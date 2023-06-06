Инициатива по улучшению поддержки архитектуры RISC-V в открытом ПО

Организация Linux Foundation представила совместный проект RISE (RISC-V Software Ecosystem), целью которого заявлено форсирование разработки открытого программного обеспечения для систем на базе архитектуры RISC-V, используемых в различных областях деятельности, включая мобильные технологии, потребительскую электронику, датацентры и автомобильные информационные системы. Учредителями проекта выступили такие компании, как Red Hat, Google, Intel, NVIDIA, Qualcomm, Samsung, SiFive, Andes, Imagination Technologies, MediaTek, Rivos, T-Head и Ventana, которые выразили готовность профинансировать работу или предоставить инженерные ресурсы.

Из открытых проектов, на которых участники проекта планируют сфокусировать внимание и провести работу по улучшению поддержки RISC-V, упомянуты: