, заставляло изрядно сомневаться.
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|5.35, nomad__ (ok), 10:06, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Есть прорва дистрибутивов (включая вендорские полупомойные) поддерживающие "иные архитектуры" (обычно много больше одной)
Хорошо. Сколько из них поддерживают e2k? А сколько - какую-нибудь вариацию VLIW, например, IA64?
> Да и "дописывание" вряд ли сводится к чему большему чем отключение ручных оптимизаций и интрисиков, если сами не отключаются.
А также к переписыванию ассемблерных вставок и другого архитектурнозависимого кода.
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|6.63, пох. (?), 11:00, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Хорошо. Сколько из них поддерживают e2k?
а что, архитектура-то уже открытая?
А, это другое...
> А сколько - какую-нибудь вариацию VLIW, например, IA64?
(удаляя нахрен ненужные 30G обновлений обновлений для обновлений) - даже удивительно, что находятся настолько неленивые, что до сих пор поддерживают.
Впрочем, зато поддержка system/z нынче сплошь и рядом. А ведь стоит такая коробочка - изрядно подороже лесопиломатериалов, еще и ежегодно.
Наверное, этих system/z ровно две - одна у редгада, а вторая в OBS - вообще хз чья.
> А также к переписыванию ассемблерных вставок и другого архитектурнозависимого кода.
да-да, ведь в МЦСТ сидят не полтора пенсионера, а специалисты по всему.
Главное - верь, что они там что-то переписывают, а не #if 0 ...
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|7.72, nomad__ (ok), 11:16, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> а что, архитектура-то уже открытая?
А что, x86 или ARM - открытые архитектуры? Открытая из наиболее развитых одна, RISC-V.
> да-да, ведь в МЦСТ сидят не полтора пенсионера, а специалисты по всему.
> Главное - верь, что они там что-то переписывают, а не #if 0 ...
Никто и не утверждает, что у МЦСТ достаточно сотрудников. Тем не менее они работают, продвигая отрасль вперед, несмотря на подобных вам нытиков в комментах. И их работа позволяет гордиться страной, в которой еще остались инженеры подобного уровня. И дает надежду, что когда-нибудь мы общими усилиями возродим отечественную отрасль ИТ и будем создавать свое, а не паразитировать на чужом и работать на западных заказчиков, которые аутсорсят нам свои проекты, потому что мы тут готовы работать за еду.
Впрочем, если вас это устраивает - ваше право. Я же ненавижу аутсорс и аутсорсеров и хочу, чтобы моя страна и моя отрасль процветали. И да, я верю, что рано или поздно мы слезем с этой иглы.
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|8.87, Аноним (81), 11:33, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
К сотрудникам претензий нет А вот к руководству более чем Компилятор под NDA в... текст свёрнут, показать
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|3.75, Аноним (75), 11:19, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Дистрибутив Эльбрус является не пересборкой, а отдельным ответвлением...
> Точно накой же, но другой (с)
Он не точно такой же. Он даже близко не похож на Debian. От Debian там только пакетный менеджер, всё остальное — LFS, помноженный на криворукость разрабов. Был бы "точно такой же", им бы хоть пользоваться можно было.
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|4.82, nomad__ (ok), 11:28, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ставил предыдущую версию для x86 на QEMU - пользоваться вполне можно, от Дебиана с виду не отличается. Свежую версию скачал, но еще не ставил.
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|2.25, E2E4 (?), 09:48, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Очередные бредни анонима. Ты хоть что-то знаешь про финансирование МЦСТ? Про частные компании знаешь?
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|3.32, пох. (?), 10:00, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ога, ога - частные-пречастные такие компании, деньги на них сыплются из воздуха, работники работают на пролетарском энтузиазме и еще немножечко в свободное время шьют, чтобы лишние денежки отложить для помощи родной конторе.
Кстати, напомните, что там стало с директором другой частной компании - ну той, которая какой-то там альтернативный кал пыталась всем продать?
