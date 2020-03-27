Обновление Android-x86 9.0-r2, сборки Android 9 для платформы x86

Разработчики проекта Android-x86, в рамках которого силами независимого сообщества осуществляется развитие порта платформы Android для архитектуры x86, опубликовали второй стабильный выпуск сборки на базе платформы Android 9. В сборку включены исправления и дополнения, улучшающие работу Android на архитектуре x86. Для загрузки подготовлены универсальные Live-сборки Android-x86 9 для архитектур x86 32-bit (706 Мб) и x86_64 (922 Мб), пригодные для использования на типовых ноутбуках и планшетных ПК. Дополнительно подготовлены rpm-пакеты для установки Android-окружения в дистрибутивах Linux.

Выпуск примечателен синхронизацией с кодовой базой Android 9 (android-9.0.0_r54), обновлением ядра Linux (4.19.110), решением проблемы с загрузкой на системах в режиме UEFI и устранением проблем со звуком при установке на Microsoft Surface 3.