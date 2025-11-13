Выпуск дистрибутива Tails 7.2

Представлен релиз специализированного дистрибутива Tails 7.2 (The Amnesic Incognito Live System), развиваемого в составе проекта Tor. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian 13, поставляется с рабочим столом GNOME 48 и предназначен для анонимного выхода в сеть при помощи инструментария Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. При сохранении пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 2 ГБ. В новой версии: Tor Browser обновлён до ветки 15.0, в которой осуществлён переход на кодовую базу Firefox 140 ESR, добавлена поддержка группировки вкладок, вертикального размещения вкладок, навигации по закладкам из боковой панели и унифицированной кнопки поиска в адресной строке.

Почтовый клиент Thunderbird обновлён до версии 140.4.0. Внесены изменения, исключающие подключение Thunderbird к сервисам сбора телеметрии от компании Mozilla.

Ядро Linux обновлено до версии 6.12.57.

Удалён запуск root-консоли. Вместо открытия root-консоли для выполнения команд с правами root теперь следует использовать утилиту "sudo -i".



