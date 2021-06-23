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Доступна сборка Android-x86 8.1-r6

23.06.2021 09:20

Разработчики проекта Android-x86, в рамках которого силами независимого сообщества осуществляется развитие порта платформы Android для архитектуры x86, опубликовали шестой стабильный выпуск сборки на базе платформы Android 8.1. В сборку включены исправления и дополнения, улучшающие работу Android на архитектуре x86. Для загрузки подготовлены универсальные Live-сборки Android-x86 8.1-r6 для архитектур x86 32-bit (640 МБ) и x86_64 (847 МБ), пригодные для использования на типовых ноутбуках и планшетных ПК. Дополнительно подготовлен rpm-пакет для установки Android-окружения в дистрибутивах Linux.

В новой версии осуществлена синхронизация с кодовой базой Android 8.1.0 Oreo MR1 (8.1.0_r81). Обновлены ядро Linux (4.19.195), Mesa (19.3.5) и компоненты звуковой системы ALSA (alsa-lib 1.2.5, alsa-utils 1.2.5). Добавлена утилита alsa_alsamixer и файлы ucm (Use Case Manager) для автонастройки параметров звуковой подсистемы мобильных устройств. Исправлены накопившиеся ошибки и реализованы новые оптимизации.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.android-x86.org/re...)
  2. OpenNews: Обновление Android-x86 9.0-r2, сборки Android 9 для платформы x86
  3. OpenNews: Проект Android-x86 выпустил сборку Android 9 для платформы x86
  4. OpenNews: Проект Anbox развивает окружение для запуска Android-приложений в дистрибутивах Linux
  5. OpenNews: Проект Android-x86 выпустил сборку Android 8.1 для платформы x86
  6. OpenNews: Компания Collabora представила окружение для запуска Android-приложений в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55374-android-x86
Ключевые слова: android-x86, android
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:55, 23/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    Есть смысл в экосистеме Google на десктопе с использованием Android?
    Ну кроме академических или девелоперских мотивов?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:05, 23/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Его в основном школота для игр ставят, гуглосервисы нужны только для синхронизации с облаком и скачивания этих самых игр
     
     
  • 3.9, анон (?), 10:37, 23/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Школота точно не будет ставить такое, когда есть под винду скраденный anbox с другим названием,телеметрией и рекламой.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:09, 23/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    Подскажите, кто знает, а чем там отличаются r6 и k49 версии iso файлов?
     
     
  • 2.6, User (??), 10:27, 23/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гдето встречал в раздаче АРК, что подобным образом маркируют тип процессора
     

  • 1.5, Потомок изобретателя колеса (?), 10:21, 23/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    "Исправлены накопившиеся ошибки и реализованы новые"
     
  • 1.7, village_coder (ok), 10:28, 23/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    A deb пакет есть?
     
     
  • 2.8, acroobat (??), 10:31, 23/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дебственник, отвали от Карины.
     

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