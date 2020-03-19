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Второй предварительный выпуск мобильной платформы Android 11

19.03.2020 20:55

Компания Google представила вторую тестовую версию открытой мобильной платформы Android 11. Релиз Android 11 ожидается в третьем квартале 2020 года. Для оценки новых возможностей платформы предложена программа предварительного тестирования. Сборки прошивки подготовлены для устройств Pixel 2 / 2 XL, Pixel 3 / 3 XL, Pixel 3a / 3a XL и Pixel 4 / 4 XL. Для установивших первый тестовый выпуск предоставлено OTA-обновление.

Основные изменения по сравнению с первым тестовым выпуском Android 11:

  • Добавлен 5G state API, дающий возможность приложению быстро определить подключение через 5G в режимах New Radio или Non-Standalone.
  • Для устройств со сгибающимися складными экранами добавлен API для получения информации от датчика угла раскрытия половинок экрана. При помощи нового API приложения могут определять точный угол раскрытия и адаптировать вывод с его учётом.
  • API для проверки звонков расширен возможностями для выявления автообзвонов. Для приложений фильтрующих звонки реализована поддержка проверки статуса входящего звонка через STIR/SHAKEN на предмет фальсификации идентификатора звонящего, а также возможность возвращать причину блокировки вызова и менять содержимое системного экрана, отображаемого после завершения звонка для пометки вызова как спам или добавления в адресную книгу.
  • Расширен API Neural Networks, предоставляющий приложениям возможности по задействованию средств аппаратного ускорения для систем машинного обучения. Добавлена поддержка функции активации Swish, позволяющей сократить время обучения нейронной сети и повысить точность выполнения определённых задач, например, ускорить работу с моделями компьютерного зрения на базе MobileNetV3. Добавлена операция Control, позволяющая создавать более продвинутые модели машинного обучения, поддерживающие ветвления и циклы. Реализован API Asynchronous Command Queue для сокращения задержек при запуске по цепочке мелких связанных моделей.
  • Добавлены отдельные типы фоновых сервисов для камеры и микрофона, которые нужно будет запрашивать, если приложению необходимо получить доступ к камере и микрофону в момент неактивности.
  • Добавлена поддержка миграции файлов со старой модели хранения в хранилище Scoped Storage, изолирующее файлы приложений на внешнем накопителе (например, на SD-карте). При использовании Scoped Storage данные приложения ограничиваются отдельным каталогом, а для получения доступа к общим коллекциям мультимедийных файлов требуется получение отдельных полномочий. Улучшено управление прокэшированными файлами.
  • Добавлены новые API для синхронизации вывода элементов интерфейса приложений с появлением экранной клавиатуры для организации более плавной анимации вывода за счёт информирования приложения об изменениях на уровне отдельных кадров.
  • Добавлен API для управления частотой обновления экрана, позволяющий для окон определённых игр и приложений установить другую частоту (например, по умолчанию Android использует частоту обновления 60Hz, но некоторые устройства позволяют увеличить её до 90Hz).
  • Реализован режим бесшовного продолжения работы после установки OTA-обновления прошивки, требующего перезагрузки устройства. Новый режим позволяет приложениям сохранить доступ к шифрованному хранилищу без необходимости разблокировки устройства пользователем после перезагрузки, т.е. приложения сразу смогут продолжить выполнять свои функции и получать сообщения. Например, автоматическая установка OTA-обновления может быть запланирована на ночное время и проведена без участия пользователя.
  • В эмуляторе Android добавлена поддержка симуляции работы фронтальной и задней камеры. Для задней камеры реализован Camera2 API HW Level 3 с поддержкой переработки YUV и захвата в RAW-режиме. Для передней камеры реализован уровень FULL с поддержкой логической камеры (одно логическое устройство на базе двух физических устройств c узким и широким углом обзора).


  1. Главная ссылка к новости (https://android-developers.goo...)
  2. OpenNews: Google опубликовал браузерное приложение для установки Android-прошивок
  3. OpenNews: Проект Sandcastle подготовил сборки Linux и Android для установки на iPhone 7
  4. OpenNews: Проект Android-x86 выпустил сборку Android 9 для платформы x86
  5. OpenNews: Первый предварительный выпуск мобильной платформы Android 11
  6. OpenNews: Уязвимость в Android, позволяющая удалённо выполнить код при включённом Bluetooth
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52572-android
Ключевые слова: android
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:02, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлен API для управления частотой обновления экрана, позволяющих для окон определённых игр и приложений установить другую частоту

    О, наконец осилили сделать аналог xrandr и wlr-randr

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 21:39, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    О, круто, там этого не было.
     

  • 1.2, A.Stahl (ok), 21:09, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Я пару дней назад демонтировал инфраструктуру для разработки под Андроид. Хватит с меня этого маразма. Надоело бороться не с логикой программы, а с околосистемной чушью вроде подписей, пакетов, Явы и т.п.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:14, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Месье не осилил автоматизировать сборку скриптом?
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 21:26, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я всегда нажимаю большую красную кнопку
     
  • 3.15, Урри (?), 02:21, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Который ломается после каждого апдейта сдк?
     
  • 2.4, proninyaroslav (ok), 21:20, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    >околосистемной чушью вроде подписей, пакетов, Явы и т.п.

    Ява и её пакеты околосистемная чушь в андроиде? Сильное заявление. Да и что сложного в подписывании?

     
  • 2.5, Аноним (5), 21:23, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    хех. мисье видимо не познал боли от разработки под ios.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 21:34, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мсье вообще похоже не познал боли от реальной работы, которая всегда так или иначе связано с какими крайностями, с которыми приходится возиться
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 22:33, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Настоящая работа и не связана с болью, а наоборот радость приносит. Если вам больно, значит вы что-то делаете не так.
     
  • 3.9, A.Stahl (ok), 21:48, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вообще-то я немного сталкивался с iOS во времена 3.х.х версий. Довольно давно. Единственная проблема была -- ключи "протухали", но это довольно просто решалось.
    Уверен что и под Андроид программисты на Яве, использующие Андроид Студию, не испытывают ни малейших проблем.
    Но я не использую Студию и не пишу на Яве.
     
     
  • 4.14, Google (?), 01:55, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > я не использую Студию и страдаю

    рукалицо.жпг

     
  • 2.12, user90 (?), 22:40, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жаба жи не нужна? Вместо этой косячной платформы, с индусами, проще использовать кнопочный телефон.
     

  • 1.11, Аноним (11), 22:36, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Добавлена операция Control, позволяющая создавать более продвинутые модели машинного обучения, поддерживающие ветвления и циклы.

    Модель безопасности Tensor Flow изначально ущербна. Там чёрным по белому написано, что не следует выполнять модели из недоверенных источников, ибо ветвления и циклы и прочие операции, включая сетевые, прямо из вычислительного графа. Как и в JavaScript. Не доверяешь Гуглу - идёшь на ***.

    Кстати в Хроме настройка отключения JS не спрятана.

     
  • 1.16, Deanon (?), 02:26, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так не понятно то ли фуксия, то ли андрюша... когда ломка будет?
     
     
  • 2.17, leap42 (ok), 02:49, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну пока скорость развития фуксии даже не рядом со скоростью развития сабжа, готовые наработки даже сравнивать неуместно...

    видимо нескоро.

     

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