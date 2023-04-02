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Проект Pine64 выпускает в продажу плату STAR64 на базе архитектуры RISC-V

02.04.2023 09:06

Сообщество Pine64, занимающееся созданием открытых устройств, объявило о готовности одноплатного компьютера STAR64, построенного с использованием четырёхядерного процессора StarFive JH7110 (SiFive U74 1.5GHz) на базе архитектуры RISC-V. Плата станет доступна для заказа 4 апреля и будет продаваться по цене $70 в варианте с 4 ГБ ОЗУ и $90 с 8 ГБ ОЗУ.

Плата оснащена 128 МБ QSPI NOR Flash, 2.4GHz/5Ghz MIMO WiFi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, двумя гигабитными Ethernet-портами, HDMI 2.0, слотом PCIe, SD Card, eMMC, 1 портом USB 3.0, 3 портами USB 2.0, аудиоразъёмом 3.5mm, 40-pin GPIO. Размер 133 × 80 × 19 мм. Для ускорения графики задействован GPU BX-4-32 от компании Imagination Technology, поддерживающий OpenCL 3.0, OpenGL ES 3.2 и Vulkan 1.2.

RISC-V предоставляет открытую и гибкую систему машинных инструкций, позволяющую создавать микропроцессоры для произвольных областей применения, не требуя при этом отчислений и не налагая условий на использование. RISC-V позволяет создавать полностью открытые SoC и процессоры. В настоящее время на базе спецификации RISC-V разными компаниями и сообществами под различными свободными лицензиями (BSD, MIT, Apache 2.0) развивается несколько десятков вариантов ядер микропроцессоров, более сотни SoC и уже производимых чипов. Поддержка RISC-V присутствует начиная с выпусков Glibc 2.27, binutils 2.30, gcc 7 и ядра Linux 4.15.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.pine64.org/2023/04...)
  2. OpenNews: Проект Pine64 представил планшетный ПК PineTab2
  3. OpenNews: Ключевой разработчик postmarketOS покинул проект Pine64 из-за проблем в сообществе
  4. OpenNews: Доступен для предзаказа смартфон PinePhone Pro, поставляемый с KDE Plasma Mobile
  5. OpenNews: Google намерен включить RISC-V в число первичных архитектур для Android
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58908-pine64
Ключевые слова: pine64, riscv
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (93) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Alladin (?), 09:15, 02/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем это лучше чем ARM или x64?
     
     
  • 2.3, Внимательный анон (?), 09:17, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Написано же, нет роялити
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:19, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем что архитектуру никто не контролирует, соответственно санкции на процы не действуют.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 09:30, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    И как, помогло это риску? Что-то я не вижу тысячи единиц техники на нём.
     
  • 3.10, helloworld (?), 09:32, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гипотетически можно поссориться с Китаем и Тайванем сразу. Тогда узнаем, действую ли санкции на RISC-V
     
     
  • 4.23, Аноним (4), 09:43, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С Китаем и Тайванем поссориться можно, но вот со всеми бизнесменами, живущими в 193 странах и жаждущих подзаработать поссориться ну никак не выйдет.
     
     
  • 5.26, helloworld (?), 09:47, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А в таком случае есть ли разница между RISC-V, ARM, MIMS, x86-64 и пр.,?
     
     
  • 6.27, helloworld (?), 09:48, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MIPS
     
     
  • 7.69, kawaii_boy (?), 12:13, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    сравнивать RISC и недоCISC правда некорректно, это как сравнивать X86 и VLIW. Но прикол в том, что ARM по сути не такой уж и Reduced по кол-ву фич и инструкций.
     
  • 6.31, n00by (ok), 10:05, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Разница существенная - под IA32/AMD64 и ARM создана масса ПО без исходников, а продвигающие RISC-V сами ничего не пишут.
     
  • 6.44, Аноним (4), 11:02, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это как сказать, зачем нам линукс, если есть торренты.
     
  • 6.67, kawaii_boy (?), 12:11, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока что по факту идеологическая.
     
  • 5.42, пох. (?), 10:57, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Безусловно, Нигерия вам поможет!
    И, возможно, Уганда.

    Как только наладят выпуск процессоров. Обещают в самое ближайшее время. Пока немного заняты - е..т козу.

