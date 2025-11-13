The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск дистрибутива Tails 7.2

13.11.2025 22:26

Представлен релиз специализированного дистрибутива Tails 7.2 (The Amnesic Incognito Live System), развиваемого в составе проекта Tor. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian 13, поставляется с рабочим столом GNOME 48 и предназначен для анонимного выхода в сеть при помощи инструментария Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. При сохранении пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 2 ГБ.

В новой версии:

  • Tor Browser обновлён до ветки 15.0, в которой осуществлён переход на кодовую базу Firefox 140 ESR, добавлена поддержка группировки вкладок, вертикального размещения вкладок, навигации по закладкам из боковой панели и унифицированной кнопки поиска в адресной строке.
  • Почтовый клиент Thunderbird обновлён до версии 140.4.0. Внесены изменения, исключающие подключение Thunderbird к сервисам сбора телеметрии от компании Mozilla.
  • Ядро Linux обновлено до версии 6.12.57.
  • Удалён запуск root-консоли. Вместо открытия root-консоли для выполнения команд с правами root теперь следует использовать утилиту "sudo -i".


  1. Главная ссылка к новости (https://tails.net/news/version...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 7.1
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64245-tails
Ключевые слова: tails
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (1) RSS

 Добавить комментарий
Имя:
E-Mail:
Текст:

Партнёры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей 		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру