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Обновление Android-x86 9.0-r2, сборки Android 9 для платформы x86

27.03.2020 09:42

Разработчики проекта Android-x86, в рамках которого силами независимого сообщества осуществляется развитие порта платформы Android для архитектуры x86, опубликовали второй стабильный выпуск сборки на базе платформы Android 9. В сборку включены исправления и дополнения, улучшающие работу Android на архитектуре x86. Для загрузки подготовлены универсальные Live-сборки Android-x86 9 для архитектур x86 32-bit (706 Мб) и x86_64 (922 Мб), пригодные для использования на типовых ноутбуках и планшетных ПК. Дополнительно подготовлены rpm-пакеты для установки Android-окружения в дистрибутивах Linux.

Выпуск примечателен синхронизацией с кодовой базой Android 9 (android-9.0.0_r54), обновлением ядра Linux (4.19.110), решением проблемы с загрузкой на системах в режиме UEFI и устранением проблем со звуком при установке на Microsoft Surface 3.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.android-x86.org/re...)
  2. OpenNews: Второй предварительный выпуск мобильной платформы Android 11
  3. OpenNews: Первый предварительный выпуск мобильной платформы Android 11
  4. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 10
  5. OpenNews: Проект Android-x86 выпустил сборку Android 9 для платформы x86
  6. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52618-android-x86
Ключевые слова: android-x86, android
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, A.Stahl (ok), 10:46, 27/03/2020 Скрыто модератором
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  • 2, Аноним (2), 11:06, 27/03/2020 [ответить]  
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    Лучше бы вы про postmarketos написали бы. Больше толку было, чем от этой поделки для хомяков.
     

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