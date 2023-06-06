Инициатива по улучшению поддержки архитектуры RISC-V в открытом ПО

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|1.1, Аноним (1), 15:55, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хм, может даже починят креш java в docker. Уже год как ишаку, все болтается в трекере.
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|1.3, Аноним (3), 16:07, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А уже есть процессор на этой архитектуре, конкурирующий по производительности с условным loongson? Вроде, мипсы riscv и обещал заменить, да что-то не очень пока. Зачем производителям пихать в девайсы по 50 riscv вместо 1 ARM ещё можно как-то понять (вместо мипс), но зачем сабж датацентрам в текущем виде?
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|2.8, Аноним (8), 16:14, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для датацентра ему нужны 100 миллионные тиражи. Их судя по всему никогда не будет. Потому что в таком случае архитектуру лучше закрыть. Риск5 это штука для спец применений в узких сегментах.
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|3.12, Аноним (8), 16:19, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Крутую цифру нашел в 2021 году было произведено 29.2 миллиарда ARM процессоров если считать по количеству лицензий.
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|4.22, pashev.ru (?), 17:25, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ссылку дай, да
Вангую, что это количество проданных кубометров воздуха, а не количество произведенных кирпичей.
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|1.4, Аноним (4), 16:09, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>RISC-V
Если сделать процессор и систему на его базе, то лицензионные, или патентные отчисления делать надо? Говорят что открыто, но видя такие агрессивные акулы как Куалком или Интел, то сразу засомневаешся всё ли так гладко?
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|2.6, alexandr_0503 (ok), 16:13, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, ничего платить не надо, это открытая архитектура, разрабатываемая большим сообществом разработчиков
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|2.19, Аноним (19), 16:45, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ни для какой архитектуры платить не надо. Когда Data General с Fairchild судились, постановили, что система команд общедоступна by design, поэтому может быть защищена только конкретная её реализация.
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|1.9, FF (?), 16:15, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Android
Гугл дает всем бесплатный андроид с соглашением, что его несвободный SDK с несвободными сервисами могут использовать только в рамках его законодательства и с ограничениями
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|2.13, Аноним (8), 16:20, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты ещё должен платное лицензирование проходить для этого. Но вообще если не хочешь можешь не проходить и использовать как есть. Просто всё недостающее напишешь под себя.
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|3.15, анон (?), 16:31, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про уголовное преследование еще забыл упомянуть, на него легко нарваться в экосистеме андроид-гугл.
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|2.26, Quad Romb (ok), 18:03, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, тема с SDK многих ошарашивает.
Это к вопросу о том, что надо читать юридические документы, а не слушать хлопки в ладоши про "Свободный Android", "Свободный интернет" или ещё про чего-то там свободное.
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|1.14, анон (?), 16:29, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Учредителями проекта выступили такие компании
Эх, щас бы бесплатно поработать на корпорастов за прилагательное "открытый" в их проектах. А потом их шестерка за зарплате с фразой: "у меня лявая пяточка чесь-чесь", - сделает проект закрытым для избранных, ага.
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|2.16, Аноним (16), 16:36, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> выразили готовность профинансировать работу
Не работай за бесплатно, работай за деньги. Вон, предалгают. Почему не берёшь? Ах, ну да, ты же кодить не умеешь.
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|1.18, Аноним (18), 16:44, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Учредителями проекта выступили такие компании, как Red Hat...
> Из открытых проектов, на которых участники проекта планируют сфокусировать внимание:
> Дистрибутивы: Ubuntu, Debian, RHEL, Fedora и Alpine.
Окуда взялись Ubuntu, Debian, да еще и впереди всех?
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|1.21, Kuromi (ok), 17:15, 06/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"RISC-V, используемых в различных областях деятельности, включая мобильные технологии, потребительскую электронику, датацентры и автомобильные информационные системы."
"Учредителями проекта выступили такие компании, как Red Hat, Google, Intel, NVIDIA, Qualcomm, Samsung, SiFive, Andes, Imagination Technologies, MediaTek, Rivos, T-Head и Ventana, которые выразили готовность профинансировать работу или предоставить инженерные ресурсы."
На самом деле это называется "крупные корпорации готовы потратить немножко денег чтобы и дальше продолжать использовать свободные (=халявные для них) разработки".
Developers, developers, developers! - раздается тут и там, но что-то не видно ажиотажа, придется значит пряников подкинуть.
Все равно экономии от опенсорца для них выходит больше чем затрат на пряники.
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|2.23, Аноним (18), 17:35, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На самом деле это называется "крупные корпорации готовы потратить немножко денег чтобы и дальше продолжать использовать свободные (=халявные для них) разработки".
Дурилка. На самом деле это называется "крупные корпорации готовы на совмесную разработку, что выходит значительно дешевле чем каждому по отдельности за закрытими дверями разрабатывать одно и тоже."
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