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|4.44, YetAnotherOnanym (ok), 10:32, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Речь же не о том, что подрядчик по госконтракту работает за спасибо, а о том, что оплата работы и распил - это не одно и то же.
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|5.58, пох. (?), 10:53, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Вот и построена трасса Мухосранск-Жопоград!"
В условиях рассейской действительности - любая оплата работ по госконтрактам и есть распил - даже если до твоей мисочки крошки от него и не долетают и ты честно пашешь от звонка до звонка и еще немножко припахиваешь по выходным. (Впрочем, в госконтрактных конторах, как ни удивительно, серые зарплаты и серые схемы - гораздо чаще чем в коммерческих, работающих за деньги лохов. Потому что очень сикретно и государево слово и дело, с проверкой не придут, а если и придут - предварительно предупредят. А этих коммерсов - трясти надо! Поэтому часть крошек у тебя таки не совсем заработанные.)
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|1.4, thevoan_ (?), 09:16, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Подскажите кто в курсе как дела с появлением golang, mysql/mariadb, node.js, php 8 (относительно скоро релизнится) для архитектуры Эльбрус?
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|2.15, Аноним (15), 09:39, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Зачем? Для чего процессор, если нет компилятора свободного? В чем тайна то? Походит на очередной распил.
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|3.21, Аноним (16), 09:44, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тайна в госконтрактах - товарищи работают в основном по КИИ, а там никто ничего просто так не даст открыть. Меня это тоже раздражает, но пока приходится принимать этот факт.
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|4.27, E2E4 (?), 09:51, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Бесполезно объяснять. Местные обитатели кроме слова распил и тега #ненужно больше ничего не знают и знать не хотят.
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|5.29, Аноним (16), 09:53, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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К сожалению, я давно уже это понял. Едва ли они вообще понимают, о чем пишут. Но все-таки хоть до кого-то есть шанс донести, что не все так просто в этом мире. К сожалению, опять же.
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|6.49, nomad__ (ok), 10:43, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Чем безмерно веселят взрослых, которых тут немного, но они есть. У многих наивность так и прет. И некомпетентности в достатке.
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|3.64, Lex (??), 11:02, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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От чего свободного и почему это главное и единственное условие ?
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|2.19, Аноним (16), 09:43, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Насколько слышал, по Golang идут работы по портированию. Про остальное лучше спросить в чате в телеге.
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|1.5, Аноним (16), 09:21, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Прекрасно. Рад, что, несмотря на кучу "доброжелателей", Эльбрус растет и развивается. Пора, пора России встать с колен в области ИТ и перестать быть вечным аутсорсером.
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|2.8, mfa (?), 09:23, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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вспомнилась шутейка не по теме: Запад пытался поставить Россию на колени, но она упорно не хотела вставать.
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|3.12, Аноним (16), 09:30, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Запад пытался поставить Россию на колени
Мы и без Запада прекрасно справились в 90-е. Хотя, если принять факт участия ЦРУ и MI6 в развале СССР...
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|5.43, nomad__ (ok), 10:30, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Работать может и не работал, но тот факт, что развал начался именно при нем, оспорить сложно. Недальновидность, глупость, халатность, честолюбие - на этом всем вышеуказанные службы и могли сыграть.
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|6.62, Анотолей (?), 10:59, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вероятней всего, что рядом с ним были люди такие, один из вариантов - это Отто Куусинен. Развал программы МПЭ пошел от него
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|7.74, nomad__ (ok), 11:18, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Отто Куусинен
Да, был такой. Собственно, он и был серым кардиналом в этой истории. А Хрущов и ему подобные - лишь марионетки, в силу каких-то своих недостатков не понявшие, что ими манипулируют.
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|2.18, Аноним (15), 09:43, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Прекрасно было бы если были открыты компилятора и ISA. А так что-то выпустили, что-то работает. А для кого это всё? Продавать только на госзаказ.
