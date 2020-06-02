Выпуск дистрибутива MX Linux 19.2

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|3.4, Супернуб (?), 09:29, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Дык на дристоваче жеж - постофнно "фдисятке". А за последние 6 месяцев - вообще первый :))
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|4.7, Аноним (2), 09:47, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Знаешь как дистровоч работает? Там кстати написано. Можешь сидеть обновлять страницу неделю на своем популярном дистре, он будет на 1 месте.
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|5.9, Аноним (9), 10:24, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть, он популярный, потому что все лезут посмотреть, почему он такой популярный? Хитро!
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|3.5, IRASoldier_registered (ok), 09:37, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За рубежом. У владельцев сильно неновых ноутов и десктопов. У нас постепенно тоже находит свою нишу - даже в организациях, где есть возможность забивать на требование ставить "импортозаместительное", и есть железо, которое не тянет современнные дистрибутивы.
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|2.3, Супернуб (?), 09:20, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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По умолчанию вместо systemd какой-то там "эмулятор" (чисто что бы не ругалось, если ставишь что-то требуещее оного). Хотя, если упорот - можно запустить и с ним (т.е. sd на диске присутствует). Впрчем и сама система, при вводе специфических команд ругается на тему "перезапустись с sd а тогда уж требуй)
Как по мне - так постабильнее дивана будет, несмотря на то, что это тот же "демьян"
На старые железки ставится всё, много и "искаропки". Ну и обои нескучные - куда ж без этого? Опять же те же коньки впоне сносно настроены и легко управляются
ЗЫ. нАглухо systemd выпилен в "папе" ЭмИкса - Антиксе. Там можно поставить минимальную версию (даже без иксов), натянуть на него xfce, поставить что там ещё надо и радоваться жизни без "самизнаетечего"
ЗЗЫ. Из замеченных глюков у обоих:
- USB звуковухи "на лету" е подхватывает (должна быть подоткнута при старте). Точнее - карту видит и звук идёт, но не регулируется звук (во всяком случае на Creative xFi - крутилка управляет не тем, чем должна, а внутренней картой)
- Какая-то установка стрёмная - могут быть проблемы с подхватом home-раздела. Причём убунтовскую или любую другую подхватывает без проблем, а вот свою (если переставлять) - ни в какую.
В остальном - как часы.
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|3.6, IRASoldier_registered (ok), 09:39, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тем, кому действительно НУЖЕН MX - не заморачиваются такой чушью, как срачи вокруг systemd. Они ставят то, что без проблем _работает_ на их оборудовании.
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|3.8, Zenitur (ok), 10:02, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как там с телеметрией? Есть ли отправка данных о компьютере при установке, отправляется ли статистика использования?
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