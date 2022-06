Выпуск postmarketOS 22.06, Linux-дистрибутива для смартфонов и мобильных устройств

2.11 , hshhhhh ( ok ), 13:46, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 400$ на оффсайте же

3.18 , Ooiiii ( ? ), 13:58, 13/06/2022
165,44

4.22 , hshhhhh ( ok ), 14:01, 13/06/2022
> 165,44 про?

5.25 , Ooiiii ( ? ), 14:05, 13/06/2022
Р за 1$ получается

2.23 , Аноним ( 45 ), 14:04, 13/06/2022
Оно того не стоит. Платить столько за

CPU Rockchip RK3399S 64bit SoC – 2x A72 and 4x A53 CPU cores @ 1.5GHz

GPU ARM Mali T860 4x core GPU @ 500MHz

Если можно купить Xiaomi Redmi 2 за копейки на Алиэкспресс.

https://wiki.postmarketos.org/wiki/Devices