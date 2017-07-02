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Выпуск дистрибутива 4MLinux 33.0

14.06.2020 22:34

Опубликован выпуск 4MLinux 33.0, минималистичного пользовательского дистрибутива, не являющегося ответвлением от других проектов и использующего графическое окружение на базе JWM. 4MLinux может использоваться не только в качестве Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов и решения пользовательских задач, но и в роли системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска серверов LAMP (Linux, Apache, MariaDB и PHP). Размер iso-образа составляет 893 Мб (i686, x86_64).

В новом выпуске добавлена поддержка алгоритма сжатия Brotli. В файловом менеджере PCManFM появилась поддержка создания миниатюр для файлов PSD (Photoshop). В серверную сборку добавлен новый демон TFTP. Улучшена отрисовка шрифтов в оконном менеджере JWM. В комплект поставки включён файловый менеджер nnn. В список загружаемый дополнений добавлен браузер Palemoon.

Обновлены версии пакетов, в том числе ядро Linux 5.4.41, Mesa 20.0.1, Wine 5.8, LibreOffice 6.4.4.4, AbiWord 3.0.4, GIMP 2.10.18, Gnumeric 1.12.47, DropBox 96.4.172, Firefox 76.0.1, Chromium 81.0.4044.92, Thunderbird 68.8.1, Audacious 4.0.3, VLC 3.0.10, mpv 0.32.0. В сборке для серверных систем обновлены Apache 2.4.43, MariaDB 10.4.12, PHP 5.6.40 и PHP 7.4.5). Perl 5.30.1, Python 2.7.17 и Python 3.8.2.



  1. Главная ссылка к новости (https://4mlinux-releases.blogs...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива 4MLinux 32.0
  3. OpenNews: Выпуск атомарно обновляемого самобытного дистрибутива Endless OS 3.8
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Q4OS 3.11
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива MX Linux 19.2
  6. OpenNews: Обновление дистрибутива Elementary OS 5.1.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53153-4mlinux
Ключевые слова: 4mlinux
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  • 1.2, Аноним (2), 22:42, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То ли тоже выкинуть гном и из подручных средств смастерить себе десктоп?

    Что посоветуете? Панели, лончеры, уведомления? Оконные менкджеры? что сейчас на острие?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:48, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Если прям на острие, то waybar, wofi, mako и sway/wayfire
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 00:06, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я только знаю, что sway это то днище, автор которого совершенно неадекватен. Лучше держаться подальше от неадекватов. Wayfire тянет зависимость от introspection, не случится. Когда уже напишут нормальный вм для вейланда? У меня большие надежды на плазму, пока что она не спешит запускаться, и даже не сообщает, почему.
     
     
  • 4.22, Бабаяга (?), 01:10, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Днище из-за того, что не поддерживает видюхи невидии?
     
     
  • 5.27, Аноним (14), 01:26, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, он как-то слишком агрессивно навязывает своё мировоззрение. Лет 10 по эмоциональному развитию, не больше.
     
     
  • 6.41, Аноним (41), 07:06, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не пилит под железо, которое не юзает != навязывает свое мировозрение. А вот пытаться ему навязывать свое мировозрение - это да, лет 10 по эмоциональному развитию, не больше.
     
  • 4.31, qetuo (?), 03:24, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для вейланда есть малоизвестный hikari. Простой и удобный, хотя есть некоторые шероховатости (например, еще не сделан захват курсора).
     
  • 2.7, VINRARUS (ok), 23:15, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Замени system:D на браузер.
     
  • 2.25, Аноним (25), 01:14, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    i3 + polybar. dunst можно еще. i3-gaps не ставь, он только на скриншотах прикольно выглядит. "Лончеры" не нужны, им есть адекватная замена: dmenu + хоткеи. feh можешь не ставить: все равно т.н. "рабочий стол" (правильно говорить "корневое окно") видеть не будешь, у меня там просто дефолтный черный фон. conky не ставь, вся необходимая статусная информация должна умещаться в одну строку в polybar. И 'uname -a' явно не необходимая информация. Не смотря на то, что polybar умеет в трей, его следует отключить: концепция трея безнадежно устарела и продвигается в основном вендо-стайл средами. Впрочем, ты из гнома, так что от вендо-трея ты уже должно быть отвык.
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 03:05, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >концепция трея безнадежно устарела и продвигается в основном вендо-стайл средами

    Трей удобен, он не может устареть. Ох уж эти зумеры изобретающие велосипед без колес.

     
     
  • 4.33, Аноним (25), 04:06, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Трей удобен

    Трей -- это решение проблем, вызванных вендо-способом организации интерфейса. В винде очень долгое время не было виртуальных рабочих столов, нужно куда-то спрятать долгоиграющие приложения. Выдумали трей. В кедах сидят вантузоиды из дуалбута и пользуются от силы четырьмя рабочими столами, -- тоже трей нашел свое применение, чисто по инерции. У меня в i3 рабочих столов 20, телеграм на одном, почтовик на другом, торрент-клиент на третьем, RSS на еще одном -- и ни для одного из них мне трей не нужен. Потому что в i3 такой проблемы, как "эх, куда бы мне спрятать окна", нету в принципе.

    Что касается такого применения трея, как "вывод уведомлений", то и тут он потерял свою актуальность с приходом Desktop Notifications Specification. AFAIK даже в вантузе появился схожий апи, но вендопривычки преодолевать будут еще долго.

