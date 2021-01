Релиз дистрибутива Slacko Puppy 7.0

2.3 , Гимли ( ? ), 10:03, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что есть подъядро? И зачем его "вытаскивать", когда можно оставить всё "как есть" в оригинальной слаке?

3.6 , lockywolf ( ok ), 10:13, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Что есть подъядро? И зачем его "вытаскивать", когда можно оставить всё "как

> есть" в оригинальной слаке? Оригинальная Слака около 15 Гб в установленном состоянии, а авторам сабжа почему-то хочется размер меньше. Почему, я не знаю, но ответ на вопрос "почему не оставить?" надо им задавать. Подъядро -- это то, что остаётся, если если выбросить "ненужное". (Что бы авторы ни считали ненужным.) Моя мысль была в том, что без участия основных разработчиков дистрибутива, как например, было c Fedora CoreOS, "подъядро" получится либо кудрявым, либо несовместимым.

2.4 , Гэндальф ( ? ), 10:07, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Добавлены пакеты с новыми ядрами Linux и предложен новый скрипт "change_kernels" для упрощения смены ядра Хотел сумничать? Но вышел пук в лужу, похоже.

3.7 , lockywolf ( ok ), 10:14, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> Добавлены пакеты с новыми ядрами Linux и предложен новый скрипт "change_kernels" для упрощения смены ядра

> Хотел сумничать? Но вышел пук в лужу, похоже. Ты о чём вообще?

4.9 , Аноним ( - ), 10:19, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Гэндальф еще бухает. Не обращай на него внимание. В праздники на форуме многие пьяные.

4.10 , Гэндальф ( ? ), 10:20, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что использовать новые ядра можно опционально.

5.12 , Аноним ( - ), 10:23, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Гэндальф иди выспись.

2.8 , Аноним ( - ), 10:16, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Думаешь разработчик дистра не осилит самосоятельно дерево зависимостей, если возьмет часть системы Патрика?