Google представил редакцию Android Go 13 для смартфонов с небольшим объёмом памяти

Компания Google представила Android 13 (Go edition), редакцию платформы Android 13, рассчитанную на установку на маломощные смартфоны, имеющие 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ постоянной памяти (для сравнения в Android 12 Go требовался 1 ГБ ОЗУ, а в Android 10 Go - 512 МБ ОЗУ). Android Go сочетает в себе оптимизированные системные компоненты Android и урезанный набор приложений Google Apps, адаптированный для снижения потребления памяти, места в постоянном хранилище и трафика. По статистике Google в последние месяцы зафиксировано около 250 млн активных устройств, работающих под управлением Android Go. В Android Go в том числе предлагаются специальные сокращённые варианты просмотрщика видео YouTube Go, браузера Chrome, файлового менеджера Files Go и экранной клавиатуры Gboard. В платформе также реализованы средства для экономии трафика, например, в Chrome ограничена передача данных фоновых вкладок и включены оптимизации, позволяющие снизить потребление трафика. Благодаря сокращённому набору приложений и более компактным программам, в Android Go примерно в два раза сокращено потребление места постоянного хранилища и значительно снижен размер загружаемых обновлений. В каталоге Google Play для маломощных устройств в первую очередь предлагаются приложения, специально разработанные для устройств с небольшим ОЗУ. При подготовке новой версии основное внимание было уделено надёжности, удобству использования и возможностям для настройки под свои предпочтения. Среди специфичных для Android Go изменений: Добавлена поддержка установки обновлений из каталога Google Play для поддержания системы в актуальном состоянии. Ранее средства для установки системных обновлений были ограничены из-за достаточно высоких требований к свободному месту в хранилище, необходимому для развёртывания обновления. Теперь критически важные исправления смогут доводиться до пользователей оперативно, без ожидания появления нового выпуска платформы или новой прошивки от производителя.

В состав включено приложение Discover, обеспечивающее вывод рекомендаций со списками статей и контента, выбранными с учётом предпочтений пользователя. Приложение активируется жестом, сдвигающим домашний экран вправо.

Модернизировано оформление интерфейса, который переработан в соответствии с концепцией дизайна "Material You", преподносимой как вариант Material Design следующего поколения. Предоставлена возможность произвольного изменения цветовой схемы и динамической адаптации цветовой схемы под цветовую гамму фонового изображения.

Проведена работа по снижению потребления памяти приложениями из набора Google Apps, сокращению времени запуска, уменьшению размера приложений и предоставлению средств для оптимизации своих программ. Среди используемых техник оптимизации: Сокращение потребления памяти за счёт более активной отдачи неиспользуемой памяти системе, использования mmap вместо malloc, сбалансированного выполнения процессов с интенсивным потреблением памяти на уровне планировщика задач, устранения утечек памяти и повышения эффективности работы с растровыми изображениями. Уменьшение времени запуска программ за счёт отказа от инициализации на ранних стадиях, выноса задач из потока с интерфейсом в фоновый поток, минимизации синхронных IPC-обращений в потоке с интерфейсом, исключения разбора XML и JSON без необходимости, избавления от лишних операций с диском и сетевых операций. Уменьшение размера программ за счёт удаления лишних макетов интерфейса, перехода на адаптивные методы генерации интерфейса, удаления ресурсоёмкой функциональности (анимация, большие GIF-файлы и т.п.), объединения бинарных файлов с выделением общих зависимостей, исключения неиспользуемого кода, сокращения строковых данных (удаление внутренних строк, URL и прочих лишних строк из файлов с переводами), чистки альтернативных ресурсов и использования формата Android App Bundle.