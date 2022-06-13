Выпуск postmarketOS 22.06, Linux-дистрибутива для смартфонов и мобильных устройств

2.3 , Аноним ( 3 ), 12:52, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На чуть менее старый?

2.4 , Аноним ( 4 ), 12:53, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – зачем покупать говно, тратить деньги, потом жаловаться что оно не поддерживается ни производителем ни сторонними открытыми разработчиками?

2.5 , Аноним ( 5 ), 12:58, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почему нельзя? Берите и портируйте.

3.16 , Аноним ( 16 ), 13:51, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Берите и портируйте. Не умею портировать, но смогу установить если кто-то другой портировал. Не всем дано быть программистами.

4.41 , Аноним ( - ), 15:17, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Я открою для тебя тайну, внемли:

НИКОМУ не _дано_ быть тем или инымю

ими СТАНОВЯТСЯ!

после упорного, напряжённого, самомотивированного труда с верой в победу над твоим главным врагом - СОБОЙ.

Такие дела.

5.45 , Аноним ( 45 ), 15:45, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Будь он хоть трижды программистом, если производитель телефона не даст ему разблокировать загрузчик, ничего не портирует.

5.49 , Vivaswan ( ok ), 16:05, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я открою тебе тайну: все рождаются с определенным талантом, который кормит их по жизни (это на хороший толк). Гуманитарий не напишет грандиозный программный продукт (ну может пару скриптов) а кухарка не сможет управлять государством!

5.52 , Аноним ( 16 ), 16:19, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Глупость. Без таланта ты дальше интернет-магазина ничего не напишешь (и то с трудом и будешь плеваться и останешься недовольным). Вот у меня талант композитора, я пишу музыку и тащусь от этого, у меня были с детства задатки и наклонности, и в то же время, сколько я не пробовал начать программировать даже вэб (самое простое) – не идёт, не моё.

4.48 , Аноним ( 48 ), 16:02, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В чем вообще вопрос? Хочешь быть не таким как все, хочешь секурный телефон без закладок от Гугла? Есть такие, не надо ничего портировать. Но ты ведь не дал себе труда даже погуглить.

5.53 , Аноним ( 16 ), 16:20, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Но ты ведь не дал себе труда даже погуглить. Это уже говорит что не дано ему быть программистом, нет должного любопытства и интереса к теме, а насильно выжимать – результата не будет.

2.7 , Аноним ( 45 ), 13:29, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >Зачем нужны все эти новые ОС для смартфонов, если их нельзя установить на чуть менее известный аппарат? Что есть известный телефон? Для меня известный это Айфон другие все неизвестныею Цель проекта Линукс на Б/У телефоны.

GNU/Linux вообще очень нишевая история, для гиков.

3.9 , Аноним ( 9 ), 13:39, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот недавно прогремела новость о том что этот postmarket запустили на яблочных iPad.

4.13 , Аноним ( 45 ), 13:49, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Мы все читали эту новость. Запустили, не значит что можно полноценно пользоваться. Да и планшеты лично мне не интересны.

А вообще конечно, надо потратить секунду времени, зайти на сайте на страницу девайсес и увидеть что кроме изначально разработанного под GNU/Linux PINE64 лучше всех подходит Xiaomi Redmi 2.

https://wiki.postmarketos.org/wiki/Devices

5.28 , Аноним ( 9 ), 14:06, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Из этого списка: https://wiki.postmarketos.org/wiki/Apple_iPhone_7/7%2B_(apple-iphone7)

2.17 , Аноним ( 9 ), 13:55, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот не надо жаловаться что энтузиатский проект не портируют на "самые новейшие" смартфоны и планшеты. В андроиде компании производители тратят миллиарды на разработку программной части своих агрегатов и их программисты имеют прототипы устройств за долго пока в остальном мире пойдут первые инсайды. Или вы хотите чтобы энтузиасты за бесплатно покупали дорогущие (зато новые) флагманы и с риском кирпича портировали вам этот ваш линукс? Ещё сейчас куда не плюнь везде заблокирован загрузчик. А над старьём и работать приятнее, т.к. оно уже почти ничего не стоит. Следовательно не жалко окирпичить, старые смартфоны менее огорожены, не то что сейчас, и их уже давно все расковыряли, есть уже и даташиты и все баги и фичи раскрыты.

3.46 , Аноним ( 45 ), 15:47, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А ещё производителям нет никакой выгоды чтобы на их телефоны ставили другие ОС и лишали их дохода от магазина, рекламы, телеметрии. Об этом почему то не задумываются некоторые. Портируй на самый новый смартфон и все тут. Уровень интеллекта как у хлебушка.

2.43 , Аноним ( 43 ), 15:32, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А в чем проблема? Покупаете подходящий старый смартфон, подержанный по объявлению, в магазине б/у техники или refurbrished у китайцев, и ставите на него что нравится. Я очень давно не покупал новые смартфоны как раз потому, что на них нельзя поставить нормальную ОС, а стоковые прошивки не заслуживают доверия абсолютно.