     
     
  • 6.43, Аноним (4), 11:02, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нигерия поможет ещё как, тупо закупит все необходимое оборудование на западе и переправит.
     
     
  • 7.49, пох. (?), 11:16, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Влетят во вторичные санкции и уже ничего нигде не закупят. Прекрасный план.

    Нет, на пару тыщ экземпляров прокатит - но это не для тебя, кузьмич. Это для кого надо.

     
     
  • 8.65, Аноним (65), 12:06, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пара тысяч экземпляров определённого оборузования - это уже много, для такого об... текст свёрнут, показать
     
  • 4.34, iCat (ok), 10:35, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Гипотетически можно поссориться с Китаем и Тайванем сразу. Тогда узнаем, действую ли санкции на RISC-V

    Отличный план! Ты из ВШЭ?

     
  • 4.70, kawaii_boy (?), 12:14, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Китайцы сами делают RISC-X.
     
     
  • 5.85, Аноним (85), 12:37, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меньше жёлтую прессу читать надо.
    Китайцы сказали (точнее один из ведущих специалистов по RISC-V ответил в интервью), что если их попрут из RISC-V International (где их больше половины), то они создадут свою организацию RISC-X для продолжения работы над стандартами RISC-V.
     
  • 3.14, Аноним (14), 09:35, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ты Байкалу уже эту смешную шутку рассказал? Они заценят.  
     
     
  • 4.20, n00by (ok), 09:41, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Самое "смешное", что во времена К1801ВМ1 и PDP11 был вообще железный занавес, и это ничему не научило.
     
     
  • 5.45, пох. (?), 11:05, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Научило, только ненадолго. Особенно во времена чуть попозже - когда весь мир уже перешел на интел, а у вас была "почти совместимая" Искра (только в ней все время что-то горело) но работать и дальше пришлось на клонах PDP11 - потому что технологии превысили разрешающую  способность микроскопа для передирания, да и возможности совковых нии по реконструкции технологии по тем корявым срисовкам.

    (Про 1841 с чипами со спиленной маркировкой не звиздите мне тут. Это для вояк делалось, считанные штуки, детали добывали нелегалы с риском присесть лет на десять.)

    А потом "информатика в жизни США" и ох..вшие кузьмичи с растопыренными хлебалами, понимающими что отстали от человечества - навсегда.

    К сожалению, вот человечество как раз ничего не поняло и начало это образование спасать вместо того чтоб добить.
    И, наверное, и в этот раз тоже ничего не поймет и снова повезет дикарям технологии, как только те заявят что готовы их милостиво принять, желательно за чужие деньги.

     
     
  • 6.53, n00by (ok), 11:28, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну вот не надо про микроскоп. Как минимум, какой-то из наших клонов Z80 был спроектирован по документации, поскольку поддерживал документированные команды, в отличие от Тошиб, поддерживающих ещё и недокументированные.
     
     
  • 7.58, Аноним (14), 11:43, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типа они осилили бинарную логику которую в школе проходят и на первых курсах инста и синтез логических схем и смогли скопировать по что-то там по документации. Ты вообще слышишь что ты говоришь? Типа это супер достижение. Ты еще скажи что достижение что они ходили на работу работать за копейки.  
     
     
  • 8.59, n00by (ok), 11:47, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я тебе еще раз скажу НЕ НАДО ПРО МИКРОСКОП Так тебе хорошо видно Теперь ты п... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.92, Аноним (14), 12:54, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто пойми что это копирование ничего ни им никому не даёт Нет никакой выгоды... текст свёрнут, показать
     
  • 5.56, Аноним (14), 11:38, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что сами ничего сделать не могут. Поэтому будут делать копии в тридорого и обанкротятся и развалятся? Ну ок, только зачем?
     
     
  • 6.60, n00by (ok), 11:50, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Эльбрус сделали. Но таких как ты ничему не научило.
     
     
  • 7.91, Аноним (14), 12:50, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Слова «втридорога» и «развалятся» тебе ни о чём не сказали? Перечитай ещё раз у тебя что-то с мировосприятием.
     
