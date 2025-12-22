Релиз ОС Qubes 4.3.0, использующей виртуализацию для изоляции приложений

|
|1.1, bdrbt (ok), 09:59, 22/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Бомбезная вещь, особенно в наше время, когда мошенники уже начали фейковые интервью проводить.
|1.2, Аноним (3), 10:00, 22/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Смешно было как в тот раз обошли все эти изоляции через маленькую дырочку в xen, а кто-то ведь жил и страдал с этой ОС.
|4.13, Аноним (6), 10:51, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну ты говоришь, что кто-то там что-то обошел будто бы какой-то капец скандал и паника. А по факту кидаешь ссылку на лист уязвимостей. И вот так у вас всегда - чуть копнешь и выясняется, что не выиграл, а проиграл, не волгу, а 100 рублей и не в лотерею, а в карты.
|5.16, Аноним (3), 10:54, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну там ссылки на уязвимость в xen, через которую обошли изоляции. Тебе же надо было, не мне.
|6.19, Аноним (19), 11:04, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Укажите про какую именно уязвимость речь? Ничего практически пригодного для атаки в том списке я не нашёл.
|4.15, Аноним (19), 10:53, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> так вот тут же где-то https://www.qubes-os.org/security/xsa/
Там в последние годы встречаются только гипотетические спекулятивные уязвимости типа Spеctre. Ничего опасного в том списке не нашёл. Давайте конкретную ссылку на проблему. Пока это только сплетни на уровне "где-то от кого-то слышал".
|5.17, Аноним (3), 10:55, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А облачные провайдеры в курсе, что спекулятивные уязвимости гипотетические? Секретики то замечательно утекают. Нет, мне лень искать, какая-то дыра в xen была в тот раз.
|6.18, Аноним (19), 11:02, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Конечно в курсе и знают, что эксплуатация подобных уязвимостей возможна только в лабораторных условиях. В системах, в которых одновременно выполняется куча процессов, они практически не эксплуатируемы. По крайней мере, я не знаю ни одного случая взлома _нагруженных_ серверов через дыры класса Spectre.
|7.20, Аноним (3), 11:05, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так тебе всё и рассказали. Это репутационный урон признать. А уж qubes os -- очень нагруженный сервер, тут не поспорить тоже.
|6.21, Аноним (6), 11:08, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Забавно получается:
- была уязвимость скандала паника все поломали!!1
- дай ссылку
- ой я не помню тебе надо ты ищи мне лень!
Самому не смешно?
|8.27, Аноним (6), 11:25, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А должно быть То есть на вбросы тебе времени не жалко, а отвечать за свои слова... текст свёрнут, показать
|9.28, Аноним (3), 11:32, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Тебе уже разработчики прямым текстом пишут ой нас поимели, обновите xen , а у т... текст свёрнут, показать
|8.30, Аноним (19), 11:48, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Бремя доказательства лежит на утверждающем Так бы сразу и написали, хороший при... текст свёрнут, показать
|9.31, Аноним (3), 11:55, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я не верю, что люди, которые просят предоставить какие-то подтверждения словам, ... текст свёрнут, показать
|9.35, Аноним (3), 12:01, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А что обезьянкам ещё сказать Конечно, спектра тоже теоретическая И тот прикол,... текст свёрнут, показать
|9.37, Аноним (19), 12:04, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Под remaining vulnerabilities подразумеваются уязвимости XSA-229 и XSA-230, к... текст свёрнут, показать
|1.4, Жироватт (ok), 10:03, 22/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Надо каждый процесс виртуальной машины запускать в отдельной виртуалке, чтобы виртуалка была внутри другой виртуалки. Пока юзер пытается запустить внутри виртуалки-с-виртуалками виртуалку, внутри которой интерпретатор (сам по себе виртуалка) виртуально запускает скрипт, реализующий виртуалку для собранного IL-байткода, на котором реализована виртуалка, внутри которой будет крутиться контейнер, в котором можно будет запустить целевую программу.
|2.7, 1 (??), 10:37, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А потом новая дыра в процессорах и всё, "ку-ку, Гриня".
|2.39, Аноним (39), 13:16, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
ты же в курсе что такое bare metal?
ну и конечно кругом виртуализация тоже?
|1.9, Аноним (9), 10:41, 22/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Harmonyos 6 с процессором kirin 930 - - вот настоящая безопасность, а не этот вот винегрет. =)
|4.40, Аноним (39), 13:17, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
потому и безопасно,
что никто не в курсе ))
как узнают - сразу сломают
|1.22, Аноним (22), 11:14, 22/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>Для работы рекомендуется система с 16 Гб ОЗУ (минимум - 6 Гб)
Оригинально требовалось минимум 4 - в те времена, когда это было офигеть как много.
|3.41, Аноним (39), 13:19, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
еще недавно порог входа был критичен.
сейчас при наличии 32 ОЗУ - терпимо.
но все равно требовательно
|2.43, user667 (?), 13:26, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
при создании юзера достаточно дыры в основной системе чтобы получить рут к твоей системе
