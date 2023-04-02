Проект Pine64 выпускает в продажу плату STAR64 на базе архитектуры RISC-V

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|2.4, Аноним (4), 09:19, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тем что архитектуру никто не контролирует, соответственно санкции на процы не действуют.
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|3.9, Аноним (9), 09:30, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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И как, помогло это риску? Что-то я не вижу тысячи единиц техники на нём.
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|3.10, helloworld (?), 09:32, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Гипотетически можно поссориться с Китаем и Тайванем сразу. Тогда узнаем, действую ли санкции на RISC-V
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|4.23, Аноним (4), 09:43, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С Китаем и Тайванем поссориться можно, но вот со всеми бизнесменами, живущими в 193 странах и жаждущих подзаработать поссориться ну никак не выйдет.
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|7.69, kawaii_boy (?), 12:13, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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сравнивать RISC и недоCISC правда некорректно, это как сравнивать X86 и VLIW. Но прикол в том, что ARM по сути не такой уж и Reduced по кол-ву фич и инструкций.
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|6.31, n00by (ok), 10:05, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Разница существенная - под IA32/AMD64 и ARM создана масса ПО без исходников, а продвигающие RISC-V сами ничего не пишут.
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|5.42, пох. (?), 10:57, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Безусловно, Нигерия вам поможет!
И, возможно, Уганда.
Как только наладят выпуск процессоров. Обещают в самое ближайшее время. Пока немного заняты - е..т козу.
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|6.43, Аноним (4), 11:02, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нигерия поможет ещё как, тупо закупит все необходимое оборудование на западе и переправит.
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|7.49, пох. (?), 11:16, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Влетят во вторичные санкции и уже ничего нигде не закупят. Прекрасный план.
Нет, на пару тыщ экземпляров прокатит - но это не для тебя, кузьмич. Это для кого надо.
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|8.65, Аноним (65), 12:06, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
пара тысяч экземпляров определённого оборузования - это уже много, для такого об... текст свёрнут, показать
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|4.34, iCat (ok), 10:35, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Гипотетически можно поссориться с Китаем и Тайванем сразу. Тогда узнаем, действую ли санкции на RISC-V
Отличный план! Ты из ВШЭ?
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|5.85, Аноним (85), 12:37, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Меньше жёлтую прессу читать надо.
Китайцы сказали (точнее один из ведущих специалистов по RISC-V ответил в интервью), что если их попрут из RISC-V International (где их больше половины), то они создадут свою организацию RISC-X для продолжения работы над стандартами RISC-V.
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|4.20, n00by (ok), 09:41, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Самое "смешное", что во времена К1801ВМ1 и PDP11 был вообще железный занавес, и это ничему не научило.
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|5.45, пох. (?), 11:05, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Научило, только ненадолго. Особенно во времена чуть попозже - когда весь мир уже перешел на интел, а у вас была "почти совместимая" Искра (только в ней все время что-то горело) но работать и дальше пришлось на клонах PDP11 - потому что технологии превысили разрешающую способность микроскопа для передирания, да и возможности совковых нии по реконструкции технологии по тем корявым срисовкам.
(Про 1841 с чипами со спиленной маркировкой не звиздите мне тут. Это для вояк делалось, считанные штуки, детали добывали нелегалы с риском присесть лет на десять.)
А потом "информатика в жизни США" и ох..вшие кузьмичи с растопыренными хлебалами, понимающими что отстали от человечества - навсегда.
К сожалению, вот человечество как раз ничего не поняло и начало это образование спасать вместо того чтоб добить.
И, наверное, и в этот раз тоже ничего не поймет и снова повезет дикарям технологии, как только те заявят что готовы их милостиво принять, желательно за чужие деньги.
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|6.53, n00by (ok), 11:28, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ну вот не надо про микроскоп. Как минимум, какой-то из наших клонов Z80 был спроектирован по документации, поскольку поддерживал документированные команды, в отличие от Тошиб, поддерживающих ещё и недокументированные.
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|7.58, Аноним (14), 11:43, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Типа они осилили бинарную логику которую в школе проходят и на первых курсах инста и синтез логических схем и смогли скопировать по что-то там по документации. Ты вообще слышишь что ты говоришь? Типа это супер достижение. Ты еще скажи что достижение что они ходили на работу работать за копейки.
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|8.59, n00by (ok), 11:47, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Я тебе еще раз скажу НЕ НАДО ПРО МИКРОСКОП Так тебе хорошо видно Теперь ты п... текст свёрнут, показать
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|9.92, Аноним (14), 12:54, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Просто пойми что это копирование ничего ни им никому не даёт Нет никакой выгоды... текст свёрнут, показать
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|5.56, Аноним (14), 11:38, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Что сами ничего сделать не могут. Поэтому будут делать копии в тридорого и обанкротятся и развалятся? Ну ок, только зачем?
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|7.91, Аноним (14), 12:50, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Слова «втридорога» и «развалятся» тебе ни о чём не сказали? Перечитай ещё раз у тебя что-то с мировосприятием.
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|2.15, n00by (ok), 09:36, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Наличием дружелюбного коммьюнити активистов, любящих объяснять, чем оно лучше.
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|2.35, Аноним (35), 10:42, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чем открытое железо лучше закрытого? Тем что ты можешь быть уверенным в отсутствии аппаратных закладок, ну или в их наличии. В том что и через 50 и через 100 лет можно будет работать с этим.
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|3.46, пох. (?), 11:08, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ты ж и кодить-то не умеешь, куда тебе разобраться в процессоре.
Можешь быть уверенным, ага.
> через 50 и через 100 лет можно будет работать с этим
тебе - нет. У тебя и через 100 лет все так же не будет станка чтобы даже по готовым файлам (проверить которые ты не можешь) изготовить процессор столетней давности.
А китай не продаст, даже если у него будет (что тоже неочевидно).
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|4.55, n00by (ok), 11:36, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> ты можешь быть уверенным в отсутствии аппаратных закладок,
> ты ж и кодить-то не умеешь, куда тебе разобраться в процессоре.
Так он и не про себя не пишет, а другому внушает. :)
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|5.72, n00by (ok), 12:18, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кодить - это от "писать в кодах". То есть когда есть понимание на уровне команд процессора. Когда нет страха перед отладчиком. Обязательная база для системного программиста.
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|3.71, kawaii_boy (?), 12:17, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> уверенным в отсутствии аппаратных закладок
утверждать, что RISC-V или любая другая _программная_ система команд процессора лишена аппаратных закладок, всё равно, что утверждать, что стандарт C99 или какой-нить Rust лишен аппаратных закладок.
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|3.77, kawaii_boy (?), 12:28, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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если ты найдешь хотя бы исходники на Verilog ядер, что ставят в чипы Bufallo Lab или Expressif, а еще исходники периферии, которая гораздо больше, чем ядро, то молодец. Китайцы огораживаются не меньше, чем российские разработчики.
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|2.73, kawaii_boy (?), 12:21, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Система команд RV на уровне ARMv6-ARMv7, но до 64 и 128-бит может быть. В микроконтроллерах правда пока что 32 регистра, а не 16. Но скоро согласуют и 16.
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|2.25, casm (ok), 09:45, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ноут с RISC-V есть уже - ROMA от DeepComputing
> Лэптоп построен на базе процессора Alibaba T-Head TH1520 (четыре 64-битных ядра Xuantie C910) с тактовой частотой 2,5 ГГц, оснащён нейронным модулем (до 4 TOPS) и графическим процессором Imagination.
Цена вот только $1499, т.к. штучный образец для разработчиков
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|3.22, Аноним (4), 09:41, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Нам это год назад говорили, только вот почему-то с поставками железа и софта вообще ничего не произошло. По некоторым позициям спрос наоборот вырос, те же айфоны и маки стали чаще брать.
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|3.66, Аноним (78), 12:07, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у нас токсичный IT-сегмент
про линукс заговори, сразу "линуксоид" "квасноглазик"
неудивительно, что в РФ нет технологий
..
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|2.11, Аноним (11), 09:32, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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RISC-V, наверное, да, Линукс - точно нет. У нас не умеют и не любят работать со свободными лицензиями. Дериватив FreeBSD намного лучше подошел бы на роль "Национальной ОС", чем Астра, Роса и пр.
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|3.17, Аноним (14), 09:36, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда тут последний раз интересовали какие-то буржуазные лицензии.
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|4.30, n00by (ok), 09:54, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он и пишет, что СПО в России почему-то не создаётся, а только торгуется.
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|5.63, Аноним (63), 12:02, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То, для чего сделана та же астра - всё прекрасно там(мандатные политики, секретность), а вот для обычного домашнего хомячка оно и не надо.
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|6.68, n00by (ok), 12:12, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У Астры эти части как раз закрыты (и в случае СЗИ это оправдано), то есть это не СПО.
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|7.79, Аноним (63), 12:31, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так было про "спо только торгуется", что в случае астры и надо воспринимать плату как раз за эти части + проверка и сертификация всего остального.
Другое дело когда "рога и копыта" продают линукс, который не был ни проверен, ни сертифицирован, т.е. не было таких затрат.
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|3.18, Аноним (4), 09:39, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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BSD хорошие системы, но с драйверами полная жесть. С другой стороны, при правильной организации стандартизации и закупок RISC-V железа есть вероятность побороть и эту проблему.
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|3.90, Аноним (90), 12:49, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В РФ есть несколько законов которые полностью анулируют силу подавляющего большинства открытых лицензий
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|2.24, n00by (ok), 09:45, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Будущее России - Линукс и RISC-V процы.
А прошлое США - бесплатные одеяла для индейцев.
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|1.7, Ддд (?), 09:22, 02/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Я вообще хочу норм ОС для смартфона а не гавно ios или android. Жду нашу Аврору и Funchsia. То что сейчас на миллиарды смартфонов нечего поставить это маразм
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|2.13, EuPhobos (ok), 09:34, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> гавно ios или android
Это монопольная деградация при капитализме, но "пипл же хавает"..
