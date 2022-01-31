Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 13

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|1.2, Аноним (2), 22:28, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> может работать на системах с 48 Мб ОЗУ
Каков юз кейс сего умения?
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|2.3, Аноним (3), 22:30, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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юзаю каждый день на десктопе и на парке серверов, ни единого разрыва, лучший дистр
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|3.8, Кир (?), 22:43, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Цель комментария с вопросом -- получить ответ. Ваш К.О.
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|4.9, Аноним (-), 23:02, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Правильно поставленный вопрос содержит в себе как минимум половину ответа. Ваш К.О.
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|5.22, Аноним (2), 00:42, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какую половину ответа содержит в себе вопрос, который ты читаешь прямо сейчас? (и вот уже закончил читать, а теперь читаешь текст в скобках)
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|4.16, Аноним (16), 00:21, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Цель комментария с вопросом -- получить ответ
В минимализме кроме фана, есть огромная польза.
Старое и просто слабе железо, vds на минималках.
И далеко не всем пользователям нужно много памяти и процессора. Касс и прочих АРМов гораздо больше чем дизайнеров и сапроводов.
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|1.7, Аноним (5), 22:42, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Дополнительно поставляется сборка CorePlus (160 Мб)
Там все еще 12 версия
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|1.10, Аноним (12), 23:45, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Зачем, если уже есть легковесный дистрибутив - ZorinOS Lite (с Xfce вместо GNOME)
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|3.23, Аноним (2), 00:44, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зорин - это чувак, переименовавший убунту в честь себя. Такого себе даже Попов не позволял. Не, у него конечно был антивирус Попова, но никак не целый дистр.
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|1.14, Аноним (14), 00:09, 01/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Посоны, а как оно на 4-х ядернике с 16 гигами оперативы и ЖК-моником? Кто пробовал?
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|2.20, Аноним (2), 00:34, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну камень в лесу тоже существует. Но какой от него толк? "Существует" - тоже мне достижение
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|1.24, Аноним (24), 00:49, 01/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какой смех, ВОТ ТАК выглядит линукс в 2022. Никакой пользы от линукса не будет с таким отвратительным интерфейсом, потому что можно взять любую нормальную сборку Windows и через Win10Tweaker вырезать и отключить всё лишнее и тогда летать она будет не хуже линукса, а выглядеть современно и намного красивее
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