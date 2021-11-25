Выпуск атомарно обновляемого дистрибутива Endless OS 4.0

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После года разработки опубликован выпуск дистрибутива Endless OS 4.0, нацеленного на создание простой в работе системы, в которой можно быстро подобрать приложения на свой вкус. Приложения распространяются в виде самодостаточных пакетов в формате Flatpak. Размер предлагаемых загрузочных образов составляет от 3.3 до 17 ГБ.
Дистрибутив не использует традиционные пакетные менеджеры, вместо которых предлагается минимальная атомарно обновляемая базовая система, работающая в режиме только для чтения и формируемая при помощи инструментария OSTree (системный образ атомарно обновляется из Git-подобного хранилища). Идентичные с Endless OS идеи в последнее время пытаются повторить разработчики Fedora в рамках проекта Silverblue по созданию атомарно обновляемого варианта Fedora Workstation. Инсталлятор и система обновления Endless OS, как и планировалось, теперь используются в GNOME OS.
Endless OS относится к числу дистрибутивов, продвигающих инновации среди пользовательских Linux-систем. Рабочее окружение в Endless OS основано на значительно переработанном форке GNOME. При этом разработчики Endless активно участвуют в разработке upstream-проектов и передают им свои наработки. Например, в выпуске GTK+ 3.22 около 9.8% всех изменений было подготовлено разработчиками Endless, а курирующая проект компания Endless Mobile входит в надзорный совет GNOME Foundation, наряду с FSF, Debian, Google, Linux Foundation, Red Hat и SUSE.
Endless OS 4 отмечен как выпуск с длительным сроком поддержки, обновления для которого будут формироваться в течение нескольких лет. В том числе дистрибутив будет ещё какое-то время поддерживаться после появления ветки Endless OS 5, которая будет опубликована через 2-3 года и основана на Debian 12 (время выпуска Endless OS 5 зависит от сроков формирования Debian 12).
В новом выпуске:
- Для упрощения навигации по списку установленных приложений, который может разбиваться на несколько страниц, сбоку от блока пиктограмм добавлены стрелки для перехода на следующую и предыдущую страницы. Снизу списка добавлен визуальный индикатор общего числа страниц, в котором каждая страница соответствует точке.
- Предоставлена возможность быстрого переключения на другого пользователя, не завершая работу с текущим сеансом. Интерфейс переключения пользователей доступен через меню или на странице блокировки экрана.
- Проведена модернизация системы вывода на печать. Для работы с принтерами больше не требуется установка отдельных драйверов, а для печати и обнаружения принтеров, подключённых напрямую или доступных в локальной сети, используется протокол IPP Everywhere.
- Компоненты дистрибутива синхронизированы с веткой Debian 11 (Endless OS 3.x базировался на Debian 10). Пакет с ядром Linux обновлён до версии 5.11. Обновлены версии драйверов NVIDIA (460.91.03), OSTree 2020.8 и flatpak 1.10.2.
- Изменён процесс сборки дистрибутива, вместо пересборки исходных текстов пакетов Debian на своей стороне, в Endless OS 4 общие с Debian бинарные пакеты при формировании дистрибутива теперь напрямую загружаются из репозиториев Debian. Число специфичных для Endless OS пакетов, включающих изменения, сокращено до 120.
- Добавлена поддержка плат Raspberry Pi 4B с 8ГБ ОЗУ (модели с 2ГБ и 4ГБ ОЗУ поддерживались ранее). Улучшена производительность графики и
WiFi для всех моделей Raspberry Pi 4B. Поддержка платформы ARM64 по-прежнему остаётся экспериментальной.
- Добавлена поддержка VPN L2TP и OpenConnect с поддержкой протоколов Cisco AnyConnect,
Array Networks AG SSL VPN, Juniper SSL VPN, Pulse Connect Secure,
Palo Alto Networks GlobalProtect SSL VPN, F5 Big-IP SSL VPN и
Fortinet Fortigate SSL VPN.
- Для настройки системных часов и синхронизации точного времени вместо fake-hwclock и ntpd задействован сервис systemd-timesyncd.
- В загрузчик добавлена поддержка механизма SBAT (UEFI Secure Boot Advanced Targeting), решающего проблемы с отзывом сертификатов для UEFI Secure Boot.
- Прекращена поставка приложения для удалённого управления рабочим столом vinagre, которое перестали сопровождать авторы. В качестве альтернативы предлагается использовать программы Connections (RDP, VNC), Remmina (RDP, VNC, NX, Spice, SSH) или Thincast (RDP).
- С рабочего стола убраны web-ярлыки для быстрого открытия сайтов Duolingo, Facebook, Gmail, Twitter, WhatsApp и YouTube.
- Удалены приложения "The Word of the Day" и "Quote of the Day", которые потеряли смысл после удаления функции Discovery Feed в прошлом выпуске.
- В качестве браузера по умолчанию предложен Chromium, вместо ранее применяемой заглушки, автоматически устанавливающей Google Chrome при первом подключении к сети.
- Музыкальный проигрыватель Rhythmbox и приложение для работы с web-камерами Cheese переведены на установку с использованием пакетов в формате Flatpak (ранее Rhythmbox и Cheese входили в базовую поставку и не могли быть деинсталлированы или отключены через инструменты для родительского контроля). После обновления пользователю потребуется перенести свои списки воспроизведения их каталога "~/.local/share/rhythmbox/" в "~/.var/app/org.gnome.Rhythmbox3/data/rhythmbox/".
- Применяемые в дистрибутиве пиктограммы заменены на штатные пиктограммы GNOME, которые лучше адаптированы для экранов с высокой плотностью пикселей.
- Компоненты операционной системы и приложения в формате Flatpak разделены и теперь хранятся в отдельных репозиториях (ранее они обрабатывались в одном репозитории OSTree на диске). Отмечается, что изменение позволило повысить стабильность и производительность установки пакетов.
- Изменён метод опционального участия в передаче телеметрии о работе пользователя и отправке отчётов о возникающих сбоях (включение передачи обезличенной статистики по желанию может быть выполнено пользователем на этапе установки или через конфигуратор "Settings → Privacy → Metrics"). В отличие от прошлых выпусков, передаваемые данные теперь не привязываются к конкретному компьютеру, а ассоциируются с идентификатором сборки установленного на компьютер дистрибутива. Кроме того, сокращено число метрик, передаваемых при отправке статистики.
- Пользователям предоставлена возможность настройки содержимого установочного образа. Например, можно сформировать собственный вариант установочного образа, содержащий иной набор приложений по умолчанию и другие настройки рабочего стола.