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Выпуск дистрибутива 4MLinux 34.0

20.09.2020 09:19

Опубликован выпуск 4MLinux 34.0, минималистичного пользовательского дистрибутива, не являющегося ответвлением от других проектов и использующего графическое окружение на базе JWM. 4MLinux может использоваться не только в качестве Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов и решения пользовательских задач, но и в роли системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска серверов LAMP (Linux, Apache, MariaDB и PHP). Размер iso-образа составляет 884 Мб (i686, x86_64).

В новом выпуске по умолчанию задействован мультимедийный проигрыватель Celluloid (бывший GNOME MPV), предоставляющий графический интерфейс на базе библиотеки GTK для консольного видеоплеера MPV. В Imlib2 добавлена поддержка форматов изображений WebP и HEIF. FFmpeg задействована библиотека SoX Resampler. Доработана организация синхронизации точного времени и автоматическое монтирование накопителей. Обновлены версии пакетов, в том числе ядро Linux 5.4.61, LibreOffice 7.0.1, AbiWord 3.0.4, GIMP 2.10.20, Gnumeric 1.12.47, DropBox 103.4.383, Firefox 80.0.1, Chromium 83.0.4103.116, Thunderbird 78.2.2, Audacious 4.0.4, VLC 3.0.11, mpv 0.32.0, Mesa 20.0.7, Wine 5.14, Apache 2.4.46, MariaDB 10.5.5, PHP 7.4.9). Perl 5.30.2, Python 2.7.18 и Python 3.8.2.



  1. Главная ссылка к новости (https://4mlinux-releases.blogs...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива 4MLinux 33.0
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Nitrux 1.3.2, перешедшего с systemd на OpenRC
  4. OpenNews: Amazon опубликовал Bottlerocket 1.0.0, Linux-дистрибутив на базе изолированных контейнеров
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 20, развивающего собственное графическое окружение
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 20.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53748-4mlinux
Ключевые слова: 4mlinux
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, A.Stahl (ok), 09:22, 20/09/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Хм, я не могу найти третьи часы на скриншоте. Куда они их запрятали?!
     
     
  • 2, ИмяХ (?), 09:46, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они в коньках
     
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