The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск дистрибутива Slackel 7.4

02.01.2021 09:23

Доступен выпуск дистрибутива Slackel 7.4, построенного на наработках проектов Slackware и Salix, и полностью совместимого с предлагаемыми в них репозиториями. Ключевой особенностью Slackel является использование постоянно обновляемой ветки Slackware-Current. Графическое окружение основано на оконном менеджере Openbox. Размер загрузочного образа, способного работать в Live-режиме, 2.2 ГБ (32 и 64 бит). Дистрибутив может использоваться на системах с 512 МБ ОЗУ.

Новый выпуск синхронизирован с current-веткой Slackware и поставляется с ядром Linux 5.10. Обновлены версии программ, в том числе firefox 84.0.1, thunderbird-78.6.0, libreoffice 7.0.4.2, filezilla 3.51.0, smplayer 20.6.0 и gimp 2.10.22. Задействована панель fbpanel. Реализована полноценная поддержка установки дистрибутива на внешние USB-носители или SSD-накопители для получения переносимого рабочего окружения. Поддерживается возможность обновления окружения, установленного на внешние носители.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.slackel.gr/forum/vi...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Slackel 7.3
  3. OpenNews: Slackware Linux исполнилось 25 лет
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Slax 9.7
  5. OpenNews: Выпуск Bedrock Linux 0.7.3, сочетающего компоненты различных дистрибутивов
  6. OpenNews: В рамках проекта TinyWare подготовлена новая сборка Slackware
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54344-slackel
Ключевые слова: slackel, slackware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
 Добавить комментарий
Имя:
E-Mail:
Текст:

Спонсоры:
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей 		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру