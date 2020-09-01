Выпуск дистрибутива Nitrux 1.3.2, перешедшего с systemd на OpenRC

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|1.1, Dzen Python (ok), 23:14, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Воу-воу, новость так новость.
Чем хоть уникален, ну кроме "мы нитакие как фсе, мы не используем системди и пакет менеджер"?
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|1.2, Аноним (2), 23:14, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Интересно, а ЭТИМ-то чем systemd не подошел? Казалось бы, убунта с нескучными обоинами и докер в докере под докером в appimage...
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|2.4, Аноним (4), 23:18, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если это будет развивать openrc в плане "более лучшей поддержки мейнстримных технологий" через сопровождение дистрибутива - то почему бы и нет?
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|3.11, Аноним (13), 00:47, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Но ведь никто не хочет развивать OpenRC. Даже его автор бросил свой проект десять лет назад.
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|1.3, Аноним (3), 23:17, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Костыль OpenRC ешьте сами. Даже великолепная среда KDE его не исправит.
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|1.7, pipirka (?), 00:14, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ребята почему токсичная перхоть всегда вылезает лаять первой ? и только потом адекват подходит ?
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|1.9, Михрютка (ok), 00:25, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>>мультимедийный апплет, сочетающий средства для регулирования громкости с интерфейсом управления воспроизведением мультимедийного контента.
где-то сейчас тихонько плачет один учитель русского языка.
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|1.10, jalavan (ok), 00:43, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Firewall, позволяющий управлять сетевым доступом на уровне отдельных приложений.
Неужели что-то сделали похожее на Little Snitch под macOS ?
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|2.12, Аноним (13), 00:53, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> NX Firewall is an open source application that provides users with a graphical user interface (GUI) for the ufw (Uncomplicated Firewall)/iptables command-line interface, which lets users manage Linux kernel’s packet filtering system.
Неа, это просто обертка надо оберткой, ничего нового не добавляет.
Забавно, что возможность настраивать для каждого сервиса независимый фаервол есть как раз только в systemd.
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|4.16, Аноним (13), 01:07, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, там eBPF для cgroup.
Хотя, раз уж там легко создается отдельный network namespace для каждого сервиса, сделать там независимый набор правил netfilter — не проблема.
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|2.21, Аноним (-), 03:40, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вангую что под капотом этой гуйни - iptables с групповыми политиками. Хотя, имхо, одной группы с полным ограничением доступа к интернетам (для всяких игор и прочей проприетарщины с потенциальной телеметрией) хватило бы для 95% случаев использования сей фичи на десктопе
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