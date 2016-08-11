Трудноустранимые уязвимости в GRUB2, позволяющие обойти UEFI Secure Boot

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|2.20, Аноним (20), 12:09, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Там елило для уефи насколько помню. Лучше конечно просто ядро пересобрать со стюб и буллитин чтобы без грабов грузил.
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|2.22, asdasd (?), 12:10, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нафига на UEFI отдельный загрузчик? efistub жеж. Или refind на худой конец жеж.
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|3.110, Анонимленьлогиниться (?), 15:10, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но принципиально refind все равно проверяется shim'ом, и если там будут уязвимости, будет так же проблема с отзывом ключей. А тут ребята предлагают более хитрое решение, чтобы если найдут дырку, ключи не отзывать. Это и refind касается и systemd-boot и прочего. Дырки-то везде бывают. Сишечка же, переполнения буфера, ошибка при манипуляциях с указателями, целочисленные переполнения и тд и тп.
Уверен что и в refind найдутся дырочки, если его реально будут использовать хотя бы 10% текущих пользователей grub2, и systemd-boot не безгрешен (даже б-жественный Поттеринг может допустить уявзимость! Или кто там его пишет). Так что идея полезная.
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|2.23, Аноним (-), 12:12, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+27 +/–
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> позволяющие обойти UEFI Secure Boot
Позволяет обойти зонд от M$ - разве это не преимущество?
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|3.71, Больной ублюдок (?), 13:33, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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для меня - нет, я люблю, когда мне вводят зонды в анус, прошу глубже всегда вводить, до предела, а предел бесконечный
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|3.81, Аноним (81), 14:01, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почему это "зонд от MS"? Его же вполне себе можно настраивать на свое усмотрение, и свои ядра/загрузчики подписывать.
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|4.99, AlexYeCu_not_logged (?), 14:41, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Почему это "зонд от MS"? Его же вполне себе можно настраивать на свое усмотрение, и свои ядра/загрузчики подписывать.
Вот это вот
>используется небольшая прослойка shim, заверенная цифровой подписью Microsoft
как бы намекает.
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|5.103, Аноним (103), 14:47, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Вот это вот
>>используется небольшая прослойка shim, заверенная цифровой подписью Microsoft
>как бы намекает.
Никто не запрещает подписать shim своим ключом и добавить его в UEFI. Просто так делают, чтобы для установки системы не пришлось вкатывать свои ключи, поскольку ключи от M$ есть на многих компьютерах.
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|6.107, AlexYeCu_not_logged (?), 15:04, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот это вот
>Просто так делают, чтобы для установки системы не пришлось вкатывать свои ключи, поскольку ключи от M$ есть на многих компьютерах.
как бы намекает.
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|7.112, Аноним (112), 15:14, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не проблема Secure Boot, а просто мледует из того факта, что на большинстве компьютеров стоит Wubdows, либо предполагается, что на него будут ставить Windows. Не думаю, что здесь есть какой-то злой умысел.
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|2.66, Синдарин (?), 13:26, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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shim это workaround с плохим использованием Secure Boot.
Все делается легко, куча манов.
Генерите свой platform owner key, подписываете ядро (грузиться уже можно даже напрямую без grub).
Все сертификаты: прошлый owner key, корневые от MS, и прочие db можете удалить, оставьте только dbx (отозванные).
Всё.
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|3.70, Синдарин (?), 13:32, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Под убунту для хомяков ещё проще.
Убунта 20.04+ детектит включённый Secure Boot, и вставляет свой корневой Canonical сертификат, которым подписано ядро.
MS и ненужные сертификаты можно убрать.
Хомяки не умеющие в SB, наивно думают что в Legacy они безопаснее (про том что биос у них как был в rw режиме, так и остался, шей им руткит не хочу, наивные)
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|4.75, Синдарин (?), 13:40, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Многие bios-ui для совсем ленивых - вообще умеют тупо генерить сигнатуры скармливаемых .efi файлов и добавлять их в whitelist (db). Ни pok ни корневые даже не нужны, просто сигнатуры нужных бинарников будет вашими ручками апрувлены.
