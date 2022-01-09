Выпуск EasyOS 3.2, самобытного дистрибутива от создателя Puppy Linux

Барри Каулер (Barry Kauler), основатель проекта Puppy Linux, опубликовал экспериментальный дистрибутив EasyOS 3.2, в котором предпринята попытка совмещения технологий Puppy Linux с использованием контейнерной изоляции для запуска компонентов системы. Каждое приложение, а также сам рабочий стол, могут быть запущены в отдельных контейнерах, для изоляции которых используется собственных механизм Easy Containers. Управление дистрибутивом производится через развиваемый проектом набор графических конфигураторов. Размер загрузочного образа 580МБ.

Из других особенностей дистрибутива можно отметить работу по умолчанию с правами root со сбросом привилегий при запуске каждого приложения, так как EasyOS позиционируется как Live-система одного пользователя (опционально имеется возможность работы под непривилегированным пользователем 'spot'). Дистрибутив устанавливается в отдельный подкаталог (система размещается в /releases/easy-3.2, пользовательские данные сохраняются в каталоге /home, а дополнительные контейнеры с приложениями в каталоге /containers) и может сосуществовать с другими данными на накопителе. Возможно шифрование отдельных подкаталогов (например, /home) и установка мета-пакетов в формате SFS, представляющих собой монтируемые образы со Squashfs, объединяющие несколько обычных пакетов.

После установки система обновляется в атомарном режиме (новая версия копируется в другой каталог и переключается активный каталог с системой) и поддерживает откат изменений в случае возникновении проблем после обновления. Имеется режим запуска из ОЗУ, в котором при загрузке система копируется в память и работает без обращения к дискам.

Рабочий стол основан на оконном менеджере JWM и файловом менеджере ROX. В базовую поставку включены такие приложения, как SeaMonkey (в меню Internet также размещена кнопка для быстрой установки Firefox), LibreOffice, Scribus, Inkscape, GIMP, mtPaint, Dia, Gpicview, текстовый редактор Geany, менеджер паролей Fagaros, система управления личными финансами HomeBank, персональная Wiki DidiWiki, органайзер Osmo, менеджер проектов Planner, система заметок Notecase, Pigin, музыкальный проигрыватель Audacious, медиаплееры Celluloid, VLC и MPV, видеоредактор LiVES, система потокового вещания OBS Studio. Для упрощения обмена файлами и организации совместного доступа к принтерам предлагается собственное приложение EasyShare.

В новом выпуске предложены значительные структурные изменения, например, каждое приложение теперь запускается под отдельным непривилегированным пользователем, добавлен новый корневой каталог /files, для пересборки пакетов задействовано окружение на основе OpenEmbedded (OE), выполнен перевод звуковой подсистемы с ALSA на Pulseaudio. Добавлены новые видедрайверы. В состав включены видеоредактор LiVES, мультимедийный проигрыватель VLC, система потокового вещания OBS Studio и издательский пакет Scribus. В мета-пакет 'devx' включены система управления версиями Mercurial и отладчик Nemiver.