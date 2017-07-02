Выпуск дистрибутива 4MLinux 33.0

2.5 , Аноним ( 5 ), 22:48, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Если прям на острие, то waybar, wofi, mako и sway/wayfire

3.14 , Аноним ( 14 ), 00:06, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я только знаю, что sway это то днище, автор которого совершенно неадекватен. Лучше держаться подальше от неадекватов. Wayfire тянет зависимость от introspection, не случится. Когда уже напишут нормальный вм для вейланда? У меня большие надежды на плазму, пока что она не спешит запускаться, и даже не сообщает, почему.

4.22 , Бабаяга ( ? ), 01:10, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Днище из-за того, что не поддерживает видюхи невидии?

5.27 , Аноним ( 14 ), 01:26, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, он как-то слишком агрессивно навязывает своё мировоззрение. Лет 10 по эмоциональному развитию, не больше.

6.41 , Аноним ( 41 ), 07:06, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не пилит под железо, которое не юзает != навязывает свое мировозрение. А вот пытаться ему навязывать свое мировозрение - это да, лет 10 по эмоциональному развитию, не больше.

4.31 , qetuo ( ? ), 03:24, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для вейланда есть малоизвестный hikari. Простой и удобный, хотя есть некоторые шероховатости (например, еще не сделан захват курсора).

2.7 , VINRARUS ( ok ), 23:15, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Замени system:D на браузер.

2.25 , Аноним ( 25 ), 01:14, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – i3 + polybar. dunst можно еще. i3-gaps не ставь, он только на скриншотах прикольно выглядит. "Лончеры" не нужны, им есть адекватная замена: dmenu + хоткеи. feh можешь не ставить: все равно т.н. "рабочий стол" (правильно говорить "корневое окно") видеть не будешь, у меня там просто дефолтный черный фон. conky не ставь, вся необходимая статусная информация должна умещаться в одну строку в polybar. И 'uname -a' явно не необходимая информация. Не смотря на то, что polybar умеет в трей, его следует отключить: концепция трея безнадежно устарела и продвигается в основном вендо-стайл средами. Впрочем, ты из гнома, так что от вендо-трея ты уже должно быть отвык.

3.30 , Аноним ( 30 ), 03:05, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >концепция трея безнадежно устарела и продвигается в основном вендо-стайл средами Трей удобен, он не может устареть. Ох уж эти зумеры изобретающие велосипед без колес.

4.33 , Аноним ( 25 ), 04:06, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Трей удобен Трей -- это решение проблем, вызванных вендо-способом организации интерфейса. В винде очень долгое время не было виртуальных рабочих столов, нужно куда-то спрятать долгоиграющие приложения. Выдумали трей. В кедах сидят вантузоиды из дуалбута и пользуются от силы четырьмя рабочими столами, -- тоже трей нашел свое применение, чисто по инерции. У меня в i3 рабочих столов 20, телеграм на одном, почтовик на другом, торрент-клиент на третьем, RSS на еще одном -- и ни для одного из них мне трей не нужен. Потому что в i3 такой проблемы, как "эх, куда бы мне спрятать окна", нету в принципе. Что касается такого применения трея, как "вывод уведомлений", то и тут он потерял свою актуальность с приходом Desktop Notifications Specification. AFAIK даже в вантузе появился схожий апи, но вендопривычки преодолевать будут еще долго. Третий аргумент -- от последовательности и внутренней непротиворечивости архитектуры. Окнами должен управлять оконный менеджер, и то, что некоторые программы пытаются управлять сами собой, и есть проявление пресловутого велосипедизма. Причем велосипеды у таких программ получаются, как ты выразился, без колес: /* Request the _XEMBED_INFO property. The XEMBED specification

* (which is referred by the tray specification) says this *has* to

* be set, but VLC does not set it… */

https://github.com/i3/i3/blob/dae37a902b9826fb846a87597657ee2d36c291d7/i3bar/s /* Fake a DestroyNotify so that Qt re-adds tray icons.

* We cannot actually destroy the window because then Qt will not restore

* its event mask on the new window. */

https://github.com/i3/i3/blob/dae37a902b9826fb846a87597657ee2d36c291d7/i3bar/s

5.39 , СеменСеменыч777 ( ? ), 06:44, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > У меня в i3 рабочих столов 20, телеграм на одном, почтовик на другом, торрент-клиент на третьем, а если так: один "рабочий стол" (на самом деле экран) на одно приложение.

окно приложения максимизировно. в трее часы, кнопка Спуск и иконки рабочих столов.

2.32 , Lockywolf ( ok ), 03:58, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Xfce