  • 3.54, Аноним (54), 11:30, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    плохому танцору санкции мешают
     
  • 2.15, n00by (ok), 09:36, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Наличием дружелюбного коммьюнити активистов, любящих объяснять, чем оно лучше.
     
  • 2.35, Аноним (35), 10:42, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем открытое железо лучше закрытого? Тем что ты можешь быть уверенным в отсутствии аппаратных закладок, ну или в их наличии. В том что и через 50 и через 100 лет можно будет работать с этим.
     
     
  • 3.46, пох. (?), 11:08, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты ж и кодить-то не умеешь, куда тебе разобраться в процессоре.

    Можешь быть уверенным, ага.

    > через 50 и через 100 лет можно будет работать с этим

    тебе - нет. У тебя и через 100 лет все так же не будет станка чтобы даже по готовым файлам (проверить которые ты не можешь) изготовить процессор столетней давности.
    А китай не продаст, даже если у него будет (что тоже неочевидно).

     
     
  • 4.55, n00by (ok), 11:36, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> ты можешь быть уверенным в отсутствии аппаратных закладок,
    > ты ж и кодить-то не умеешь, куда тебе разобраться в процессоре.

    Так он и не про себя не пишет, а другому внушает. :)

     
  • 4.62, slaveyanin (?), 11:57, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кодить? какое блевотное слово. фу на..уй
     
     
  • 5.72, n00by (ok), 12:18, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кодить - это от "писать в кодах". То есть когда есть понимание на уровне команд процессора. Когда нет страха перед отладчиком. Обязательная база для системного программиста.
     
  • 3.71, kawaii_boy (?), 12:17, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > уверенным в отсутствии аппаратных закладок

    утверждать, что RISC-V или любая другая _программная_ система команд процессора лишена аппаратных закладок, всё равно, что утверждать, что стандарт C99 или какой-нить Rust лишен аппаратных закладок.

     
  • 3.77, kawaii_boy (?), 12:28, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если ты найдешь хотя бы исходники на Verilog ядер, что ставят в чипы Bufallo Lab или Expressif, а еще исходники периферии, которая гораздо больше, чем ядро, то молодец. Китайцы огораживаются не меньше, чем российские разработчики.
     
  • 3.78, Аноним (78), 12:29, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в том что там уже выпускают, а у нас только токсичное мнение.
     
  • 2.73, kawaii_boy (?), 12:21, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Система команд RV на уровне ARMv6-ARMv7, но до 64 и 128-бит может быть. В микроконтроллерах правда пока что 32 регистра, а не 16. Но скоро согласуют и 16.
     

  • 1.2, Аноним (4), 09:17, 02/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ждём бенчмарков на форониксе.
     
  • 1.5, Ддд (?), 09:19, 02/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Отлично. Ждем ноуты и серваки на risc
     
     
  • 2.25, casm (ok), 09:45, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ноут с RISC-V есть уже - ROMA от DeepComputing

    > Лэптоп построен на базе процессора Alibaba T-Head TH1520 (четыре 64-битных ядра Xuantie C910) с тактовой частотой 2,5 ГГц, оснащён нейронным модулем (до 4 TOPS) и графическим процессором Imagination.

    Цена вот только $1499, т.к. штучный образец для разработчиков

     
  • 2.83, Аноним (83), 12:37, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    👍
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56660
     

  • 1.6, Аноним (4), 09:20, 02/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Будущее России - Линукс и RISC-V процы.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:28, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Если текущий тренд продолжится, скорее дубины и камни.
     
     
  • 3.22, Аноним (4), 09:41, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Нам это год назад говорили, только вот почему-то с поставками железа и софта вообще ничего не произошло. По некоторым позициям спрос наоборот вырос, те же айфоны и маки стали чаще брать.
     
     
  • 4.51, Потомок изобретателя колеса (?), 11:24, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И цены почему-то на некоторые позиции упали.
     
  • 4.74, Sebastian (?), 12:22, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо кому-то софт поставляют исключительно торренты и раз такое говорит
     
  • 3.66, Аноним (78), 12:07, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у нас токсичный IT-сегмент
    про линукс заговори, сразу "линуксоид" "квасноглазик"
    неудивительно, что в РФ нет технологий
    ..

