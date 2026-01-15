Выпуск дистрибутива Tails 7.4

> Из соображений безопасности прекращено предоставление torrent-файлов для загрузки дистрибутива через BitTorrent А че, какая опасность? В торрентах контент хэш-чекается. Ну разве что провайдер видит, *что* ты качаешь. Лечится с использованием криптографии в торрентах (почти все клиенты поддерживают). А когда качаешь через https, провайдер все равно видит, *что* ты качаешь, из-за того, что диды-основатели https оставили лазейку в виде clear text SNI (скажем спасибо дидам! и за clear text DNS тоже спасибо!)

