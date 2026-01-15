The OpenNET Project / Index page

Выпуск дистрибутива Tails 7.4

15.01.2026 14:34

Представлен релиз специализированного дистрибутива Tails 7.4 (The Amnesic Incognito Live System), развиваемого в составе проекта Tor. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian 13, поставляется с рабочим столом GNOME 48 и предназначен для анонимного выхода в сеть при помощи инструментария Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. При сохранении пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 2 ГБ.

В новой версии:

  • Реализована возможность сохранения на USB-накопителе настроек языка, раскладки клавиатуры и форматов, с их автоматическим выставлением после перезапуска.
  • Обновлены версии Tor Browser 15.0.4, Thunderbird 140.6.0 и ядра Linux 6.12.63.
  • Из соображений безопасности прекращено предоставление torrent-файлов для загрузки дистрибутива через BitTorrent. Рекомендуется загружать дистрибутив на прямую с официальных зеркал проекта.


  1. Главная ссылка к новости (https://tails.net/news/version...)
  1.1, Аноним (1), 14:57, 15/01/2026  
    		HoneypotOS
    HoneypotOS
     
     
  2.2, Аноним (2), 15:24, 15/01/2026 Скрыто ботом-модератором
    		• +1 +/
     
  2.6, Аноним (6), 15:54, 15/01/2026  
    		• +1 +/
    Эдика сноудена то не поймали.
     
     
  3.8, Фонтимос (?), 16:41, 15/01/2026  
    		• +/
    Неа, он просто быстро бегает.
     
  3.11, Аноним (11), 17:00, 15/01/2026  
    		• +/
    Искать надо Эдика Снежного ))
     

  1.3, Аноним (3), 15:26, 15/01/2026  
    		• +/
    > Из соображений безопасности прекращено предоставление torrent-файлов для загрузки дистрибутива через BitTorrent

    А че, какая опасность? В торрентах контент хэш-чекается. Ну разве что провайдер видит, *что* ты качаешь. Лечится с использованием криптографии в торрентах (почти все клиенты поддерживают). А когда качаешь через https, провайдер все равно видит, *что* ты качаешь, из-за того, что диды-основатели https оставили лазейку в виде clear text SNI (скажем спасибо дидам! и за clear text DNS тоже спасибо!)

     
     
  2.9, Аноним (11), 16:56, 15/01/2026 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  2.10, Аноним (11), 16:58, 15/01/2026  
    		• +/
    Может динамическое внедрение бэкдоров находится под угрозой? Дистрибутив уходит из под управления. Почему вы им верите? Они вам "небесный мандат" показывали?  
     

  1.4, Аноним (11), 15:36, 15/01/2026  
    		• –2 +/
    Минутка юмора от чатбота:
    "Последняя сцена фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" завершается тем, что все герои собираются на праздничном мероприятии. Нина и Саахов, наконец, объединяются и вместе уходят, чтобы начать новую жизнь, а Шурик и остальные участники праздника радуются завершению всех приключений. В финале звучит шуточная песня и создается атмосфер а веселого завершения истории, в которой добро побеждает зло, а любовь и дружба побеждают все препятствия."

     
  1.5, Sm0ke85 (ok), 15:40, 15/01/2026  
    		• +/
    Не знал о его существовании, но интересный похоже дистрибутив, особенно в live варианте...
     

