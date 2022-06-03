Обновление Replicant, полностью свободной Android-прошивки

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|2.2, КО (?), 17:30, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ну, учитывая что поддерживается всего 9 устройств, я думаю они вручную всё-таки всё проверили.
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|3.10, Bob (??), 18:22, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто открываем станицу с девайсом и там список нерабочего.
Samsung Galaxy S3 - проприетарные блобы на wifi, bluetooth, селфи камеру. GPS не пашет.
Но список девайсов и сами девайсы 10+ лет давности...
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|1.3, InuYasha (??), 17:37, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Что-то я подустал уже от этих всех сборок разной степени свободности. Ребятам бы договориться, объединиться, да работать вместе поэффективнее... и вместе с железячниками. /мечты
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|2.5, Аноним (5), 17:56, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Брали бы SFOS и допиливали бы его до полной открытости. Это самый ранний и работоспособный линух на мобилках.
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|2.8, Аноним (8), 18:16, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> Ребятам бы договориться, объединиться, да работать вместе <<<
Это не про них! Эти "современные свободники" пытались отменить Столлмана:( так что пускай идут на три буквы!
ПC: Кстати, кто-нибудь в курсе чем всё закончилось в итоге?
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|2.14, Аноним (14), 19:07, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не забываем про теорию Собора и Базара. Людьми движет эго, тчщеславие, у каждого своё видение. Это птичий базар. Свободное ПО это Галапагосские вьюрки от мира ПО. Свиду все одинаковые и отличия могут быть только в нескучный обоях, а могут быть разные ядра (Линукс, фряха) а выглядеть одинаково. Но каждый находит свою нишу.
Это все равно что сказать авторам разных модов сказать, объединяемся и пилим один мод.
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|1.4, Аноним (4), 17:38, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очень хорошо конечно что выходит, вот только не поставить мне его под Haier Alpha S5 Silk а жаль.
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|1.6, Аноним (5), 17:56, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для отрисовки OpenGL в приложениях по умолчанию задействован программный растеризатор
А есть ещё какие-то варианты?!
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|1.7, Аноним (7), 18:13, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А сами они пользуются-то своим Репликантом??? Ставится только на совсем древние устройства, и почему конкретно Самсунговские? Что-то я думаю они вообще без телефонов сидят и по фану ковыряются). Или смузихлёбят на айфонах лол)))
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|2.12, Аноним (11), 18:35, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да даже с Lineage OS наткнулся на эту проблему, когда хотел купить новый телефон с прицелом на официальную сборку: абсолютно неизвестно какой телефон покупать, чтобы для него появилась поддержка, ведь появляется она только год-два спустя после прекращения продаж. Получается, или покупай новый наобум, с большой вероятностью пролететь, или б/у. Хорошо, сейчас хоть GSI-сборки есть, но там, конечно, свои проблемы из-за отсутствия кастомизации под конкретные устройства. Но они хоть работают. Но GSI это, конечно, "не удовлетворяет условиям свободного".
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|3.13, Аноним (13), 19:00, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>или б/у
У этого подхода есть важный плюс - это дешевле. В наше нелегкое время это очень важно.
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