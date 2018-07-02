Выпуск дистрибутива 4MLinux 34.0

Опубликован выпуск 4MLinux 34.0, минималистичного пользовательского дистрибутива, не являющегося ответвлением от других проектов и использующего графическое окружение на базе JWM. 4MLinux может использоваться не только в качестве Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов и решения пользовательских задач, но и в роли системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска серверов LAMP (Linux, Apache, MariaDB и PHP). Размер iso-образа составляет 884 Мб (i686, x86_64).

В новом выпуске по умолчанию задействован мультимедийный проигрыватель Celluloid (бывший GNOME MPV), предоставляющий графический интерфейс на базе библиотеки GTK для консольного видеоплеера MPV. В Imlib2 добавлена поддержка форматов изображений WebP и HEIF. FFmpeg задействована библиотека SoX Resampler. Доработана организация синхронизации точного времени и автоматическое монтирование накопителей. Обновлены версии пакетов, в том числе ядро Linux 5.4.61, LibreOffice 7.0.1, AbiWord 3.0.4, GIMP 2.10.20, Gnumeric 1.12.47, DropBox 103.4.383, Firefox 80.0.1, Chromium 83.0.4103.116, Thunderbird 78.2.2, Audacious 4.0.4, VLC 3.0.11, mpv 0.32.0, Mesa 20.0.7, Wine 5.14, Apache 2.4.46, MariaDB 10.5.5, PHP 7.4.9). Perl 5.30.2, Python 2.7.18 и Python 3.8.2.