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|3.22, Аноним (16), 09:46, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Сами же и ответили - для государства и КИИ. До массового рынка еще не доросли по объему производства.
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|4.80, Аноним (75), 11:26, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не по объёму производства, а по своему недальновидному подходу. И, поскольку менять его они не собираются, никогда не дорастут. (Жаль? Может быть. Но уже предпочитаю не жалеть, чего нервы тратить.)
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|5.85, nomad__ (ok), 11:32, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так озвучьте им свой дальновидный подход. А объем производства у них действительно мизерный, несравнимый с Интелом. Отсюда и такая высокая стоимость. А про закрытость: кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Ужинает МЦСТ, к сожалению, государство, а не частные инвесторы, с которыми еще можно как-то договориться.
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|3.24, Аноним (16), 09:48, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А прекрасно уже то, что в России, традиционно считающейся ресурсным (люди тоже ресурс) придатком США и вечным аутсорсером как в свое время китайцы и индусы, есть такие разработки и они успешны хотя бы в госсекторе.
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|1.6, Аноним (6), 09:21, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>>а редакция для систем x86 заявлена как распространяемая свободно и бесплатно (iso-образы, размером 4 и 3 ГБ).
Либо я туплю либо автор не понимает отличий x86 от x86_64
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|1.9, Аноним (6), 09:24, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Предлагаю SFC первыми заняться Эльбрусом. Потому что исходники они свои зажали (ну или запрятали так далеко, что найти и скачать не предоставляется возможным). Также на сайте они указывают свою лицензию, однако наплевали на GPL
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|2.13, Аноним (7), 09:32, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Пусть sfc изыщет возможность написать запрос от руки, тогда им вышлют бандероль исходников
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|3.36, YetAnotherOnanym (ok), 10:07, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> вышлют бандероль
Фи! Несерьёзно! Отправят в опломбированной вализе с фельдъегерем ФСО, всё как у взрослых.
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|2.14, Аноним (16), 09:33, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А вы пробовали им написать по поводу исходников? На сайте ясно написано: исходные тексты "по запросу на фирменном бланке предприятия". Связано это с тем, что основной клиент - государство и госкомпании, которые не очень-то хотят что-то разглашать.
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|3.26, mos87 (ok), 09:49, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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представил "исходные тексты" на фирменном бланке
написанные от руки аккуратным людочкиным почерком
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|4.31, Аноним (16), 09:59, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Прочитайте внимательнее. Речь о том, что вы отправляете запрос на фирменном бланке предприятия и тогда вам дают исходники. А не исходники на фирменном бланке.
Шутка не удалась по причине ее тупости.
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|5.38, Tim (??), 10:11, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Шутка-то как раз удалась, а тупость да, присутствует, хоть и слегка не там, где вы ищете.
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|4.47, nomad__ (ok), 10:41, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да. Про госконтракты еще раз написать или сами в комментах найдете?
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|5.50, Scriptor (ok), 10:44, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да. Про госконтракты еще раз написать или сами в комментах найдете?
Строго говоря, вот это уже проблемы индейцев, которые никого волновать не должны.
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|6.53, nomad__ (ok), 10:47, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Индейцы индейцами, но юридически они не вправе открывать исходники.
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|7.57, Scriptor (ok), 10:50, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Индейцы индейцами, но юридически они не вправе открывать исходники.
И могут не открывать, пока это не нарушает GPL.
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|2.37, GNUs (?), 10:11, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не получал бинарники, нечего надеяться на получение исходника (никто в данном случае и не обязан этого делать).
Ссылки на gpl лицензии найдёшь в интернете.
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|1.10, Аноним (10), 09:25, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ну что, единственная бесплатная для коммерческого применения ОС на основе Debian, которая числится в "Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных". Скачаем, изучим.
