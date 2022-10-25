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В кодовую базу Android добавлена начальная поддержка архитектуры RISC-V

25.10.2022 08:52

В репозиторий AOSP (Android Open Source Project), в котором развиваются исходные тексты платформы Android, началось включение изменений, обеспечивающих поддержку устройств с процессорами на основе архитектуры RISC-V.

Набор изменений для поддержки RISC-V подготовлен компанией Alibaba Cloud и включает 76 патчей, охватывающих различные подсистемы, включая графический стек, звуковую систему, компоненты воспроизведения видео, библиотеку bionic, виртуальную машину dalvik, фреймворки, стеки Wi-Fi и Bluetooth, инструментарий для разработчиков и различные сторонние модули, включая модели для TensorFlow Lite и модули машинного обучения для распознавания текста, классификации звука и изображений.

Из общего набора патчей в состав AOSP уже интегрировано 30 патчей, связанных с системным окружением и библиотеками. В течение следующих нескольких месяцев компания Alibaba Cloud намерена передать в состав AOSP дополнительные патчи, обеспечивающие поддержку RISC-V в ядре, Android Runtime (ART) и эмуляторе.

Для сопровождения поддержки RISC-V в Android в организации RISC-V International создана специальная рабочая группа Android SIG, к которой могут присоединиться и другие компании, заинтересованные в работе программного стека Android на процессорах RISC-V. Продвижение поддержки RISC-V в основной состав Android осуществляется в сотрудничестве с Google и представителями сообщества.

Предложенные для Android изменения подготовлены в рамках инициативы по расширению областей применения устройств на основе архитектуры RISC-V. В прошлом году компания Alibaba открыла наработки, связанные с RISC-V процессорами XuanTie, и начала активное продвижение RISC-V не только для IoT-устройтсв и серверных систем, но и для потребительских устройств и различных специализированных чипов, охватывающих различные области применения, от мультимедийных систем до обработки сигналов и ускорителей для машинного обучения.

RISC-V предоставляет открытую и гибкую систему машинных инструкций, позволяющую создавать микропроцессоры для произвольных областей применения, не требуя при этом отчислений и не налагая условий на использование. RISC-V позволяет создавать полностью открытые SoC и процессоры. В настоящее время на базе спецификации RISC-V разными компаниями и сообществами под различными свободными лицензиями (BSD, MIT, Apache 2.0) развивается несколько десятков вариантов ядер микропроцессоров, около сотни SoC и уже производимых чипов. Поддержка RISC-V присутствует начиная с выпусков Glibc 2.27, binutils 2.30, gcc 7 и ядра Linux 4.15.

  1. Главная ссылка к новости (https://riscv.org/blog/2022/10...)
  2. OpenNews: Android портирован для плат на архитектуре RISC-V
  3. OpenNews: Компания SiFive представила ядро RISC-V, приближающеся по производительности к ARM Cortex-A78
  4. OpenNews: Intel подключился к разработке технологий на базе архитектуры RISC-V и открытых чиплетов
  5. OpenNews: Компания Alibaba открыла код P2P-системы доставки файлов Dragonfly
  6. OpenNews: Компания Alibaba открыла наработки, связанные с RISC-V процессорами XuanTie
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57972-android
Ключевые слова: android, risc-v
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:02, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Не верю в реальное применение RISC-V в мобильниках - из-за прошлой новости про ЛичРВ купил эту плату - тормозной отстой, абсолютно безвзлётное устройство, никаких перспектив.
     
     
  • 2.3, вап (?), 09:05, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    арм был таким же лет 12 назад.

    Причесали, теперь летает

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 09:28, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ммм 20 лет назад на арме уже был симбиан, который отлично демонстрировал, что тормозит только жава. У тебя что-то не то с порядком или датами.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 09:46, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня был КПК в 2005 на Windows CE 4.21 (Windows Mobile 2003)
    Таки нет, тормозит не только Java, хотя для того времени скорость была сносная (а функционал и цена - крышесносными) :-Р
     
  • 2.11, Бывалый смузихлёб (?), 09:29, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно отстой
    Сколько уже промышленно такие камни выпускают ?
    Это скорее сырой демонстратор возможностей, который одни продают, а другие, страждущие норм одноплатников, на кой-то черт покупают «это» за деньги

    Но перспектив у риск-5 видится сильно больше. Несравненно больше.
    Это, считай, стандартизированная система команд под которую будут нарабатываться инструментарии и ядра под которую сможет свободно лепить любой желающий дизайн-центр. Причём, это ведь не только ЦП но и ядра для микроконтроллеров. Бери открытое ядро, обвешивай нужной периферией - и получай спец микроконтроллеры на любой вкус без каких-либо отчислений хреновинам вроде АРМа( причём, даже при наличии денег контора может просто отказаться их прнимать под предлогом санкций или чего-то ещё )

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 09:34, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    +
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56660
     
  • 2.12, Имя (?), 09:31, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там же написано что это для Alibaba Cloud, будут дешевые телефончик использовать для облачных вычислений
     

  • 1.10, Аноним (10), 09:29, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы на x86 без костылей научили запускаться. А то или качай студию или компиль Android-x86. И это просто чтобы немного поиграться с аппаратным ускорением, а не тормозной эмуляцией ARM, которая по ощущениям чем то похожа на что то из времен винды 9х, запуска XP на 64Мб оперативы или Vista на одноядерном ноутбуке без 1Гб оперативы. Пошаговая стратегия короче.
     
  • 1.14, Аноним (-), 09:42, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    есть сомнения, что в ближайшие несколько лет появятся прототипы и бюджетные Android-смартфоны на RISC-V SoC.
     

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