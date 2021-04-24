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Релиз мета-дистрибутива T2 SDE 21.4

24.04.2021 09:24

Состоялся релиз мета-дистрибутива T2 SDE 21.4, предоставляющего окружение для формирования собственных дистрибутивов, кросс-компиляции и поддержания версий пакетов в актуальном состоянии. Дистрибутивы можно создавать на основе Linux, Minix, Hurd, OpenDarwin, Haiku и OpenBSD. Из популярных дистрибутивов, построенных на базе системы T2, можно отметить Puppy Linux. Проектом предоставляются базовые загрузочные iso-образы (от 120 до 735 МБ) с минимальным графическим окружением. Для сборки доступны более 2000 пакетов.

В новом выпуске добавлена поддержка архитектуры RISC-V, а общее число поддерживаемых аппаратных архитектур доведено до 15 (x86-64, x86, arm64, arm, riscv64, riscv, ppc64le, ppc64-32, ppc sparc64, mips64, mipsel, hppa, m68k, alpha и ia64). Улучшена кросс-компиляция для старых систем, таких как Sony PS3, Sgi Octane, DEC Alpha и Intel IA64. Проведены оптимизации потребления памяти, позволившие предоставить возможность загрузки 32-разрядной сборки T2 на системах с процессорами i486 с 48MB ОЗУ. Обновлены 1179 пакетов, в том числе предложены версии GNOME 40, ядра Linux 5.11.16, binutils 2.36.1, GCC 10.3 и LLVM/Clang 12, а также свежие версии Rust, X.org, Mesa и KDE.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/t...)
  2. OpenNews: Релиз мета-дистрибутива T2 SDE 20.10
  3. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Quirky 8.4, развиваемого автором Puppy Linux
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Easy Buster 2.2, развиваемого автором Puppy Linux
  5. OpenNews: Выпуск Puppy Linux 9.5, дистрибутива для устаревших компьютеров
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Slacko Puppy 7.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55022-t2
Ключевые слова: t2, build
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