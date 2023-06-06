The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Инициатива по улучшению поддержки архитектуры RISC-V в открытом ПО

06.06.2023 15:29

Организация Linux Foundation представила совместный проект RISE (RISC-V Software Ecosystem), целью которого заявлено форсирование разработки открытого программного обеспечения для систем на базе архитектуры RISC-V, используемых в различных областях деятельности, включая мобильные технологии, потребительскую электронику, датацентры и автомобильные информационные системы. Учредителями проекта выступили такие компании, как Red Hat, Google, Intel, NVIDIA, Qualcomm, Samsung, SiFive, Andes, Imagination Technologies, MediaTek, Rivos, T-Head и Ventana, которые выразили готовность профинансировать работу или предоставить инженерные ресурсы.

Из открытых проектов, на которых участники проекта планируют сфокусировать внимание и провести работу по улучшению поддержки RISC-V, упомянуты:

  • Инструментарии и компиляторы: LLVM и GCC.
  • Библиотеки: Glibc, OpenSSL, OpenBLAS, LAPACK, OneDAL, Jemalloc.
  • Ядро Linux.
  • Платформа Android.
  • Языки и runtime: Python, OpenJDK/Java, JavaScript-движок V8.
  • Дистрибутивы: Ubuntu, Debian, RHEL, Fedora и Alpine.
  • Отладчики и системы профилирования: DynamoRIO и Valgrind.
  • Эмуляторы и симуляторы: QEMU и SPIKE.
  • Cистемные компоненты: UEFI, ACPI.


  1. Главная ссылка к новости (https://linuxfoundation.eu/new...)
  2. OpenNews: Новый выпуск Simply Linux RV для устройств на базе архитектуры RISC-V
  3. OpenNews: Проект Pine64 выпускает в продажу плату STAR64 на базе архитектуры RISC-V
  4. OpenNews: Google намерен включить RISC-V в число первичных архитектур для Android
  5. OpenNews: В Ubuntu 22.10 намерены обеспечить поддержку дешёвой RISC-V платы Sipeed LicheeRV
  6. OpenNews: Intel подключился к разработке технологий на базе архитектуры RISC-V и открытых чиплетов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59255-risc-v
Ключевые слова: risc-v
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:55, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хм, может даже починят креш java в docker. Уже год как ишаку, все болтается в трекере.
     
  • 1.3, Аноним (3), 16:07, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А уже есть процессор на этой архитектуре, конкурирующий по производительности с условным loongson? Вроде, мипсы riscv и обещал заменить, да что-то не очень пока. Зачем производителям пихать в девайсы по 50 riscv вместо 1 ARM ещё можно как-то понять (вместо мипс), но зачем сабж датацентрам в текущем виде?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 16:14, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для датацентра ему нужны 100 миллионные тиражи. Их судя по всему никогда не будет. Потому что в таком случае архитектуру лучше закрыть. Риск5 это штука для спец применений в узких сегментах.
     
     
  • 3.12, Аноним (8), 16:19, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Крутую цифру нашел в 2021 году было произведено 29.2 миллиарда ARM процессоров если считать по количеству лицензий.
     
     
  • 4.22, pashev.ru (?), 17:25, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ссылку дай, да

    Вангую, что это количество проданных кубометров воздуха, а не количество произведенных кирпичей.

     
     
  • 5.25, Аноним (8), 17:39, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Деградант? Никогда больше не пользуйся компьютером.
     
  • 2.11, Аноним (11), 16:16, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >датацентрам

    Не только:
    https://3dnews.ru/1086391/

     
  • 2.24, Рустик (?), 17:36, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Джва года как минимум: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56010

    > Производительность чипа в тесте Coremark достигает 7.1 Coremark/MHz, что превосходит процессоры ARM Cortex-A73.

     

  • 1.4, Аноним (4), 16:09, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >RISC-V

    Если сделать процессор и систему на его базе, то лицензионные, или патентные отчисления делать надо? Говорят что открыто, но видя такие агрессивные акулы как Куалком или Интел, то сразу засомневаешся всё ли так гладко?

