Обновление сборки DogLinux для проверки оборудования

Подготовлено обновление специализированной сборки дистрибутива DogLinux (Debian LiveCD в стиле Puppy Linux), построенной на пакетной базе Debian 11 "Bullseye" и предназначенной для тестирования и обслуживания ПК и ноутбуков. В состав входят такие приложения, как GPUTest, Unigine Heaven, ddrescue, WHDD и DMDE. Дистрибутив позволяет проверить работоспособность оборудования, нагрузить процессор и видеокарту, проверить SMART HDD и NVME SSD. Размер Live-образа, загружаемого с USB-накопителей, 1.1 ГБ (torrent). В новой версии: Пакеты базовой системы обновлены до релиза Debian 11.

Обновлён google chrome 92.0.4515.107.

В sensors.desktop добавлен вывод текущей частоты всех ядер процессора.

Добавлена утилита мониторинга radeontop.

Добавлены отсутствующие модули 2D видео драйверов X.org xserver-xorg-video-amdgpu, radeon, nouveau, openchrome, fbdev, vesa.

В initrd устранены ошибки определения необходимой версии проприетарных видео драйверов (при наличии в системе двух и более видеокарт NVIDIA код теперь отрабатывает корректно).



