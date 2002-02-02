Дистрибутивы устранили проблемы с обновлением GRUB2

1.1 , Аноним ( 1 ), 09:47, 05/08/2020 [ответить] –5 + / – Жесть, у убунты в 2020 до сих пор мейл листы какие-то?

2.4 , Аноним ( 4 ), 09:50, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Внезапно в 2020 мейл листы самое универсальное и надежное средство общения, так что твоя претензия не понятна.



1.2 , Zenitur ( ok ), 09:48, 05/08/2020 [ответить] + / – Ну вот, была возможность загрузить неподписанное ядро системы. Хотя погодите-ка. Предыдущая версия GRUB2, где уязвимость была не исправлена, по-прежнему доступна для загрузки? И загрузчик подписан валидными подписями? :-)

Значит можно загружать неподписанные операционки и дальше! Создам загрузочную флешку с грубом, чтобы грузить какую угодно ОС на каком угодно ноуте/компе.

1.3 , Аноним ( 3 ), 09:48, 05/08/2020 [ответить] + / – Да, веселый был сюрприз на выходные, весело провел время.

2.6 , Ilya Indigo ( ok ), 09:57, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Да, веселый был сюрприз на выходные, весело провел время.

> В SUSE/openSUSE проблем в изначальном обновлении "grub2-2.02-4.53.1" не зафиксировано. А я выходные в Героев 3-их через wine шпилил и даже не подозревал о каких-то проблемах в deb-дистрибутивах. :-)



1.5 , Аноним ( 5 ), 09:52, 05/08/2020 [ответить] + / – Вы сами у врача валидировались или нет к логопеду ходили ? Что вам пароль на ефи bios поставить не о чём не говорит ? Зачем вам вендерлок где дебиано подобные будут будут играть в виндовую игру ? Как же ты потом свой генто не от каноникал загрузишь из груба убунточки ? А , вдруг надо что портировать или ты контейнеред ?

