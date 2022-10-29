В Android для Pixel 7 и Pixel 7 Pro прекращена поддержка 32-разрядных программ

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|2.2, Аноним (2), 09:40, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Устаревшие технологии
Нет, андроид пока ещё не выкинули.
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|3.21, Аноним (21), 11:51, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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100% появится прослойка для запуска 32 как 64 с конвертацией команд по типу wine
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|2.9, Аноним (9), 09:54, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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у них вроде как каждая прошлая версия версия - устаревшие технологии.
проведи для себя эксперимент: сколько просидишь на одной и той же версии без обнов(и программ в том числе)
внимание, спойлер
Думаю что ты совсем скоро самостоятельно захочешь обновиться, потому что приучили.. потому что современем браузер, например, не будет работать с некоторыми сервисами.
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|3.11, Бывалый смузихлёб (?), 10:22, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> сколько просидишь на одной и той же версии без обнов(и программ в том числе)
Пока новый телефон не куплю
С другой стороны, проблема в том что многие приложения принудительно требуют регулярные обновления «иначе не будем работать»
Штуки вроде 2ГИС через примерно полгода перестают искать по адресу( не потому что БД сломалось а потому что обновись и наплевать что интернета нет а поиск нужен срочно )
А штуки вроде фаерфокса охренели настолько что постоянно обновляются сами, не спрашивая каких-либо разрешений и это невозможно выключить. Заходишь в приложение что поставил год назад, а тебе - Гайд по новым функциям и сломанная прокрутка списка вкладок( так и не починили пока. А уже полгода прошло )
Кстати, приложения на реакт-натив тоже можно обновлять со стороны автора приложения незаметно для конечного пользователя и без необходимости пользователю лезть в список приложений и нажатия «Обновить» как и угроз что вот-вот перестанет работать, ануобновляйся!
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|4.14, Аноним (2), 11:04, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Штуки вроде 2ГИС
Давно не пользуюсь тугиской из-за их долбанутой политики даже в веб-версии, в которой линейка переставала работать лишь потому, что им не понравилась циферка в юзер-агенте. В то время всё это лечилось банальным оверрайдом строки... а потом забил и послал их. Тем более, что тугиска неск-ко лет назад загрубила масштаб некоторых населённых пунктов, в итоге нифига не приблизишь. К счастью, яндекс-карты таким (пока) не страдают.
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|4.32, Аноним (32), 15:05, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>штуки вроде фаерфокса охренели настолько что постоянно обновляются сами, не спрашивая каких-либо разрешений и это невозможно выключить
Что за вброс? Мобильный файрфокс не обновляется если в Google play отключить автообновления, десктопный зависит от конкретной операционной системы, но ситуация точно не соответствует твоим словам.
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|1.3, Аноним (3), 09:41, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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“позволило на 150МБ снизить потребление оперативной памяти системой”
Перед этим увеличив его на 1500 Мб...
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|2.28, onanim (?), 13:48, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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зато появилась возможность запуска приложений, использующих больше 4гб RAM!
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|1.4, Аноним (2), 09:43, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> позволило на 150МБ снизить потребление оперативной памяти системой
А на сколько гигабайт увеличилось требование к оперативке у последнего ведра?
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|1.5, Аноним (5), 09:43, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>позволило на 150МБ снизить потребление оперативной памяти
Под новые зонды освободили память
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|2.8, Аноним (8), 09:49, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Гугл миллион лет назад обязал собирать приложения во всех существующих битностях и платформах. Так что, отвалится меньше 1%, думаю.
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|2.10, Bob (??), 10:15, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Годного 9\10.
Хлама - гдет +\- столько же.
Хотя годный софт и так в отвале после 10 дроида. Столько годноты из-за гугла не пашет...
Несколько адаптированных "обрезанных" калек на 12+ дроидах это вообще печаль...
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|3.26, Аноним (6), 12:23, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Хотя годный софт и так в отвале после 10 дроида.
После 10го, включая его, или 10 ещё нормальный?
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|1.12, Bob (??), 10:25, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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А занимать памяти ROM этот хлам сколько будет теперь?
Я вот смысла в 64bit для 99.9(9)% софта не вижу в упор.
