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Выпуск postmarketOS 22.06, Linux-дистрибутива для смартфонов и мобильных устройств

13.06.2022 10:11

Представлен выпуск проекта postmarketOS 22.06, развивающего дистрибутив Linux для смартфонов, базирующийся на пакетной базе Alpine Linux, стандартной Си-библиотеке Musl и наборе утилит BusyBox. Целью проекта является предоставление Linux-дистрибутива для смартфонов, не зависящего от жизненного цикла поддержки официальных прошивок и не привязанного к типовым решениям основных игроков индустрии, задающих вектор развития. Сборки подготовлены для PINE64 PinePhone, Purism Librem 5 и 25 поддерживаемых сообществом устройств, включая Samsung Galaxy A3/A5/S4, Xiaomi Mi Note 2/Redmi 2, OnePlus 6, Lenovo A6000, ASUS MeMo Pad 7 и даже Nokia N900. Ограниченная экспериментальная поддержка предоставлена для более чем 300 устройств.

Окружение postmarketOS максимально унифицировано и выносит все специфичные для конкретных устройств компоненты в отдельный пакет, все остальные пакеты идентичны для всех устройств и основаны на пакетах Alpine Linux. В сборках по возможности используется ванильное ядро Linux, а если это невозможно, то ядра из прошивок, подготовленных производителями устройств. В качестве основных пользовательских оболочек предлагаются KDE Plasma Mobile, Phosh и Sxmo, но имеется возможность установки и других окружений, включая GNOME, MATE и Xfce.

В новом выпуске:

  • Пакетная база синхронизирована с Alpine Linux 3.16. Сокращён цикл подготовки релиза postmarketOS после формирования очередной ветки Alpine - новый выпуск был подготовлен и протестирован за 3 недели, вместо ранее практикуемых 6 недель.
  • Число официально поддерживаемых сообществом устройств увеличено с 25 до 27. Добавлена поддержка смартфонов Samsung Galaxy S III и SHIFT 6mq.
  • Добавлена поддержка обновления системы до нового выпуска postmarketOS без перепрошивки. Обновления пока доступны только для систем с графическими окружениями Sxmo, Phosh и Plasma Mobile. В текущем виде предоставляется поддержка обновления с версии 21.12 до 22.06, но неофициально разработанный механизм установки обновлений можно использовать для переключения между любыми выпусками postmarketOS, в том числе для отката на прошлый релиз (например, можно установить ветку "edge", в рамках которой развивается следующий выпуск, и потом вернуться на версию 22.06). Для управления обновлениями пока доступен только интерфейс командной строки (устанавливается пакет postmarketos-release-upgrade и запускается одноимённая утилита), но в будущем ожидается интеграция с GNOME Software и KDE Discover.
  • Графическая оболочка Sxmo (Simple X Mobile), основанная на композитном менеджере Sway и придерживающаяся Unix-философии, обновлена до версии 1.9. В новой версии добавлена поддержка профилей устройств (для каждого устройства можно использовать разные раскладки кнопок и активировать те или иные возможности), улучшена работа с Bluetooth, для управления мультимедийными потоками по умолчанию задействован Pipewire, переделаны меню для приёма входящих вызовов и управления звуком, для управления сервисами задействован superd.
  • Окружение Phosh, основанное на технологиях GNOME и развиваемое компанией Purism для смартфона Librem 5, обновлено до версии 0.17, в которой предложены незначительные видимые улучшения (например, добавлен индикатор подключения к мобильной сети), решены проблемы с переходом в спящий режим и продолжено оттачивание интерфейса. В дальнейшем запланирована синхронизация компонентов Phosh с кодовой базой GNOME 42 и перевод приложений на GTK4 и libadwaita. Из добавленных в новой выпуск postmarketOS приложений на базе GTK4 и libadwaita отмечается календарь-планировщик Karlender.
  • Оболочка KDE Plasma Mobile обновлена до версии 22.04, подробный обзор которой был предложен в отдельной новости.
  • При помощи инструментария для загрузки прошивок fwupd предоставлена возможность установки альтернативной прошивки для модема смартфона PinePhone.
  • Добавлен unudhcpd, простой DHCP-сервер, способный выделить 1 IP-адрес любому клиенту, отправившему запрос. Указанный DHCP-сервер написан специально для организации канала связи при подключении компьютера к телефону по USB (например, установка связи используется для входа на устройство по SSH). Сервер очень компактный и не подвержен проблемам при подключении телефона к нескольким разным компьютерам.


