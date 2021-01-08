Релиз дистрибутива Slacko Puppy 7.0

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|1.1, Леголас (ok), 09:44, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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база слаки, поддержка x86, в довесок размер образа... это ж как лампово то выходит!
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|1.2, lockywolf (ok), 09:45, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это всё не особенно осмысленно. Из Слаки, конечно, можно вытащить "подъядро", чтобы в нём не было проблем с линковкой, но оно будет выглядеть кудряво, потому что Патрик рассчитывает, что Слака будет ставиться "целиком", за исключением нескольких пакетов, собираемых специально два раза, с Х11 и без.
Ну, и, плюс, из новых ядер подропано старое железо, так что толку в этом...
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|2.3, Гимли (?), 10:03, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что есть подъядро? И зачем его "вытаскивать", когда можно оставить всё "как есть" в оригинальной слаке?
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|3.6, lockywolf (ok), 10:13, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Что есть подъядро? И зачем его "вытаскивать", когда можно оставить всё "как
> есть" в оригинальной слаке?
Оригинальная Слака около 15 Гб в установленном состоянии, а авторам сабжа почему-то хочется размер меньше. Почему, я не знаю, но ответ на вопрос "почему не оставить?" надо им задавать.
Подъядро -- это то, что остаётся, если если выбросить "ненужное". (Что бы авторы ни считали ненужным.) Моя мысль была в том, что без участия основных разработчиков дистрибутива, как например, было c Fedora CoreOS, "подъядро" получится либо кудрявым, либо несовместимым.
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|2.4, Гэндальф (?), 10:07, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Добавлены пакеты с новыми ядрами Linux и предложен новый скрипт "change_kernels" для упрощения смены ядра
Хотел сумничать? Но вышел пук в лужу, похоже.
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|3.7, lockywolf (ok), 10:14, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Добавлены пакеты с новыми ядрами Linux и предложен новый скрипт "change_kernels" для упрощения смены ядра
> Хотел сумничать? Но вышел пук в лужу, похоже.
Ты о чём вообще?
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|4.9, Аноним (-), 10:19, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гэндальф еще бухает. Не обращай на него внимание. В праздники на форуме многие пьяные.
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|2.8, Аноним (-), 10:16, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Думаешь разработчик дистра не осилит самосоятельно дерево зависимостей, если возьмет часть системы Патрика?
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|2.11, Аноним (-), 10:21, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Старому пердуну сойдет. А вот модному и молодежному не сойдет. Не прогрессивно же!
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|1.13, user90 (?), 10:23, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Slacko Puppy
В голове рисуется кокая-то очень мерзкая зверушка))
> оконный менеджер JWM и файловый менеджер Rox Filer
Чуть не дотянули до дефолтов Антикса, там имхо выбор лучше.
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