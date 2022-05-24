Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.16

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|2.7, YetAnotherOnanym (ok), 11:09, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пока не нарвёшься на аппликуху, автор которой считал себя самым умным и дёргал напрямую в кишках glibc что-нибудь такое, чего в musl нет.
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|3.8, Аноним (8), 11:34, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если ты намекаешь на ванильный JRE то можешь в контейнер и свой glibc положить. Нет никаких проблем. Да и велосипедов вокруг этого кучу придумали.
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|4.11, Кэп (?), 12:00, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Он намекает на то, что муслофагов стоит держать подальше.
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|4.22, YetAnotherOnanym (ok), 14:32, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С жабой не сталкивался, а вот неработоспособность docker-compose в системе с муслом (в 2018) - вот это был неприятный сюрприз.
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|3.13, Аноним (13), 12:25, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не только из-за заумности автора. Например, цискин клиент проприетарного их VPN не работает c Musl. Тут уж не проверить, что они там и за что дёргают.
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|4.21, Аноним (21), 14:25, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть что-нибудь особенное в anyconnect, что не работало бы в openconnect? За несколько лет проблем с последним не было (коллеги тем временем жалуются на постоянные дисконнекты с проприетарным клиентом).
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|1.3, Аноним (3), 10:11, 24/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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>В качестве системы инициализации используется OpenRC
Почему не sysvinit?
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|2.5, Аноним (5), 10:22, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это sysvinit. OpenRC это минимум для управления, но не поможет от отваливающихся устройств/водителей. Хотя линукс тоже интересно реагирует на отвалившийся телефон, но тут вопросы уже к ядру (у других было не лучше, насколько я знаю, вплоть до выдернул флешку -- получил бсод).
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|1.4, Аноним (3), 10:12, 24/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Название, конечно, не очень, вызывает ассоциации с одноимённым почтовиком.
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|2.6, Аноним (5), 10:25, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нонеймов (тем более с лицензией могильника) можно игнорировать.
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