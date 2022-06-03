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Обновление Replicant, полностью свободной Android-прошивки

03.06.2022 17:18

После четырёх с половиной лет с момента прошлого обновления сформирован четвёртый выпуск проекта Replicant 6, развивающего полностью открытый вариант платформы Android, избавленный от проприетарных компонентов и закрытых драйверов. Ветка Replicant 6 построена на кодовой базе LineageOS 13, в свою очередь основанной на Android 6. По сравнению с оригинальной прошивкой, в Replicant произведена замена большой порции проприетарных компонентов, включая видеодрайверы, бинарные прошивки для Wi-Fi, библиотеки для работы с GPS, компасом, web-камерой, радио-интерфейсом и модемом. Сборки подготовлены для 9 устройств, включая Samsung Galaxy S2/S3, Galaxy Note, Galaxy Nexus и Galaxy Tab 2.

Среди изменений в новой версии:

  • В приложении для совершения и приёма звонков устранена проблема с сохранением конфиденциальных данных, приводившая к утечке сведений о входящих и выходящих вызовах из-за проверки номеров телефонов в сервисах WhitePages, Google и OpenCnam.
  • Из состава удалено приложение для работы с каталогом F-Droid, так как многие предложенные в данном каталоге программы расходятся с требованиями Фонда СПО к полностью свободным дистрибутивам.
  • Выявлены и удалены бинарные прошивки, связанные с работой кнопок "назад" и "домой" (кнопки сохранили свою работоспособность и без данных прошивок).
  • Удалена прошивка для сенсорных экранов Galaxy Note 8.0, для которой отсутствовали исходные тексты.
  • Добавлен скрипт для полного отключения модема. Ранее при переходе в режим полёта модем переводился в режим низкого энергопотребления, что полностью его не отключало, и установленная в модеме проприетарная прошивка продолжала работать. В новой версии для отключения модема производится блокировка загрузки в модем операционной системы.
  • Удалён несвободный Ambient SDK, перенесённый из LineageOS 13.
  • Решены проблемы с распознаванием SIM-карт.
  • Вместо RepWiFi для управления беспроводной связью задействованы патчи, позволяющие использовать штатное меню Android с внешними беспроводными адаптерами.
  • Добавлена поддержка Ethernet-адаптеров.
  • Добавлены скрипты для настройки работы сети на базе USB-устройств. Добавлена поддержка USB-адаптеров на базе чипа Ralink rt2500, работающих без загрузки прошивки.
  • Для отрисовки OpenGL в приложениях по умолчанию задействован программный растеризатор llvmpipe. Для системных компонентов графического интерфейса оставлена отрисовка при помощи libagl. Добавлены скрипты для переключения между реализациями OpenGL.
  • Добавлены скрипты для упрощения сборки Replicant из исходных текстов.
  • Добавлена команда wipe для очистки разделов в хранилище.

Одновременно опубликован статус разработки ветки Replicant 11, основанной на платформе Android 11 (LineageOS 18) и поставляемой с обычным ядром Linux (ванильное ядро, не из Android). В новой версии ожидается обеспечение поддержки следующих устройств: Samsung Galaxy SIII (i9300), Galaxy Note II (N7100), Galaxy SIII 4G (I9305) и Galaxy Note II 4G (N7105).

Возможно будут подготовлены сборки и для других устройств, поддерживаемых в штатном ядре Linux и отвечающих требованиям Replicant (устройства должны обеспечивать изоляцию модема и поставляться со сменным аккумулятором, чтобы гарантировать пользователю, что после отсоединения аккумулятора устройство действительно будет выключено). Устройства, поддерживаемые в ядре Linux, но не удовлетворяющие требованиям Replicant, могут быть адаптированы для работы с Replicant энтузиастами и предлагаться в форме неофициальных сборок.

