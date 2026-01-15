|
> Из соображений безопасности прекращено предоставление torrent-файлов для загрузки дистрибутива через BitTorrent
А че, какая опасность? В торрентах контент хэш-чекается. Ну разве что провайдер видит, *что* ты качаешь. Лечится с использованием криптографии в торрентах (почти все клиенты поддерживают). А когда качаешь через https, провайдер все равно видит, *что* ты качаешь, из-за того, что диды-основатели https оставили лазейку в виде clear text SNI (скажем спасибо дидам! и за clear text DNS тоже спасибо!)
Может динамическое внедрение бэкдоров находится под угрозой? Дистрибутив уходит из под управления. Почему вы им верите? Они вам "небесный мандат" показывали?
Минутка юмора от чатбота:
"Последняя сцена фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" завершается тем, что все герои собираются на праздничном мероприятии. Нина и Саахов, наконец, объединяются и вместе уходят, чтобы начать новую жизнь, а Шурик и остальные участники праздника радуются завершению всех приключений. В финале звучит шуточная песня и создается атмосфер а веселого завершения истории, в которой добро побеждает зло, а любовь и дружба побеждают все препятствия."
Не знал о его существовании, но интересный похоже дистрибутив, особенно в live варианте...
