После двух лет разработки состоялся релиз Debian 13 "Trixie", доступный для восьми официально поддерживаемых архитектур: Intel IA-32/x86 (i686), AMD64/x86-64, ARM EABI (armel), ARM64, ARMv7 (armhf), RISC-V, PowerPC 64 (ppc64el) и IBM System z (s390x). Обновления для Debian 13 будут выпускаться в течение 5 лет. Для загрузки доступны установочные образы, загрузить которые можно по HTTP, jigdo или BitTorrent. Для архитектуры amd64 разработаны LiveUSB, доступные в вариантах с GNOME, KDE, LXDE, Xfce, Cinnamon и MATE, а также многоархитектурный DVD, сочетающий пакеты для платформы amd64 с дополнительными пакетами для архитектуры i386. Перед процедурой миграции с Debian 12 следует ознакомиться со следующим документом. В репозитории представлено 69830 бинарных пакетов, что на 5411 пакетов больше, чем было предложено в Debian 12. По сравнению с Debian 12 добавлено 14116 новых бинарных пакетов, удалено 8844 (12%) устаревших или заброшенных пакетов, обновлено 44326 (63%) пакетов. Общий суммарных размер всех предложенных в дистрибутиве исходных текстов составляет 1 463 291 186 строк кода. Суммарный размер всех пакетов - 403 GB. Для 96.9% пакетов обеспечена поддержка воспроизводимых сборок, позволяющих подтвердить, что исполняемый файл собран именно из заявленных исходных текстов и не содержит посторонних изменений, подстановка которых, например, может быть совершена путём атаки на сборочную инфраструктуру или закладки в компиляторе. Ключевые изменения в Debian 13.0: Добавлен официальный порт дистрибутива для систем на базе 64-разрядной архитектуры RISC-V.

Добавлен порт "loong64" для систем на базе архитектуры набора команд LoongArch, применяемой в процессорах Loongson 3 5000 и реализующей RISC ISA, похожий на MIPS и RISC-V. Порт не включён в число официально поддерживаемых.

Удалены порты "mipsel" и "mips64el" для систем на базе архитектуры MIPS. Порт "mipsel" был одним из старейших поддерживаемых портов Debian, старше которого только порт для процессоров i386. Причиной удаления стали технические проблемы, такие как ограничение размера памяти в пространстве пользователя в 2Gb и наличие проблем со сборкой.

Прекращено формирования официальных установочных сборок и пакетов с ядром для 32-разрядных систем x86, но сохранено наличие официально поддерживаемого репозитория пакетов и multi-arch-репозитория, возможности развёртывания 32-разрядных окружений в изолированных контейнерах и инструментария для обеспечения сборки 32-разрядных приложений. Архитектура i386 в Debian теперь ограничивается поддержкой запуска 32-разрядных приложений в 64-разрядном окружении x86_64 (при сборке используются инструкции SSE2, которые недоступны в большинстве 32-разрядных процессоров, поддерживавшихся в Debian 12).

Полностью решена проблема 2038 года. Все пакеты переведены на использование 64-разрядного типа time_t в портах дистрибутива для 32-разрядных архитектур, в которых продолжал использоваться 32-разрядный тип time_t (не может применяться для обработки времени позднее 19 января 2038 года из-за переполнения счётчика секунд, прошедших после 1 января 1970 года).

В инсталляторе изменена логика управления разделами EFI, и добавлен режим восстановления систем, установленных в подраздел Btrfs. Исключены прошивки, которые не требуются при установке, не могут работать без несвободных пакетов или бесполезны при текущих настройках ядра. Прекращена поддержка grub-legacy и win32-loader. Возобновлена поддержка использования не-ASCII символов в полном имени пользователя. Добавлена поддержка плат и устройств: Pine64 Pinebook, MNT Reform 2, AM64x HummingBoard-T, Pine64 Star64, Wandboard rev D1, а также ноутбуков и планшетов на базе ARM SoC Snapdragon X Elite.

