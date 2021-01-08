Релиз дистрибутива Slacko Puppy 7.0

Спустя четыре года с момента прошлого обновления подготовлен новый выпуск минималистичного дистрибутива Slacko Puppy 7.0, использующего пакетную базу Slackware и технологии Puppy Linux, такие как система сборки Woof-CE. Дистрибутив бинарно совместим со Slackware Linux, но также позволяет устанавливать и PET-пакеты, специально созданные для Puppy Linux. Дистрибутив изначально позиционируется для работы на устаревшем оборудовании. Размер загрузочного образа 340 МБ (x86_64, i686). В дистрибутиве используется оконный менеджер JWM и файловый менеджер Rox Filer. В поставку входит разработанный в недрах проекта Puppy набор GUI-конфигураторов (Puppy Control Panel) и виджетов (Pwidgets - часы, календарь, RSS, состояние соединения и т.п.). Интерфейс штатных приложений Puppy, таких как Pmusic и Pequalizer, построен с использованием переработанного варианта программы GtkDialog. Для настройки сети с использованием проводных и беспроводных каналов связи задействован собственный конфигуратор Frisbee Network Manager, кроме которого в поставку также входят и классические конфигураторы Simple Network Setup и Network Wizard. В новом выпуске: Начинка дистрибутива синхронизирована с пакетной базой Slackware 14.2 и репозиториями Salix.

Добавлена поддержка загрузки на системах с UEFI.

Добавлен новый инсталлятор FrugalPup, поддерживающий установку на системы с UEFI и BIOS, а также способный установить систему не только на жёсткий диск, но и на внешние накопители USB и SD/MMC.

Предложена новая цветовая схема, обновлены пиктограммы и оптимизирован интерфейс пользователя.

Добавлены пакеты с новыми ядрами Linux и предложен новый скрипт "change_kernels" для упрощения смены ядра.

Оконный менеджер JWM обновлён до версии 2.3.6.

В качестве основного браузера предлагается свежий выпуск Firefox ESR. Из репозиториев также доступен Seamonkey и имеется скрипт для установки браузера Vivaldi.

Улучшена программа с графическим интерфейсом для настройки пакетного фильтра.

В базовый состав включён пакет Samba.

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