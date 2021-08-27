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Обновление сборки DogLinux для проверки оборудования

27.08.2021 21:53

Подготовлено обновление специализированной сборки дистрибутива DogLinux (Debian LiveCD в стиле Puppy Linux), построенной на пакетной базе Debian 11 "Bullseye" и предназначенной для тестирования и обслуживания ПК и ноутбуков. В состав входят такие приложения, как GPUTest, Unigine Heaven, ddrescue, WHDD и DMDE. Дистрибутив позволяет проверить работоспособность оборудования, нагрузить процессор и видеокарту, проверить SMART HDD и NVME SSD. Размер Live-образа, загружаемого с USB-накопителей, 1.1 ГБ (torrent).

В новой версии:

  • Пакеты базовой системы обновлены до релиза Debian 11.
  • Обновлён google chrome 92.0.4515.107.
  • В sensors.desktop добавлен вывод текущей частоты всех ядер процессора.
  • Добавлена утилита мониторинга radeontop.
  • Добавлены отсутствующие модули 2D видео драйверов X.org xserver-xorg-video-amdgpu, radeon, nouveau, openchrome, fbdev, vesa.
  • В initrd устранены ошибки определения необходимой версии проприетарных видео драйверов (при наличии в системе двух и более видеокарт NVIDIA код теперь отрабатывает корректно).


  1. Главная ссылка к новости (http://gumanzoy.blogspot.com/2...)
  2. OpenNews: Первый выпуск сборки DogLinux для проверки оборудования
  3. OpenNews: Вышел релиз Linux дистрибутива Yellow Dog Linux 6.2
Автор новости: gumanzoy
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55695-doglinux
Ключевые слова: doglinux
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:38, 27/08/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Жесть. На каждый чих свой дистрибутив...
     
     
  • 3, тоже Аноним (ok), 23:22, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Несколько, и ничего плохого в возможности выбора не вижу.
    Для проверки оборудования довольно популярен https://www.system-rescue.org/
     
  • 4, gumanzoy (?), 23:23, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не свой дистрибутив. Дистрибутив - Debian. А сборка LiveUSB это готовый функциональный рабочий инструмент на каждый день.
     

  • 2, мля (?), 22:41, 27/08/2021 [ответить]  
    		• +/
    Фаэнза родная)
     
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