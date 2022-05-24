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Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.16

24.05.2022 09:38

Доступен релиз Alpine Linux 3.16, минималистичного дистрибутива, построенного на базе системной библиотеки Musl и набора утилит BusyBox. Дистрибутив отличается повышенными требованиями к обеспечению безопасности и собран с защитой SSP (Stack Smashing Protection). В качестве системы инициализации используется OpenRC, для управления пакетами применяется собственный пакетный менеджер apk. Alpine применяется для формирования официальных образов контейнеров Docker. Загрузочные iso-образы (x86_64, x86, armhf, aarch64, armv7, ppc64le, s390x) подготовлены в пяти вариантах: стандартном (155 МБ), с ядром без патчей (168 МБ), расширенном (750 МБ) и для виртуальных машин (49 МБ).

В новом выпуске:

  • В скриптах для настройки системы улучшена поддержка накопителей NVMe, предоставлена возможность создания учётной записи администратора, добавлена поддержка добавления ключей для SSH.
  • Предложен новый скрипт setup-desktop для упрощения установки окружения рабочего стола.
  • Пакет с утилитой sudo перемещён в репозиторий community, что подразумевает формирования обновлений с устранением уязвимостей только для последней стабильной ветки sudo. Вместо sudo рекомендовано использовать doas (упрощённый аналог sudo от проекта OpenBSD) или прослойку doas-sudo-shim, предоставляющую замену команде sudo, работающую поверх утилиты doas.
  • Раздел /tmp теперь размещается в памяти с использованием файловой системы tmpfs.
  • Пакет icu-data с данными для интернационализации разделён на два пакета: icu-data-en (2.6 MiB, включена только локаль en_US/GB) и icu-data-full (29 MiB).
  • В отдельные пакеты вынесены плагины к NetworkManager: networkmanager-wifi, networkmanager-adsl, networkmanager-wwan, networkmanager-bluetooth, networkmanager-ppp и networkmanager-ovs.
  • Библиотека SDL 1.2 заменена на пакет sdl12-compat, предоставляющий API, совместимый с двоичным и исходным кодом SDL 1.2, но работающий поверх SDL 2.
  • С поддержкой utmps собраны пакеты busybox, dropbear, mingetty, openssh, util-linux.
  • Для обеспечения работы команды login задействован пакет util-linux-login.
  • Обновлены версии пакетов, в том числе доступны выпуски KDE Plasma 5.24, KDE Gears 22.04, Plasma Mobile 22.04, GNOME 42, Go 1.18, LLVM 13, Node.js 18.2, Ruby 3.1, Rust 1.60, Python 3.10, PHP 8.1, R 4.2, Xen 4.16, Podman 4.0. Удалены пакеты с php7 и python2.


  1. Главная ссылка к новости (https://alpinelinux.org/posts/...)
  2. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.15
  3. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 13
  4. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APK, позволяющая удалённо выполнить код в Alpine Linux
  5. OpenNews: Docker-образы Alpine поставлялись с пустым паролем пользователя root
  6. OpenNews: Перевод официальных образов Docker с Ubuntu на Alpine
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57238-alpine
Ключевые слова: alpine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:03, 24/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Нужно, одобряем. Еще и без системд.  
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:09, 24/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Годно.
    И не только для контейнера.
     
     
  • 2.7, YetAnotherOnanym (ok), 11:09, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пока не нарвёшься на аппликуху, автор которой считал себя самым умным и дёргал напрямую в кишках glibc что-нибудь такое, чего в musl нет.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:34, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты намекаешь на ванильный JRE то можешь в контейнер и свой glibc положить. Нет никаких проблем. Да и велосипедов вокруг этого кучу придумали.  
     
     
  • 4.11, Кэп (?), 12:00, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он намекает на то, что муслофагов стоит держать подальше.
     
  • 4.22, YetAnotherOnanym (ok), 14:32, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С жабой не сталкивался, а вот неработоспособность docker-compose в системе с муслом (в 2018) - вот это был неприятный сюрприз.
     
  • 3.10, Самый Лучший Гусь (?), 11:59, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не надо поощрять аплекухописателей такого уровня наглости.
     
     
  • 4.20, YetAnotherOnanym (ok), 14:12, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы добавил, что их надо розгами сечь.
     
  • 3.13, Аноним (13), 12:25, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не только из-за заумности автора. Например, цискин клиент проприетарного их VPN не работает c Musl. Тут уж не проверить, что они там и за что дёргают.
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 14:25, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть что-нибудь особенное в anyconnect, что не работало бы в openconnect? За несколько лет проблем с последним не было (коллеги тем временем жалуются на постоянные дисконнекты с проприетарным клиентом).
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:11, 24/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >В качестве системы инициализации используется OpenRC

    Почему не sysvinit?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:22, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это sysvinit. OpenRC это минимум для управления, но не поможет от отваливающихся устройств/водителей. Хотя линукс тоже интересно реагирует на отвалившийся телефон, но тут вопросы уже к ядру (у других было не лучше, насколько я знаю, вплоть до выдернул флешку -- получил бсод).
     

  • 1.4, Аноним (3), 10:12, 24/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Название, конечно, не очень, вызывает ассоциации с одноимённым почтовиком.
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 10:25, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нонеймов (тем более с лицензией могильника) можно игнорировать.
     
  • 2.14, Аноним (13), 12:27, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что, недружественное название?
     

  • 1.9, Самый Лучший Гусь (?), 11:57, 24/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Наконец-то хороший, годный линукс
     
     
  • 2.18, Старший аноним (?), 13:07, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это смотря для чего. Для Python, пишут, что - не очень (https://habr.com/ru/post/486202/)
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 14:12, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильное решение: исключить Питон.
     

  • 1.12, Аноним (12), 12:18, 24/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шикарно! Без гномиков и без системди)
     

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