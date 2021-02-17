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Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 12

17.02.2021 17:57

Состоялся релиз минималистичного Linux дистрибутива Tiny Core Linux 12.0, который может работать на системах с 48 Мб ОЗУ. Графическое окружение дистрибутива построено на основе X-сервера Tiny X, тулкита FLTK и оконного менеджера FLWM. Дистрибутив загружается целиком в ОЗУ и работает из памяти. В новом выпуске произведено обновление системных компонентов, включая ядро Linux 5.10.3, busybox 1.33.0, Glibc 2.32, GCC 10.2.0, binutils 2.35.1, e2fsprogs 1.45.6 и util-linux 2.36.1.

Загрузочный iso-образ занимает всего 16 Мб. Для 64-разрядных систем подготовлена сборка CorePure64, размером 17 Мб. Дополнительно поставляется сборка CorePlus (160 Мб), в которую входит ряд дополнительных пакетов, таких как набор оконных менеджеров (FLWM, JWM, IceWM, Fluxbox, Hackedbox, Openbox), инсталлятор с возможностью установки дополнительных расширений, а также готовый набор инструментов для обеспечения выхода в сеть, включая менеджер для настройки Wifi-соединений.



  1. Главная ссылка к новости (http://forum.tinycorelinux.net...)
  2. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 11
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива GoboLinux 017 со своеобразной иерархией файловой системы
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива 4MLinux 34.0
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Slacko Puppy 7.0
  6. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.13
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54607-tinycore
Ключевые слова: tinycore, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 18:06, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну нормально, да. Как они этого добиваются? Моё ядро 100 метров потребляет, я тоже хочу пожать его до 20 хотя бы. Правда оно и на диске 35 метров непожатое (3 метра ужатое zstd).
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 18:13, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собери руками под своё железо. Будет около 6МБ. Желательно без поддержки модулей.
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 18:19, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так я и говорю в пожатом виде в районе 3мб (+100кб на iptables и прочее модулями). Всё равно жрёт сотку потом (80 после запуска и 100 после загрузки DE).
     
     
  • 4.14, Аноним (-), 19:53, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1) Очень врядли это ядро жрет.
    2) Это или программы или библиотеки скорее всего.
    3) Есть довольно большая разница между VSZ и RSS.
     
     
  • 5.16, Аноним (1), 19:59, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это жрёт ядро под свои структуры и кэши. 5 лет назад было 60 на загрузке, сегодня 80. Голая система загруженная в agetty, в процессах не ядра только agetty (и крон, но это не важно). Это free без файловых кэшей и кэшей инод, VSZ тут никаким боком.
     
  • 2.13, Lex (??), 19:52, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там почти ничего нет. Всм, вообще.. и модули, насколько помню, пожатые.

    Это уже потом скачиваешь через менеджер и настраиваешь что требуется, соотв жор будет больше.

    Но загружается всё равно ощутимо по времени. Ожидал от этой штуки практически моментального запуска

     
     
  • 3.17, Lex (??), 20:07, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Была идея на сабже типо киоска запилить.. типо маложручая встройщина и проч..
    Но как-то не оч нравится, что система все хранит в оперативке, которой из-за этого требуется относительно много..
    Более того, представив те пляски с бубнами для запуска на чем-то отличном от обычной материнки с х86 процом и/или специфическими устройствами..

    Крч., yocto ван лав

     
     
  • 4.20, Аноним (20), 20:21, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тебя что уже выписали из сумасшедшего дома?
     

  • 1.2, Аноним (2), 18:12, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну почему это так круто
     
     
  • 2.9, Аноним (-), 19:30, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про донаты не забываем
     

  • 1.4, Аноним (-), 18:19, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Загрузочный iso-образ занимает всего 16 Мб

    Вот это я понимаю, не врут про минимализм, в отличие от клоунов с исошками на DVD.

     
     
  • 2.18, iPony129412 (?), 20:17, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А такие клоуны как ты, пользуются этой оч.

    Или вам только попердеть?

     

  • 1.6, Zitz (?), 18:39, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Alpine Linux на glibc.
     
  • 1.7, Аноним (7), 18:53, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прям Windows 95
     
     
  • 2.10, rvs2016 (ok), 19:34, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Прям Windows 95

    Да что там Windows 95...
    В досе в тех же 90-х годах программульки с таким видом работали на десятках, ну максимум на сотнях килобайтиков.
    Могли же!
    А теперь минималистические дистрибутивы - десятки метров. Эх, где мой чёрный пистолет...

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 19:56, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В досе не было оконной системы и многозадачности само по себе. И из ФС умел аж целый фат. А если повисло - все, приплыли. Так что не эквивалентно от слова вообще. И даже 95.

    Вот если вы с NT4 сравните, но там ниже примерно второпня и 32 мегов оперативы видите ли нечего ловить было уже. А win95 - таки горбатый dos extender с адскими ошметками полунедоподобия ядра, из винды 3.1 родом.

     

  • 1.8, GentooBoy (ok), 18:56, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может будет кому полезно https://mfslinux.vx.sk
    еще меньше и без графончика.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 19:35, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сабж тоже без гуя может работать. Надо только к тулингу привыкнуть.
     

  • 1.11, Аноним (12), 19:34, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ставил без гуя на девайс с 128 мегов встроенной памяти. Полет был нормальный.
     
  • 1.19, Аноним (19), 20:17, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как-то помниться, в былую давность, не осилил его завести, вроде всё делал как надо, но невзлетело, в отличие от void и alpine, которые соответственно оставили положительное впечатление.
     
  • 1.21, Аноним (21), 20:27, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > построено на основе X-сервера Tiny X

    Странно. Не вижу в обсуждении ни одного свидетеля вялого.

     
  • 1.22, Мимокрокодил (?), 20:27, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А як там з музикою та відео?
     
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