Минус только при обновлении ядра придётся добавлять ручками снова.
Если bios-ui куцый, то mokutil из консоли Линукса делает с SB все что надо.
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|5.77, Синдарин (?), 13:43, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Опять же в Ubuntu для ленивых вообще сделали
$ update-secure-policy
утилита в стиле "сделать все как надо, мой платформ кей, подписать модули ядра, вот это всё" в один клик
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|3.114, Анонимленьлогиниться (?), 15:15, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В теории - на компьютерах предприятия - может быть.
В жизни на типичных десктопах могут потребоваться, например, драйверы нвидии, которые конечно можно подписывать руками после каждого обновления, то геморройно или же автоматом, что небезопасно и тоже надо настраивать специально.
А еще и на декстопах, и на серверах случаются проблемы, из-за которых очень желательно загрузиться в uefi shell. Вон, частенько биосы к серверным материнкам такие выкладывают, что кроме как через uefi shell нормально их не обновить: через IPMI ошибка какая-нибудь выскакивает, из линукса свои риски и тп. Да и вообще бывает, что вот нужен этот самый шелл как инструмент решения проблем. В самый неожиданный момент. И придется для его все равно отключать secure boot. А от чего тогда, спрашивается, защищались, если его можно отключить?
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|2.89, такаяштука (?), 14:19, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Уязвимости компрометируют секюрбут, так што при помощи груба уязвим и лило и даже шиндавс.
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|5.105, Аноним (103), 14:53, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А по сути, секуре бут вообще никому кроме M$ не нужен.
Как минимум одному анониму с опеннета он нужен, чтобы его подписанный загрузчик никто не мог подменить и не мог впихнуть в него вредоносный код.
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|4.60, Аноним (60), 13:05, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты понимаешь, что ты пишешь? В биосе такой функциональности ВООБЩЕ нет. Там можно трояны грузить, и мамка даже ухом не поведет
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|5.82, Аноним (82), 14:02, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что мешает мне загружать в UEFI в грабе (или даже в винде) трояна (само собой пользователь будет думать что это подписанная убунту)? Подпись добавлю в UEFI как в комментах описано.
Так что все просто сводится к паролю на биос\уефи и в этом плане они ничем не отличаются.
Очередное мелкософтское непродуманное @#$%^&.
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|6.119, Аноним (119), 15:37, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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отличается тем, что вирусы не смогут это сделать, для чего собственно и придуман был секуре бут.
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|2.49, llolik (ok), 12:35, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Последнее время, что-то часто стали попадаться платы, где legacy тупо недоступен. Чем-то чую, что таких со временем будет чуть менее чем все.
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|3.67, ryoken (ok), 13:27, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Здравствуйте, я ваша тётя". Так вроде бы в прошлом году (если не раньше) Интел издавал дикие вопли на тему "всё, CSM ненужен, скоро вырбим его к хренам!!!"
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|4.72, llolik (ok), 13:36, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Интел издавал дикие вопли
Ну вот, видимо, от воплей перешли к реализации.
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|3.90, anon14 (?), 14:22, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ничего подобного, в Asus/MSI/Gigabyte все работает
например MSI A320M-A PRO/Gigabyte B450M S2H v2 (AMD)
MSI B365M-PRO VH/Asus Prime H310M-R R2.0/Asus Prime Z390-P (Intel)
грузит все в legacy без проблем GPT + bios boot
а также работает с M2 NVME без проблем в legacy
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|4.120, бедный буратино (ok), 15:41, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у меня ноут asus, купленный лет 5 назад, там только uefi. из ноутов, которые куплены позже, только в одном можно включить CSM, но после этого напрочь отрубается встроенная клавиатура :)
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|2.92, Аноним (-), 14:26, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> в топку этот проприетарный уефи, для него токмо легаси режим
в топку так в топку, а толку от этого НОЛЬ, ибо:
легаси биос точно такой же проприетарный лол...
и там, и там интелме и прочая бинарная шляпа, которую вы не контролируете... всё строго по эскобару. что уефи, что легаси режимы, что чистые биосы и тп это всё проприетарное, закрытое. что ваш ноут с уефи, что без уефи - и там, и там те же яйца, только в профиль.
если только вы не счастливый обладатель коребута/либребута.
но лиц обладателей чистых перепрошитых биосов примерно вот столько: 0,000000000000000001%
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|1.4, Аноним (4), 11:43, 03/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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К слову о необходимости скуд для стоек/доступа в цод и обеспечения физ.беза в принципе, мда.
Статья слишком большая, не понял - во всем опять виноват мс или в этот раз оподливились все?
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|1.6, Аноним (6), 11:46, 03/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–15 +/–
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А писали бы на C++, такого бы не произошло в принципе. Язык С давно уже нужно признать устаревшим и небезопасным.
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|2.11, Леголас (ok), 11:49, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Эм, это потому что для C каждые три года не выходит новый стандарт с кучей новых "нужных" фич? Не путайте, товарищ, стандарты и то, как эти стандарты конкретные компиляторы воплощают в жизнь, ну и «пища» для них, компиляторов, в виде адекватного исходного кода есть вещь определяющая.
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|3.25, Аноним (25), 12:15, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ну и «пища» для них, компиляторов
А зачем пищать? Без этого не компилится?
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|6.40, Леголас (ok), 12:26, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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как писал анон не так давно в каком-то треде: вас тут хрен разберешь, сарказм или тупой (уж извините)
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|7.50, Аноним (25), 12:35, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну хочешь быть тупым - будь, никто не против, зачем публично озвучивать то
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|2.26, Урри (ok), 12:16, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Язык Си - универсальный. Хочешь - пишешь безопасно, хочешь - пишешь небезопасно. А хочешь - вообще не пишешь.
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|3.100, Anonim (??), 14:43, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На си нет режима "безопасно". Есть только "по долбое*ски" и "по идиотски", т.к. в языке все сделано для того, чтобы программисты вырождались либо в первых, либо во вторых, и забывали, что значит программировать (совсем не описывать поведение микроконтроллера 70х как в си), как писать адекватный и понятный, компактный код. ...как итог: си код либо медленный (и со встроенным интерпретатором, как минимум командной строки..), либо ошибочный, "дырявый" и неадекватный задачам программирования и требованиям безопасности.
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|2.32, ixrws (??), 12:19, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Давно пора признать устаревшими евровилки, uk вилки и прочие давно существующие стандарты подключения электричества. Также признать устаревшими стандарты 220, 110 и вообще синусоидный переменный ток, равно как и постоянный. Ещё необходимо признать устаревшими и опасными картофель, все зерновые и вообще всё, что мы выращиваем и пользуемся уже тысячи лет.
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|2.38, Аноним (38), 12:25, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ЗАДАЧА: Прострелить себе ногу.
C: Вы простреливаете себе ногу.
C++: Вы случайно создаете дюжину копий объекта «вы» и всем им простреливаете ногу. Срочная медицинская помощь оказывается невозможной, так как вы не можете разобраться, где настоящие копии, а где — те, что только указывают на них и говорят: «А вот он я!»
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|1.12, Аноним (12), 11:52, 03/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Время идёт, а линукс в использование TPM и trusted boot, все так же не умеет, но небезопасной всеравно считается винда
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|2.15, Аноним (15), 12:07, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вот как мс откроет свой загрузчик, там и будем посмотреть. Чую печенкой там дыр в деясток раз больше
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|3.52, Аноним (55), 12:38, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вот как мс откроет свой загрузчик
Зачем открывать? Или безопасность через закрытость вдруг стала работать? Если есть дыры, их и так найдут, а на что способны "тысячи глаз" в опенсорсе итак уже всем известно
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|4.63, Аноним (15), 13:11, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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таки да, безопасность через закрытость работает.