Основные требования Фонда СПО к полностью свободным дистрибутивам:

  • Включение в состав дистрибутива ПО с одобренными FSF лицензиями;
  • Недопустимость поставки бинарных прошивок (firmware) и любых бинарных компонентов драйверов;
  • Непринятие неизменяемых функциональных компонентов, но возможность включения нефункциональных, при условии разрешения копировать и распространять их в коммерческих и некоммерческих целях (например, CC BY-ND-карты к GPL-игре);
  • Недопустимость использования торговых марок, условия использования которых мешают свободному копированию и распространению всего дистрибутива или его части;
  • Соблюдение лицензионной чистоты документации, недопустимость документации, рекомендующей установку проприетарного ПО для решения определённых задач.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.replicant.us/2022...)
  2. OpenNews: Третье обновление Replicant 6, полностью свободной прошивки на основе Android 6
  3. OpenNews: Статус разработки Replicant 6, полностью свободной прошивки на основе Android 6
  4. OpenNews: Доступна сборка Android-x86 8.1-r6
  5. OpenNews: Разработчики Replicant выявили бэкдор в смартфонах и планшетах Samsung Galaxy
  6. OpenNews: Выпуск мобильной платформы LineageOS 19 на основе Android 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57298-replicant
Ключевые слова: replicant, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:26, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нить тестил? как оно?
     
     
  • 2.2, КО (?), 17:30, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну, учитывая что поддерживается всего 9 устройств, я думаю они вручную всё-таки всё проверили.
     
     
  • 3.10, Bob (??), 18:22, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто открываем станицу с девайсом и там список нерабочего.
    Samsung Galaxy S3 - проприетарные блобы на wifi, bluetooth, селфи камеру. GPS не пашет.
    Но список девайсов и сами девайсы 10+ лет давности...
     

  • 1.3, InuYasha (??), 17:37, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Что-то я подустал уже от этих всех сборок разной степени свободности. Ребятам бы договориться, объединиться, да работать вместе поэффективнее... и вместе с железячниками. /мечты
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 17:56, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Брали бы SFOS и допиливали бы его до полной открытости. Это самый ранний и работоспособный линух на мобилках.
     
  • 2.8, Аноним (8), 18:16, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> Ребятам бы договориться, объединиться, да работать вместе <<<

    Это не про них! Эти "современные свободники" пытались отменить Столлмана:( так что пускай идут на три буквы!
    ПC: Кстати, кто-нибудь в курсе чем всё закончилось в итоге?

     
  • 2.14, Аноним (14), 19:07, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не забываем про теорию Собора и Базара. Людьми движет эго, тчщеславие, у каждого своё видение. Это птичий базар. Свободное ПО это Галапагосские вьюрки от мира ПО. Свиду все одинаковые и отличия могут быть только в нескучный обоях, а могут быть разные ядра (Линукс, фряха) а выглядеть одинаково. Но каждый находит свою нишу.
    Это все равно что сказать авторам разных модов сказать, объединяемся и пилим один мод.
     

  • 1.4, Аноним (4), 17:38, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень хорошо конечно что выходит, вот только не поставить мне его под Haier Alpha S5 Silk а жаль.
     
  • 1.6, Аноним (5), 17:56, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для отрисовки OpenGL в приложениях по умолчанию задействован программный растеризатор

    А есть ещё какие-то варианты?!

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 18:27, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эээ... При выпиленной фирмвари, наверное, нет, конечно.
     

  • 1.7, Аноним (7), 18:13, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А сами они пользуются-то своим Репликантом??? Ставится только на совсем древние устройства, и почему конкретно Самсунговские? Что-то я думаю они вообще без телефонов сидят и по фану ковыряются). Или смузихлёбят на айфонах лол)))
     
     
  • 2.9, Аноним (7), 18:18, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    точнее имел в виду без смартфонов
     
  • 2.12, Аноним (11), 18:35, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да даже с Lineage OS наткнулся на эту проблему, когда хотел купить новый телефон с прицелом на официальную сборку: абсолютно неизвестно какой телефон покупать, чтобы для него появилась поддержка, ведь появляется она только год-два спустя после прекращения продаж. Получается, или покупай новый наобум, с большой вероятностью пролететь, или б/у. Хорошо, сейчас хоть GSI-сборки есть, но там, конечно, свои проблемы из-за отсутствия кастомизации под конкретные устройства. Но они хоть работают. Но GSI это, конечно, "не удовлетворяет условиям свободного".
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 19:00, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >или б/у

    У этого подхода есть важный плюс - это дешевле. В наше нелегкое время это очень важно.

     
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