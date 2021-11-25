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Выпуск атомарно обновляемого дистрибутива Endless OS 4.0

25.11.2021 10:57

После года разработки опубликован выпуск дистрибутива Endless OS 4.0, нацеленного на создание простой в работе системы, в которой можно быстро подобрать приложения на свой вкус. Приложения распространяются в виде самодостаточных пакетов в формате Flatpak. Размер предлагаемых загрузочных образов составляет от 3.3 до 17 ГБ.

Дистрибутив не использует традиционные пакетные менеджеры, вместо которых предлагается минимальная атомарно обновляемая базовая система, работающая в режиме только для чтения и формируемая при помощи инструментария OSTree (системный образ атомарно обновляется из Git-подобного хранилища). Идентичные с Endless OS идеи в последнее время пытаются повторить разработчики Fedora в рамках проекта Silverblue по созданию атомарно обновляемого варианта Fedora Workstation. Инсталлятор и система обновления Endless OS, как и планировалось, теперь используются в GNOME OS.

Endless OS относится к числу дистрибутивов, продвигающих инновации среди пользовательских Linux-систем. Рабочее окружение в Endless OS основано на значительно переработанном форке GNOME. При этом разработчики Endless активно участвуют в разработке upstream-проектов и передают им свои наработки. Например, в выпуске GTK+ 3.22 около 9.8% всех изменений было подготовлено разработчиками Endless, а курирующая проект компания Endless Mobile входит в надзорный совет GNOME Foundation, наряду с FSF, Debian, Google, Linux Foundation, Red Hat и SUSE.

Endless OS 4 отмечен как выпуск с длительным сроком поддержки, обновления для которого будут формироваться в течение нескольких лет. В том числе дистрибутив будет ещё какое-то время поддерживаться после появления ветки Endless OS 5, которая будет опубликована через 2-3 года и основана на Debian 12 (время выпуска Endless OS 5 зависит от сроков формирования Debian 12).

В новом выпуске:

  • Для упрощения навигации по списку установленных приложений, который может разбиваться на несколько страниц, сбоку от блока пиктограмм добавлены стрелки для перехода на следующую и предыдущую страницы. Снизу списка добавлен визуальный индикатор общего числа страниц, в котором каждая страница соответствует точке.
  • Предоставлена возможность быстрого переключения на другого пользователя, не завершая работу с текущим сеансом. Интерфейс переключения пользователей доступен через меню или на странице блокировки экрана.
  • Проведена модернизация системы вывода на печать. Для работы с принтерами больше не требуется установка отдельных драйверов, а для печати и обнаружения принтеров, подключённых напрямую или доступных в локальной сети, используется протокол IPP Everywhere.
  • Компоненты дистрибутива синхронизированы с веткой Debian 11 (Endless OS 3.x базировался на Debian 10). Пакет с ядром Linux обновлён до версии 5.11. Обновлены версии драйверов NVIDIA (460.91.03), OSTree 2020.8 и flatpak 1.10.2.
  • Изменён процесс сборки дистрибутива, вместо пересборки исходных текстов пакетов Debian на своей стороне, в Endless OS 4 общие с Debian бинарные пакеты при формировании дистрибутива теперь напрямую загружаются из репозиториев Debian. Число специфичных для Endless OS пакетов, включающих изменения, сокращено до 120.
  • Добавлена поддержка плат Raspberry Pi 4B с 8ГБ ОЗУ (модели с 2ГБ и 4ГБ ОЗУ поддерживались ранее). Улучшена производительность графики и WiFi для всех моделей Raspberry Pi 4B. Поддержка платформы ARM64 по-прежнему остаётся экспериментальной.
  • Добавлена поддержка VPN L2TP и OpenConnect с поддержкой протоколов Cisco AnyConnect, Array Networks AG SSL VPN, Juniper SSL VPN, Pulse Connect Secure, Palo Alto Networks GlobalProtect SSL VPN, F5 Big-IP SSL VPN и Fortinet Fortigate SSL VPN.
  • Для настройки системных часов и синхронизации точного времени вместо fake-hwclock и ntpd задействован сервис systemd-timesyncd.
  • В загрузчик добавлена поддержка механизма SBAT (UEFI Secure Boot Advanced Targeting), решающего проблемы с отзывом сертификатов для UEFI Secure Boot.
  • Прекращена поставка приложения для удалённого управления рабочим столом vinagre, которое перестали сопровождать авторы. В качестве альтернативы предлагается использовать программы Connections (RDP, VNC), Remmina (RDP, VNC, NX, Spice, SSH) или Thincast (RDP).
  • С рабочего стола убраны web-ярлыки для быстрого открытия сайтов Duolingo, Facebook, Gmail, Twitter, WhatsApp и YouTube.
  • Удалены приложения "The Word of the Day" и "Quote of the Day", которые потеряли смысл после удаления функции Discovery Feed в прошлом выпуске.
  • В качестве браузера по умолчанию предложен Chromium, вместо ранее применяемой заглушки, автоматически устанавливающей Google Chrome при первом подключении к сети.
  • Музыкальный проигрыватель Rhythmbox и приложение для работы с web-камерами Cheese переведены на установку с использованием пакетов в формате Flatpak (ранее Rhythmbox и Cheese входили в базовую поставку и не могли быть деинсталлированы или отключены через инструменты для родительского контроля). После обновления пользователю потребуется перенести свои списки воспроизведения их каталога "~/.local/share/rhythmbox/" в "~/.var/app/org.gnome.Rhythmbox3/data/rhythmbox/".
  • Применяемые в дистрибутиве пиктограммы заменены на штатные пиктограммы GNOME, которые лучше адаптированы для экранов с высокой плотностью пикселей.

  • Компоненты операционной системы и приложения в формате Flatpak разделены и теперь хранятся в отдельных репозиториях (ранее они обрабатывались в одном репозитории OSTree на диске). Отмечается, что изменение позволило повысить стабильность и производительность установки пакетов.
  • Изменён метод опционального участия в передаче телеметрии о работе пользователя и отправке отчётов о возникающих сбоях (включение передачи обезличенной статистики по желанию может быть выполнено пользователем на этапе установки или через конфигуратор "Settings → Privacy → Metrics"). В отличие от прошлых выпусков, передаваемые данные теперь не привязываются к конкретному компьютеру, а ассоциируются с идентификатором сборки установленного на компьютер дистрибутива. Кроме того, сокращено число метрик, передаваемых при отправке статистики.
  • Пользователям предоставлена возможность настройки содержимого установочного образа. Например, можно сформировать собственный вариант установочного образа, содержащий иной набор приложений по умолчанию и другие настройки рабочего стола.


  1. Главная ссылка к новости (https://community.endlessos.co...)
  2. OpenNews: Выпуск атомарно обновляемого дистрибутива Endless OS 3.9
  3. OpenNews: Анализ вклада в разработку GNOME и GTK 4
  4. OpenNews: Доступен монолитный дистрибутив Ubuntu Core 20
  5. OpenNews: Инициатива по созданию сборок GNOME OS для реального оборудования
  6. OpenNews: В GNOME предложили учитывать влияние разработки на окружающую среду
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56228-endless
Ключевые слова: endless, linux, ostree, atomic
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:43, 25/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А мне одному показалось, что прошлые иконки были понятнее. Например, вместо видеопроигрывателя теперь какая-то цветная стрелка, web-камеры - экран с улыбкой, менеджера фотографий - изображение ноутбука,  компакт-диска - какая-то выточенная на токарном станке деталь, музыкального плеера - нечто явно не походящее на колонку, а для вызова справки какой-то крест (спасательные круги так не выглядят). Что курят дизайнеры? Дегресс налицо. Раньше сразу было ясно назначение приложения, а сейчас какая-то абстракция.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:46, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    новые иконки дебильные и непонятные
     

  • 1.2, Oleg (??), 11:49, 25/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да, иконки были приятнее.
    На этом достоинства дистрибутива заканчиваются.
    У них на форуме есть русскоязычный раздел.
    Один из пользователей написал, что в LO невозможно сохранить файл,
    если название кирилличное)
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:53, 25/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как эти ребята обновляют конфиги?
     
     
  • 2.6, n00by (ok), 12:14, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Выкладывают /etc на github. Очень удобно переносить на новое железо. Даже ключи не надо генерировать.
     
  • 2.8, Аноним (-), 12:20, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    /etc можно редактировать.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:56, 25/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо попробовать, когда-то GoboLinux стоял, можно было разные версии приложений ставить, но тут смотрю допиливают "виндовозность".
     
     
  • 2.7, kusb (?), 12:18, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кажется, что тот самый "Linux с человеческим лицом" из параллельной вселенной, который там удерживает 60% популяции ОС должен быть похож на GoboLinux.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 12:34, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вендовенько. Успех венды вовсе не в удачных решениях заключается.
     
     
  • 4.14, kusb (?), 13:04, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Немного и в них тоже. У неё потрясающая совместимость. Представь, как было бы круто, если бы бинарники для одной винды не подходили бы к другой из-за минорных обновлений в библиотеках, или вылетали бы. Для того, чтобы сделать похоже - не обязательно отказываться от свободы выбора компонентов или самого пакетного менеджера, ему только на пользу пойдёт - сложнее сломать систему.
     
  • 3.11, Аноним (4), 12:45, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  из параллельной вселенной

    На вкус и цвет; великого аналитика никто не заставляет.

     
     
  • 4.13, kusb (?), 13:01, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну в этом сила Linux.
     

  • 1.10, Аноним (10), 12:42, 25/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нахожу крайне странным решение перейти на upstream иконки. Минус консистентность. И почему для обеспечения обратной совместимости не сделать симлинк на директорию .local/share/rhythmbox? Проблема GNU/Linux в том что есть все пути для обеспечения user-friendly, но дистростроители и строители исходных оболочек по типу Gnome о них либо не слышали, либо упорно игнорируют. Печалька.
     

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