Состоялся релиз мета-дистрибутива T2 SDE 21.5, предоставляющего окружение для формирования собственных дистрибутивов, кросс-компиляции и поддержания версий пакетов в актуальном состоянии. Дистрибутивы можно создавать на основе Linux, Minix, Hurd, OpenDarwin, Haiku и OpenBSD. Из популярных дистрибутивов, построенных на базе системы T2, можно отметить Puppy Linux. Проектом предоставляются базовые загрузочные iso-образы (от 382 до 735 МБ) с минимальным графическим окружением. Для сборки доступны более 2000 пакетов.

В новом выпуске добавлена поддержка архитектур s390x и SuperH, а общее число поддерживаемых аппаратных архитектур доведено до 18 (alpha, arm, arm64, hppa, ia64, m68k, mips64, mipsel, ppc, ppc64-32, ppc64le, riscv, riscv64, s390x, sparc64, superh, x86 и x86-64). Проведены значительные оптимизации, включая задействование распараллеливания сброса TLB, более быструю реализацию zstd, сокращение времени завершения работы и применение при сборке оптимизации на основе результатов профилирования кода (PGO - Profile-guided optimization). Обновлены версии компонентов, в том числе GCC 11, ядро Linux 5.12.4, LLVM/Clang 12, GNOME 40, а также свежие выпуски X.org, Mesa, Firefox, Rust и KDE.



