The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз мета-дистрибутива T2 SDE 21.5

19.05.2021 11:09

Состоялся релиз мета-дистрибутива T2 SDE 21.5, предоставляющего окружение для формирования собственных дистрибутивов, кросс-компиляции и поддержания версий пакетов в актуальном состоянии. Дистрибутивы можно создавать на основе Linux, Minix, Hurd, OpenDarwin, Haiku и OpenBSD. Из популярных дистрибутивов, построенных на базе системы T2, можно отметить Puppy Linux. Проектом предоставляются базовые загрузочные iso-образы (от 382 до 735 МБ) с минимальным графическим окружением. Для сборки доступны более 2000 пакетов.

В новом выпуске добавлена поддержка архитектур s390x и SuperH, а общее число поддерживаемых аппаратных архитектур доведено до 18 (alpha, arm, arm64, hppa, ia64, m68k, mips64, mipsel, ppc, ppc64-32, ppc64le, riscv, riscv64, s390x, sparc64, superh, x86 и x86-64). Проведены значительные оптимизации, включая задействование распараллеливания сброса TLB, более быструю реализацию zstd, сокращение времени завершения работы и применение при сборке оптимизации на основе результатов профилирования кода (PGO - Profile-guided optimization). Обновлены версии компонентов, в том числе GCC 11, ядро Linux 5.12.4, LLVM/Clang 12, GNOME 40, а также свежие выпуски X.org, Mesa, Firefox, Rust и KDE.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/t...)
  2. OpenNews: Релиз мета-дистрибутива T2 SDE 21.4
  3. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Quirky 7.0, развиваемого автором Puppy Linux
  4. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутивов Lucid Puppy 5.0 и Quirky 1.1
  5. OpenNews: Выпуск Puppy Linux 9.5, дистрибутива для устаревших компьютеров
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Slacko Puppy 7.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55178-t2
Ключевые слова: t2, build
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (5) RSS
  • 5, Аноним (5), 12:48, 19/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    С SysVinit можно?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Ideco
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру