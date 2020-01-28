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Google опубликовал браузерное приложение для установки Android-прошивок

28.01.2020 22:28

Компания Google представила новый сервис Android Flash Tool (flash.android.com), позволяющий использовать браузер для установки прошивок на подключённые к компьютеру Android-смартфоны. Сборки формируются на основе свежих срезов master-ветки AOSP (Android Open Source Project), прошедшей проверку в системе непрерывной интеграции, и могут быть интересны разработчикам, желающим протестировать свежие изменения в коде Android или проверить работу своих приложений.

Для работы Android Flash Tool требуется браузер с поддержкой API WebUSB, например, Chrome 79. Поддерживается установка прошивок на устройства Pixel и платы HiKey.

  1. Главная ссылка к новости (https://android-developers.goo...)
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  6. OpenNews: Google работает над использованием обычного ядра Linux в Android
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: android, flash
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  • 1.1, Аноним (1), 22:31, 28/01/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    Поставил смартфон на зарядку
    Зашел на нехороший сайт
    Получил обновление прошивки с троянами и рекламой

    Круто, чё.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:32, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем на каждом сайте соглашаться на предоставление доступа к USB-порту?
     
  • 2.4, BlackRot (ok), 22:32, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ж только на пиксель) нам то боятся нечего)
     
     
  • 3.5, Unm (?), 22:41, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это по моему особенность не пикселя, а просто применение стандартного api к usb из браузера.
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:32, 28/01/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Что_ты_такое???.jpg
     
  • 1.6, user90 (?), 22:43, 28/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    Ведроид не безопасен по дефолту. Я конечно понимаю, что хомячье там.. но у некоторых и мозги еще остались.
     
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