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|2.56, n00by (ok), 10:50, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На этом фоне господа из ООО "НТЦ ИТ РОСА", в трудное для них время обещавшие включить "бесплатную" Rosa Fresh в Реестр (для привлечения дармовой рабочей силы), но резко про то забывшие, выглядят вдвойне шаромыжниками.
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|3.61, пох. (?), 10:55, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наоборот, разумными ребятами, понявшими, что от той "рабочей силы" вонь одна.
Работать должны рабы, на короткой цепи и под присмотром. А реестр... то так, есть время и вдохновение и лишний раб для бумажной волокиты - делаем, а нет - и так берут, куда денутся-то.
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|2.86, Аноним (75), 11:33, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ОС на основе Debian
На самом деле — нет. От LFS там больше, чем от Debian.
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|1.33, Аноним (33), 10:01, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Здорово, что до С++20 доросли - когда все пользовались С++17, писали что их компилятор только С++11 поддерживал. Надеюсь это значит, что стандарт С++17 они тоже осилили.
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|1.40, Z311 (?), 10:17, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Они предоставляют доступ к исходным кодам только организациям?
Очень интерестно!
Сегодня юбилей фонда спо - в честь этого события буду звонить им голосом и интересоваться почему они нарушают закон. :)
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|2.42, nomad__ (ok), 10:28, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И опять же. С чего они вам должны предоставлять исходники? У вас есть ЭВМ на Эльбрусе? GPL ясно говорит, что если вы не имеете копии программы, никто не обязан давать вам ее исходники. Это во-первых.
Во-вторых, как уже упоминалось выше, сложности открытия исходников связаны прежде всего с целевой аудиторией Эльбрусов: государство и госкомпании, которые имеют свои секреты и очень не хотят ими делиться. И да, плевать они хотели на GPL, к сожалению. МЦСТ уже не раз заявляли, что и рады бы открыть исходники, да не могут по причине обязательств по госконтрактам.
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|3.52, Аноним (7), 10:46, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хорошо, я сходил в музей Яндекса, вовсю попользовался копиями программ и желаю увидеть исходник
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|4.54, nomad__ (ok), 10:48, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы скопировали их себе? В противном случае вы не владеете копиями программ.
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|4.77, nomad__ (ok), 11:22, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пишите на здоровье. Покупайте Эльбрус и пишите. Загрузчик, ОС, компилятор... Кто ж вам запрещает? Не продают физлицам? Откройте ИП, прецеденты, по словам МЦСТ, были.
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|2.67, Lex (??), 11:08, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А если и конечный продукт они предоставляют "внезапно" только предприятиям, притом, не всем ?)
.. и предоставляют исходники тем из заказчиков( т.е "предприятия" ), которые официально направили такой запрос
Так в чем конкретно нарушение закона ?
Просто исходники, ИМХО, никто предоставлять не обязан абсолютно любому желающему по первому же чиху.
-Обязаны их предоставлять лишь законным приобретателям конечного продукта, как минимум, по их запросу.
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|1.68, Аноним (75), 11:09, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Эльбрус является не пересборкой, а отдельным ответвлением
Не является он ответвлением чего бы то ни было. Ответвление — это "Эльбрус Д". А это… Это… Ну нет у меня цензурных слов, извините.
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|1.69, Сергей (??), 11:09, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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По поводу gpl и исходников, я балдею от вас ребята, мне почему то кажется, что из 1000 человек, применяющих *nix, они нужны 3-8ми, которые занимаются реальным железом, еще наберутся человек 50-70, которые все собирают из исходников, но это уже "старички" и они привыкли все делать как в молодости, остальные же юзают бинарники, мыши и код на с никогда не видели...
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|1.70, Аноним (75), 11:14, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Для разработчиков также доступны LLVM 9.0.1
А можно вот с этого места поподробнее? Они запилили в LLVM бекенд для e2k? Можно, наконец, выкинуть llc и собираться clang'ом? Где взять исходники или хотя бы сборку под amd64?
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