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Выпуск дистрибутива Nitrux 1.3.2, перешедшего с systemd на OpenRC

01.09.2020 23:06

Доступен выпуск дистрибутива Nitrux 1.3.2, построенного на пакетной базе Ubuntu и технологиях KDE. Дистрибутив развивает собственный рабочий стол NX Desktop, который представляет собой надстройку над пользовательским окружением KDE Plasma. Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages и собственный центр установки приложений NX Software Center. Размер загрузочного образа составляет 3.2 Гб. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями.

Рабочий стол NX Desktop предлагает иное стилевое оформление, собственную реализацию системного лотка, центра вывода уведомлений и различных плазмоидов, таких как конфигуратор сетевых соединений и мультимедийный апплет, сочетающий средства для регулирования громкости с интерфейсом управления воспроизведением мультимедийного контента. Из развиваемых проектом приложений также выделяется интерфейс для настройки межсетевого экрана NX Firewall, позволяющий управлять сетевым доступом на уровне отдельных приложений. Среди входящих в базовую поставку приложений: файловый менеджер Index (можно использовать и Dolphin), текстовый редактор Kate, архиватор Ark, эмулятор терминала Konsole, браузер Chromium, музыкальный проигрыватель VVave, видеопроигрыватель VLC, офисный пакет LibreOffice и просмотрщик изображений Pix.

Выпуск примечателен прекращением использования системного менеджера systemd в пользу системы инициализации OpenRC, развиваемой проектом Gentoo. В дисплейном сервере предложен альтернативный сеанс на базе Wayland. Обновлены версии пакетов, включая ядро Linux 5.6, KDE Plasma 5.19.4, KDE Frameworks 5.74.0, KDE Applications 20.11.70, драйверы NVIDIA 450.66, LibreOffice 7. В состав включены инструментарий Docker, программа Nitroshare для предоставления доступа к файлам по сети и консольная утилита tree.



  1. Главная ссылка к новости (https://nxos.org/changelog/cha...)
  2. OpenNews: Дистрибутив Nitrux уходит от использования systemd
  3. OpenNews: ISO-образы дистрибутива Nitrux стали платными
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Nitrux 1.1.7 с рабочим столом Nomad
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53636-nitrux
Ключевые слова: nitrux
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  • 1.1, Dzen Python (ok), 23:14, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Воу-воу, новость так новость.
    Чем хоть уникален, ну кроме "мы нитакие как фсе, мы не используем системди и пакет менеджер"?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 00:54, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Обои малость повеселее, чем в стоковой Убунте)
     
     
  • 3.19, kuku (ok), 01:47, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обои не улучшают функциональность окружения
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:14, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Интересно, а ЭТИМ-то чем systemd не подошел? Казалось бы, убунта с нескучными обоинами и докер в докере под докером в appimage...

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:18, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если это будет развивать openrc в плане "более лучшей поддержки мейнстримных технологий" через сопровождение дистрибутива - то почему бы и нет?
     
     
  • 3.11, Аноним (13), 00:47, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Но ведь никто не хочет развивать OpenRC. Даже его автор бросил свой проект десять лет назад.
     
     
  • 4.15, няняним (?), 01:05, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хуцпа, as is.)
     
     
  • 5.17, Аноним (13), 01:08, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы, батенька, поц)
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:17, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Костыль OpenRC ешьте сами. Даже великолепная среда KDE его не исправит.
     
  • 1.5, user90 (?), 23:31, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Наркомания похоже)
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:41, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Дрянь. Вызывает рвоту.
     
     
  • 2.18, Аноним (13), 01:12, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если вас от таких милых обоев тошнит, то что с вами будет от созерцания кухни широко известного в узких кругах борца с systemd http://web.archive.org/web/20200808105219im_/https://www.linux.org.ru/images/19297/500px.jpg
     

  • 1.7, pipirka (?), 00:14, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ребята почему токсичная перхоть всегда вылезает лаять первой ? и только потом адекват подходит  ?
     
     
  • 2.8, minona (?), 00:20, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык голодны, покорми
     
  • 2.20, Аноним (-), 03:27, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кто подходит?
     

  • 1.9, Михрютка (ok), 00:25, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>>мультимедийный апплет, сочетающий средства для регулирования громкости с интерфейсом управления воспроизведением мультимедийного контента.

    где-то сейчас тихонько плачет один учитель русского языка.

     
  • 1.10, jalavan (ok), 00:43, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Firewall, позволяющий управлять сетевым доступом на уровне отдельных приложений.

    Неужели что-то сделали похожее на Little Snitch под macOS ?

     
     
  • 2.12, Аноним (13), 00:53, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > NX Firewall is an open source application that provides users with a graphical user interface (GUI) for the ufw (Uncomplicated Firewall)/iptables command-line interface, which lets users manage Linux kernel’s packet filtering system.

    Неа, это просто обертка надо оберткой, ничего нового не добавляет.

    Забавно, что возможность настраивать для каждого сервиса независимый фаервол есть как раз только в systemd.

     
     
  • 3.14, няняним (?), 01:03, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Леня уже и iptables в системд вкорячил?))
     
     
  • 4.16, Аноним (13), 01:07, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, там eBPF для cgroup.

    Хотя, раз уж там легко создается отдельный network namespace для каждого сервиса, сделать там независимый набор правил netfilter — не проблема.

     
  • 2.21, Аноним (-), 03:40, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вангую что под капотом этой гуйни - iptables с групповыми политиками. Хотя, имхо, одной группы с полным ограничением доступа к интернетам (для всяких игор и прочей проприетарщины с потенциальной телеметрией) хватило бы для 95% случаев использования сей фичи на десктопе
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 04:52, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да мне посрать на твои вангования, я хочу точно знать что там.
     
  • 3.23, bergentroll (ok), 05:02, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    iptables уже deprecated, групповые политики — это немного из другого дистрибутива.
     
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