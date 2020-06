Выпуск дистрибутива MX Linux 19.2

1.1 , Автолюбитель ( ? ), 08:59, 02/06/2020 [ответить] + / – А че он популярный такой???

2.2 , Аноним ( 2 ), 09:15, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Где популярный?

3.4 , Супернуб ( ? ), 09:29, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Дык на дристоваче жеж - постофнно "фдисятке". А за последние 6 месяцев - вообще первый :))

4.7 , Аноним ( 2 ), 09:47, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Знаешь как дистровоч работает? Там кстати написано. Можешь сидеть обновлять страницу неделю на своем популярном дистре, он будет на 1 месте.

5.9 , Аноним ( 9 ), 10:24, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То есть, он популярный, потому что все лезут посмотреть, почему он такой популярный? Хитро!

3.5 , IRASoldier_registered ( ok ), 09:37, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – За рубежом. У владельцев сильно неновых ноутов и десктопов. У нас постепенно тоже находит свою нишу - даже в организациях, где есть возможность забивать на требование ставить "импортозаместительное", и есть железо, которое не тянет современнные дистрибутивы.

2.3 , Супернуб ( ? ), 09:20, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – По умолчанию вместо systemd какой-то там "эмулятор" (чисто что бы не ругалось, если ставишь что-то требуещее оного). Хотя, если упорот - можно запустить и с ним (т.е. sd на диске присутствует). Впрчем и сама система, при вводе специфических команд ругается на тему "перезапустись с sd а тогда уж требуй)

Как по мне - так постабильнее дивана будет, несмотря на то, что это тот же "демьян"

На старые железки ставится всё, много и "искаропки". Ну и обои нескучные - куда ж без этого? Опять же те же коньки впоне сносно настроены и легко управляются ЗЫ. нАглухо systemd выпилен в "папе" ЭмИкса - Антиксе. Там можно поставить минимальную версию (даже без иксов), натянуть на него xfce, поставить что там ещё надо и радоваться жизни без "самизнаетечего" ЗЗЫ. Из замеченных глюков у обоих:

- USB звуковухи "на лету" е подхватывает (должна быть подоткнута при старте). Точнее - карту видит и звук идёт, но не регулируется звук (во всяком случае на Creative xFi - крутилка управляет не тем, чем должна, а внутренней картой)

- Какая-то установка стрёмная - могут быть проблемы с подхватом home-раздела. Причём убунтовскую или любую другую подхватывает без проблем, а вот свою (если переставлять) - ни в какую. В остальном - как часы.

3.6 , IRASoldier_registered ( ok ), 09:39, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тем, кому действительно НУЖЕН MX - не заморачиваются такой чушью, как срачи вокруг systemd. Они ставят то, что без проблем _работает_ на их оборудовании.

3.8 , Zenitur ( ok ), 10:02, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как там с телеметрией? Есть ли отправка данных о компьютере при установке, отправляется ли статистика использования?