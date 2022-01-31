Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 13

Сформирован релиз минималистичного Linux дистрибутива Tiny Core Linux 13.0, который может работать на системах с 48 Мб ОЗУ. Графическое окружение дистрибутива построено на основе X-сервера Tiny X, тулкита FLTK и оконного менеджера FLWM. Дистрибутив загружается целиком в ОЗУ и работает из памяти. В новом выпуске произведено обновление системных компонентов, включая ядро Linux 5.15.10, glibc 2.34, gcc 11.2.0, binutils 2.37, e2fsprogs 1.46.4, util-linux 2.37.2 и busybox 1.34.1.

Загрузочный iso-образ занимает всего 16 Мб. Для 64-разрядных систем подготовлена сборка CorePure64, размером 17 Мб. Дополнительно поставляется сборка CorePlus (160 Мб), в которую входит ряд дополнительных пакетов, таких как набор оконных менеджеров (FLWM, JWM, IceWM, Fluxbox, Hackedbox, Openbox), инсталлятор с возможностью установки дополнительных расширений, а также готовый набор инструментов для обеспечения выхода в сеть, включая менеджер для настройки Wifi-соединений.