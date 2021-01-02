Доступен выпуск дистрибутива Slackel 7.4, построенного на наработках проектов Slackware и Salix, и полностью совместимого с предлагаемыми в них репозиториями. Ключевой особенностью Slackel является использование постоянно обновляемой ветки Slackware-Current. Графическое окружение основано на оконном менеджере Openbox. Размер загрузочного образа, способного работать в Live-режиме, 2.2 ГБ (32 и 64 бит). Дистрибутив может использоваться на системах с 512 МБ ОЗУ.

Новый выпуск синхронизирован с current-веткой Slackware и поставляется с ядром Linux 5.10. Обновлены версии программ, в том числе firefox 84.0.1, thunderbird-78.6.0, libreoffice 7.0.4.2, filezilla 3.51.0, smplayer 20.6.0 и gimp 2.10.22. Задействована панель fbpanel. Реализована полноценная поддержка установки дистрибутива на внешние USB-носители или SSD-накопители для получения переносимого рабочего окружения. Поддерживается возможность обновления окружения, установленного на внешние носители.