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Проект Pine64 представил планшетный ПК PineTab2

16.12.2022 17:40

Сообщество Pine64, занимающееся созданием открытых устройств, анонсировало начало производства в следующем году нового планшетного ПК PineTab2, построенного на основе SoC Rockchip RK3566 с четырёхядерным процессором ARM Cortex-A55 (1.8 GHz) и GPU ARM Mali-G52 EE. Стоимость и время поступления в продажу пока не определены, известно только то, что первые экземпляры для тестирования разработчиками начнут производиться после китайского нового года (22 января). Первая модель планшета PineTab была доступна по цене 120 долларов, а электронная книга PineNote на том же SoC продавалась по цене 399 долларов.

Как и первая модель PineTab новый планшет оснащён 10.1-дюймовым экраном (IPS) и комплектуется отсоединяемой клавиатурой, позволяющей использовать устройство как обычный ноутбук. Сохранились и параметры камер: задняя 5MP, 1/4″ (LED Flash) и фронтальная 2MP (f/2.8, 1/5″), а также характеристики аккумулятора (6000 mAh). В зависимости от комплектации объём оперативной памяти составит 4 или 8 ГБ, а постоянной памят (eMMC flash) - 64 или 128 ГБ (для сравнения первый PineTab поставлялся с 2 ГБ ОЗУ и 64 ГБ Flash). Из разъёмов упоминается наличие двух портов USB-C (USB 3.0 и USB 2.0), micro HDMI, microSD и 3.5мм-разъём для наушников.

Пока не определено какие именно модули Wi-Fi и Bluetooth будут использованы в устройстве. Также пока не объявлено какой из дистрибутивов Linux будет предустановлен. В первом PineTab по умолчанию поставлялся Ubuntu Touch от проекта UBport, а в качестве опций дополнительно предлагались образы с Manjaro Linux, PostmarketOS, Arch Linux ARM, Mobian и Sailfish OS.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.pine64.org/2022/12...)
  2. OpenNews: Доступен для заказа планшет PineTab, поставляемый с Ubuntu Touch
  3. OpenNews: Выпуск postmarketOS 22.06, Linux-дистрибутива для смартфонов и мобильных устройств
  4. OpenNews: Доступен для предзаказа смартфон PinePhone Pro, поставляемый с KDE Plasma Mobile
  5. OpenNews: Проект PINE64 представил электронную книгу PineNote
  6. OpenNews: Проект Pine64 выпустил водонепроницаемые умные часы PineTime
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58339-pine64
Ключевые слова: pine64, tablet
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:07, 16/12/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    нет пока на линуксе внятной замены ведроиду в его железной нише, так, поделки для гиков
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 18:14, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Установи Linux на Microsoft Surface Go 2 4GB/64GB, если этот тебе не продают.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 18:41, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но зачем? На тот и так все что надо для работы уже установлено...

     

  • 1.3, Аноним (3), 18:24, 16/12/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    вся статья - деза, как и всё на опеннете. идём читать офф сайт
     
  • 1.4, Аноним (3), 18:27, 16/12/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    не забываем включать umatrix и ublock
     
  • 1.5, Аноним (6), 18:41, 16/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    "мы пока хз какие там китаец по предновогодней суматохе впаял первые попавшиеся беспроводные модули, и, кстати, не знаем какой дистрибутив вообще хоть как-то сумеем на это недоразумение установить, но вы готовьте денежки, шва6одка она дорогова стоит!"

     
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