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Google представил редакцию Android Go 13 для смартфонов с небольшим объёмом памяти

20.10.2022 09:32

Компания Google представила Android 13 (Go edition), редакцию платформы Android 13, рассчитанную на установку на маломощные смартфоны, имеющие 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ постоянной памяти (для сравнения в Android 12 Go требовался 1 ГБ ОЗУ, а в Android 10 Go - 512 МБ ОЗУ). Android Go сочетает в себе оптимизированные системные компоненты Android и урезанный набор приложений Google Apps, адаптированный для снижения потребления памяти, места в постоянном хранилище и трафика. По статистике Google в последние месяцы зафиксировано около 250 млн активных устройств, работающих под управлением Android Go.

В Android Go в том числе предлагаются специальные сокращённые варианты просмотрщика видео YouTube Go, браузера Chrome, файлового менеджера Files Go и экранной клавиатуры Gboard. В платформе также реализованы средства для экономии трафика, например, в Chrome ограничена передача данных фоновых вкладок и включены оптимизации, позволяющие снизить потребление трафика. Благодаря сокращённому набору приложений и более компактным программам, в Android Go примерно в два раза сокращено потребление места постоянного хранилища и значительно снижен размер загружаемых обновлений. В каталоге Google Play для маломощных устройств в первую очередь предлагаются приложения, специально разработанные для устройств с небольшим ОЗУ.

При подготовке новой версии основное внимание было уделено надёжности, удобству использования и возможностям для настройки под свои предпочтения. Среди специфичных для Android Go изменений:

  • Добавлена поддержка установки обновлений из каталога Google Play для поддержания системы в актуальном состоянии. Ранее средства для установки системных обновлений были ограничены из-за достаточно высоких требований к свободному месту в хранилище, необходимому для развёртывания обновления. Теперь критически важные исправления смогут доводиться до пользователей оперативно, без ожидания появления нового выпуска платформы или новой прошивки от производителя.
  • В состав включено приложение Discover, обеспечивающее вывод рекомендаций со списками статей и контента, выбранными с учётом предпочтений пользователя. Приложение активируется жестом, сдвигающим домашний экран вправо.
  • Модернизировано оформление интерфейса, который переработан в соответствии с концепцией дизайна "Material You", преподносимой как вариант Material Design следующего поколения. Предоставлена возможность произвольного изменения цветовой схемы и динамической адаптации цветовой схемы под цветовую гамму фонового изображения.
  • Проведена работа по снижению потребления памяти приложениями из набора Google Apps, сокращению времени запуска, уменьшению размера приложений и предоставлению средств для оптимизации своих программ. Среди используемых техник оптимизации:
    • Сокращение потребления памяти за счёт более активной отдачи неиспользуемой памяти системе, использования mmap вместо malloc, сбалансированного выполнения процессов с интенсивным потреблением памяти на уровне планировщика задач, устранения утечек памяти и повышения эффективности работы с растровыми изображениями.
    • Уменьшение времени запуска программ за счёт отказа от инициализации на ранних стадиях, выноса задач из потока с интерфейсом в фоновый поток, минимизации синхронных IPC-обращений в потоке с интерфейсом, исключения разбора XML и JSON без необходимости, избавления от лишних операций с диском и сетевых операций.
    • Уменьшение размера программ за счёт удаления лишних макетов интерфейса, перехода на адаптивные методы генерации интерфейса, удаления ресурсоёмкой функциональности (анимация, большие GIF-файлы и т.п.), объединения бинарных файлов с выделением общих зависимостей, исключения неиспользуемого кода, сокращения строковых данных (удаление внутренних строк, URL и прочих лишних строк из файлов с переводами), чистки альтернативных ресурсов и использования формата Android App Bundle.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.google/products/a...)
  2. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 8.1
  3. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 8.0 "Oreo"
  4. OpenNews: Google представил Android Go, платформу для телефонов с небольшим ОЗУ
  5. OpenNews: Обновление Replicant, полностью свободной Android-прошивки
  6. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 13
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57948-android
Ключевые слова: android, mobile
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, guser (?), 10:31, 20/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    А почему просто не оптимизировать все продукты максимально?
     
     
  • 2.7, QwertyReg (ok), 10:55, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "А почему бы всем бездомным не купить себе дом?" (с)
    Потому что "оптимизация" - это обрезка всего, что только можно, а очень многие вещи нереально обрезать в принципе. Давно пора бы понять, что ваша 3310 - это уже давно не то же самое, что современный удобный флагман.
     