  1. Главная ссылка к новости (https://postmarketos.org/blog/...)
  2. OpenNews: Выпуск postmarketOS 21.12, Linux-дистрибутива для смартфонов и мобильных устройств
  3. OpenNews: Доступен для предзаказа смартфон PinePhone Pro, поставляемый с KDE Plasma Mobile
  4. OpenNews: Выпуск Phosh 0.15.0, GNOME-окружения для смартфонов
  5. OpenNews: В дистрибутив postmarketOS добавлен интерфейс для умных часов
  6. OpenNews: Прогресс в создании варианта GNOME Shell для мобильных устройств
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57342-postmarketos
Ключевые слова: postmarketos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (49) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, village_coder (ok), 12:26, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >>  Целью проекта является предоставление Linux-дистрибутива для смартфонов, не зависящего от жизненного цикла поддержки официальных прошивок и не привязанного к типовым решениям основных игроков индустрии, задающих вектор развития
    >> Сборки подготовлены для PINE64 PinePhone, Purism Librem 5 и 25 поддерживаемых сообществом устройств, включая Samsung Galaxy A3/A3/S4, Xiaomi Mi Note 2/Redmi 2, OnePlus 6, Lenovo A6000, ASUS MeMo Pad 7 и даже Nokia N900

    Не зависят, но зависят *FACEPALM* *FACEPALM* *FACEPALM*

    Зачем нужны все эти новые ОС для смартфонов, если их нельзя установить на чуть менее известный аппарат?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:52, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На чуть менее старый?
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:53, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем покупать говно, тратить деньги, потом жаловаться что оно не поддерживается ни производителем ни сторонними открытыми разработчиками?
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:58, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему нельзя? Берите и портируйте.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 13:51, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Берите и портируйте.

    Не умею портировать, но смогу установить если кто-то другой портировал. Не всем дано быть программистами.

     
     
  • 4.41, Аноним (-), 15:17, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я открою для тебя тайну, внемли:
    НИКОМУ не _дано_ быть тем или инымю
    ими СТАНОВЯТСЯ!
    после упорного, напряжённого, самомотивированного труда с верой в победу над твоим главным врагом - СОБОЙ.
    Такие дела.
     
     
  • 5.45, Аноним (45), 15:45, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будь он хоть трижды программистом, если производитель телефона не даст ему разблокировать загрузчик, ничего не портирует.
     
  • 5.49, Vivaswan (ok), 16:05, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я открою тебе тайну:  все рождаются с определенным талантом, который кормит их по жизни (это на хороший толк). Гуманитарий не напишет грандиозный программный продукт (ну может пару скриптов) а кухарка не сможет управлять государством!
     
  • 5.52, Аноним (16), 16:19, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Глупость. Без таланта ты дальше интернет-магазина ничего не напишешь (и то с трудом и будешь плеваться и останешься недовольным). Вот у меня талант композитора, я пишу музыку и тащусь от этого, у меня были с детства задатки и наклонности, и в то же время, сколько я не пробовал начать программировать даже вэб (самое простое) – не идёт, не моё.
     
  • 4.48, Аноним (48), 16:02, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В чем вообще вопрос? Хочешь быть не таким как все, хочешь секурный телефон без закладок от Гугла? Есть такие, не надо ничего портировать. Но ты ведь не дал себе труда даже погуглить.
     
     
  • 5.53, Аноним (16), 16:20, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но ты ведь не дал себе труда даже погуглить.

    Это уже говорит что не дано ему быть программистом, нет должного любопытства и интереса к теме, а насильно выжимать – результата не будет.

     
  • 2.7, Аноним (45), 13:29, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Зачем нужны все эти новые ОС для смартфонов, если их нельзя установить на чуть менее известный аппарат?

    Что есть известный телефон? Для меня известный это Айфон другие все неизвестныею Цель проекта Линукс на Б/У телефоны.
    GNU/Linux вообще очень нишевая история, для гиков.

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 13:39, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот недавно прогремела новость о том что этот postmarket запустили на яблочных iPad.
     
