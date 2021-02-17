Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 12

2.3 , Аноним ( 3 ), 18:13, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Собери руками под своё железо. Будет около 6МБ. Желательно без поддержки модулей.

3.5 , Аноним ( 1 ), 18:19, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так я и говорю в пожатом виде в районе 3мб (+100кб на iptables и прочее модулями). Всё равно жрёт сотку потом (80 после запуска и 100 после загрузки DE).

4.14 , Аноним ( - ), 19:53, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 1) Очень врядли это ядро жрет.

2) Это или программы или библиотеки скорее всего.

3) Есть довольно большая разница между VSZ и RSS.

5.16 , Аноним ( 1 ), 19:59, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это жрёт ядро под свои структуры и кэши. 5 лет назад было 60 на загрузке, сегодня 80. Голая система загруженная в agetty, в процессах не ядра только agetty (и крон, но это не важно). Это free без файловых кэшей и кэшей инод, VSZ тут никаким боком.

2.13 , Lex ( ?? ), 19:52, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там почти ничего нет. Всм, вообще.. и модули, насколько помню, пожатые. Это уже потом скачиваешь через менеджер и настраиваешь что требуется, соотв жор будет больше. Но загружается всё равно ощутимо по времени. Ожидал от этой штуки практически моментального запуска

3.17 , Lex ( ?? ), 20:07, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Была идея на сабже типо киоска запилить.. типо маложручая встройщина и проч..

Но как-то не оч нравится, что система все хранит в оперативке, которой из-за этого требуется относительно много..

Более того, представив те пляски с бубнами для запуска на чем-то отличном от обычной материнки с х86 процом и/или специфическими устройствами.. Крч., yocto ван лав

4.20 , Аноним ( 20 ), 20:21, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А тебя что уже выписали из сумасшедшего дома?

