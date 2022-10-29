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В Android для Pixel 7 и Pixel 7 Pro прекращена поддержка 32-разрядных программ

29.10.2022 09:05

Компания Google объявила, что Android-окружение для недавно анонсированных смартфонов Pixel 7 и Pixel 7 Pro полностью избавлено от кода для обеспечения запуска 32-разрядных приложений. Отмеченные модели стали первыми Android-устройствами, поддерживающими запуск только 64-разрядных приложений. Утверждается, что удаление компонентов для поддержки 32-разрядных программ, загружаемых независимо от того запускаются 32-разрядные программы или нет, позволило на 150МБ снизить потребление оперативной памяти системой.

Прекращение поддержки 32-разрядных программ также положительно отразилось на безопасности и производительности - новые процессоры выполняют 64-раздрядный код быстрее (выигрыш до 25%) и предоставляют средства защиты потока выполнения (CFI, Control Flow Integrity), а увеличение адресного пространства позволяет повысить эффективность таких методов защиты, как ASLR (рандомизация адресного пространства). Кроме того, производители получили возможность ускорить формирование обновлений, за счёт исключения 32-разрядных тестов и использования типовых сборок ядра Linux (GKI).

  1. Главная ссылка к новости (https://android-developers.goo...)
  2. OpenNews: В кодовую базу Android добавлена начальная поддержка архитектуры RISC-V
  3. OpenNews: Google представил редакцию Android Go 13 для смартфонов с небольшим объёмом памяти
  4. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 13
  5. OpenNews: Обновление Replicant, полностью свободной Android-прошивки
  6. OpenNews: Подготовлена неофициальная сборка LineageOS 19.0 (Android 12) для Raspberry Pi 4
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58001-android
Ключевые слова: android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iPony129412 (?), 09:16, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Давно пора.
    Устаревшие технологии.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:40, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Устаревшие технологии

    Нет, андроид пока ещё не выкинули.

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 11:51, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    100% появится прослойка для запуска 32 как 64 с конвертацией команд по типу wine
     
     
  • 4.31, iPony129412 (?), 14:32, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем и для кого?
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:54, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    у них вроде как каждая прошлая версия версия - устаревшие технологии.
    проведи для себя эксперимент: сколько просидишь на одной и той же версии без обнов(и программ в том числе)
    внимание, спойлер
    Думаю что ты совсем скоро самостоятельно захочешь обновиться, потому что приучили..  потому что современем браузер, например, не будет работать с некоторыми сервисами.  
     
     
  • 3.11, Бывалый смузихлёб (?), 10:22, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > сколько просидишь на одной и той же версии без обнов(и программ в том числе)

    Пока новый телефон не куплю

    С другой стороны, проблема в том что многие приложения принудительно требуют регулярные обновления «иначе не будем работать»
    Штуки вроде 2ГИС через примерно полгода перестают искать по адресу( не потому что БД сломалось а потому что обновись и наплевать что интернета нет а поиск нужен срочно )
    А штуки вроде фаерфокса охренели настолько что постоянно обновляются сами, не спрашивая каких-либо разрешений и это невозможно выключить. Заходишь в приложение что поставил год назад, а тебе - Гайд по новым функциям и сломанная прокрутка списка вкладок( так и не починили пока. А уже полгода прошло )

    Кстати, приложения на реакт-натив тоже можно обновлять со стороны автора приложения незаметно для конечного пользователя и без необходимости пользователю лезть в список приложений и нажатия «Обновить» как и угроз что вот-вот перестанет работать, ануобновляйся!

     
     
  • 4.14, Аноним (2), 11:04, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Штуки вроде 2ГИС

    Давно не пользуюсь тугиской из-за их долбанутой политики даже в веб-версии, в которой линейка переставала работать лишь потому, что им не понравилась циферка в юзер-агенте. В то время всё это лечилось банальным оверрайдом строки... а потом забил и послал их. Тем более, что тугиска неск-ко лет назад загрубила масштаб некоторых населённых пунктов, в итоге нифига не приблизишь. К счастью, яндекс-карты таким (пока) не страдают.

     
  • 4.32, Аноним (32), 15:05, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >штуки вроде фаерфокса охренели настолько что постоянно обновляются сами, не спрашивая каких-либо разрешений и это невозможно выключить

    Что за вброс? Мобильный файрфокс не обновляется если в Google play отключить автообновления, десктопный зависит от конкретной операционной системы, но ситуация точно не соответствует твоим словам.

     

  • 1.3, Аноним (3), 09:41, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    “позволило на 150МБ снизить потребление оперативной памяти системой”

    Перед этим увеличив его на 1500 Мб...

     
     
  • 2.28, onanim (?), 13:48, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зато появилась возможность запуска приложений, использующих больше 4гб RAM!
     

  • 1.4, Аноним (2), 09:43, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > позволило на 150МБ снизить потребление оперативной памяти системой

    А на сколько гигабайт увеличилось требование к оперативке у последнего ведра?

     
  • 1.5, Аноним (5), 09:43, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >позволило на 150МБ снизить потребление оперативной памяти

    Под новые зонды освободили память

     
  • 1.6, Аноним (6), 09:44, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А сколько 32бит-зависимого софта отвалится?
    Вот главный вопрос!
     
     
  • 2.7, Онаним. (?), 09:48, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Есть подозрение, что нисколько.
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:49, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугл миллион лет назад обязал собирать приложения во всех существующих битностях и платформах. Так что, отвалится меньше 1%, думаю.
     
