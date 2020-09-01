Выпуск дистрибутива Nitrux 1.3.2, перешедшего с systemd на OpenRC

Доступен выпуск дистрибутива Nitrux 1.3.2, построенного на пакетной базе Ubuntu и технологиях KDE. Дистрибутив развивает собственный рабочий стол NX Desktop, который представляет собой надстройку над пользовательским окружением KDE Plasma. Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages и собственный центр установки приложений NX Software Center. Размер загрузочного образа составляет 3.2 Гб. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями.

Рабочий стол NX Desktop предлагает иное стилевое оформление, собственную реализацию системного лотка, центра вывода уведомлений и различных плазмоидов, таких как конфигуратор сетевых соединений и мультимедийный апплет, сочетающий средства для регулирования громкости с интерфейсом управления воспроизведением мультимедийного контента. Из развиваемых проектом приложений также выделяется интерфейс для настройки межсетевого экрана NX Firewall, позволяющий управлять сетевым доступом на уровне отдельных приложений. Среди входящих в базовую поставку приложений: файловый менеджер Index (можно использовать и Dolphin), текстовый редактор Kate, архиватор Ark, эмулятор терминала Konsole, браузер Chromium, музыкальный проигрыватель VVave, видеопроигрыватель VLC, офисный пакет LibreOffice и просмотрщик изображений Pix.

Выпуск примечателен прекращением использования системного менеджера systemd в пользу системы инициализации OpenRC, развиваемой проектом Gentoo. В дисплейном сервере предложен альтернативный сеанс на базе Wayland. Обновлены версии пакетов, включая ядро Linux 5.6, KDE Plasma 5.19.4, KDE Frameworks 5.74.0, KDE Applications 20.11.70, драйверы NVIDIA 450.66, LibreOffice 7. В состав включены инструментарий Docker, программа Nitroshare для предоставления доступа к файлам по сети и консольная утилита tree.