Из за того, что дыры тяжелее обнаружить. Исх код то закрыт.
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|3.118, YetAnotherOnanym (ok), 15:37, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пройдись по новостям на Опеннете, выбери новости "Mшcrosoft открыла код" и найди в этом свежеоткрытом коде дыр "в десяток раз больше".
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|2.115, sage (??), 15:16, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Подвижки идут, в Clevis есть планы по добавлению TPM 2.0 Authorized Policies, но всё очень долго. Самому всё сделать, что ли.
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|1.16, Аноним (19), 12:07, 03/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Складывается такое впечатление, что безопасники своими навороченными новшествами просто стреляют себе в голову...
С каждой новой "фичей по безопасности" - приходит 10 новых опасностей...
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|1.17, pin (??), 12:07, 03/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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КТО?? использует всё это дерьмо в реальности и в полном объективном осмыслении? Выйди из своего ада на пару минут и расскажи, фейхуа тебе всё это надо???
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|2.76, пох. (?), 13:41, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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_некоторое_ понижение шансов, что попавший в руки других васянов ноут не получит каких-нибудь сюрпризов незаметно для меня.
В отличие от бесполезных выпиливаний несекьюрных шифров, ломаемых всего-то за $50000 - вполне осмысленная мера.
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|1.18, Аноним (18), 12:08, 03/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Так это не уязвимости, это фичи, секуребут как и уефи - ересь поганая, должна быть возможность запускать любую ОС без попрошайничества ключей у гомноконторы!
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|2.21, Аноним (55), 12:10, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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формально она есть - берешь и своим ключем подписываешь то, что надо запустить
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|3.27, Урри (ok), 12:17, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну да - ты подписываешь, а оно не грузит. Потому что в железе прошит ключ майков, а не твой.
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|4.31, Аноним (31), 12:18, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Формально она есть - берёшь и делаешь своё железо заливая туда свой ключ) Видимо так
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|4.44, Аноним (55), 12:30, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ты подписываешь, а оно грузит, потому что ты сгенерировал через openssl ключи, которыми подписал то, что нужно тебе загружать, а сам ключ через интерфейс uefi загрузил в прошивку, об этой возможности даже на ресурсах мелкомягких сказано. Например, можешь начать отсюда
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/design/device-experiences/oe
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|2.85, Аноним (103), 14:13, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А в чем проблема самому загенерить свой ключ, подписать им ядро и загрузить в UEFI? Никто не запрещает.
А просить ключ у Microsoft надо только в том случае, если ты пилишь свой дистр, и хочешь, чтобы он грузился у всех подряд (потому что по дефолту на многих компах есть ключ от M$, но ничего не мешает его оттуда спокойно убрать)
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|1.24, Аноним (31), 12:12, 03/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Только вот вчера ночью ставил на локалхост себе арч и выбирал бутлоадер. Выбрал груб2 И вот на тебе.
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|2.54, Аноним (54), 12:45, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нахрена? Чем тебе efistub не нравится. Пысы выбор был я так понимаю из lilo и grub2?
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|2.86, anonymous (??), 14:15, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Можно же EFISTUB и systemd-boot или rEFInd использовать. И PreLoader для SecureBoot. GRUB2 только если что-то уж очень сложное надо загрузить.
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|1.29, Аноним (31), 12:17, 03/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>>Как и в случае с прошлогодней уязвимостью BootHole, для блокирования проблемы недостаточно обновить загрузчик, так как атакующий, независимо от используемой операционной системы, может для компрометации UEFI Secure Boot использовать загрузочный носитель со старой уязвимой версией GRUB2, заверенной цифровой подписью.
Это легко решить массово и на корню просто отозвав микрософтный ключ.
|
|1.33, Аноним (33), 12:21, 03/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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A local attacker with administrative privileges (or with physical access to the system) could use this issue...
Короче расходимся
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|1.37, Аноним (31), 12:23, 03/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>При расчёте размера предполагалось, что для экранирования одинарной кавычки требуется три символа, хотя на деле необходимо четыре.
Нет слов, одни междометия. Почему в языках программирования я делаю string.replace("\'", "\'\'") и не парюсь о размерах?
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|2.47, Аноним (55), 12:33, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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не шатай скрепы, смузихлеб, так наши батьки писали, деды писали, и ты пиши
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|1.45, Аноним (45), 12:30, 03/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> при помощи команды acpi в GRUB2 привилегированный пользователь локальной системы может загрузить модифицированные таблицы ACPI
А так можно было?? (⊙_⊙)
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|2.68, ryoken (ok), 13:30, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Эти тоже те ещё деятели. Зачем-то откидывают поддержку железа, которое люди используют.
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|4.98, Аноним (20), 14:40, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да ладно! Железо покупать каждые два года? Это как с Андроид который не обновить должно быть?
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|4.125, Аноним (45), 15:49, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Зачем-то откидывают поддержку железа, которое люди используют.
> Среднестатистический пользователь должен страдать за свою глупость,лень и эгоизм
Какая связь? В чём заключается глупость, лень или эгоизм пользователя в данном случае?
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|1.48, Аноним (48), 12:35, 03/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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dbx в прошивке обновиться автоматически? Нужно ли вручную заходить в uefi и что-то там настраивать?
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|1.65, ryoken (ok), 13:22, 03/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>> в обход верификпации
Поправьте плз.
По сабжу - SecureBoot в печь. Ну и вместо GRUB2 тогда rEFInd для (U)EFI системю
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|1.69, Адекват (ok), 13:31, 03/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Был же grub 0.97 и горя не знали, а теперь жду новость "после обновления grub2 у 50% пользователей линукс перестал загружаться, совсем, требуется переустановка".
Не было у бабы проблемы - купила баба порося.
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|2.78, пох. (?), 13:44, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Был же grub 0.97 и горя не знали
Не знали, только вот он немного не умеет грузиться на компьютерах десятилетней (Карл!) давности.
К сожалению, некоторые устаревшие технологии таки приходится выбрасывать, а не жить с эмуляцией давно мертвого дос-загрузчика еще триста лет.
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|1.73, mymedia (ok), 13:37, 03/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все секур бут уязвимости решаются одним переключателем в прошивке. Только полное отключение и никакой эболы с ключами. Нормальным, честным людям ограничивать свой компьютер нет необходимости. Это всё только корпоратам и нужно.
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|2.84, Аноним (54), 14:10, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я понимаю твою точку зрения, но ты мне не нравишься. Я считаю её ошибочной. Гораздо лучше, когда у пользователя есть контроль. Чтобы посадить пользователя в клетку подобные технологии никогда не были необходимостью.
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|2.94, Аноним (103), 14:27, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Все секур бут уязвимости решаются одним переключателем в прошивке.
Если ты его отключишь, то безопаснее от этого не станет :) Просто атакующему не надо будет прилагать усилий, чтобы загрузить недоверенную ОС.
Так-то все уязвимости решаются выключением компьютера :) Компьютер выключен, и никто на нем не сможет запустить вредоносный код. Полезный код ты тоже не запустишь, но кого это волнует...
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|3.104, Онаним (?), 14:52, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну загрузит он недоверенную ОС и загрузит. Шифрованные разделы от этого не расшифруются.
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|4.106, Аноним (103), 14:55, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну загрузит он недоверенную ОС и загрузит. Шифрованные разделы от этого не расшифруются.
Если подменить загрузчик (он же в принципе не может быть зашифрованным), то вполне себе можно узнать пароль от шифрованных разделов. А Secure Boot при наличии прямых рук от такого и защищает.
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|5.108, Онаним (?), 15:04, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Secure Boot внезапно от этого не защищает вообще, потому что при наличии возможности подмены загрузчика - если это root-доступ - уже есть возможность либо читать все подключенные разделы, либо если это физический доступ - secure boot внезапно можно и отключить, и ключ ему подменить вместе с загрузчиком, и т.п.
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|5.109, Онаним (?), 15:09, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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(если проще)
1. В случае root доступа secure boot уже не важен
2. В случае физического доступа подменять резоннее не загрузчик, а клавиатуру :)
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|2.121, Аноним (121), 15:43, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Все секур бут уязвимости решаются одним переключателем в прошивке.
А как именно?
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|2.127, Аноним (82), 15:51, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Некоторым конечно и ограничивать нужно, но паролем, а не подписями которые любой физически может добавить и установить что хочет.
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|1.83, jOKer (ok), 14:10, 03/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну, это даже хорошая новость если подумать.
Лучше была бы новость только о том, что секуре бут дырявый на уровне архитектуры, и его использование в связи с этим прекращается, а шим, так тот вообще запихивается микрософту в... дырочку пониже талии.
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|2.88, Аноним (103), 14:17, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Здесь скорее дырявое его использование в основных дистрибутивах и загрузка всего через shim и grub. Если самому подписывать ядро и свои ключи, то защита будет гораздо лучше. (Правда, остается вариант уязвимости в самой реализации UEFI, но тут они все разные на разных компьютерах, поэтому такое сложнее эксплуатировать)
И, кстати, ядро спокойно умеет грузиться без посредников в виде grub'а
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|3.95, ryoken (ok), 14:28, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> ядро спокойно умеет грузиться без посредников в виде grub'а
Ну, для того надо выполнить несколько условий: версия не ниже 3.13 (поправьте, если промазал), EFISTUB в конфиге включен (кстати, т.к. использую генту, там ещё пара опций есть, типа Hybrid EFISTUB кажется, которое делает возможным загрузку из 32-бит EFI 64-битного ядра). Конечно, можно вопить что все дистры сейчас по дефолту так и делают :D.
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|4.97, Аноним (103), 14:37, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Конечно, можно вопить что все дистры сейчас по дефолту так и делают :D
Если используется ядро ниже 3.13 (которое уже давно устарело) или отключен EFISTUB в конфиге, то на это должны быть ОЧЕНЬ веские причины сидеть на старом вручную скомпиленном ядре. Считаю, что такие конфигурации - исключение, а большей части пользователей GNU/Linux ничто не мешает при наличии времени и желания настроить себе загрузку через efistub.
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|1.87, ЫыыЫыы (?), 14:16, 03/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда заходишь почитать комментарии, а тут наcpaнo. 💩
Тут rусский дух, тут rусью пахнет. Впрочем, как и всегда.
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|2.116, Аноним (-), 15:20, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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что вы имеете ввиду?
перечислите пожалуйста комментарии (со ссылками), которые возмутили вас наиболее остро.
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|1.91, Анон Анонов (?), 14:23, 03/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну вот смотрите, 5 / 8 уязвимостей это манипуляции с памятью и буфером. Ну если так тошнит от раста, ну напишите себе прослойку, которая в compile time всё точно также проверяет. И границы, и использование.
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|2.122, YetAnotherOnanym (ok), 15:44, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Дадада, материнская плата в твоём компьютере - это "не твой монастырь", причём уже давно.
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|1.123, Николай (??), 15:44, 03/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Народ, почему долго может загружаться Линукс? причем разные дистрибутивы, сначала гаснет экран монитора, и через полторы минуты уже загружается, причем у меня ссд диск, на Виндовс нет такого.
Пишу в этот пост, так.как подозреваю, что дело может в самом загрузчике "GRUB"
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