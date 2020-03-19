Второй предварительный выпуск мобильной платформы Android 11

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|1.1, Аноним (1), 21:02, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Добавлен API для управления частотой обновления экрана, позволяющих для окон определённых игр и приложений установить другую частоту
О, наконец осилили сделать аналог xrandr и wlr-randr
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|1.2, A.Stahl (ok), 21:09, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Я пару дней назад демонтировал инфраструктуру для разработки под Андроид. Хватит с меня этого маразма. Надоело бороться не с логикой программы, а с околосистемной чушью вроде подписей, пакетов, Явы и т.п.
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|2.4, proninyaroslav (ok), 21:20, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>околосистемной чушью вроде подписей, пакетов, Явы и т.п.
Ява и её пакеты околосистемная чушь в андроиде? Сильное заявление. Да и что сложного в подписывании?
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|3.7, Аноним (7), 21:34, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Мсье вообще похоже не познал боли от реальной работы, которая всегда так или иначе связано с какими крайностями, с которыми приходится возиться
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|4.10, Аноним (10), 22:33, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Настоящая работа и не связана с болью, а наоборот радость приносит. Если вам больно, значит вы что-то делаете не так.
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|3.9, A.Stahl (ok), 21:48, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вообще-то я немного сталкивался с iOS во времена 3.х.х версий. Довольно давно. Единственная проблема была -- ключи "протухали", но это довольно просто решалось.
Уверен что и под Андроид программисты на Яве, использующие Андроид Студию, не испытывают ни малейших проблем.
Но я не использую Студию и не пишу на Яве.
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|2.12, user90 (?), 22:40, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Жаба жи не нужна? Вместо этой косячной платформы, с индусами, проще использовать кнопочный телефон.
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|1.11, Аноним (11), 22:36, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Добавлена операция Control, позволяющая создавать более продвинутые модели машинного обучения, поддерживающие ветвления и циклы.
Модель безопасности Tensor Flow изначально ущербна. Там чёрным по белому написано, что не следует выполнять модели из недоверенных источников, ибо ветвления и циклы и прочие операции, включая сетевые, прямо из вычислительного графа. Как и в JavaScript. Не доверяешь Гуглу - идёшь на ***.
Кстати в Хроме настройка отключения JS не спрятана.
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|2.17, leap42 (ok), 02:49, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну пока скорость развития фуксии даже не рядом со скоростью развития сабжа, готовые наработки даже сравнивать неуместно...
видимо нескоро.
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