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Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 13

31.01.2022 22:20

Сформирован релиз минималистичного Linux дистрибутива Tiny Core Linux 13.0, который может работать на системах с 48 Мб ОЗУ. Графическое окружение дистрибутива построено на основе X-сервера Tiny X, тулкита FLTK и оконного менеджера FLWM. Дистрибутив загружается целиком в ОЗУ и работает из памяти. В новом выпуске произведено обновление системных компонентов, включая ядро Linux 5.15.10, glibc 2.34, gcc 11.2.0, binutils 2.37, e2fsprogs 1.46.4, util-linux 2.37.2 и busybox 1.34.1.

Загрузочный iso-образ занимает всего 16 Мб. Для 64-разрядных систем подготовлена сборка CorePure64, размером 17 Мб. Дополнительно поставляется сборка CorePlus (160 Мб), в которую входит ряд дополнительных пакетов, таких как набор оконных менеджеров (FLWM, JWM, IceWM, Fluxbox, Hackedbox, Openbox), инсталлятор с возможностью установки дополнительных расширений, а также готовый набор инструментов для обеспечения выхода в сеть, включая менеджер для настройки Wifi-соединений.




  1. Главная ссылка к новости (http://forum.tinycorelinux.net...)
  2. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 12
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Slacko Puppy 7.0
  4. OpenNews: Обновление сборки DogLinux для проверки оборудования
  5. OpenNews: Выпуск EasyOS 3.2, самобытного дистрибутива от создателя Puppy Linux
  6. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.15
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56617-tinycore
Ключевые слова: tinycore, linux
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Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 22:28, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > может работать на системах с 48 Мб ОЗУ

    Каков юз кейс сего умения?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:30, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    юзаю каждый день на десктопе и на парке серверов, ни единого разрыва, лучший дистр
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:41, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Eee PC
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:48, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Никакой. ЗоринОС лучше
     
     
  • 3.13, Аноним (2), 23:58, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зорин, залогинься.
     

  • 1.4, Кир (?), 22:40, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Минимализм из спортивного интереса или с какой-то целью?
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 22:41, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Коммент из спортивного интереса или с какой-то целью?
     
     
  • 3.8, Кир (?), 22:43, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Цель комментария с вопросом -- получить ответ. Ваш К.О.
     
     
  • 4.9, Аноним (-), 23:02, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Правильно поставленный вопрос содержит в себе как минимум половину ответа. Ваш К.О.
     
     
  • 5.22, Аноним (2), 00:42, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какую половину ответа содержит в себе вопрос, который ты читаешь прямо сейчас? (и вот уже закончил читать, а теперь читаешь текст в скобках)
     
  • 4.16, Аноним (16), 00:21, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Цель комментария с вопросом -- получить ответ

    В минимализме кроме фана, есть огромная польза.
    Старое и просто слабе железо, vds на минималках.
    И далеко не всем пользователям нужно много памяти и процессора. Касс и прочих АРМов гораздо больше чем дизайнеров и сапроводов.

     
     
  • 5.18, Аноним (16), 00:26, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бонусом
    Меньше мусора - стабильнее работа
     

  • 1.7, Аноним (5), 22:42, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Дополнительно поставляется сборка CorePlus (160 Мб)

    Там все еще 12 версия

     
  • 1.10, Аноним (12), 23:45, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Зачем, если уже есть легковесный дистрибутив - ZorinOS Lite (с Xfce вместо GNOME)
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 00:38, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зорин вроде был с Тринити или я путаю?
     
     
  • 3.23, Аноним (2), 00:44, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зорин - это чувак, переименовавший убунту в честь себя. Такого себе даже Попов не позволял. Не, у него конечно был антивирус Попова, но никак не целый дистр.
     

  • 1.11, thhh (?), 23:46, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где кнопка Activities?
     
  • 1.14, Аноним (14), 00:09, 01/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Посоны, а как оно на 4-х ядернике с 16 гигами оперативы и ЖК-моником? Кто пробовал?
     
     
  • 2.17, Аноним (16), 00:23, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так же как на атоме с 2мя гигами
    Не отличишь
     

  • 1.15, Хлор (?), 00:20, 01/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Рад,что существуют подобные проекты.респект разрабам
     
     
  • 2.20, Аноним (2), 00:34, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну камень в лесу тоже существует. Но какой от него толк? "Существует" - тоже мне достижение
     

  • 1.19, Аноним (21), 00:33, 01/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Увидел внизу doc панель аля Macos и вот что подумал: есть желание приобрести небольшой ноут для консольных утех.
    Выбор пал на powerbook g4 12 inch из титанового корпуса.
    А есть ли дистры под PowerPC а точнее под PowerPC G4?
    Есть видео где кол-во ОЗУ увеличиваю, вроде нагугливал, что до 2 ГБ максимум можно увеличить.
    https://www.youtube.com/watch?v=zmg_cfP6J8o&t=794s
    За счет смены ЦПУ на PowerPC 7448 "Apollo 8" можно добиться частоты ЦПУ 2.4 GHz что для CLI достаточно вполне. Вот только где его купить, не гуглится
    https://en.wikipedia.org/wiki/PowerPC_G4#PowerPC_7448
    https://forums.macrumors.com/threads/2ghz-powerbook.1977301/

    Или сразу попробовать в корпу RAspberry pi засунуть, но сложно.
    Человек начал, но вроде не закончил
    https://www.gtplanet.net/forum/threads/apple-pi-raspberry-pi-in-a-titanium-pow
    Хотя похожий вроде сделали
    https://www.reddit.com/r/raspberry_pi/comments/n4xzd0/macbook_pi_from_an_old_a
    Мож ресурсы есть какие типа этого?
    https://hackaday.io/project/173252-raspberry-pi-powerbook

     
  • 1.24, Аноним (24), 00:49, 01/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой смех, ВОТ ТАК выглядит линукс в 2022. Никакой пользы от линукса не будет с таким отвратительным интерфейсом, потому что можно взять любую нормальную сборку Windows и через Win10Tweaker вырезать и отключить всё лишнее и тогда летать она будет не хуже линукса, а выглядеть современно и намного красивее
     

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