     
  • 2.11, Аноним (11), 09:32, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    RISC-V, наверное, да, Линукс - точно нет. У нас не умеют и не любят работать со свободными лицензиями. Дериватив FreeBSD намного лучше подошел бы на роль "Национальной ОС", чем Астра, Роса и пр.
     
     
  • 3.17, Аноним (14), 09:36, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда тут последний раз интересовали какие-то буржуазные лицензии.
     
     
  • 4.30, n00by (ok), 09:54, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он и пишет, что СПО в России почему-то не создаётся, а только торгуется.
     
     
  • 5.63, Аноним (63), 12:02, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То, для чего сделана та же астра - всё прекрасно там(мандатные политики, секретность), а вот для обычного домашнего хомячка оно и не надо.
     
     
  • 6.68, n00by (ok), 12:12, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Астры эти части как раз закрыты (и в случае СЗИ это оправдано), то есть это не СПО.
     
     
  • 7.79, Аноним (63), 12:31, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так было про "спо только торгуется", что в случае астры и надо воспринимать плату как раз за эти части + проверка и сертификация всего остального.
    Другое дело когда "рога и копыта" продают линукс, который не был ни проверен, ни сертифицирован, т.е. не было таких затрат.
     
  • 3.18, Аноним (4), 09:39, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    BSD хорошие системы, но с драйверами полная жесть. С другой стороны, при правильной организации стандартизации и закупок RISC-V железа есть вероятность побороть и эту проблему.
     
  • 3.90, Аноним (90), 12:49, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В РФ есть несколько законов которые полностью анулируют силу подавляющего большинства открытых лицензий
     
  • 2.24, n00by (ok), 09:45, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Будущее России - Линукс и RISC-V процы.

    А прошлое США - бесплатные одеяла для индейцев.

     
  • 2.36, Аноним (35), 10:43, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всего мира.
     

  • 1.7, Ддд (?), 09:22, 02/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я вообще хочу норм ОС для смартфона а не гавно ios или android. Жду нашу Аврору и Funchsia. То что сейчас на миллиарды смартфонов нечего поставить это маразм
     
     
  • 2.13, EuPhobos (ok), 09:34, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > гавно ios или android

    Это монопольная деградация при капитализме, но "пипл же хавает"..

     
     
  • 3.16, Аноним (9), 09:36, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты точно знаешь, что такое МОНОполия?
     
     
  • 4.29, n00by (ok), 09:49, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он ещё и про картельный сговор знает.
     
     
  • 5.33, Аноним (9), 10:26, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сговор всех компаний в мире? Потому как ОС сильно больше, чем 2.
     
     
  • 6.57, n00by (ok), 11:39, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И при чём тут TR-DOS и компания Кока-кола?
     
  • 6.94, Совершенно другой аноним (?), 12:58, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81

    ;--------------------------------X8
    В настоящее время (на 2016—2017 год) выделяется «Большая тройка» американских инвестиционных компаний (Vanguard, BlackRock, State Street Corporation), которые вместе имеют крупнейшие пакеты акций в 40 % от всех публичных американских компаний, и в 88 % компаний составляющих S&P 500 (500 компаний с наибольшей капитализацией). В результате акции крупнейших американских компаний оказались сосредоточены в руках небольшого количества людей. Представители «большой тройки» декларируют, что они хотят быть активными акционерами и вмешиваться в управление компаниями
    ;--------------------------------X8

     
  • 4.37, Анонус (?), 10:43, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Все правильно. Андроид и иОС не конкуренты, потому что не существуют железа на которым можно поставить ИЛИ одну ИЛИ другую. Соответственно они монополисты в СВОИХ сферах.
     
     
  • 5.61, Diablopc (?), 11:51, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То что огрызок анального огородили, не означает что на него нельзя поставить ведро.  Просто тебе не дают это сделать
     
     
  • 6.81, Аноним (63), 12:33, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Щас и "вёдра" огораживают
     
  • 3.38, Аноним (35), 10:45, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что бывает не капитализм? Ну разве что феодализм знаю.
     
     
  • 4.47, пох. (?), 11:11, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как что - коммунизм! Ну это когда приходит кузьмич с мотыгой (или, вот, с кувалдой) и тебя п-дит до смерти.