     
  • 4.13, Аноним (45), 13:49, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мы все читали эту новость. Запустили, не значит что можно полноценно пользоваться. Да и планшеты лично мне не интересны.
    А вообще конечно, надо потратить секунду времени, зайти на сайте на страницу девайсес и увидеть что кроме изначально разработанного под GNU/Linux PINE64 лучше всех подходит Xiaomi Redmi 2.
    https://wiki.postmarketos.org/wiki/Devices
     
     
  • 5.28, Аноним (9), 14:06, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из этого списка: https://wiki.postmarketos.org/wiki/Apple_iPhone_7/7%2B_(apple-iphone7)
     
  • 2.17, Аноним (9), 13:55, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот не надо жаловаться что энтузиатский проект не портируют на "самые новейшие" смартфоны и планшеты. В андроиде компании производители тратят миллиарды на разработку программной части своих агрегатов и их программисты имеют прототипы устройств за долго пока в остальном мире пойдут первые инсайды. Или вы хотите чтобы энтузиасты за бесплатно покупали дорогущие (зато новые) флагманы и с риском кирпича портировали вам этот ваш линукс? Ещё сейчас куда не плюнь везде заблокирован загрузчик. А над старьём и работать приятнее, т.к. оно уже почти ничего не стоит. Следовательно не жалко окирпичить, старые смартфоны менее огорожены, не то что сейчас, и их уже давно все расковыряли, есть уже и даташиты и все баги и фичи раскрыты.
     
     
  • 3.46, Аноним (45), 15:47, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ещё производителям нет никакой выгоды чтобы на их телефоны ставили другие ОС и лишали их дохода от магазина, рекламы, телеметрии. Об этом почему то не задумываются некоторые. Портируй на самый новый смартфон и все тут. Уровень интеллекта как у хлебушка.
     
  • 2.43, Аноним (43), 15:32, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А в чем проблема? Покупаете подходящий старый смартфон, подержанный по объявлению, в магазине б/у техники или refurbrished у китайцев, и ставите на него что нравится. Я очень давно не покупал новые смартфоны как раз потому, что на них нельзя поставить нормальную ОС, а стоковые прошивки не заслуживают доверия абсолютно.
     

  • 1.6, Аноним (6), 13:18, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Лучше десктопа пока ничего не придумали.
    а вот умные гаджеты:
    возня с прошивками, а далее разные ревизии, всё максимально разрознено.
    Почему нельзя запустить образ с карты памяти на любом смартфоне?  
    Из этого делаем вывод: смартфоны - ущербные устройства...
     
     
  • 2.12, hshhhhh (ok), 13:47, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Почему нельзя запустить образ с карты памяти на любом смартфоне?  

    на pinephone можно

     
     
  • 3.21, Аноним (6), 14:00, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему то на любом из десктопов могу запустить любой дистр, а на любом кетайфоне невозможно...
     
  • 2.15, Аноним (16), 13:50, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Для работы и производства контента, а вот для ПОТРЕБЛЕНИЯ контента телефон – самое то.

    Для работы и производства контента, а вот для ПОТРЕБЛЕНИЯ контента телефон – самое то.

     
     
  • 3.20, Аноним (6), 13:59, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мусорное устройство с технической стороны. Туда идёт весь сброд программ и недооптимизаций.
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 14:13, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Забавно то, что себестоимость производства среднестатистического бюджетного телефона не более 10 баксов. Был в Китае на фабрике, где сидят девочки их собирают, вот уж реально мусор судя по стоимости начинки. Причем это было в начале 2010-х, сейчас же производство повсеместно ещё больше удешевлено.
     
     
  • 5.31, Аноним (45), 14:17, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В этом то и суть, что любой аноним может поехать в китай и заказать партию мобилок с предустановленным линуксом. Но не едут, потому что нет рынка.
     
  • 4.50, Vivaswan (ok), 16:12, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...свалка для реализации ущербных школьных фантазий при отсутствии достаточных технических навыков.
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:32, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На Алике есть в продаже PinePhone Pro по 66175 р. Доставка бесплатно. Для тех, кто готов выложить за него столько.
     
     
  • 2.11, hshhhhh (ok), 13:46, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    400$ на оффсайте же
     
     
  • 3.18, Ooiiii (?), 13:58, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    165,44
     
     
  • 4.22, hshhhhh (ok), 14:01, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 165,44

    про?