В инсталлятор и Live-сборки добавлен режим удалённой загрузки "HTTP Boot", при котором загрузочные образы доставляются при помощи протокола HTTP (URL iso-образа вводится в интерфейсе прошивки UEFI или U-Boot).

Для хранения каталога со временными файлами /tmp задействована файловая система tmpfs, использующая размещаемый в оперативной памяти RAM-диск, который может быть вытеснен в раздел подкачки при нехватке свободной памяти. Применение tmpfs позволяет сократить число операций записи на физический накопитель, снизить энергопотребление жёстких дисков, продлить жизнь SSD-накопителей, увеличить производительность работы с временными файлами. Для возвращения хранения /tmp в обычной ФС можно использовать команду "systemctl mask tmp.mount".

Исключены команды last, lastb и lastlog, которые были завязаны на файлы /var/log/wtmp, /var/log/btmp, /var/run/utmp и /var/log/lastlog, использующие 32-разрядный тип time_t, который невозможно заменить на 64-разрядный без изменения ABI Glibc и нарушения совместимости с приложениями. Вместо данных утилит рекомендовано использовать утилиты wtmpdb, lastlog2 и lslogins.

Для определения и монтирования шифрованных ФС задействован пакет systemd-cryptsetup.

На системах с архитектурой AMD64 и ARM64 задействованы расширения Intel CET (Control-flow Enforcement Technology), ARM PAC (Pointer Authentication) и BTI (Branch Target Identification) для защиты от эксплоитов, использующих методы возвратно-ориентированного программирования (ROP - Return-Oriented Programming). При использовании техники ROP атакующий не пытается разместить свой код в памяти, а оперирует уже имеющимися в загруженных библиотеках кусками машинных инструкций, завершающихся инструкцией возврата управления (как правило, это окончания библиотечных функций). Работа эксплоита сводится к построению цепочки вызовов подобных блоков ("гаджетов") для получения нужной функциональности. Суть защиты в том, что после передачи управления функции, адреса возврата сохраняются процессором не только в обычном стеке, но и в отдельном теневом стеке, который не может быть изменён напрямую.

Добавлена поддержка утилиты run0, поставляемой в systemd для выполнения процессов под идентификаторами других пользователей. Утилита реализована в форме надстройки над командой systemd-run и преподносится как более безопасная замена программы sudo.

Задействована ветка пакетного менеджера APT 3.0, в которой переработан интерфейс пользователя, активирован движок разрешения зависимостей Solver3, добавлена поддержка снапшотов, прекращено использования утилиты apt-key, добавлен крипто-бэкенд для библиотеки OpenSSL и реализована команда 'dist-clean'.

Добавлена команда debian-repro-status для проверки состояния воспроизводимой сборки для установленных в текущей системе пакетов.

Завершена миграция дистрибутива с использования отдельного раздела /usr на представление, при котором каталоги /bin, /sbin и /lib* оформлены как символические ссылки на соответствующие каталоги внутри /usr.

Ядро Linux обновлено до версии 6.12. Задействованы новые выпуски systemd 257, bash 5.2.37, Glibc 2.41, OpenSSL 3.5.

В состав вошли выпуски сред рабочего стола GNOME 48, KDE Plasma 6.3, LXDE 13, LXQt 2.1.0 и Xfce 4.20. Обновлён графический стек.

Обновлены пользовательские приложения, например, LibreOffice 25.2. GIMP 3.0.2, Inkscape 1.4, Vim 9.1.

Обновлены серверные приложения, например, BIND 9.20, Postfix 3.10, Exim 4.98, PostgreSQL 17, MariaDB 11.8, nginx 1.26, OpenJDK 21, OpenSSH 10.0, Samba 4.22, QEMU 10.0, Docker 26.1.5, Xen 4.20.

Обновлены средства разработки, например, GCC 14.2, LLVM/Clang 19, Perl 5.40, PHP 8.4, Python 3.13, Rust 1.85, Go 1.24.



