Выпуск дистрибутива GoboLinux 017 с самобытной иерархией файловой системы

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|1.1, Аноним (1), 11:12, 24/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Такой подход выглядит вполне юзер-френдли, особенно для новичков
Жаль, что это не стало популярным решением
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|2.5, Урри (?), 11:21, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Чем юзер-френдли? Тем, что для удаления программы можно ручками удалить каталог а потом переустанавливать всю систему, потому что удалил что-то не то?
Чем это более юзер-френдли, чем "пакет-манадер удали программа"?
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|3.14, Аноним (14), 11:39, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Тем, что для удаления программы можно ручками удалить каталог а потом переустанавливать всю систему, потому что удалил что-то не то?
Удалить "что-то не то" можно всегда. И это касается не только программ, но и данных юзера. Причём данные юзера гораздо важнее.
> Чем это более юзер-френдли, чем "пакет-манадер удали программа"?
Тем, что пакетный менеджер сам по себе юзеру не нужен и является для него лишней сущностью. Если при установке программы ещё можно обосновать использование пакетного менеджера (как средство для поиска нужной программы), то при удалении ПМ не нужен вовсе. Действие "удалить программу" целиком относится к самой программе, поэтому удалять логично именно сущность программы напрямую (каталог, иконку приложения и т.п.), а не через ПМ.
Такой подход и логичен и уже стал привычен для пользователей Android, iOS и MacOS.
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|4.17, Аноним (17), 11:44, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>пакетный менеджер сам по себе юзеру не нужен
Ага, давайте не использовать простейший и удобный способ управления пакетами а придумаем какую-то сложную систему с кучей действий - так юзерфренней будет.
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|4.20, Страшный аноним (?), 11:56, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А до этого в мохнатых 1980-х простым копированием можно было устанавливать программы в Ms-DOS - справлялись даже бабушки-секретарши. Но потом nix-ы и windows нас "осчастливили" какой-то зубодробительной херней, от которой до сих пор не избавились. Но люди делятся на 2 категории: креаторы (они же "неосиляторы") и консерваторы (они же "осиляторы"). Если креаторы хотят привнести что-то новое в этот мир, то консерваторы принимают мир как данность свыше, и ругают "неосиляторов" (они же креаторы) за то, что те не смогли овладеть каменным ножом и начали выдумывать никому не нужный каменный топор.
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|4.32, Урри (?), 12:48, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Удалить "что-то не то" можно всегда.
Демагогия детектед. Из чего я делаю вывод, что настоящих возражений нет.
> Тем, что пакетный менеджер сам по себе юзеру не нужен и является для него лишней сущностью.
Адепт make install?
> Такой подход и логичен и уже стал привычен для пользователей Android
Анонимы опеннета такие образованные специалисты... А это ничего, что инсталляцию и удаление андроид приложений осуществляет *встроенный* в андроид пакетный менеджер?
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|2.12, Аноним (12), 11:37, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Такой подход выглядит вполне юзер-френдли, особенно для новичков
Такой подход выглядит вполне виндово, и канает разве что для новичков
> Жаль, что это не стало популярным решением
И слава богу, какие-то эпические костыли, для установки разных версий программ решение от nixos выглядит куда более вменяемым, остальные решения хз вообще для чего было городить, разве что именно под влиянием виндовых Programs, Users, System, Files и т.п.
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|3.41, Аноним (41), 13:38, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Такой подход выглядит вполне виндово
Скорее на mac похоже.
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|1.2, анонимно (?), 11:16, 24/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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одни из самых сложных вопросов для программистов - отсутствие годных идей для разработки. Вот и клепают самобытные поделки.
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|2.4, Аноним (4), 11:21, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нормальная идея. Если б у них хватило крутизны выбросить какой там еще /usr/bin/чтототам. А что такое вообще /usr? И почему система должна лежать именно там? Потому что у редхатчиков упорин был самый забористый когда они FHS писали?
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|3.6, Урри (?), 11:23, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Предлагаю еще выбросить fread. Во-первых, что такое fread, если есть вполне кошерный read?
И почему чтение файлов должно организовываться именно так? Потому что у Ричи был самый забористый план, когда он писал базовую систему ввода/вывода?
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|4.21, Аноним (21), 12:01, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Предлагаю еще выбросить fread. Во-первых, что такое fread, если есть вполне кошерный read?
Ну, вообще, в posix довольно много скелетов в шкафу. Иногда откровенно тупых. Типа стандарта заявляющего что разные треды в процессе не могут иметь разные приоритеты или шедулеры.
А линуксоиды взяли да и положили на такой горе-стандарт. И вот в линухе таки так можно. И сие позволяет писать более-менее осмысленные программы. С фоновым воркером и быстрым и легким вертухаем на события. А то что оно везде кроме линуха будет работать как УГ... ну в общем, скелетов из шкафа надо иногда вытряхивать. Особенно когда это начинает откровенно, блин, мешать.
Или например hole punching и прочие рефлинки. Можете до усера рассказывать мне как это не надо. А я буду этим пользоваться. И черт с ним что это не стандарт.
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|5.22, Аноним (-), 12:04, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И, да, fread это из стандартной либы _ЯЗЫКА_ и предполагается что это одинаково несмотря на то какая там вообще ОС под ним. А read это как бы сискол, специфичный для posix-like ОС. Стандартная либа ЯП и сисколы конкретной все-же разные вещи. В какой-нибудь винде допустим fread ничему не противоречит, а что есть read в терминах винды? Конечно в их апи есть какой-то эквивалент системного вызова, но он другой.
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|4.25, Аноним (-), 12:06, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они ее туда ложили потому что места на диске не хватило, помнится. Ну и я у них ничего не занимал, поэтому ничего и не должен. Поюзаю то что посчитаю полезным, отнесу рухлядь на чердак, и хрен все это оспоришь.
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|5.35, Аноним (35), 13:06, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они что реально систему в /usr кладут? Ну тупые. Так этот дистрибутив действительно кажется лучем света в царстве мрака.
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|3.31, Михрютка (ok), 12:41, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>>А что такое вообще /usr? И почему система должна лежать именно там?
если в бордель перестали ходить клиенты, надо менять девочек, а не переставлять кровати из одного каталога в другой.
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|1.3, Аноним (4), 11:17, 24/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Забавная штука.
> благодаря применению специального модуля ядра, скрывающего данные каталоги
В соседней ноаости для этого есть замечательный руткит. Им еще и процессы можно прятать, а еще там дружественный к юзеру sudo встроен!
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|1.7, DHCPep (?), 11:26, 24/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Такая же необычная система как и слонёнок Гобо, который: "Я раздавлю вас!"
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|2.15, Аноним (15), 11:40, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Такая же необычная система как и слонёнок Гобо, который: "Я раздавлю вас!"
Да, более необычная чем Source Mage, и более упоротая.
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|1.9, Fyjy (?), 11:29, 24/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Он еще жив? Я думал Хишам на этот цирк давно уж забил и занимается полезными проектами(создатель этого цирка еще и создатель luarocks, если кто не знает). Но, нет, видать Хишаму снова нечем заняться.
Пожалуй по укуренности его иерархия фс превосходит только укуренность NixOS, все остальные могут покурить
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|2.19, Аноним (19), 11:54, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> если кто не знает
если честно, то мы не знаем ни о луарокс, ни о гоболинукс
да, теперь вот будем знать, что где-то есть какое-то гоболинукс и луарокс...
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|2.44, пох. (?), 13:49, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А в чем тут укуренность? Чувак видел винду через чье-то плечо (разглядел плохо, поэтому имена воспроизвел неточно). Ничего необычного. Program Files(x86) забыл что-то. Или собрать не сумел.
Это один из тех кому не нужен линукс, и не нужен unix. Они хотят "как в венде, НАХАЛЯВУ!". Причем как на самом деле в той венде - представляют очень слабо, в основном по хейтерским легендами и виденному через плечо.
Результат соответствующий - ненужно никому, включая автора.
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|3.46, Аноним (-), 14:19, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ненужно никому, включая автора.
как всегда неплохо сказано... вообще уже по названиями видно, что тут что-то не то: луарокс, гоболинукс, никсос. даже в названиях отзвук смузи...
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|3.33, Аноним (13), 12:56, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да и того и другого намешали, тут и скрытые файлы, и странные прослойки, и всё остальное.
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|2.29, Аноним (29), 12:18, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вендовенько это как? А то майкрософт раз пять менял иерархию ФС и дошел до фокусов наподобие сабжа, когда программам разной битности показывают разные иерархии ФС. Это даже если забыть о том что C:\ на самом деле симлинк на вообще совсем другой путь в нотации NT kernel...
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|1.30, Михрютка (ok), 12:32, 24/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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вопрос - а какие-то волшебные кнопки типа "Найди мне партнера потрахаться" в этой системе есть?
я понимаю, не дай бог что-то случится с /system/index, мне будет с чем потрахаться. но это как-то не совсем тот секас, о котором мечтается простому юзверю.
что мы переименовали spec в рецептик, оно конечно, привлекательно для кухарки прям от плиты, но это тоже не то, что заставит меня, роняя тапки, бежать мигрировать.
там хоть что-нибудь есть полезное? в чом смысл существования этой системы?
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|1.34, Аноним (35), 13:01, 24/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А я считаю что экспериментировать с кишками линуксячими полезно.
Тупиковые ветви развития сами загнутся.
Ригидность мышления линуксячую сломать.
Полезное что-нибудь может-быть найти.
Расскажите о дистрах с необычной системой.
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|2.36, Аноним (13), 13:16, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Что хрошего? Мне например не нравится тенденция к выпиливанию /bin /sbin. И после миграции lib32 в lib теперь в lib лежат вперемешку 32 битные и 64 битные файлы. Тошнит аж от такого дерьма. Теперь и libinput навязали. Это всё системд с копрошапкой виноват кстати.
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|3.37, Аноним (35), 13:21, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это ОПЕНСОРС тебе никто ничего не обязан!
Это ОПЕНСОРС, не нравится сделай свой дистрибутив!
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|3.38, Аноним (35), 13:22, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Надо уходить от все стандартов, пихать системдэ, писать на эелектроне, вертеть эту землю на оси!
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|4.42, Аноним (13), 13:39, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А то что они систему в usr/ кладут тебя не смущает?
Вообще в /usr должны быть только файлы, которые не нужны для запуска линукса. И работы в нём. Короче творят непойми что и все вынуждены проглатывать молча.
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|1.47, Имя (?), 14:39, 24/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мне прям интересно, хоть один ярый любитель fhs в этом треде пытался опакетить и установить две программы с одинаковыми, например, исполняемыми файлами?
/usr/ давно уже стал одной гигантской помойкой, подход "давайте всё свалим в одну кучу и размажем программы ровным слоем по пяти каталогам" не масштабируется, если таких программ больше десятка, и авторы у них разные, которые в общем-то в гробу друг друга видели.
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|2.48, Аноним (13), 14:51, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Изи, собираешь с разными префиксами, устанавливаешь в /usr/local/program/pkgname-n. Ещё можно opt покидать. Пока только проблемы с гномами и системд наблюдаются в основном.
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