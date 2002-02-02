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Дистрибутивы устранили проблемы с обновлением GRUB2

05.08.2020 09:38

Основные дистрибутивы Linux сформировали корректирующее обновление пакета с загрузчиком GRUB2, решающие проблемы, возникшие после устранения уязвимости BootHole. После установки первого обновления некоторые пользователи столкнулись с невозможностью загрузки своих систем. Проблемы с загрузкой возникали на некоторых системах с BIOS или UEFI в режиме "Legacy", и были вызваны регрессивным изменениями, в определённых ситуациях, приводящими к краху в процессе загрузки или неверному определению загрузочного устройства и некорректной установке загрузчика.

Проблема устранена в следующих обновлениях:

  • Debian: grub2_2.02+dfsg1-20+deb10u2, grub2_2.02~beta3-5+deb9u2
  • Ubuntu: grub-efi-*26.2, grub-efi-*8.17, grub-efi-*3.27 и grub-efi-*1.17.
  • RHEL: shim-*el8_2 (RHEL 8) и shim*-15-8.el7 (RHRL 7).
  • CentOS: shim-x64-15-15.el8_2.x86_64.rpm (CeotOS 7) и shim-x64-15-8.el7_8.x86_64.rpm (CeotOS 8). Пакеты уже опубликованы на зеркалах, но не анонсированы.
  • В Fedora обновление с устранением уязвимости BootHole пока не выпущено.
  • В SUSE/openSUSE проблем в изначальном обновлении "grub2-2.02-4.53.1" не зафиксировано.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: В обновлении GRUB2 выявлена проблема, приводящая к невозможности загрузки
  3. OpenNews: Критическая уязвимость в загрузчике GRUB2, позволяющая обойти UEFI Secure Boot
  4. OpenNews: Обновление Debian 10.5
  5. OpenNews: Уязвимость в GRUB2, позволяющая обойти блокировку загрузки паролем
  6. OpenNews: Релиз менеджера загрузки GNU GRUB 2.04
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53491-grub2
Ключевые слова: grub2
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:47, 05/08/2020 [ответить]  
    		• –5 +/
    Жесть, у убунты в 2020 до сих пор мейл листы какие-то?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:50, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внезапно в 2020 мейл листы самое универсальное и надежное средство общения, так что твоя претензия не понятна.
     

  • 1.2, Zenitur (ok), 09:48, 05/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    Ну вот, была возможность загрузить неподписанное ядро системы. Хотя погодите-ка. Предыдущая версия GRUB2, где уязвимость была не исправлена, по-прежнему доступна для загрузки? И загрузчик подписан валидными подписями? :-)
    Значит можно загружать неподписанные операционки и дальше! Создам загрузочную флешку с грубом, чтобы грузить какую угодно ОС на каком угодно ноуте/компе.
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:48, 05/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    Да, веселый был сюрприз на выходные, весело провел время.
     
     
  • 2.6, Ilya Indigo (ok), 09:57, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да, веселый был сюрприз на выходные, весело провел время.
    > В SUSE/openSUSE проблем в изначальном обновлении "grub2-2.02-4.53.1" не зафиксировано.

    А я выходные в Героев 3-их через wine шпилил и даже не подозревал о каких-то проблемах в deb-дистрибутивах. :-)

     

  • 1.5, Аноним (5), 09:52, 05/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    Вы сами у врача валидировались или нет к логопеду ходили ? Что вам пароль на ефи bios поставить не о чём не говорит ? Зачем вам вендерлок где дебиано подобные будут будут играть в виндовую игру ? Как же ты потом свой генто не от каноникал загрузишь из груба убунточки ? А , вдруг надо что портировать или ты контейнеред ?
     
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