Выпуск дистрибутива 4MLinux 33.0

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|1.2, Аноним (2), 22:42, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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То ли тоже выкинуть гном и из подручных средств смастерить себе десктоп?
Что посоветуете? Панели, лончеры, уведомления? Оконные менкджеры? что сейчас на острие?
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|2.5, Аноним (5), 22:48, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Если прям на острие, то waybar, wofi, mako и sway/wayfire
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|3.14, Аноним (14), 00:06, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я только знаю, что sway это то днище, автор которого совершенно неадекватен. Лучше держаться подальше от неадекватов. Wayfire тянет зависимость от introspection, не случится. Когда уже напишут нормальный вм для вейланда? У меня большие надежды на плазму, пока что она не спешит запускаться, и даже не сообщает, почему.
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|5.27, Аноним (14), 01:26, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, он как-то слишком агрессивно навязывает своё мировоззрение. Лет 10 по эмоциональному развитию, не больше.
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|6.41, Аноним (41), 07:06, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не пилит под железо, которое не юзает != навязывает свое мировозрение. А вот пытаться ему навязывать свое мировозрение - это да, лет 10 по эмоциональному развитию, не больше.
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|4.31, qetuo (?), 03:24, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для вейланда есть малоизвестный hikari. Простой и удобный, хотя есть некоторые шероховатости (например, еще не сделан захват курсора).
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|2.25, Аноним (25), 01:14, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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i3 + polybar. dunst можно еще. i3-gaps не ставь, он только на скриншотах прикольно выглядит. "Лончеры" не нужны, им есть адекватная замена: dmenu + хоткеи. feh можешь не ставить: все равно т.н. "рабочий стол" (правильно говорить "корневое окно") видеть не будешь, у меня там просто дефолтный черный фон. conky не ставь, вся необходимая статусная информация должна умещаться в одну строку в polybar. И 'uname -a' явно не необходимая информация. Не смотря на то, что polybar умеет в трей, его следует отключить: концепция трея безнадежно устарела и продвигается в основном вендо-стайл средами. Впрочем, ты из гнома, так что от вендо-трея ты уже должно быть отвык.
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|3.30, Аноним (30), 03:05, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>концепция трея безнадежно устарела и продвигается в основном вендо-стайл средами
Трей удобен, он не может устареть. Ох уж эти зумеры изобретающие велосипед без колес.
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|4.33, Аноним (25), 04:06, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Трей удобен
Трей -- это решение проблем, вызванных вендо-способом организации интерфейса. В винде очень долгое время не было виртуальных рабочих столов, нужно куда-то спрятать долгоиграющие приложения. Выдумали трей. В кедах сидят вантузоиды из дуалбута и пользуются от силы четырьмя рабочими столами, -- тоже трей нашел свое применение, чисто по инерции. У меня в i3 рабочих столов 20, телеграм на одном, почтовик на другом, торрент-клиент на третьем, RSS на еще одном -- и ни для одного из них мне трей не нужен. Потому что в i3 такой проблемы, как "эх, куда бы мне спрятать окна", нету в принципе.
Что касается такого применения трея, как "вывод уведомлений", то и тут он потерял свою актуальность с приходом Desktop Notifications Specification. AFAIK даже в вантузе появился схожий апи, но вендопривычки преодолевать будут еще долго.
Третий аргумент -- от последовательности и внутренней непротиворечивости архитектуры. Окнами должен управлять оконный менеджер, и то, что некоторые программы пытаются управлять сами собой, и есть проявление пресловутого велосипедизма. Причем велосипеды у таких программ получаются, как ты выразился, без колес:
/* Request the _XEMBED_INFO property. The XEMBED specification
* (which is referred by the tray specification) says this *has* to
* be set, but VLC does not set it… */
https://github.com/i3/i3/blob/dae37a902b9826fb846a87597657ee2d36c291d7/i3bar/s
/* Fake a DestroyNotify so that Qt re-adds tray icons.
* We cannot actually destroy the window because then Qt will not restore
* its event mask on the new window. */
https://github.com/i3/i3/blob/dae37a902b9826fb846a87597657ee2d36c291d7/i3bar/s
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|5.39, СеменСеменыч777 (?), 06:44, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У меня в i3 рабочих столов 20, телеграм на одном, почтовик на другом, торрент-клиент на третьем,
а если так: один "рабочий стол" (на самом деле экран) на одно приложение.
окно приложения максимизировно. в трее часы, кнопка Спуск и иконки рабочих столов.
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|2.8, Аноним (8), 23:37, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Кончита вурст толернтная и соответсвует всяким кодексам поведения.
Оно не негр, неактуально.
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|1.9, Аноним (9), 23:40, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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мой первый коммент в этой теме по поводу картинки на рабочем столе уже удалили. ЗАЧЕМ ЖЕ?
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|3.15, К (?), 00:10, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Погань не трожь!
Серьезную вещь человек спросил, а ему такое в ответ!
Копирастом человека сделаете!
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|2.17, tr (?), 00:17, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если круг задач неизвестен, то посоветую универсальную операционную систему Debian GNU/Linux.
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|4.42, A.Stahl (ok), 07:10, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За ним нет большой компании, навязывающей вендорлок и тем самым уменьшающей универсальность.
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|2.26, Бабаяга (?), 01:17, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Archlinux, я серьёзно. 10 винда даже lts глючит, 8.1 ещё норм второй системой.
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|1.19, Держательвкурсе (?), 00:28, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Наконец я на днях всё-таки слинял с этого глюкоподелия в сторону antiX, ощущения много лучше, брат жив, волосы стали шелковистыми, и апгрейд с релиза на релиз работает, да и всяких говен искоробочных в разы меньше, и честная отвязка от systemd, без рудиментов, всем заинтересованным в безсистемдешности могу посоветовать, а кому надо искоробочных свистелок, и плевать на возможность апгрейда штатными средствами, то на данный момент всё ещё Linuxmint вне конкуренции для ex-виндовых ленивых хомячков. Он стабильней и на него на русском больше решений и возможности их найти, в случае чего!
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|2.38, Да (?), 04:19, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем это нужно когда есть православный Artix? Ещё и редакция с s6
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|1.21, Аноним (21), 01:07, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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У линуксойдов такой фетишь всяким дерьмом рабочий стол мазать? Особенно двое часов, которые находятся рядом, это гениальная многоходовочка
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|2.43, A.Stahl (ok), 07:13, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, только у "эстетов", рассуждающих о засечках, оттенках перламутрово-бордового и systemd.
Обычный линуксоид использует Линукс для запуска программ, а не для настройки настроек ради настройки.
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|1.23, бублички (?), 01:10, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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двое часов на рабочем столе - стрелочные и символьные? уважаю! любой даун разберётся. кроме этого скриншот ни о чём, как и данный дистрибутив
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|1.24, бублички (?), 01:13, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В серверную сборку добавлен новый демон TFTP
ну ей-ей ржака проняла, читая о подобных новинках
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|1.28, paulus (ok), 01:52, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нафига wbar, когда jwm вторую панель может сам рисовать? Кнопочка хомяка маленькая, можно промахнуться! :)
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|1.35, факен (?), 04:11, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Дебилы, если девушка в фас, значит страшна что меры нет, сколько можно обсуждать?
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|1.40, FreeStyler (ok), 06:55, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И никакой ссылки... Авторы упоролоись?! Я ешё ссылку на болгенос должен искать?!
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