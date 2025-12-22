Релиз ОС Qubes 4.3.0, использующей виртуализацию для изоляции приложений

2.6 , Аноним ( 6 ), 10:15, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это когда такое было? Ссылку.

3.8 , Аноним ( 3 ), 10:40, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – так вот тут же где-то https://www.qubes-os.org/security/xsa/

4.13 , Аноним ( 6 ), 10:51, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ну ты говоришь, что кто-то там что-то обошел будто бы какой-то капец скандал и паника. А по факту кидаешь ссылку на лист уязвимостей. И вот так у вас всегда - чуть копнешь и выясняется, что не выиграл, а проиграл, не волгу, а 100 рублей и не в лотерею, а в карты.

5.16 , Аноним ( 3 ), 10:54, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну там ссылки на уязвимость в xen, через которую обошли изоляции. Тебе же надо было, не мне.

6.19 , Аноним ( 19 ), 11:04, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Укажите про какую именно уязвимость речь? Ничего практически пригодного для атаки в том списке я не нашёл.

7.24 , Аноним ( 3 ), 11:17, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – skill issue, лучше не думай об этом

4.15 , Аноним ( 19 ), 10:53, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > так вот тут же где-то https://www.qubes-os.org/security/xsa/ Там в последние годы встречаются только гипотетические спекулятивные уязвимости типа Spеctre. Ничего опасного в том списке не нашёл. Давайте конкретную ссылку на проблему. Пока это только сплетни на уровне "где-то от кого-то слышал".

5.17 , Аноним ( 3 ), 10:55, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А облачные провайдеры в курсе, что спекулятивные уязвимости гипотетические? Секретики то замечательно утекают. Нет, мне лень искать, какая-то дыра в xen была в тот раз.

6.18 , Аноним ( 19 ), 11:02, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Конечно в курсе и знают, что эксплуатация подобных уязвимостей возможна только в лабораторных условиях. В системах, в которых одновременно выполняется куча процессов, они практически не эксплуатируемы. По крайней мере, я не знаю ни одного случая взлома _нагруженных_ серверов через дыры класса Spectre.

7.20 , Аноним ( 3 ), 11:05, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так тебе всё и рассказали. Это репутационный урон признать. А уж qubes os -- очень нагруженный сервер, тут не поспорить тоже.

8.26 , Аноним ( 19 ), 11:25, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Понятно, вы выдаёте за факты ничем не подтверждённые домыслы ... 6.21 , Аноним ( 6 ), 11:08, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Забавно получается:

- была уязвимость скандала паника все поломали!!1

- дай ссылку

- ой я не помню тебе надо ты ищи мне лень! Самому не смешно?

7.23 , Аноним ( 3 ), 11:15, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет, не смешно. Почему я должен тратить время? Вот 1 из примеров: https://github.com/QubesOS/qubes-secpack/blob/master/QSBs/qsb-032-2017.txt

8.27 , Аноним ( 6 ), 11:25, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А должно быть То есть на вбросы тебе времени не жалко, а отвечать за свои слова... 9.28 , Аноним ( 3 ), 11:32, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Тебе уже разработчики прямым текстом пишут ой нас поимели, обновите xen , а у т... 10.34 , Аноним ( 6 ), 12:01, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Разработчики пишут об уязвимости ядра Ты ссылку свою же читал Ответы по уязвим... 8.30 , Аноним ( 19 ), 11:48, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Бремя доказательства лежит на утверждающем Так бы сразу и написали, хороший при... 9.31 , Аноним ( 3 ), 11:55, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я не верю, что люди, которые просят предоставить какие-то подтверждения словам, ... 8.32 , Аноним ( 32 ), 11:56, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ты сам-то читал, что в твоем примере написано Ах да Ты свое время бережёшь ... 9.35 , Аноним ( 3 ), 12:01, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А что обезьянкам ещё сказать Конечно, спектра тоже теоретическая И тот прикол,... 9.37 , Аноним ( 19 ), 12:04, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Под remaining vulnerabilities подразумеваются уязвимости XSA-229 и XSA-230, к...