    Потом дохнет с голоду, конечно, но тебе-то уже все равно. Зато не капитализм проклятый!

     
  • 2.39, Аноним (35), 10:47, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы ты хотел, ты бы узнал про существование различных де-гугшифицированных андроедах, о нон-андроид операционках.
     
  • 2.40, Аноним (35), 10:50, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я испугался что они уже с артфон выпустили, а они все с платой ковыряться. Они скорей всего будут первыми, кто выпустит смартфон на риске.
     
  • 2.52, warlock66613 (ok), 11:25, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да! Эх, жаль гринфон не взлетел в своё время…
     

  • 1.12, Аноним (90), 09:34, 02/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А теперь о печальном, PowerVR BXE-3-32 пока что работает только на проприетарном драйвере.
     
     
  • 2.19, helloworld (?), 09:40, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот-вот
     
     
  • 3.28, Аноним (90), 09:49, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде как можно запустить Mesa драйвер, но проверить этого не могу, в связи с тем что моя VisionFive 2 немного рипнулась.
     

  • 1.21, Аноним (90), 09:41, 02/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неинтересно, вон та же Sipeed Lichee Pi 4A намного более интересная RISC-V железка за те же деньги.

    Тут и процессор работающий на частоте в 2.5 ГГц и с поддержкой векторных инструкций, и графика PowerVR BXM-4-64 которая мощнее, и даже есть NPU в лице PowerVR AX3386. И все это за 99 баксов за 8 гиговую версию.

     
     
  • 2.75, kawaii_boy (?), 12:22, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как ни крути, документация и поддержка на эту китайчатину при таком сложном и богатом по периферии железе не даст толком без метода тыка что-то внятное разработать.
     
     
  • 3.84, Аноним (90), 12:37, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну с документацией там все очень даже хорошо, на английском доки конечно более скудные, но вот на китайском в доках каждый чих задокументирован.
     
  • 2.93, Челик с гихаба (?), 12:56, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут есть pcie, дохленький, но есть, а там нет. Поэтому этот все же интереснее
     

  • 1.41, Аноним (35), 10:55, 02/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Новость надо рассматривать в контексте. Pine64 это те люди кто делают нон-андроид Линукс устройства на Arm. Они давно экспериментируют с Risc-v. Рано или поздно они выпустят нон-андроид Линукс смартфон на риск-ви.
     
     
  • 2.48, пох. (?), 11:13, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И он точно так же будет никому не нужен.

    А лохи, рискнувшие его заказать - останутся и без денег, и без смартфона. В большинстве своем.

    Другого контекста на сегодня у меня для вас нет.

     
     
  • 3.88, Аноним (90), 12:44, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PinePhone довольно популярная вещь в определенных кругах, и учитывая параметры JH7110 он вполне может использоваться в телефоне особенно учитывая что он потребляет в пределах 3 - 4 ватт под нагрузкой.
     
  • 2.76, kawaii_boy (?), 12:24, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они выпустили Pinecil V2 паяльник на МК BL701 чтоль с обновлением прошивки по блютусу.
     

  • 1.50, Аноним (50), 11:22, 02/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Imagination Technology

    PowerVR что ли. Вот он ваш RISC-V!

     
     
  • 2.86, Аноним (90), 12:39, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Imagination является самым крупным в мире поставщиком IP для графических и нейронных вычислений. Так что неудивительно что их графический процессор тут используется.
     
  • 2.87, Аноним (87), 12:42, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да! И 4 установочных винта по углам платы тоже не RISC-V, а покупные! Дурят народ почем зря! Доколе!
     
     
  • 3.89, Аноним (90), 12:47, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если так докапываться то и ядра U74 тоже лицензируемый IP который разрабатывается американской Sifive и эти ядра имеют закрытую схемотехнику.
     

  • 1.64, Аноним (65), 12:03, 02/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >слотом PCIe

    для майнинга всё равно не годится, как и для игр, зря старались.

     
     
  • 2.80, kawaii_boy (?), 12:31, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Reduced Intellect Simplest Conclusions
     

  • 1.82, Аноним (82), 12:33, 02/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    2030 год
    весь мир перешёл на общие системы Linux/суперкомпьютеры
    айтишник в РФ: винда
     

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