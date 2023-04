Проект Pine64 выпускает в продажу плату STAR64 на базе архитектуры RISC-V

2.3 , Внимательный анон ( ? ), 09:17, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Написано же, нет роялити

2.4 , Аноним ( 4 ), 09:19, 02/04/2023 Тем что архитектуру никто не контролирует, соответственно санкции на процы не действуют.

3.9 , Аноним ( 9 ), 09:30, 02/04/2023 И как, помогло это риску? Что-то я не вижу тысячи единиц техники на нём.

3.10 , helloworld ( ? ), 09:32, 02/04/2023 Гипотетически можно поссориться с Китаем и Тайванем сразу. Тогда узнаем, действую ли санкции на RISC-V

4.23 , Аноним ( 4 ), 09:43, 02/04/2023 С Китаем и Тайванем поссориться можно, но вот со всеми бизнесменами, живущими в 193 странах и жаждущих подзаработать поссориться ну никак не выйдет.

5.26 , helloworld ( ? ), 09:47, 02/04/2023 А в таком случае есть ли разница между RISC-V, ARM, MIMS, x86-64 и пр.,?

6.27 , helloworld ( ? ), 09:48, 02/04/2023 MIPS

7.69 , kawaii_boy ( ? ), 12:13, 02/04/2023 сравнивать RISC и недоCISC правда некорректно, это как сравнивать X86 и VLIW. Но прикол в том, что ARM по сути не такой уж и Reduced по кол-ву фич и инструкций.

6.31 , n00by ( ok ), 10:05, 02/04/2023 Разница существенная - под IA32/AMD64 и ARM создана масса ПО без исходников, а продвигающие RISC-V сами ничего не пишут.

6.44 , Аноним ( 4 ), 11:02, 02/04/2023 Ну это как сказать, зачем нам линукс, если есть торренты.

6.67 , kawaii_boy ( ? ), 12:11, 02/04/2023 Пока что по факту идеологическая.

5.42 , пох. ( ? ), 10:57, 02/04/2023 Безусловно, Нигерия вам поможет!

И, возможно, Уганда. Как только наладят выпуск процессоров. Обещают в самое ближайшее время. Пока немного заняты - е..т козу. 6.43 , Аноним ( 4 ), 11:02, 02/04/2023 Нигерия поможет ещё как, тупо закупит все необходимое оборудование на западе и переправит.

7.49 , пох. ( ? ), 11:16, 02/04/2023 Влетят во вторичные санкции и уже ничего нигде не закупят. Прекрасный план. Нет, на пару тыщ экземпляров прокатит - но это не для тебя, кузьмич. Это для кого надо. 8.65 , Аноним ( 65 ), 12:06, 02/04/2023 пара тысяч экземпляров определённого оборузования - это уже много, для такого об... 4.34 , iCat ( ok ), 10:35, 02/04/2023 > Гипотетически можно поссориться с Китаем и Тайванем сразу. Тогда узнаем, действую ли санкции на RISC-V Отличный план! Ты из ВШЭ?

4.70 , kawaii_boy ( ? ), 12:14, 02/04/2023 Китайцы сами делают RISC-X.

5.85 , Аноним ( 85 ), 12:37, 02/04/2023 Меньше жёлтую прессу читать надо.

Китайцы сказали (точнее один из ведущих специалистов по RISC-V ответил в интервью), что если их попрут из RISC-V International (где их больше половины), то они создадут свою организацию RISC-X для продолжения работы над стандартами RISC-V.

3.14 , Аноним ( 14 ), 09:35, 02/04/2023 Ты Байкалу уже эту смешную шутку рассказал? Они заценят.

4.20 , n00by ( ok ), 09:41, 02/04/2023 Самое "смешное", что во времена К1801ВМ1 и PDP11 был вообще железный занавес, и это ничему не научило.

5.45 , пох. ( ? ), 11:05, 02/04/2023 Научило, только ненадолго. Особенно во времена чуть попозже - когда весь мир уже перешел на интел, а у вас была "почти совместимая" Искра (только в ней все время что-то горело) но работать и дальше пришлось на клонах PDP11 - потому что технологии превысили разрешающую способность микроскопа для передирания, да и возможности совковых нии по реконструкции технологии по тем корявым срисовкам. (Про 1841 с чипами со спиленной маркировкой не звиздите мне тут. Это для вояк делалось, считанные штуки, детали добывали нелегалы с риском присесть лет на десять.) А потом "информатика в жизни США" и ох..вшие кузьмичи с растопыренными хлебалами, понимающими что отстали от человечества - навсегда. К сожалению, вот человечество как раз ничего не поняло и начало это образование спасать вместо того чтоб добить.

