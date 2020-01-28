Google опубликовал браузерное приложение для установки Android-прошивок

Компания Google представила новый сервис Android Flash Tool (flash.android.com), позволяющий использовать браузер для установки прошивок на подключённые к компьютеру Android-смартфоны. Сборки формируются на основе свежих срезов master-ветки AOSP (Android Open Source Project), прошедшей проверку в системе непрерывной интеграции, и могут быть интересны разработчикам, желающим протестировать свежие изменения в коде Android или проверить работу своих приложений.

Для работы Android Flash Tool требуется браузер с поддержкой API WebUSB, например, Chrome 79. Поддерживается установка прошивок на устройства Pixel и платы HiKey.



