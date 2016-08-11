Трудноустранимые уязвимости в GRUB2, позволяющие обойти UEFI Secure Boot

2.20 , Аноним ( 20 ), 12:09, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Там елило для уефи насколько помню. Лучше конечно просто ядро пересобрать со стюб и буллитин чтобы без грабов грузил.

2.22 , asdasd ( ? ), 12:10, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Нафига на UEFI отдельный загрузчик? efistub жеж. Или refind на худой конец жеж.

3.110 , Анонимленьлогиниться ( ? ), 15:10, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но принципиально refind все равно проверяется shim'ом, и если там будут уязвимости, будет так же проблема с отзывом ключей. А тут ребята предлагают более хитрое решение, чтобы если найдут дырку, ключи не отзывать. Это и refind касается и systemd-boot и прочего. Дырки-то везде бывают. Сишечка же, переполнения буфера, ошибка при манипуляциях с указателями, целочисленные переполнения и тд и тп. Уверен что и в refind найдутся дырочки, если его реально будут использовать хотя бы 10% текущих пользователей grub2, и systemd-boot не безгрешен (даже б-жественный Поттеринг может допустить уявзимость! Или кто там его пишет). Так что идея полезная.

2.23 , Аноним ( - ), 12:12, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +27 + / – > позволяющие обойти UEFI Secure Boot Позволяет обойти зонд от M$ - разве это не преимущество?

3.57 , Fractal cucumber ( ?? ), 13:00, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Плюсую!

3.71 , Больной ублюдок ( ? ), 13:33, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – для меня - нет, я люблю, когда мне вводят зонды в анус, прошу глубже всегда вводить, до предела, а предел бесконечный

3.81 , Аноним ( 81 ), 14:01, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Почему это "зонд от MS"? Его же вполне себе можно настраивать на свое усмотрение, и свои ядра/загрузчики подписывать.

4.99 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 14:41, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Почему это "зонд от MS"? Его же вполне себе можно настраивать на свое усмотрение, и свои ядра/загрузчики подписывать. Вот это вот >используется небольшая прослойка shim, заверенная цифровой подписью Microsoft как бы намекает.

5.103 , Аноним ( 103 ), 14:47, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Вот это вот

>>используется небольшая прослойка shim, заверенная цифровой подписью Microsoft

>как бы намекает. Никто не запрещает подписать shim своим ключом и добавить его в UEFI. Просто так делают, чтобы для установки системы не пришлось вкатывать свои ключи, поскольку ключи от M$ есть на многих компьютерах.

6.107 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 15:04, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Вот это вот >Просто так делают, чтобы для установки системы не пришлось вкатывать свои ключи, поскольку ключи от M$ есть на многих компьютерах. как бы намекает.

7.112 , Аноним ( 112 ), 15:14, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это не проблема Secure Boot, а просто мледует из того факта, что на большинстве компьютеров стоит Wubdows, либо предполагается, что на него будут ставить Windows. Не думаю, что здесь есть какой-то злой умысел.

3.113 , YetAnotherOnanym ( ok ), 15:14, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > зонд от M$ Видишь ли, в данном случае это не зонд, а просмоленный чопик.

2.66 , Синдарин ( ? ), 13:26, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – shim это workaround с плохим использованием Secure Boot.

Все делается легко, куча манов.

Генерите свой platform owner key, подписываете ядро (грузиться уже можно даже напрямую без grub). Все сертификаты: прошлый owner key, корневые от MS, и прочие db можете удалить, оставьте только dbx (отозванные). Всё.

3.70 , Синдарин ( ? ), 13:32, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Под убунту для хомяков ещё проще. Убунта 20.04+ детектит включённый Secure Boot, и вставляет свой корневой Canonical сертификат, которым подписано ядро. MS и ненужные сертификаты можно убрать. Хомяки не умеющие в SB, наивно думают что в Legacy они безопаснее (про том что биос у них как был в rw режиме, так и остался, шей им руткит не хочу, наивные)

4.75 , Синдарин ( ? ), 13:40, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Многие bios-ui для совсем ленивых - вообще умеют тупо генерить сигнатуры скармливаемых .efi файлов и добавлять их в whitelist (db). Ни pok ни корневые даже не нужны, просто сигнатуры нужных бинарников будет вашими ручками апрувлены. Минус только при обновлении ядра придётся добавлять ручками снова. Если bios-ui куцый, то mokutil из консоли Линукса делает с SB все что надо.

5.77 , Синдарин ( ? ), 13:43, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Опять же в Ubuntu для ленивых вообще сделали

$ update-secure-policy утилита в стиле "сделать все как надо, мой платформ кей, подписать модули ядра, вот это всё" в один клик

3.114 , Анонимленьлогиниться ( ? ), 15:15, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В теории - на компьютерах предприятия - может быть. В жизни на типичных десктопах могут потребоваться, например, драйверы нвидии, которые конечно можно подписывать руками после каждого обновления, то геморройно или же автоматом, что небезопасно и тоже надо настраивать специально. А еще и на декстопах, и на серверах случаются проблемы, из-за которых очень желательно загрузиться в uefi shell. Вон, частенько биосы к серверным материнкам такие выкладывают, что кроме как через uefi shell нормально их не обновить: через IPMI ошибка какая-нибудь выскакивает, из линукса свои риски и тп. Да и вообще бывает, что вот нужен этот самый шелл как инструмент решения проблем. В самый неожиданный момент. И придется для его все равно отключать secure boot. А от чего тогда, спрашивается, защищались, если его можно отключить?

2.89 , такаяштука ( ? ), 14:19, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Уязвимости компрометируют секюрбут, так што при помощи груба уязвим и лило и даже шиндавс.

