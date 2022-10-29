В Android для Pixel 7 и Pixel 7 Pro прекращена поддержка 32-разрядных программ

2.2 , Аноним ( 2 ), 09:40, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Устаревшие технологии Нет, андроид пока ещё не выкинули.

3.21 , Аноним ( 21 ), 11:51, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – 100% появится прослойка для запуска 32 как 64 с конвертацией команд по типу wine

4.31 , iPony129412 ( ? ), 14:32, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Зачем и для кого?

2.9 , Аноним ( 9 ), 09:54, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – у них вроде как каждая прошлая версия версия - устаревшие технологии.

проведи для себя эксперимент: сколько просидишь на одной и той же версии без обнов(и программ в том числе)

внимание, спойлер

Думаю что ты совсем скоро самостоятельно захочешь обновиться, потому что приучили.. потому что современем браузер, например, не будет работать с некоторыми сервисами.

3.11 , Бывалый смузихлёб ( ? ), 10:22, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > сколько просидишь на одной и той же версии без обнов(и программ в том числе) Пока новый телефон не куплю С другой стороны, проблема в том что многие приложения принудительно требуют регулярные обновления «иначе не будем работать»

Штуки вроде 2ГИС через примерно полгода перестают искать по адресу( не потому что БД сломалось а потому что обновись и наплевать что интернета нет а поиск нужен срочно )

А штуки вроде фаерфокса охренели настолько что постоянно обновляются сами, не спрашивая каких-либо разрешений и это невозможно выключить. Заходишь в приложение что поставил год назад, а тебе - Гайд по новым функциям и сломанная прокрутка списка вкладок( так и не починили пока. А уже полгода прошло ) Кстати, приложения на реакт-натив тоже можно обновлять со стороны автора приложения незаметно для конечного пользователя и без необходимости пользователю лезть в список приложений и нажатия «Обновить» как и угроз что вот-вот перестанет работать, ануобновляйся!

4.14 , Аноним ( 2 ), 11:04, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Штуки вроде 2ГИС Давно не пользуюсь тугиской из-за их долбанутой политики даже в веб-версии, в которой линейка переставала работать лишь потому, что им не понравилась циферка в юзер-агенте. В то время всё это лечилось банальным оверрайдом строки... а потом забил и послал их. Тем более, что тугиска неск-ко лет назад загрубила масштаб некоторых населённых пунктов, в итоге нифига не приблизишь. К счастью, яндекс-карты таким (пока) не страдают.

4.32 , Аноним ( 32 ), 15:05, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >штуки вроде фаерфокса охренели настолько что постоянно обновляются сами, не спрашивая каких-либо разрешений и это невозможно выключить Что за вброс? Мобильный файрфокс не обновляется если в Google play отключить автообновления, десктопный зависит от конкретной операционной системы, но ситуация точно не соответствует твоим словам.

