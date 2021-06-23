Доступна сборка Android-x86 8.1-r6

Разработчики проекта Android-x86, в рамках которого силами независимого сообщества осуществляется развитие порта платформы Android для архитектуры x86, опубликовали шестой стабильный выпуск сборки на базе платформы Android 8.1. В сборку включены исправления и дополнения, улучшающие работу Android на архитектуре x86. Для загрузки подготовлены универсальные Live-сборки Android-x86 8.1-r6 для архитектур x86 32-bit (640 МБ) и x86_64 (847 МБ), пригодные для использования на типовых ноутбуках и планшетных ПК. Дополнительно подготовлен rpm-пакет для установки Android-окружения в дистрибутивах Linux.

В новой версии осуществлена синхронизация с кодовой базой Android 8.1.0 Oreo MR1 (8.1.0_r81). Обновлены ядро Linux (4.19.195), Mesa (19.3.5) и компоненты звуковой системы ALSA (alsa-lib 1.2.5, alsa-utils 1.2.5). Добавлена утилита alsa_alsamixer и файлы ucm (Use Case Manager) для автонастройки параметров звуковой подсистемы мобильных устройств. Исправлены накопившиеся ошибки и реализованы новые оптимизации.



