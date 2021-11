Выпуск атомарно обновляемого дистрибутива Endless OS 4.0

После года разработки опубликован выпуск дистрибутива Endless OS 4.0, нацеленного на создание простой в работе системы, в которой можно быстро подобрать приложения на свой вкус. Приложения распространяются в виде самодостаточных пакетов в формате Flatpak. Размер предлагаемых загрузочных образов составляет от 3.3 до 17 ГБ. Дистрибутив не использует традиционные пакетные менеджеры, вместо которых предлагается минимальная атомарно обновляемая базовая система, работающая в режиме только для чтения и формируемая при помощи инструментария OSTree (системный образ атомарно обновляется из Git-подобного хранилища). Идентичные с Endless OS идеи в последнее время пытаются повторить разработчики Fedora в рамках проекта Silverblue по созданию атомарно обновляемого варианта Fedora Workstation. Инсталлятор и система обновления Endless OS, как и планировалось, теперь используются в GNOME OS. Endless OS относится к числу дистрибутивов, продвигающих инновации среди пользовательских Linux-систем. Рабочее окружение в Endless OS основано на значительно переработанном форке GNOME. При этом разработчики Endless активно участвуют в разработке upstream-проектов и передают им свои наработки. Например, в выпуске GTK+ 3.22 около 9.8% всех изменений было подготовлено разработчиками Endless, а курирующая проект компания Endless Mobile входит в надзорный совет GNOME Foundation, наряду с FSF, Debian, Google, Linux Foundation, Red Hat и SUSE. Endless OS 4 отмечен как выпуск с длительным сроком поддержки, обновления для которого будут формироваться в течение нескольких лет. В том числе дистрибутив будет ещё какое-то время поддерживаться после появления ветки Endless OS 5, которая будет опубликована через 2-3 года и основана на Debian 12 (время выпуска Endless OS 5 зависит от сроков формирования Debian 12). В новом выпуске: Для упрощения навигации по списку установленных приложений, который может разбиваться на несколько страниц, сбоку от блока пиктограмм добавлены стрелки для перехода на следующую и предыдущую страницы. Снизу списка добавлен визуальный индикатор общего числа страниц, в котором каждая страница соответствует точке.

Предоставлена возможность быстрого переключения на другого пользователя, не завершая работу с текущим сеансом. Интерфейс переключения пользователей доступен через меню или на странице блокировки экрана.

Проведена модернизация системы вывода на печать. Для работы с принтерами больше не требуется установка отдельных драйверов, а для печати и обнаружения принтеров, подключённых напрямую или доступных в локальной сети, используется протокол IPP Everywhere.

Компоненты дистрибутива синхронизированы с веткой Debian 11 (Endless OS 3.x базировался на Debian 10). Пакет с ядром Linux обновлён до версии 5.11. Обновлены версии драйверов NVIDIA (460.91.03), OSTree 2020.8 и flatpak 1.10.2.

Изменён процесс сборки дистрибутива, вместо пересборки исходных текстов пакетов Debian на своей стороне, в Endless OS 4 общие с Debian бинарные пакеты при формировании дистрибутива теперь напрямую загружаются из репозиториев Debian. Число специфичных для Endless OS пакетов, включающих изменения, сокращено до 120.

Добавлена поддержка плат Raspberry Pi 4B с 8ГБ ОЗУ (модели с 2ГБ и 4ГБ ОЗУ поддерживались ранее). Улучшена производительность графики и WiFi для всех моделей Raspberry Pi 4B. Поддержка платформы ARM64 по-прежнему остаётся экспериментальной.

Добавлена поддержка VPN L2TP и OpenConnect с поддержкой протоколов Cisco AnyConnect, Array Networks AG SSL VPN, Juniper SSL VPN, Pulse Connect Secure, Palo Alto Networks GlobalProtect SSL VPN, F5 Big-IP SSL VPN и Fortinet Fortigate SSL VPN.

Для настройки системных часов и синхронизации точного времени вместо fake-hwclock и ntpd задействован сервис systemd-timesyncd.

В загрузчик добавлена поддержка механизма SBAT (UEFI Secure Boot Advanced Targeting), решающего проблемы с отзывом сертификатов для UEFI Secure Boot.

Прекращена поставка приложения для удалённого управления рабочим столом vinagre, которое перестали сопровождать авторы. В качестве альтернативы предлагается использовать программы Connections (RDP, VNC), Remmina (RDP, VNC, NX, Spice, SSH) или Thincast (RDP).

С рабочего стола убраны web-ярлыки для быстрого открытия сайтов Duolingo, Facebook, Gmail, Twitter, WhatsApp и YouTube.

Удалены приложения "The Word of the Day" и "Quote of the Day", которые потеряли смысл после удаления функции Discovery Feed в прошлом выпуске.

В качестве браузера по умолчанию предложен Chromium, вместо ранее применяемой заглушки, автоматически устанавливающей Google Chrome при первом подключении к сети.

Музыкальный проигрыватель Rhythmbox и приложение для работы с web-камерами Cheese переведены на установку с использованием пакетов в формате Flatpak (ранее Rhythmbox и Cheese входили в базовую поставку и не могли быть деинсталлированы или отключены через инструменты для родительского контроля). После обновления пользователю потребуется перенести свои списки воспроизведения их каталога "~/.local/share/rhythmbox/" в "~/.var/app/org.gnome.Rhythmbox3/data/rhythmbox/".

Применяемые в дистрибутиве пиктограммы заменены на штатные пиктограммы GNOME, которые лучше адаптированы для экранов с высокой плотностью пикселей.





Компоненты операционной системы и приложения в формате Flatpak разделены и теперь хранятся в отдельных репозиториях (ранее они обрабатывались в одном репозитории OSTree на диске). Отмечается, что изменение позволило повысить стабильность и производительность установки пакетов.

Изменён метод опционального участия в передаче телеметрии о работе пользователя и отправке отчётов о возникающих сбоях (включение передачи обезличенной статистики по желанию может быть выполнено пользователем на этапе установки или через конфигуратор "Settings → Privacy → Metrics"). В отличие от прошлых выпусков, передаваемые данные теперь не привязываются к конкретному компьютеру, а ассоциируются с идентификатором сборки установленного на компьютер дистрибутива. Кроме того, сокращено число метрик, передаваемых при отправке статистики.

Пользователям предоставлена возможность настройки содержимого установочного образа. Например, можно сформировать собственный вариант установочного образа, содержащий иной набор приложений по умолчанию и другие настройки рабочего стола.