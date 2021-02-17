Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 12

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|1.1, Аноним (1), 18:06, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну нормально, да. Как они этого добиваются? Моё ядро 100 метров потребляет, я тоже хочу пожать его до 20 хотя бы. Правда оно и на диске 35 метров непожатое (3 метра ужатое zstd).
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|2.3, Аноним (3), 18:13, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Собери руками под своё железо. Будет около 6МБ. Желательно без поддержки модулей.
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|3.5, Аноним (1), 18:19, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так я и говорю в пожатом виде в районе 3мб (+100кб на iptables и прочее модулями). Всё равно жрёт сотку потом (80 после запуска и 100 после загрузки DE).
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|4.14, Аноним (-), 19:53, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1) Очень врядли это ядро жрет.
2) Это или программы или библиотеки скорее всего.
3) Есть довольно большая разница между VSZ и RSS.
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|5.16, Аноним (1), 19:59, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это жрёт ядро под свои структуры и кэши. 5 лет назад было 60 на загрузке, сегодня 80. Голая система загруженная в agetty, в процессах не ядра только agetty (и крон, но это не важно). Это free без файловых кэшей и кэшей инод, VSZ тут никаким боком.
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|2.13, Lex (??), 19:52, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там почти ничего нет. Всм, вообще.. и модули, насколько помню, пожатые.
Это уже потом скачиваешь через менеджер и настраиваешь что требуется, соотв жор будет больше.
Но загружается всё равно ощутимо по времени. Ожидал от этой штуки практически моментального запуска
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|3.17, Lex (??), 20:07, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Была идея на сабже типо киоска запилить.. типо маложручая встройщина и проч..
Но как-то не оч нравится, что система все хранит в оперативке, которой из-за этого требуется относительно много..
Более того, представив те пляски с бубнами для запуска на чем-то отличном от обычной материнки с х86 процом и/или специфическими устройствами..
Крч., yocto ван лав
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|1.4, Аноним (-), 18:19, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Загрузочный iso-образ занимает всего 16 Мб
Вот это я понимаю, не врут про минимализм, в отличие от клоунов с исошками на DVD.
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|2.10, rvs2016 (ok), 19:34, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Прям Windows 95
Да что там Windows 95...
В досе в тех же 90-х годах программульки с таким видом работали на десятках, ну максимум на сотнях килобайтиков.
Могли же!
А теперь минималистические дистрибутивы - десятки метров. Эх, где мой чёрный пистолет...
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|3.15, Аноним (15), 19:56, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В досе не было оконной системы и многозадачности само по себе. И из ФС умел аж целый фат. А если повисло - все, приплыли. Так что не эквивалентно от слова вообще. И даже 95.
Вот если вы с NT4 сравните, но там ниже примерно второпня и 32 мегов оперативы видите ли нечего ловить было уже. А win95 - таки горбатый dos extender с адскими ошметками полунедоподобия ядра, из винды 3.1 родом.
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|2.12, Аноним (12), 19:35, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сабж тоже без гуя может работать. Надо только к тулингу привыкнуть.
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|1.11, Аноним (12), 19:34, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ставил без гуя на девайс с 128 мегов встроенной памяти. Полет был нормальный.
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|1.19, Аноним (19), 20:17, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как-то помниться, в былую давность, не осилил его завести, вроде всё делал как надо, но невзлетело, в отличие от void и alpine, которые соответственно оставили положительное впечатление.
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|1.21, Аноним (21), 20:27, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> построено на основе X-сервера Tiny X
Странно. Не вижу в обсуждении ни одного свидетеля вялого.
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