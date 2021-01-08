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Релиз дистрибутива Slacko Puppy 7.0

08.01.2021 09:32

Спустя четыре года с момента прошлого обновления подготовлен новый выпуск минималистичного дистрибутива Slacko Puppy 7.0, использующего пакетную базу Slackware и технологии Puppy Linux, такие как система сборки Woof-CE. Дистрибутив бинарно совместим со Slackware Linux, но также позволяет устанавливать и PET-пакеты, специально созданные для Puppy Linux. Дистрибутив изначально позиционируется для работы на устаревшем оборудовании. Размер загрузочного образа 340 МБ (x86_64, i686).

В дистрибутиве используется оконный менеджер JWM и файловый менеджер Rox Filer. В поставку входит разработанный в недрах проекта Puppy набор GUI-конфигураторов (Puppy Control Panel) и виджетов (Pwidgets - часы, календарь, RSS, состояние соединения и т.п.). Интерфейс штатных приложений Puppy, таких как Pmusic и Pequalizer, построен с использованием переработанного варианта программы GtkDialog. Для настройки сети с использованием проводных и беспроводных каналов связи задействован собственный конфигуратор Frisbee Network Manager, кроме которого в поставку также входят и классические конфигураторы Simple Network Setup и Network Wizard.

В новом выпуске:

  • Начинка дистрибутива синхронизирована с пакетной базой Slackware 14.2 и репозиториями Salix.
  • Добавлена поддержка загрузки на системах с UEFI.
  • Добавлен новый инсталлятор FrugalPup, поддерживающий установку на системы с UEFI и BIOS, а также способный установить систему не только на жёсткий диск, но и на внешние накопители USB и SD/MMC.
  • Предложена новая цветовая схема, обновлены пиктограммы и оптимизирован интерфейс пользователя.
  • Добавлены пакеты с новыми ядрами Linux и предложен новый скрипт "change_kernels" для упрощения смены ядра.
  • Оконный менеджер JWM обновлён до версии 2.3.6.
  • В качестве основного браузера предлагается свежий выпуск Firefox ESR. Из репозиториев также доступен Seamonkey и имеется скрипт для установки браузера Vivaldi.
  • Улучшена программа с графическим интерфейсом для настройки пакетного фильтра.
  • В базовый состав включён пакет Samba.
  • Для просмотра PDF задействован Evince.


  1. Главная ссылка к новости (http://blog.puppylinux.com/sla...)
  2. OpenNews: Выпуск Puppy Linux 9.5, дистрибутива для устаревших компьютеров
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Easy Buster 2.2, развиваемого автором Puppy Linux
  4. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Quirky 8.4, развиваемого автором Puppy Linux
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Slackel 7.4
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Slacko Puppy 5.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54374-puppy
Ключевые слова: puppy, linux, slackware
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Леголас (ok), 09:44, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    база слаки, поддержка x86, в довесок размер образа... это ж как лампово то выходит!
     
  • 1.2, lockywolf (ok), 09:45, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это всё не особенно осмысленно. Из Слаки, конечно, можно вытащить "подъядро", чтобы в нём не было проблем с линковкой, но оно будет выглядеть кудряво, потому что Патрик рассчитывает, что Слака будет ставиться "целиком", за исключением нескольких пакетов, собираемых специально два раза, с Х11 и без.

    Ну, и, плюс, из новых ядер подропано старое железо, так что толку в этом...

     
     
  • 2.3, Гимли (?), 10:03, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что есть подъядро? И зачем его "вытаскивать", когда можно оставить всё "как есть" в оригинальной слаке?
     
     
  • 3.6, lockywolf (ok), 10:13, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что есть подъядро? И зачем его "вытаскивать", когда можно оставить всё "как
    > есть" в оригинальной слаке?

    Оригинальная Слака около 15 Гб в установленном состоянии, а авторам сабжа почему-то хочется размер меньше. Почему, я не знаю, но ответ на вопрос "почему не оставить?" надо им задавать.

    Подъядро -- это то, что остаётся, если если выбросить "ненужное". (Что бы авторы ни считали ненужным.) Моя мысль была в том, что без участия основных разработчиков дистрибутива, как например, было c Fedora CoreOS, "подъядро" получится либо кудрявым, либо несовместимым.

     
  • 2.4, Гэндальф (?), 10:07, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Добавлены пакеты с новыми ядрами Linux и предложен новый скрипт "change_kernels" для упрощения смены ядра

    Хотел сумничать? Но вышел пук в лужу, похоже.

     
     
  • 3.7, lockywolf (ok), 10:14, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Добавлены пакеты с новыми ядрами Linux и предложен новый скрипт "change_kernels" для упрощения смены ядра
    > Хотел сумничать? Но вышел пук в лужу, похоже.

    Ты о чём вообще?

     
     
  • 4.9, Аноним (-), 10:19, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гэндальф еще бухает. Не обращай на него внимание. В праздники на форуме многие пьяные.
     
  • 4.10, Гэндальф (?), 10:20, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что использовать новые ядра можно опционально.
     
     
  • 5.12, Аноним (-), 10:23, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гэндальф иди выспись.
     
  • 2.8, Аноним (-), 10:16, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаешь разработчик дистра не осилит самосоятельно дерево зависимостей, если возьмет часть системы Патрика?
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:09, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ИМХО вот таким и должен быть каноничный дистр для десктопа.
     
     
  • 2.11, Аноним (-), 10:21, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старому пердуну сойдет. А вот модному и молодежному не сойдет. Не прогрессивно же!
     

  • 1.13, user90 (?), 10:23, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Slacko Puppy

    В голове рисуется кокая-то очень мерзкая зверушка))

    > оконный менеджер JWM и файловый менеджер Rox Filer

    Чуть не дотянули до дефолтов Антикса, там имхо выбор лучше.

     
  • 1.14, Лавренти (?), 10:35, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У Мико появилось время))) # tgz to pet
     
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