     
     
  • 2.5, Любитель RISCV (?), 16:12, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не нужно.
     
  • 2.6, alexandr_0503 (ok), 16:13, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, ничего платить не надо, это открытая архитектура, разрабатываемая большим сообществом разработчиков
     
  • 2.7, Аноним (11), 16:13, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >RISC-V предоставляет открытую и гибкую систему машинных инструкций, позволяющую создавать микропроцессоры для произвольных областей применения, не требуя при этом отчислений и не налагая условий на использование.

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49671

     
  • 2.10, Аноним (8), 16:15, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спойлер: Снизить цену отсутствие платежей тебе не поможет.
     
  • 2.19, Аноним (19), 16:45, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ни для какой архитектуры платить не надо. Когда Data General с Fairchild судились, постановили, что система команд общедоступна by design, поэтому может быть защищена только конкретная её реализация.
     

  • 1.9, FF (?), 16:15, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Android

    Гугл дает всем бесплатный андроид с соглашением, что его несвободный SDK с несвободными сервисами могут использовать только в рамках его законодательства и с ограничениями

     
     
  • 2.13, Аноним (8), 16:20, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ещё должен платное лицензирование проходить для этого. Но вообще если не хочешь можешь не проходить и использовать как есть. Просто всё недостающее напишешь под себя.
     
     
  • 3.15, анон (?), 16:31, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про уголовное преследование еще забыл упомянуть, на него легко нарваться в экосистеме андроид-гугл.
     
  • 2.26, Quad Romb (ok), 18:03, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, тема с SDK многих ошарашивает.
    Это к вопросу о том, что надо читать юридические документы, а не слушать хлопки в ладоши про "Свободный Android", "Свободный интернет" или ещё про чего-то там свободное.
     

  • 1.14, анон (?), 16:29, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Учредителями проекта выступили такие компании

    Эх, щас бы бесплатно поработать на корпорастов за прилагательное "открытый" в их проектах. А потом их шестерка за зарплате с фразой: "у меня лявая пяточка чесь-чесь", - сделает проект закрытым для избранных, ага.

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 16:36, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > выразили готовность профинансировать работу

    Не работай за бесплатно, работай за деньги. Вон, предалгают. Почему не берёшь? Ах, ну да, ты же кодить не умеешь.

     

  • 1.18, Аноним (18), 16:44, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Учредителями проекта выступили такие компании, как Red Hat...
    > Из открытых проектов, на которых участники проекта планируют сфокусировать внимание:
    > Дистрибутивы: Ubuntu, Debian, RHEL, Fedora и Alpine.

    Окуда взялись Ubuntu, Debian, да еще и впереди всех?

     
  • 1.21, Kuromi (ok), 17:15, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "RISC-V, используемых в различных областях деятельности, включая мобильные технологии, потребительскую электронику, датацентры и автомобильные информационные системы."
    "Учредителями проекта выступили такие компании, как Red Hat, Google, Intel, NVIDIA, Qualcomm, Samsung, SiFive, Andes, Imagination Technologies, MediaTek, Rivos, T-Head и Ventana, которые выразили готовность профинансировать работу или предоставить инженерные ресурсы."

    На самом деле это называется "крупные корпорации готовы потратить немножко денег чтобы и дальше продолжать использовать свободные (=халявные для них) разработки".
    Developers, developers, developers! - раздается тут и  там, но что-то не видно ажиотажа, придется значит пряников подкинуть.
    Все равно экономии от опенсорца для них выходит больше чем затрат на пряники.

     
     
  • 2.23, Аноним (18), 17:35, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На самом деле это называется "крупные корпорации готовы потратить немножко денег чтобы и дальше продолжать использовать свободные (=халявные для них) разработки".

    Дурилка. На самом деле это называется "крупные корпорации готовы на совмесную разработку, что выходит значительно дешевле чем каждому по отдельности за закрытими дверями разрабатывать одно и тоже."

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру