Дистрибутивы устранили проблемы с обновлением GRUB2

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Основные дистрибутивы Linux сформировали корректирующее обновление пакета с загрузчиком GRUB2, решающие проблемы, возникшие после устранения уязвимости BootHole. После установки первого обновления некоторые пользователи столкнулись с невозможностью загрузки своих систем. Проблемы с загрузкой возникали на некоторых системах с BIOS или UEFI в режиме "Legacy", и были вызваны регрессивным изменениями, в определённых ситуациях, приводящими к краху в процессе загрузки или неверному определению загрузочного устройства и некорректной установке загрузчика.
Проблема устранена в следующих обновлениях:
- Debian:
grub2_2.02+dfsg1-20+deb10u2, grub2_2.02~beta3-5+deb9u2
- Ubuntu: grub-efi-*26.2, grub-efi-*8.17, grub-efi-*3.27 и grub-efi-*1.17.
- RHEL:
shim-*el8_2 (RHEL 8) и shim*-15-8.el7 (RHRL 7).
- CentOS: shim-x64-15-15.el8_2.x86_64.rpm (CeotOS 7) и shim-x64-15-8.el7_8.x86_64.rpm (CeotOS 8). Пакеты уже опубликованы на зеркалах, но не анонсированы.
- В Fedora обновление с устранением уязвимости BootHole пока не выпущено.
- В SUSE/openSUSE проблем в изначальном обновлении "grub2-2.02-4.53.1" не зафиксировано.