    Третий аргумент -- от последовательности и внутренней непротиворечивости архитектуры. Окнами должен управлять оконный менеджер, и то, что некоторые программы пытаются управлять сами собой, и есть проявление пресловутого велосипедизма. Причем велосипеды у таких программ получаются, как ты выразился, без колес:

    /* Request the _XEMBED_INFO property. The XEMBED specification
    * (which is referred by the tray specification) says this *has* to
    * be set, but VLC does not set it… */
    https://github.com/i3/i3/blob/dae37a902b9826fb846a87597657ee2d36c291d7/i3bar/s

    /* Fake a DestroyNotify so that Qt re-adds tray icons.
    * We cannot actually destroy the window because then Qt will not restore
    * its event mask on the new window. */
    https://github.com/i3/i3/blob/dae37a902b9826fb846a87597657ee2d36c291d7/i3bar/s

     
     
  • 5.39, СеменСеменыч777 (?), 06:44, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У меня в i3 рабочих столов 20, телеграм на одном, почтовик на другом, торрент-клиент на третьем,

    а если так: один "рабочий стол" (на самом деле экран) на одно приложение.
    окно приложения максимизировно. в трее часы, кнопка Спуск и иконки рабочих столов.

     
  • 2.32, Lockywolf (ok), 03:58, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Xfce
     

  • 1.4, эти ваши интернеты (?), 22:45, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    За дискриминацию уже привлекли? Кончита вурст толернтная и соответсвует всяким кодексам поведения.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:37, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Кончита вурст толернтная и соответсвует всяким кодексам поведения.

    Оно не негр, неактуально.

     

  • 1.9, Аноним (9), 23:40, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    мой первый коммент в этой теме по поводу картинки на рабочем столе уже удалили. ЗАЧЕМ ЖЕ?
     
     
  • 2.10, Аноним (8), 23:45, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Затем. Я так захотел.
    мимо Модератор
     

  • 1.11, Аноним (11), 23:50, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А какая операционная система сейчас считается лучшей?
     
     
  • 2.12, Аноним (8), 23:53, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Windows 10 LTSC
     
     
  • 3.37, Да (?), 04:17, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LTSC конченный мусор, обычная лучше
     
  • 2.13, Аноним (13), 00:04, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    redox Os.
     
     
  • 3.15, К (?), 00:10, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Погань не трожь!

    Серьезную вещь человек спросил, а ему такое в ответ!

    Копирастом человека сделаете!

     
  • 2.16, тоже Аноним (ok), 00:16, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Последние лет тридцать - как правило, та, которая не мешает работать.
     
  • 2.17, tr (?), 00:17, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если круг задач неизвестен, то посоветую универсальную операционную систему Debian GNU/Linux.
     
     
  • 3.20, Аноним (8), 00:36, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чем дебиан универсальнее других дистрибутивов?
     
     
  • 4.42, A.Stahl (ok), 07:10, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За ним нет большой компании, навязывающей вендорлок и тем самым уменьшающей универсальность.
     
  • 2.26, Бабаяга (?), 01:17, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Archlinux, я серьёзно. 10 винда даже lts глючит, 8.1 ещё норм второй системой.
     
  • 2.29, Аноним (29), 02:17, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо всем за ответы.
     

  • 1.18, Аноним (25), 00:18, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ниче так телочка, пойду поставлю 4MLinux
     
  • 1.19, Держательвкурсе (?), 00:28, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец я на днях всё-таки слинял с этого глюкоподелия в сторону antiX, ощущения много лучше, брат жив, волосы стали шелковистыми, и апгрейд с релиза на релиз работает, да и всяких говен искоробочных в разы меньше, и честная отвязка от systemd, без рудиментов, всем заинтересованным в безсистемдешности могу посоветовать, а кому надо искоробочных свистелок, и плевать на возможность апгрейда штатными средствами, то на данный момент всё ещё Linuxmint вне конкуренции для ex-виндовых ленивых хомячков. Он стабильней и на него на русском больше решений и возможности их найти, в случае чего!
     
     
  • 2.38, Да (?), 04:19, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем это нужно когда есть православный Artix? Ещё и редакция с s6
     

  • 1.21, Аноним (21), 01:07, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    У линуксойдов такой фетишь всяким дерьмом рабочий стол мазать? Особенно двое часов, которые находятся рядом, это гениальная многоходовочка
     
     
  • 2.43, A.Stahl (ok), 07:13, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, только у "эстетов", рассуждающих о засечках, оттенках перламутрово-бордового и systemd.
    Обычный линуксоид использует Линукс для запуска программ, а не для настройки настроек ради настройки.
     

  • 1.23, бублички (?), 01:10, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    двое часов на рабочем столе - стрелочные и символьные? уважаю! любой даун разберётся. кроме этого скриншот ни о чём, как и данный дистрибутив
     
  • 1.24, бублички (?), 01:13, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  В серверную сборку добавлен новый демон TFTP

    ну ей-ей ржака проняла, читая о подобных новинках

     
  • 1.28, paulus (ok), 01:52, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нафига wbar, когда jwm вторую панель может сам рисовать? Кнопочка хомяка маленькая, можно промахнуться! :)
     
  • 1.34, факен (?), 04:10, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Валите на хер со своими обоями!
     
  • 1.35, факен (?), 04:11, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дебилы, если девушка в фас, значит страшна что меры нет, сколько можно обсуждать?
     
     
  • 2.36, факен (?), 04:13, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если в профиль, то сразу женись
     

  • 1.40, FreeStyler (ok), 06:55, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
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    Alternatively, you can download for free from www.sf.net
    И никакой ссылки... Авторы упоролоись?! Я ешё ссылку на болгенос должен искать?!
     

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