  • 2.10, Bob (??), 10:15, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Годного 9\10.
    Хлама - гдет +\- столько же.
    Хотя годный софт и так в отвале после 10 дроида. Столько годноты из-за гугла не пашет...
    Несколько адаптированных "обрезанных" калек на 12+ дроидах это вообще печаль...
     
     
  • 3.26, Аноним (6), 12:23, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хотя годный софт и так в отвале после 10 дроида.

    После 10го, включая его, или 10 ещё нормальный?


     
  • 3.34, Аноним (34), 15:46, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Назови хотя бы ири годных софтины.
     

  • 1.12, Bob (??), 10:25, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А занимать памяти ROM этот хлам сколько будет теперь?
    Я вот смысла в 64bit для 99.9(9)% софта не вижу в упор.
    Ладно хардкорные игры (PUBG и т.п.), ладно там наркоманы конвентируют чёт или модеры пересобирают apk. Но браузерам и прочей мелочи то это зачем?
    Система + свап в RAM + прочий хлам в фоне на 8гб мобиле жрёт 3+ гига.
    В линуксе (и с пол пинка в Windows) x32 проги могут жрать почти все 4gb RAM (With the 64-bit x86_64 kernel, a 32-bit process can use the entire 4GB address space, except for a couple pages (8KB) at the end of the 4GB address space which are managed by the kernel.).
    --
    Теперь вопросы:
    1) сколько RAM в среднем на android девайсе?
    2) нужны ли х64 проги на девайсах 8gb ram и меньше, когда уже забито 3+ gb ram всякой фигнёй?
    3) на 2\3\4 gb ram девайсах изначально с коробки на стоковой прошивке забито около 65% ram всякой фигнёй. На LineageOS чистой - четверть. Но в любом случае - зачем тут 64-bit проги? Априори процы стоят "не очень" и ловить особо нечего...
    4) "позволило на 150МБ снизить потребление оперативной памяти системой" - можно оптимизировать монстра GMS (gapps) - тогда выиграть можно от 500мб до 1000мб только на 4гб девайсе =) Не похоже ли на экономию на спичках?)
     
     
  • 2.15, 123 (??), 11:07, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так 150мб для gapps и освободили.
     
  • 2.20, Alladin (?), 11:40, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    они снизили потребление памяти на 150мб, чтобы у них выросло потребление памяти на доп 32 бита на каждый адрес..

    математика работает в обратную сторону

     
  • 2.33, Аноним (33), 15:13, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как завезут хаки для X32 завезут как в Gentoo ведь хромось собирают на Gentoo так и будет радостно, а то пихали и пихают производители умнофонов с ТВ ящиками, умноящиками x86 на архитектуре поддерживающей 64 битную архитектуру памяти и, соответственно быстрое исполнение, так и пихают. Это добавит скорости программам, которым 4 гига за глаза.
    Каждая браузерная вкладка да, внезапно может жрать меньше 4 гигов.
    Там вообще должно быть сделано X32 режим с возможностью запуска X64, а не как криво в современных осях сделано, да еще и тормознуто на те же 25-30%.
     
  • 2.38, Аноним (32), 17:39, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переход на x64 на десктопе позволял включить по умолчанию оптимизации с помощью инструкций simd определенной минимальной версии, которые не поддерживали некоторые x32 процессоры, поэтому они не могли применяться по умолчанию на 32 битах, подозреваю на arm такая же ситуация с инструкциями.
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:19, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >позволило на 150МБ снизить потребление оперативной памяти с

    Дискорд ест 250

     
     
  • 2.17, Аноним (2), 11:29, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит, надо ещё что-то выкинуть...
     
  • 2.18, Самый Лучший Гусь (?), 11:34, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не кормите тролля, используйте лучше приятно пахнущий IRC и его благолепный клиент weechat. Это даже лучше, чем зефир в шоколаде.
     

  • 1.19, Alladin (?), 11:38, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эм, что? математика теперь работает в обратную сторону?
     
  • 1.22, Аноним (22), 11:58, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    >новые процессоры выполняют 64-раздрядный код быстрее

    👍
    https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Tensor

     
  • 1.23, Zenitur (ok), 12:00, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что-то я не понял а как теперь MS Office 2003 запускать и GTA III?
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 12:20, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Офис наивный есть. А играть надо таки на предназначенных для этого устройствах.
     
     
  • 3.25, Zenitur (ok), 12:22, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверняка и порт GTA III есть, а офис просто хочется старый, без Риббона, он самый нормальный
     

  • 1.27, Аноним (27), 12:36, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Операционная система на джаве в современном мире звучит как анекдот, особенно на мобильном устройстве
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 14:20, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот если бы на расте...
     

  • 1.29, Аноним (29), 13:55, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >позволило на 150МБ снизить потребление оперативной памяти системой.

    ... из 16 гигов?

     
  • 1.35, Аноним (34), 15:52, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Местные кукаретики как обычно недовольны тем, что Гугл их китаефоны из соплей и палок мало интересны. Ну какие проблемы, ребятки? Старые версии никто не удалял, форкните и поддерживайте 32 бита сами, делов-то! Под каждой новостью перепись гениев программирования, уверен, что за пару часов разберётесь.
     
     
  • 2.37, Аноним (2), 16:14, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > форкните и поддерживайте 32 бита сами

    Давай, начни с гуглосервисов... как только какой-нибудь занюханный хром откажется работать с твоими любимыми сайтами, а обновить его и гаппсы ты, естественно, не сможешь...

     

  • 1.36, лютый жабби.... (?), 16:13, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    пиксель 6-ка офигенный телефон, гуглу удалось сделать мечту фотографов - кнопка "шыдевр" )

    вот на зонды совершенно фиолетово и на +-150 мегабайт озу, всё равно с запасом

     

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