     
     
  • 5.25, Ooiiii (?), 14:05, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Р за 1$ получается
     
  • 2.23, Аноним (45), 14:04, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оно того не стоит. Платить столько за
    CPU Rockchip RK3399S 64bit SoC – 2x A72 and 4x A53 CPU cores @ 1.5GHz
    GPU ARM Mali T860 4x core GPU @ 500MHz
    Если можно купить Xiaomi Redmi 2 за копейки на Алиэкспресс.
    https://wiki.postmarketos.org/wiki/Devices
     

  • 1.10, Аноним (45), 13:45, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проблема в том что готовых для использования открытых UI всего 3 шт: Plasma modile, Posh, Glacier.
    Есть ещё Hildon которую некому портировать и другие непонятные штуки.
    https://wiki.postmarketos.org/wiki/Glacier
    https://wiki.postmarketos.org/wiki/Category:Unavailable_and/or_unmaintained_in


    SailfishOS имеет проприетарный UI название которого даже не имзвестно
    Tizen имеет проприетарный UI  TouchWiz
    Есть конечно Ubuntu Touch но не понятно как UI отделить от убунты, да и неудобный он.
    Есть конечно UI от Андроид, но они тоже проприетарные и не понятно как их портировать.
    Xiaomi MIUI
    Samsung One UI
    HUAWEI EMUI
    Есть конечно открытые версии Андроида, но там вообще ничего не понятно.

     
     
  • 2.34, pvl (??), 14:24, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Есть конечно открытые версии Андроида, но там вообще ничего не понятно.

    на aosp полно шикарных сборочек!

     
     
  • 3.36, Аноним (45), 14:26, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Andoid то не GNU/Linux ну да ладно. Можно примеры?
     
  • 2.44, Аноним (45), 15:42, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще конечно существует несколько форков Андроида, некоторые независимо от конкретных устройств, некоторые авторами заточенные под свои же авторские телефоны.
    Список устройств на GNU/Linux либо Android без Googele.
    На самом деле при небольшом анализе, приходит понимание, что все комплектующие (CPU, GPU) используются от двух основных производителей и телефоны по большому счету отличаются только (нескучными обоями) названием Андродиа без гугл сервисов. Да есть Librem 5 с его физическими выключателями, но SoC у них все ещё проприетарный и GSM-модем проприетраный по идее.  
     

  • 1.19, Аноним (-), 13:58, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    На смартфоне с этим дистрибутивом сотовая связь работает? Можно позвонить или отправить смс?
     
     
  • 2.24, Аноним (45), 14:04, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот тут смотреть
    https://wiki.postmarketos.org/wiki/Devices
     
  • 2.26, Аноним (45), 14:05, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если поиграть, то оптимальный вариант Xiaomi Redmi 2.
     
  • 2.27, Аноним (16), 14:06, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > На смартфоне с этим дистрибутивом сотовая связь работает? Можно позвонить или отправить СМС?

    Зачем в 2022 году звонить или отправлять СМС? Главное чтобы 4G интернет был. Из моих знакомых лет 7-8 уже никто не пользуется звонками через оператора – все в мессенджерах. Лично мне звонят традиционным способом только курьеры или мошенники из коллцентров с кодом +38.

     
     
  • 3.30, Аноним (45), 14:15, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не надо по седе судить всех остальных. Тебе не надо, а другим весь день разговаривать надо. Другой вопрос, что это игрушка а не основной телефон. А к игрушке требования другие.
     
  • 3.33, Аноним (33), 14:22, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В какой изолированной локальной среде ты находишься, что не понимаешь зачем нужны звонки? Берешь свою среду за единый стандарт опыта.
     

  • 1.32, Аноним (33), 14:18, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лагает и фризит невозможно для пользования эта ОС. Ожидать придётся десятелетия пока она созреет до состояния хотя бы ТЕРПИМОЙ, уже речь не идёт об удобстве.
     
     
  • 2.35, Аноним (45), 14:24, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пруфы??
     
  • 2.39, Аноним (16), 14:58, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Лагает и фризит невозможно для пользования эта ОС. Ожидать придётся десятелетия пока
    > она созреет до состояния хотя бы ТЕРПИМОЙ, уже речь не идёт
    > об удобстве.

    Ага, лет через 10 авось допилят до вменяемого состояния, когда аппараты эти будут тянуть вэб как сейчас его тянут атомы и 3 пни)))

     

  • 1.37, Аноним (37), 14:35, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Звонить умеет?
     
     
  • 2.40, Аноним (16), 14:59, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Звонить умеет?

    Да, телегу или воцап установить можно, звони и пиши сколько влезет. А для пенсионеров есть кнопочные аппараты-бабушкофоны.

     
     
  • 3.42, Аноним (37), 15:26, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спасибо, именно это я и хотел услышать. Лет через десять загляну опять.
     
  • 2.51, Аноним (51), 16:12, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > добавлен индикатор подключения к мобильной сети

    Как природа могла создать такое совершенство!

     

  • 1.47, Mickey_Mouse (?), 15:57, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Unix way - купить телефон без "операционки".
     

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