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|5.33, Аноним (9), 10:26, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сговор всех компаний в мире? Потому как ОС сильно больше, чем 2.
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|6.94, Совершенно другой аноним (?), 12:58, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81
;--------------------------------X8
В настоящее время (на 2016—2017 год) выделяется «Большая тройка» американских инвестиционных компаний (Vanguard, BlackRock, State Street Corporation), которые вместе имеют крупнейшие пакеты акций в 40 % от всех публичных американских компаний, и в 88 % компаний составляющих S&P 500 (500 компаний с наибольшей капитализацией). В результате акции крупнейших американских компаний оказались сосредоточены в руках небольшого количества людей. Представители «большой тройки» декларируют, что они хотят быть активными акционерами и вмешиваться в управление компаниями
;--------------------------------X8
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|4.37, Анонус (?), 10:43, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Все правильно. Андроид и иОС не конкуренты, потому что не существуют железа на которым можно поставить ИЛИ одну ИЛИ другую. Соответственно они монополисты в СВОИХ сферах.
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|5.61, Diablopc (?), 11:51, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То что огрызок анального огородили, не означает что на него нельзя поставить ведро. Просто тебе не дают это сделать
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|4.47, пох. (?), 11:11, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как что - коммунизм! Ну это когда приходит кузьмич с мотыгой (или, вот, с кувалдой) и тебя п-дит до смерти.
Потом дохнет с голоду, конечно, но тебе-то уже все равно. Зато не капитализм проклятый!
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|2.39, Аноним (35), 10:47, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если бы ты хотел, ты бы узнал про существование различных де-гугшифицированных андроедах, о нон-андроид операционках.
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|2.40, Аноним (35), 10:50, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я испугался что они уже с артфон выпустили, а они все с платой ковыряться. Они скорей всего будут первыми, кто выпустит смартфон на риске.
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|1.12, Аноним (90), 09:34, 02/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А теперь о печальном, PowerVR BXE-3-32 пока что работает только на проприетарном драйвере.
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|3.28, Аноним (90), 09:49, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вроде как можно запустить Mesa драйвер, но проверить этого не могу, в связи с тем что моя VisionFive 2 немного рипнулась.
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|1.21, Аноним (90), 09:41, 02/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Неинтересно, вон та же Sipeed Lichee Pi 4A намного более интересная RISC-V железка за те же деньги.
Тут и процессор работающий на частоте в 2.5 ГГц и с поддержкой векторных инструкций, и графика PowerVR BXM-4-64 которая мощнее, и даже есть NPU в лице PowerVR AX3386. И все это за 99 баксов за 8 гиговую версию.
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|2.75, kawaii_boy (?), 12:22, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как ни крути, документация и поддержка на эту китайчатину при таком сложном и богатом по периферии железе не даст толком без метода тыка что-то внятное разработать.
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|3.84, Аноним (90), 12:37, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну с документацией там все очень даже хорошо, на английском доки конечно более скудные, но вот на китайском в доках каждый чих задокументирован.
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|1.41, Аноним (35), 10:55, 02/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Новость надо рассматривать в контексте. Pine64 это те люди кто делают нон-андроид Линукс устройства на Arm. Они давно экспериментируют с Risc-v. Рано или поздно они выпустят нон-андроид Линукс смартфон на риск-ви.
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|2.48, пох. (?), 11:13, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И он точно так же будет никому не нужен.
А лохи, рискнувшие его заказать - останутся и без денег, и без смартфона. В большинстве своем.
Другого контекста на сегодня у меня для вас нет.
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|3.88, Аноним (90), 12:44, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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PinePhone довольно популярная вещь в определенных кругах, и учитывая параметры JH7110 он вполне может использоваться в телефоне особенно учитывая что он потребляет в пределах 3 - 4 ватт под нагрузкой.
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|2.76, kawaii_boy (?), 12:24, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они выпустили Pinecil V2 паяльник на МК BL701 чтоль с обновлением прошивки по блютусу.
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|2.86, Аноним (90), 12:39, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Imagination является самым крупным в мире поставщиком IP для графических и нейронных вычислений. Так что неудивительно что их графический процессор тут используется.
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|2.87, Аноним (87), 12:42, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да! И 4 установочных винта по углам платы тоже не RISC-V, а покупные! Дурят народ почем зря! Доколе!
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|3.89, Аноним (90), 12:47, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если так докапываться то и ядра U74 тоже лицензируемый IP который разрабатывается американской Sifive и эти ядра имеют закрытую схемотехнику.
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|1.64, Аноним (65), 12:03, 02/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>слотом PCIe
для майнинга всё равно не годится, как и для игр, зря старались.
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|1.82, Аноним (82), 12:33, 02/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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2030 год
весь мир перешёл на общие системы Linux/суперкомпьютеры
айтишник в РФ: винда
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