Ладно хардкорные игры (PUBG и т.п.), ладно там наркоманы конвентируют чёт или модеры пересобирают apk. Но браузерам и прочей мелочи то это зачем?
Система + свап в RAM + прочий хлам в фоне на 8гб мобиле жрёт 3+ гига.
В линуксе (и с пол пинка в Windows) x32 проги могут жрать почти все 4gb RAM (With the 64-bit x86_64 kernel, a 32-bit process can use the entire 4GB address space, except for a couple pages (8KB) at the end of the 4GB address space which are managed by the kernel.).
--
Теперь вопросы:
1) сколько RAM в среднем на android девайсе?
2) нужны ли х64 проги на девайсах 8gb ram и меньше, когда уже забито 3+ gb ram всякой фигнёй?
3) на 2\3\4 gb ram девайсах изначально с коробки на стоковой прошивке забито около 65% ram всякой фигнёй. На LineageOS чистой - четверть. Но в любом случае - зачем тут 64-bit проги? Априори процы стоят "не очень" и ловить особо нечего...
4) "позволило на 150МБ снизить потребление оперативной памяти системой" - можно оптимизировать монстра GMS (gapps) - тогда выиграть можно от 500мб до 1000мб только на 4гб девайсе =) Не похоже ли на экономию на спичках?)
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|2.20, Alladin (?), 11:40, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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они снизили потребление памяти на 150мб, чтобы у них выросло потребление памяти на доп 32 бита на каждый адрес..
математика работает в обратную сторону
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|2.33, Аноним (33), 15:13, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как завезут хаки для X32 завезут как в Gentoo ведь хромось собирают на Gentoo так и будет радостно, а то пихали и пихают производители умнофонов с ТВ ящиками, умноящиками x86 на архитектуре поддерживающей 64 битную архитектуру памяти и, соответственно быстрое исполнение, так и пихают. Это добавит скорости программам, которым 4 гига за глаза.
Каждая браузерная вкладка да, внезапно может жрать меньше 4 гигов.
Там вообще должно быть сделано X32 режим с возможностью запуска X64, а не как криво в современных осях сделано, да еще и тормознуто на те же 25-30%.
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|2.38, Аноним (32), 17:39, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Переход на x64 на десктопе позволял включить по умолчанию оптимизации с помощью инструкций simd определенной минимальной версии, которые не поддерживали некоторые x32 процессоры, поэтому они не могли применяться по умолчанию на 32 битах, подозреваю на arm такая же ситуация с инструкциями.
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|1.16, Аноним (16), 11:19, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>позволило на 150МБ снизить потребление оперативной памяти с
Дискорд ест 250
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|2.18, Самый Лучший Гусь (?), 11:34, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не кормите тролля, используйте лучше приятно пахнущий IRC и его благолепный клиент weechat. Это даже лучше, чем зефир в шоколаде.
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|2.24, Аноним (24), 12:20, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Офис наивный есть. А играть надо таки на предназначенных для этого устройствах.
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|3.25, Zenitur (ok), 12:22, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наверняка и порт GTA III есть, а офис просто хочется старый, без Риббона, он самый нормальный
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|1.27, Аноним (27), 12:36, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Операционная система на джаве в современном мире звучит как анекдот, особенно на мобильном устройстве
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|1.29, Аноним (29), 13:55, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>позволило на 150МБ снизить потребление оперативной памяти системой.
... из 16 гигов?
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|1.35, Аноним (34), 15:52, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Местные кукаретики как обычно недовольны тем, что Гугл их китаефоны из соплей и палок мало интересны. Ну какие проблемы, ребятки? Старые версии никто не удалял, форкните и поддерживайте 32 бита сами, делов-то! Под каждой новостью перепись гениев программирования, уверен, что за пару часов разберётесь.
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|2.37, Аноним (2), 16:14, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> форкните и поддерживайте 32 бита сами
Давай, начни с гуглосервисов... как только какой-нибудь занюханный хром откажется работать с твоими любимыми сайтами, а обновить его и гаппсы ты, естественно, не сможешь...
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|1.36, лютый жабби.... (?), 16:13, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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пиксель 6-ка офигенный телефон, гуглу удалось сделать мечту фотографов - кнопка "шыдевр" )
вот на зонды совершенно фиолетово и на +-150 мегабайт озу, всё равно с запасом
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