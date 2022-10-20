Google представил редакцию Android Go 13 для смартфонов с небольшим объёмом памяти

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|2.7, QwertyReg (ok), 10:55, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"А почему бы всем бездомным не купить себе дом?" (с)
Потому что "оптимизация" - это обрезка всего, что только можно, а очень многие вещи нереально обрезать в принципе. Давно пора бы понять, что ваша 3310 - это уже давно не то же самое, что современный удобный флагман.
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|4.16, Аноним (16), 11:22, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не, ну отчасти аноним прав.
Обычно какие пути оптимизации?
Либо менять логику работы, чтобы выполнить действие другим путём. Другой путь в половине случаев - это замена "наивной" реализации на чуть похитрее - это ОК, в другой половине это выпиливание всего, что классно, но не супер важно.
Либо ковырять реализацию - ну тут только совсем говнокод оптимизируется, а усложнять структуры и алгоритмы ради пары байтиков нет смысла особо в дефолтных карманных игрушках.
при этом дорого, часов на настоящую оптимизацию уйдет больше чем на разработку
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|3.23, Степан (?), 11:44, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Теперь я понял что имеют ввиду пользователи айфонов, когда говорят, что софт apple очень хорошо оптимизирован. Он просто кастрирован. Я правильно уловил мысль?
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|1.2, Аноним (2), 10:37, 20/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а сразу нормально делать, что б не создавать этот ГО корпорасты не умеют?
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|2.14, Аноним (-), 11:15, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а кедерасты?) только вот у кед нет оптимизированной версии, наслаждайтесь падениями везде и всегда
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|3.22, molny (ok), 11:44, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да откуда ж вы вообще лезете все?? Сколько лет всё стабильно и быстро работает на разных железках.
Мне кажется что у вас всё в жизни падает и не стоит .. но виноват во всем, конечно же, KDE.
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|1.3, Аноним (3), 10:43, 20/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> маломощные смартфоны, имеющие 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ постоянной памяти
А с каких пор это мало для телефона?
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|2.5, th3m3 (ok), 10:45, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Давно мало. Android жиреет и жрёт всё больше. Приложения - тоже не отстают.
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|2.9, InuYasha (??), 11:01, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С тех пор как Java, Chromium...
Вот тебе пример: есть прога для спаривания тлф с кололонками JBL. Казалось бы - функуионала на 1КБ. НО НЕТ! Она весит метров 100-200. Потому что несолидно! Надо воткнуть внутрь несколько видеороликов! А чтобы их проиграть - ну, давайте запихнём хромиум! Спойлер: кроме как скачать и отправить в блютухлого прошивку оно не умеет ничего нештатного. PS: JBL скатился в фекальную яму - не покупайте их хлам. Реально не покупайте. Хорошее закончилось на 4ом поколении.
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|2.10, Аноним (10), 11:03, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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>для телефона
Для телефона хватит, для современного смартфона маловато.
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|1.6, анонимъ (?), 10:46, 20/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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нунаконец-то лть! Еще бы работало искаропки на анон-телефоне, а то неизвестные сборки от васянов - такое себе.
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|1.8, InuYasha (??), 10:57, 20/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Если вырезать свистелки-перделки и миллионы картинок, то можно уже метрв 200 освободить. Только фанаты Xshalomi MiUI обгадятся если пропадёт полноэкранная анимация 1920*1080 зарядки аккумулятора...
Можно ещё pm disable com.andoid.anal.probe1...800, наверное.
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|2.11, кек (?), 11:04, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так-то да, задушить мобилу джавой, анимацией и кучей хлам-сервисов, а потом вычищать все это - хоспадепрасти!
Прям иногда капец как хочется написать свою опрационку на асме типа КолибриОС, для своей мобилы.
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|3.13, InuYasha (??), 11:10, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну, вот, в Колибри и есть основная проблема - что она устаревает при выходе нового процессора (или довольствуйся generic-x86-64 набором). На мобильном рынке это точно недопустимо. Так что, вся надежда на Плазмобиль.
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|4.17, Аноним (17), 11:24, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> вся надежда на Плазмобиль
по другому как безумной её и не назвать 😂
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|1.15, Аноним (15), 11:15, 20/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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у меня есть старый планшет леново, который долго не использовался
включил его не так давно, настроил, тормозит как говно, просто невозможно пользоваться
убил все сервисы гугл, стало гораздо лучше, читаю теперь с него.
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|1.19, Аноним (19), 11:27, 20/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну и как поставить теперь этот АндроидGo на самсунг 5летней давности?
Для кого и зачем выпустили его?
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|2.21, Аноним (21), 11:40, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы продать тебе маломощное железо по примерно такой же высокой цене.
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|1.20, Аноним (20), 11:40, 20/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Сокращение потребления памяти за счёт более активной отдачи неиспользуемой памяти системе, использования mmap вместо malloc
Кто-то знает, что это за метод?
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