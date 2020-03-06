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Проект Sandcastle подготовил сборки Linux и Android для установки на iPhone 7

06.03.2020 08:29

Проект Sandcastle опубликовал сборки Linux и Android, пригодные для установки на смартфоны iPhone 7 и 7+ в дополнение к iOS. Проектом также обеспечена ограниченная поддержка iPod Touch 7G и ведётся портирование на различные модели iPhone 6, 8, X, 11 и iPod Touch 6G. Наработки опубликованы на GitHub.

Сборки находятся на стадии бета-тестирования и не охватывают некоторые возможности, например, не поддерживается звук, камера, ускорение GPU, осуществление звонков через сотовых операторов. При этом при использовании iPhone 7 работают Wi-Fi, Bluetooth, вывод на экран, мультитач, управление питанием, I2C, SPI, USB, AIC, NAND Flash, APCIe, DART и чип управления зарядкой Tristar. По сравнению с iPhone 7 при использовании Sandcastle на iPod Touch 7G недоступны Wi-Fi, Bluetooth и мультитач.

Для снятия защиты, привязывающей устройство к прошивке Apple, предлагается использовать jailbreak-инструментарий checkra1n. Прошивка загружается непосредственно из Flash устройства и хранится в штатной файловой системе APFS, что позволяет Sandcastle сосуществовать с iOS. Исходная прошивка с iOS сохраняется и в любой момент пользователь может перезагрузить устройство на свой выбор в окружение с iOS или Android. Инструкция по установке Sandcastle приводится в файле "readme", размещённом внутри предлагаемых для загрузки zip-архивов.

Для доступа к файловой системе APFS применяется модифицированный драйвер linux-apfs, расширенный поддержкой параллельного монтирования подразделов и возможностью работы со сжатыми файлами. Несмотря на то, что использованная реализация APFS поддерживает работу в режиме записи, данный режим пока является экспериментальным и по умолчанию разделы монтируются в режиме только для чтения (данные в Android-окружении не сохраняются и теряются после перезапуска).

Проектом используется модифицированное ванильное ядро Linux. Для сборки системного Linux-окружения применяется buildroot. Android-окружение базируется на платформе Android 10. По умолчанию предустановлены домашний экран OpenLauncher и программа для обмена сообщениями Signal. Для установки Android-приложений предлагается использовать утилиту adb. Поддерживаются APK-пакеты на Java. APK-пакеты с исполняемым кодом для ARMv8 требуют пересборки (пакеты для ARMv7 не поддерживаются).

Целью разработки является предоставление пользователям iPhone свободы выбора платформы и избавление от навязываемых компанией Apple ограничений и привязок к оборудованию. По мнению разработчиков проекта, владельцем оборудования является купивший телефон пользователь, а не компания Apple, поэтому он волен устанавливать на устройства любые операционные системы.

Разработка ведётся командой, десять лет назад развивавшей проект iPhone Linux, а теперь работающей в компании Сorellium, предлагающей облачный сервис с виртульными окружениями с iOS для разработчиков. В прошлом году компания Apple подала судебный иск против Сorellium за обход защиты iOS и привязки к устройствам (jailbreak).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/jailb...)
  2. OpenNews: Android удалось запустить на iPhone
  3. OpenNews: Первая рабочая сборка Linux для iPhone
  4. OpenNews: Запуск Linux на iPhone, интеграция Debian с Android, OpenMoko на E-TEN M800
  5. OpenNews: Экспериментальный релиз iX, Linux-дистрибутива для Apple iPhone
  6. OpenNews: В рамках проекта Darling развивается аналог Wine для запуска программ Mac OS X
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Ключевые слова: iphone, linux, sandcastle
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:30, 06/03/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Все покупаю айфон.
     
     
  • 2, ilyafedin (ok), 08:33, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Troubles de la tete
     

  • 3, Аноним (3), 08:36, 06/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    > применяется jailbreak-инструментарий checkra1n

    Прощай, гарантия!

    > Целью разработки является предоставление пользователям iPhone свободы выбора платформы

    Такой выбор у пользователей был изначально. Хочешь проприетарную хрень из замкнутого эпл-мирка (по замкнутости сопоставимо с китаем или северной кореей) — берешь айфон в кредит на 24 месяца по низкой процентной ставке без поручителей нужен только паспорт. А хочешь норм опенсорсную операционку -- покупаешь норм не-овер-прайснутый смартфон с андроидом.

     
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