В Android для Pixel 7 и Pixel 7 Pro прекращена поддержка 32-разрядных программ

А занимать памяти ROM этот хлам сколько будет теперь?

Я вот смысла в 64bit для 99.9(9)% софта не вижу в упор.

Ладно хардкорные игры (PUBG и т.п.), ладно там наркоманы конвентируют чёт или модеры пересобирают apk. Но браузерам и прочей мелочи то это зачем?

Система + свап в RAM + прочий хлам в фоне на 8гб мобиле жрёт 3+ гига.

В линуксе (и с пол пинка в Windows) x32 проги могут жрать почти все 4gb RAM (With the 64-bit x86_64 kernel, a 32-bit process can use the entire 4GB address space, except for a couple pages (8KB) at the end of the 4GB address space which are managed by the kernel.).

--

Теперь вопросы:

1) сколько RAM в среднем на android девайсе?

2) нужны ли х64 проги на девайсах 8gb ram и меньше, когда уже забито 3+ gb ram всякой фигнёй?

3) на 2\3\4 gb ram девайсах изначально с коробки на стоковой прошивке забито около 65% ram всякой фигнёй. На LineageOS чистой - четверть. Но в любом случае - зачем тут 64-bit проги? Априори процы стоят "не очень" и ловить особо нечего...

4) "позволило на 150МБ снизить потребление оперативной памяти системой" - можно оптимизировать монстра GMS (gapps) - тогда выиграть можно от 500мб до 1000мб только на 4гб девайсе =) Не похоже ли на экономию на спичках?)