     
  • 3.12, DWASP (ok), 11:06, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Странное у Вас понятие об оптимизации )
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 11:22, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не, ну отчасти аноним прав.
    Обычно какие пути оптимизации?
    Либо менять логику работы, чтобы выполнить действие другим путём. Другой путь в половине случаев - это замена "наивной" реализации на чуть похитрее - это ОК, в другой половине это выпиливание всего, что классно, но не супер важно.
    Либо ковырять реализацию - ну тут только совсем говнокод оптимизируется, а усложнять структуры и алгоритмы ради пары байтиков нет смысла особо в дефолтных карманных игрушках.

    при этом дорого, часов на настоящую оптимизацию уйдет больше чем на разработку

     
  • 3.18, Аноним (18), 11:27, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Съибись в ужасе отсюда, предурок.
     
  • 3.23, Степан (?), 11:44, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь я понял что имеют ввиду пользователи айфонов, когда говорят, что софт apple очень хорошо оптимизирован. Он просто кастрирован. Я правильно уловил мысль?
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:37, 20/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а сразу нормально делать, что б не создавать этот ГО корпорасты не умеют?
     
     
  • 2.14, Аноним (-), 11:15, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а кедерасты?) только вот у кед нет оптимизированной версии, наслаждайтесь падениями везде и всегда
     
     
  • 3.22, molny (ok), 11:44, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да откуда ж вы вообще лезете все?? Сколько лет всё стабильно и быстро работает на разных железках.
    Мне кажется что у вас всё в жизни падает и не стоит .. но виноват во всем, конечно же, KDE.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:43, 20/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > маломощные смартфоны, имеющие 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ постоянной памяти

    А с каких пор это мало для телефона?

     
     
  • 2.5, th3m3 (ok), 10:45, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Давно мало. Android жиреет и жрёт всё больше. Приложения - тоже не отстают.
     
  • 2.9, InuYasha (??), 11:01, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С тех пор как Java, Chromium...
    Вот тебе пример: есть прога для спаривания тлф с кололонками JBL. Казалось бы - функуионала на 1КБ. НО НЕТ! Она весит метров 100-200. Потому что несолидно! Надо воткнуть внутрь несколько видеороликов! А чтобы их проиграть - ну, давайте запихнём хромиум! Спойлер: кроме как скачать и отправить в блютухлого прошивку оно не умеет ничего нештатного. PS: JBL скатился в фекальную яму - не покупайте их хлам. Реально не покупайте. Хорошее закончилось на 4ом поколении.
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:03, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >для телефона

    Для телефона хватит, для современного смартфона маловато.

     

  • 1.4, th3m3 (ok), 10:44, 20/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уж лучше тогда кнопочный телефон юзать, чем мучаться с таким.
     
  • 1.6, анонимъ (?), 10:46, 20/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    нунаконец-то лть! Еще бы работало искаропки на анон-телефоне, а то неизвестные сборки от васянов - такое себе.
     
  • 1.8, InuYasha (??), 10:57, 20/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Если вырезать свистелки-перделки и миллионы картинок, то можно уже метрв 200 освободить. Только фанаты Xshalomi MiUI обгадятся если пропадёт полноэкранная анимация 1920*1080 зарядки аккумулятора...
    Можно ещё pm disable com.andoid.anal.probe1...800, наверное.
     
     
  • 2.11, кек (?), 11:04, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так-то да, задушить мобилу джавой, анимацией и кучей хлам-сервисов, а потом вычищать все это - хоспадепрасти!
    Прям иногда капец как хочется написать свою опрационку на асме типа КолибриОС, для своей мобилы.
     
     
  • 3.13, InuYasha (??), 11:10, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну, вот, в Колибри и есть основная проблема - что она устаревает при выходе нового процессора (или довольствуйся generic-x86-64 набором). На мобильном рынке это точно недопустимо. Так что, вся надежда на Плазмобиль.
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 11:24, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вся надежда на Плазмобиль

    по другому как безумной её и не назвать 😂

     

  • 1.15, Аноним (15), 11:15, 20/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    у меня есть старый планшет леново, который долго не использовался
    включил его не так давно, настроил, тормозит как говно, просто невозможно пользоваться

    убил все сервисы гугл, стало гораздо лучше, читаю теперь с него.

     
  • 1.19, Аноним (19), 11:27, 20/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну и как поставить теперь этот АндроидGo на самсунг 5летней давности?
    Для кого и зачем выпустили его?
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:40, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы продать тебе маломощное железо по примерно такой же высокой цене.
     
  • 2.24, Аноним (10), 11:48, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ну и как

    Вопрос зачем ?

     

  • 1.20, Аноним (20), 11:40, 20/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Сокращение потребления памяти за счёт более активной отдачи неиспользуемой памяти системе, использования mmap вместо malloc

    Кто-то знает, что это за метод?

     
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