И, наверное, и в этот раз тоже ничего не поймет и снова повезет дикарям технологии, как только те заявят что готовы их милостиво принять, желательно за чужие деньги. 6.53 , n00by ( ok ), 11:28, 02/04/2023 Ну вот не надо про микроскоп. Как минимум, какой-то из наших клонов Z80 был спроектирован по документации, поскольку поддерживал документированные команды, в отличие от Тошиб, поддерживающих ещё и недокументированные.

7.58 , Аноним ( 14 ), 11:43, 02/04/2023 Типа они осилили бинарную логику которую в школе проходят и на первых курсах инста и синтез логических схем и смогли скопировать по что-то там по документации. Ты вообще слышишь что ты говоришь? Типа это супер достижение. Ты еще скажи что достижение что они ходили на работу работать за копейки.

8.59 , n00by ( ok ), 11:47, 02/04/2023 Я тебе еще раз скажу НЕ НАДО ПРО МИКРОСКОП Так тебе хорошо видно Теперь ты п... 9.92 , Аноним ( 14 ), 12:54, 02/04/2023 Просто пойми что это копирование ничего ни им никому не даёт Нет никакой выгоды... 5.56 , Аноним ( 14 ), 11:38, 02/04/2023 Что сами ничего сделать не могут. Поэтому будут делать копии в тридорого и обанкротятся и развалятся? Ну ок, только зачем?

6.60 , n00by ( ok ), 11:50, 02/04/2023 Эльбрус сделали. Но таких как ты ничему не научило.

7.91 , Аноним ( 14 ), 12:50, 02/04/2023 Слова «втридорога» и «развалятся» тебе ни о чём не сказали? Перечитай ещё раз у тебя что-то с мировосприятием.

3.54 , Аноним ( 54 ), 11:30, 02/04/2023 плохому танцору санкции мешают

2.15 , n00by ( ok ), 09:36, 02/04/2023 Наличием дружелюбного коммьюнити активистов, любящих объяснять, чем оно лучше.

2.35 , Аноним ( 35 ), 10:42, 02/04/2023 Чем открытое железо лучше закрытого? Тем что ты можешь быть уверенным в отсутствии аппаратных закладок, ну или в их наличии. В том что и через 50 и через 100 лет можно будет работать с этим.

3.46 , пох. ( ? ), 11:08, 02/04/2023 ты ж и кодить-то не умеешь, куда тебе разобраться в процессоре. Можешь быть уверенным, ага. > через 50 и через 100 лет можно будет работать с этим тебе - нет. У тебя и через 100 лет все так же не будет станка чтобы даже по готовым файлам (проверить которые ты не можешь) изготовить процессор столетней давности.

А китай не продаст, даже если у него будет (что тоже неочевидно). 4.55 , n00by ( ok ), 11:36, 02/04/2023 >> ты можешь быть уверенным в отсутствии аппаратных закладок,

> ты ж и кодить-то не умеешь, куда тебе разобраться в процессоре. Так он и не про себя не пишет, а другому внушает. :)

4.62 , slaveyanin ( ? ), 11:57, 02/04/2023 кодить? какое блевотное слово. фу на..уй

5.72 , n00by ( ok ), 12:18, 02/04/2023 Кодить - это от "писать в кодах". То есть когда есть понимание на уровне команд процессора. Когда нет страха перед отладчиком. Обязательная база для системного программиста.

3.71 , kawaii_boy ( ? ), 12:17, 02/04/2023 > уверенным в отсутствии аппаратных закладок утверждать, что RISC-V или любая другая _программная_ система команд процессора лишена аппаратных закладок, всё равно, что утверждать, что стандарт C99 или какой-нить Rust лишен аппаратных закладок.

3.77 , kawaii_boy ( ? ), 12:28, 02/04/2023 если ты найдешь хотя бы исходники на Verilog ядер, что ставят в чипы Bufallo Lab или Expressif, а еще исходники периферии, которая гораздо больше, чем ядро, то молодец. Китайцы огораживаются не меньше, чем российские разработчики.

3.78 , Аноним ( 78 ), 12:29, 02/04/2023 в том что там уже выпускают, а у нас только токсичное мнение.

2.73 , kawaii_boy ( ? ), 12:21, 02/04/2023 Система команд RV на уровне ARMv6-ARMv7, но до 64 и 128-бит может быть. В микроконтроллерах правда пока что 32 регистра, а не 16. Но скоро согласуют и 16.