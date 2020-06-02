The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск дистрибутива MX Linux 19.2

02.06.2020 08:50

Состоялся релиз легковесного дистрибутива MX Linux 19.2, созданного в результате совместной работы сообществ, образовавшихся вокруг проектов antiX и MEPIS. Выпуск основан на пакетной базе Debian с улучшениями от проекта antiX и многочисленными собственными приложениями, облегчающими настройку и установку ПО. По умолчанию предлагается рабочий стол Xfce. Для загрузки доступны 32- и 64-разрядные сборки, размером 1.5 GB (x86_64, i386).

В новом выпуске:

  • Пакетная база обновлена до Debian 10.4 c заимствованием некоторых пакетов из свежих репозиториев antiX и MX. Помимо сборок со штатным ядром Linux 4.19 и Mesa 18.3.6, предложена сборка AHS (Advanced Hardware Support) для 64-разрядных систем, включающая ядро 5.6, Mesa 20.0.7 и новые выпуски графических драйверов.
  • Обновлены версии пакетов с Xfce 4.14, GIMP 2.10.12, Firefox 76, VLC 3.0.10, Clementine 1.3.1, Thunderbird 68.6.1, LibreOffice 6.1.5 (через MX-Packageinstaller также доступен выпуск 6.4).
  • В инсталляторе mx-installer (основан на gazelle-installer) реализована опция "-oem" для установки в стиле OEM (учётная запись пользователя и базовые настройки производятся после первой загрузки, а не во время установки).
  • В ackageinstaller добавлен новый диалог подтверждения установки и удаления приложений через apt и flatpak.
  • В conky-manager обеспечено сохранение настроек системного монитора conky в привязке к окружениям рабочего стола и оконным менеджерам. Значительно расширен пакет mx-conky-data с коллекцией примеров настроек для conky.
  • В оконном менеджере MX-Fluxbox выполнена локализация меню, обновлены элементы оформления, добавлена новая вертикальная панель запуска приложений и реализован интерфкейс для настройки параметров рабочего стола iDesk.


  1. Главная ссылка к новости (https://mxlinux.org/blog/mx-19...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива MX Linux 19.1
  3. OpenNews: Выпуск легковесного дистрибутива antiX 19.1
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Zorin OS 15 Lite
  5. OpenNews: Полностью свободный Linux-дистрибутив Hyperbola трансформируется в форк OpenBSD
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Bodhi Linux 5.1, предлагающего десктоп-окружение Moksha
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53069-mxlinux
Ключевые слова: mxlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Автолюбитель (?), 08:59, 02/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    А че он популярный такой???
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:15, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где популярный?
     
     
  • 3.4, Супернуб (?), 09:29, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дык на дристоваче жеж - постофнно "фдисятке". А за последние 6 месяцев - вообще первый :))
     
     
  • 4.7, Аноним (2), 09:47, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Знаешь как дистровоч работает? Там кстати написано. Можешь сидеть обновлять страницу неделю на своем популярном дистре, он будет на 1 месте.
     
     
  • 5.9, Аноним (9), 10:24, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть, он популярный, потому что все лезут посмотреть, почему он такой популярный? Хитро!
     
  • 3.5, IRASoldier_registered (ok), 09:37, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За рубежом. У владельцев сильно неновых ноутов и десктопов. У нас постепенно тоже находит свою нишу - даже в организациях, где есть возможность забивать на требование ставить "импортозаместительное", и есть железо, которое не тянет современнные дистрибутивы.
     
  • 2.3, Супернуб (?), 09:20, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    По умолчанию вместо systemd какой-то там "эмулятор" (чисто что бы не ругалось, если ставишь что-то требуещее оного). Хотя, если упорот - можно запустить и с ним (т.е. sd на диске присутствует). Впрчем и сама система, при вводе специфических команд ругается на тему "перезапустись с sd  а тогда уж требуй)
    Как по мне - так постабильнее дивана будет, несмотря на то, что это тот же "демьян"
    На старые железки ставится всё, много и "искаропки". Ну и обои нескучные - куда ж без этого? Опять же те же коньки впоне сносно настроены и легко управляются

    ЗЫ. нАглухо systemd выпилен в "папе" ЭмИкса - Антиксе. Там можно поставить минимальную версию (даже без иксов), натянуть на него xfce, поставить что там ещё надо и радоваться жизни без "самизнаетечего"

    ЗЗЫ. Из замеченных глюков у обоих:
    - USB звуковухи "на лету" е подхватывает (должна быть подоткнута при старте). Точнее - карту видит и звук идёт, но не регулируется звук (во всяком случае на Creative xFi - крутилка управляет не тем, чем должна, а внутренней картой)
    - Какая-то установка стрёмная - могут быть проблемы с подхватом home-раздела. Причём убунтовскую или любую другую подхватывает без проблем, а вот свою (если переставлять) - ни в какую.

    В остальном - как часы.

     
     
  • 3.6, IRASoldier_registered (ok), 09:39, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем, кому действительно НУЖЕН MX - не заморачиваются такой чушью, как срачи вокруг systemd. Они ставят то, что без проблем _работает_ на их оборудовании.
     
  • 3.8, Zenitur (ok), 10:02, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как там с телеметрией? Есть ли отправка данных о компьютере при установке, отправляется ли статистика использования?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру