Релиз Debian 13

09.08.2025 22:07

После двух лет разработки состоялся релиз Debian 13 "Trixie", доступный для восьми официально поддерживаемых архитектур: Intel IA-32/x86 (i686), AMD64/x86-64, ARM EABI (armel), ARM64, ARMv7 (armhf), RISC-V, PowerPC 64 (ppc64el) и IBM System z (s390x). Обновления для Debian 13 будут выпускаться в течение 5 лет.

Для загрузки доступны установочные образы, загрузить которые можно по HTTP, jigdo или BitTorrent. Для архитектуры amd64 разработаны LiveUSB, доступные в вариантах с GNOME, KDE, LXDE, Xfce, Cinnamon и MATE, а также многоархитектурный DVD, сочетающий пакеты для платформы amd64 с дополнительными пакетами для архитектуры i386. Перед процедурой миграции с Debian 12 следует ознакомиться со следующим документом.

В репозитории представлено 69830 бинарных пакетов, что на 5411 пакетов больше, чем было предложено в Debian 12. По сравнению с Debian 12 добавлено 14116 новых бинарных пакетов, удалено 8844 (12%) устаревших или заброшенных пакетов, обновлено 44326 (63%) пакетов. Общий суммарных размер всех предложенных в дистрибутиве исходных текстов составляет 1 463 291 186 строк кода. Суммарный размер всех пакетов - 403 GB.

Для 96.9% пакетов обеспечена поддержка воспроизводимых сборок, позволяющих подтвердить, что исполняемый файл собран именно из заявленных исходных текстов и не содержит посторонних изменений, подстановка которых, например, может быть совершена путём атаки на сборочную инфраструктуру или закладки в компиляторе.

Ключевые изменения в Debian 13.0:

  • Добавлен официальный порт дистрибутива для систем на базе 64-разрядной архитектуры RISC-V.
  • Добавлен порт "loong64" для систем на базе архитектуры набора команд LoongArch, применяемой в процессорах Loongson 3 5000 и реализующей RISC ISA, похожий на MIPS и RISC-V. Порт не включён в число официально поддерживаемых.
  • Удалены порты "mipsel" и "mips64el" для систем на базе архитектуры MIPS. Порт "mipsel" был одним из старейших поддерживаемых портов Debian, старше которого только порт для процессоров i386. Причиной удаления стали технические проблемы, такие как ограничение размера памяти в пространстве пользователя в 2Gb и наличие проблем со сборкой.
  • Прекращено формирования официальных установочных сборок и пакетов с ядром для 32-разрядных систем x86, но сохранено наличие официально поддерживаемого репозитория пакетов и multi-arch-репозитория, возможности развёртывания 32-разрядных окружений в изолированных контейнерах и инструментария для обеспечения сборки 32-разрядных приложений. Архитектура i386 в Debian теперь ограничивается поддержкой запуска 32-разрядных приложений в 64-разрядном окружении x86_64 (при сборке используются инструкции SSE2, которые недоступны в большинстве 32-разрядных процессоров, поддерживавшихся в Debian 12).
  • Полностью решена проблема 2038 года. Все пакеты переведены на использование 64-разрядного типа time_t в портах дистрибутива для 32-разрядных архитектур, в которых продолжал использоваться 32-разрядный тип time_t (не может применяться для обработки времени позднее 19 января 2038 года из-за переполнения счётчика секунд, прошедших после 1 января 1970 года).
  • В инсталляторе изменена логика управления разделами EFI, и добавлен режим восстановления систем, установленных в подраздел Btrfs. Исключены прошивки, которые не требуются при установке, не могут работать без несвободных пакетов или бесполезны при текущих настройках ядра. Прекращена поддержка grub-legacy и win32-loader. Возобновлена поддержка использования не-ASCII символов в полном имени пользователя. Добавлена поддержка плат и устройств: Pine64 Pinebook, MNT Reform 2, AM64x HummingBoard-T, Pine64 Star64, Wandboard rev D1, а также ноутбуков и планшетов на базе ARM SoC Snapdragon X Elite.
  • В инсталлятор и Live-сборки добавлен режим удалённой загрузки "HTTP Boot", при котором загрузочные образы доставляются при помощи протокола HTTP (URL iso-образа вводится в интерфейсе прошивки UEFI или U-Boot).
  • Для хранения каталога со временными файлами /tmp задействована файловая система tmpfs, использующая размещаемый в оперативной памяти RAM-диск, который может быть вытеснен в раздел подкачки при нехватке свободной памяти. Применение tmpfs позволяет сократить число операций записи на физический накопитель, снизить энергопотребление жёстких дисков, продлить жизнь SSD-накопителей, увеличить производительность работы с временными файлами. Для возвращения хранения /tmp в обычной ФС можно использовать команду "systemctl mask tmp.mount".
  • Исключены команды last, lastb и lastlog, которые были завязаны на файлы /var/log/wtmp, /var/log/btmp, /var/run/utmp и /var/log/lastlog, использующие 32-разрядный тип time_t, который невозможно заменить на 64-разрядный без изменения ABI Glibc и нарушения совместимости с приложениями. Вместо данных утилит рекомендовано использовать утилиты wtmpdb, lastlog2 и lslogins.
  • Для определения и монтирования шифрованных ФС задействован пакет systemd-cryptsetup.
  • На системах с архитектурой AMD64 и ARM64 задействованы расширения Intel CET (Control-flow Enforcement Technology), ARM PAC (Pointer Authentication) и BTI (Branch Target Identification) для защиты от эксплоитов, использующих методы возвратно-ориентированного программирования (ROP - Return-Oriented Programming). При использовании техники ROP атакующий не пытается разместить свой код в памяти, а оперирует уже имеющимися в загруженных библиотеках кусками машинных инструкций, завершающихся инструкцией возврата управления (как правило, это окончания библиотечных функций). Работа эксплоита сводится к построению цепочки вызовов подобных блоков ("гаджетов") для получения нужной функциональности. Суть защиты в том, что после передачи управления функции, адреса возврата сохраняются процессором не только в обычном стеке, но и в отдельном теневом стеке, который не может быть изменён напрямую.
  • Добавлена поддержка утилиты run0, поставляемой в systemd для выполнения процессов под идентификаторами других пользователей. Утилита реализована в форме надстройки над командой systemd-run и преподносится как более безопасная замена программы sudo.
  • Задействована ветка пакетного менеджера APT 3.0, в которой переработан интерфейс пользователя, активирован движок разрешения зависимостей Solver3, добавлена поддержка снапшотов, прекращено использования утилиты apt-key, добавлен крипто-бэкенд для библиотеки OpenSSL и реализована команда 'dist-clean'.
  • Добавлена команда debian-repro-status для проверки состояния воспроизводимой сборки для установленных в текущей системе пакетов.
  • Завершена миграция дистрибутива с использования отдельного раздела /usr на представление, при котором каталоги /bin, /sbin и /lib* оформлены как символические ссылки на соответствующие каталоги внутри /usr.
  • Ядро Linux обновлено до версии 6.12. Задействованы новые выпуски systemd 257, bash 5.2.37, Glibc 2.41, OpenSSL 3.5.
  • В состав вошли выпуски сред рабочего стола GNOME 48, KDE Plasma 6.3, LXDE 13, LXQt 2.1.0 и Xfce 4.20. Обновлён графический стек.
  • Обновлены пользовательские приложения, например, LibreOffice 25.2. GIMP 3.0.2, Inkscape 1.4, Vim 9.1.
  • Обновлены серверные приложения, например, BIND 9.20, Postfix 3.10, Exim 4.98, PostgreSQL 17, MariaDB 11.8, nginx 1.26, OpenJDK 21, OpenSSH 10.0, Samba 4.22, QEMU 10.0, Docker 26.1.5, Xen 4.20.
  • Обновлены средства разработки, например, GCC 14.2, LLVM/Clang 19, Perl 5.40, PHP 8.4, Python 3.13, Rust 1.85, Go 1.24.


  • 1.1, Аноним (1), 22:13, 09/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –13 +/
    Очень забавно читать эти патчноуты, как машина времени.
    То же самое можно обнаружить в других дистрибутивах лет пять-десять назад.
     
     
  • 2.3, Lom (?), 22:18, 09/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В состав вошел выпуск среды рабочего стола GNOME 48 (19.03.2025)
     
     
  • 3.11, AleksK (ok), 22:50, 09/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А в сентябре выходит Gnome 49 с кучей очень полезных улучшений.
     
  • 3.12, Аноним (1), 22:59, 09/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А догадались использовать tmpfs под /tmp сегодня, лол.
     
     
  • 4.17, Beta Version (ok), 23:17, 09/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Давно уже было в тестинге.
     
  • 4.47, Аноним (-), 00:36, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я примерно восем лет /tmp монтирую в пямять.

    " /tmp будет смонтирован как tmpfs — виртуальная файловая система, хранящая файлы напрямую в оперативной памяти (RAM) или на swap"

    "При монтировании каталога /tmp как tmpfs все файлы и данные хранятся в виде страниц в памяти ядра (page cache). По умолчанию эти страницы находятся в RAM, но при нехватке оперативной памяти или в соответствии с политиками ядра они могут быть перемещены в swap"

     
     
  • 5.50, Аноним (-), 00:46, 10/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.80, Эксконтрибутор FreeBSD (?), 05:01, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Gentoo /tmp в tmpfs было году в 2005ом
    В Debian так же лет 20 это дело включалось в каком-то конфиге, но было выключено по дефолту
    Так что твои 8 лет это вообще ни о чем
     
  • 2.10, Аноним (10), 22:40, 09/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Да, это как archive.org, только дистр.
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:01, 09/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Спасибо пользователям тех дистров, что протестировали.
     
     
  • 3.19, Аноним (10), 23:20, 09/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пожалуйста. Однако, пакеты дебиана, с патчами от меинтейнеров, сильно отличаются от апстрима, так что дальше вы сами по себе.
     
     
  • 4.62, АнонимЯ (?), 01:46, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Во-во. Я давно уже обжегся на этом. Типа "стабильность".
     
  • 2.14, FSA (ok), 23:01, 09/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > То же самое можно обнаружить в других дистрибутивах лет пять-десять назад.

    Ну, ну. PHP 8.4... в других дистрибутивах...

     
  • 2.16, darkshvein (ok), 23:16, 09/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    господи. господа гусары, научите уже юношу анстейблу
     
     
  • 3.26, 12yoexpert (ok), 23:37, 09/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ваши анстейблы были в арче пять лет назад
     
     
  • 4.53, Аноним (53), 00:56, 10/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:21, 09/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Решили вопрос ?
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63677
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 23:25, 09/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Судя по https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=1110370, нет. Мэйнтейнер пакета снизил приоритет бага с critical на wishlist, убрал тег security и отписался отговорками на ломаном английском. Такое впечатление, что его кто-то заставляет это делать: несколько лет назад он эту проблему исправлял без вопросов.

    Позже проблеме назначили номер CVE и вернули тег security, мэйнтейнер отписался завтраком.

     
     
  • 3.24, Аноним (10), 23:30, 09/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это норма. Там и с другим багами так же. Главное, что сошал контракт не нарушает.
     
     
  • 4.28, Аноним (4), 23:42, 09/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет, это не норма, это называется «пустить козла в огород».
     
  • 2.36, Ценитель GPL рогаликов (?), 00:05, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ты уже свое оборудование проверил на наличие недокументированных чипов? Где и кем сделан твой ПК или ноут? Не в КНР ли? Возможно у тебя распаяны вещи куда страшнее онлайн переводчика со словарями на китайском сервере? Кто знает, что там для мировых брендов паяют на фабриках Китая...
     
     
  • 3.39, Аноним (-), 00:12, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Кто знает, что там для мировых брендов паяют на фабриках Китая...

    Сгорел сарай - гори и хата?
    Раз чипы мы проверить не можем, давайте тогда через дырявоиксы все кто хочет будут сливать весь пользовательский ввод! А почему бы и нет)


     
     
  • 4.55, Цени тель GPL рогаликов (?), 01:02, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Аналогия крайне не уместная. От аппаратного кейлогера тебя никакой софт не спасет, как и от бэкдора , а онлайн переводчик, если он тебе не нужен, можно просто не устанавливать или выключить в нем сетевые функции. Вместо того, чтобы шум и панику разводить, занялся бы лично проверкой исходников дебиана. Тем более, что шпионы не только китайские бывают.
     
  • 3.52, Аноним (52), 00:54, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И этот чип будет волшебным образом иметь драйвера для моей сетевой карточки и будет загружать на китайские сервера сигналы идущие по PCI линиям?
    Да так незаметно, что все владельцы той же платы до сих пор не заметили.
     
     
  • 4.59, Цени тель GPL рогаликов (?), 01:20, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А там и до ботнетов недалеко.
     
  • 4.75, morphe (?), 04:00, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  И этот чип будет волшебным образом иметь драйвера для моей сетевой карточки и будет загружать на китайские сервера сигналы идущие по PCI линиям?

    Не так далеко от истины к слову

    Intel ME имеет DMA, и раньше подключался напрямую к сетевухе
    Теперь он обычно требует драйвера

    Ну и из возможностей всего этого - смотри Intel AMT, буквально встроенный во многие ноуты IP-KVM/VNC сервер работающий независимо от системы

    Я бы правда не боялся что там дофига бекдоров для спецслужб
    Опаснее тут скорее то, что оно может быть просто дырявым...

    ...И оно уже было дырявым, там делали кривую авторизацию, что позволяло злоумышленникам в той же сети подключаться к ноутам по AMT: https://www.scribd.com/document/664541276/Silent-Bob-is-Silent

     
  • 3.68, Аноним (68), 02:37, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Мировые бренды" для своих пасомых овечек столько телеметрии везде напихали "ради блага поросёночков", что с производством чипов могут не заморачиваться.
     
     
  • 4.69, Аноним (69), 02:45, 10/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.76, Аноним (76), 04:37, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты сам можешь легко решить этот вопрос настройкой коллекции плагинов как описано сопровождающим. Предъявлять претензию онлайн переводчику, что он использует сервер перевода это глупо (как и претензию к google переводчику). Используй оффлайн переводчик.

     

  • 1.6, Аноним (4), 22:26, 09/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для 96.9% пакетов обеспечена поддержка воспроизводимых сборок

    Хорошо!

     
     
  • 2.7, Аноним (4), 22:29, 09/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Соблюдают:
    https://www.debian.org/social_contract
     

  • 1.9, Аноним (10), 22:39, 09/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Уже устарел. Пора делать новый.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 23:20, 09/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это так называемая стабильность (у них так называется ситуация, когда пакеты с давно известными CVE, но обновляться низя -- стабильность же)
     
     
  • 3.49, Аноним10084 и 1008465039 (?), 00:43, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ну всё правильно - чтобы написанные под CVE эксплойты стабильно работали
     
  • 2.54, Аноним (21), 01:01, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже сделали: https://www.debian.org/releases/forky/.
     
  • 2.64, Аноним (64), 02:02, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то сказал Wayland?
     

  • 1.15, Аноним (15), 23:07, 09/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Трижды ура! 13-я версия дебиана бывает все один раз в жизни.
     
  • 1.22, Аноним (22), 23:27, 09/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну не прошло и года. Милости прошу к нашему шалашу!
     
  • 1.23, Beta Version (ok), 23:28, 09/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отлично. Размораживаем sid.
     
     
  • 2.63, АнонимЯ (?), 01:47, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он всегда разморожен. Ты о чём?
     
     
  • 3.71, Beta Version (ok), 03:12, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие сейчас в нём пакеты? Те же, что в релизе. Когда Дебиан фризят перед релизом, фризят все репозитории.
     
  • 2.77, Аноним (76), 04:42, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он всегда жив. Он просто меняет имена.
     

  • 1.25, 12yoexpert (ok), 23:32, 09/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Для 96.9% пакетов обеспечена поддержка воспроизводимых сборок

    какая разница, сколько там процентов, если домохозяйки сразу накатывают проприетарные дрова на невидию или хром?

     
     
  • 2.29, Kerr (ok), 23:43, 09/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никакие "домохозяйки" не устанавливают Debian, и, вероятнее всего, даже не знают, что это такое.
     
     
  • 3.60, 12yoexpert (ok), 01:22, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты хотел сказать, что не считаешь себя домохозяйкой. и это не вопрос
     
     
  • 4.61, Kerr (ok), 01:29, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ты хотел сказать, что не считаешь себя домохозяйкой. и это не вопрос

    Да, я домохозяин, а не домохозяка. Но ведь речь не обо мне, и суть вовсе не в этом. А в том, что Debian, кажется, что даже и не пытается стать чем-то вроде "дистрибутива для новичков", "дистрибутива для всех", как, например, Ubuntu, Manjaro и прочие. Я пользуюсь Arch Linux, кстати.

     
     
  • 5.65, Аноним (65), 02:23, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну справедливости ради, убунта пыталась, но так плохо, что не шмогла, сначала добавили безопасТность и sudo, потом выкинули это все инсталяторами аля curl http://... | sudo bash..., приволокли кучу народу которые только вот так и умеют, а вменяемо дистра так и не сделали, зато активно начали играть в политоту, и банить технологии которые не свои.
     
     
  • 6.67, Kerr (ok), 02:35, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ну справедливости ради, убунта пыталась, но так плохо, что не шмогла, сначала
    > добавили безопасТность и sudo, потом выкинули это все инсталяторами аля curl
    > http://... | sudo bash..., приволокли кучу народу которые только вот так
    > и умеют, а вменяемо дистра так и не сделали, зато активно
    > начали играть в политоту, и банить технологии которые не свои.

    Как я уже сказал ранее, я арчевод, поэтому меня нет смысла убеждать в низком качестве Ubuntu. Долго пользовался Убунтой до этого, знаю, что с ней не так. Но, опять же, речь-то не об этом же, а о самопозиционировании дистрибутивов, о чём я уже сказал ранее здесь. Космонавт был одним из разработчиков Debian, который изначально решил сделать свою сборку Debian, но дружелюбную к новичкам, в отличие от Debian. Ubuntu ранее, в начале её существования, в сообществе называли "настроенным Debian". Но Debian никогда не пытался стать дружелюбным к новичкам в качестве главной цели существования дистрибутива. Как будто бы никто не видит, что я говорю здесь, и пытаетесь переключить тему на совершенно не связанные вещи.

     

  • 1.27, Аноним (-), 23:40, 09/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Забавно.
    Вроде релизнулся сегодня, а протух и окаменел еще вчера.

    > Удалены порты "mipsel" и "mips64el"
    > Прекращено формирования официальных установочных сборок
    > и пакетов с ядром для 32-разрядных систем x86

    Они сами догадались закопать этот древний хлам? Или кто-то подсказал?

     
     
  • 2.35, Ценитель GPL рогаликов (?), 23:59, 09/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сколько у тебя в пользовании было ПК на этой архитектуры, что ты так распереживался? Или тебя вообще никак это новость не касается, но ты на всякий решил позлорадствовать?
     
     
  • 3.40, НяшМяш (ok), 00:12, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я бы бежал сломя голову от тех, кого в 25 году ещё _касается_ проблема 32-битных систем.
     
     
  • 4.58, Цени тель GPL рогаликов (?), 01:17, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От ретрогеймеров в первую очередь?
     
  • 4.81, Аноним (76), 05:02, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сколько x64 памяти выжирает под простейший код.
     
  • 4.83, Аноним (76), 05:08, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Энергии на переключение одной 64-битной ячейки хранения тратится больше чем на переключение 32-битной.
     
  • 3.44, Аноним (-), 00:19, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сколько у тебя в пользовании было ПК на этой архитектуры, что ты так распереживался?

    Я не переживаю, а радуюсь!
    Ведь каждая закопанная некроплатформа - это сотни не выкинутых на помойку человекочасов работы мейнтейнеров. Может им тогда хватит времени не пропускать бекдоры с репу!

    > ты на всякий решил позлорадствовать?

    При чем тут злорадство? Вот я не знаю ни одного человека, которому от это прекрасной новости стало хуже)))

     
     
  • 4.57, Цени тель GPL рогаликов (?), 01:17, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сборка пакетов давно вся в автоматическом режиме. Поверхностный анализ заставляет меня признать, что архитектура явно устарела, вытеснена RISC-V и по сути, если что-то рабочее на руках у людей и осталось, то скорее всего там какая-то проприетарщина. Возможно трата часов и электричества на сервере стала действительно бессмысленной.
     

  • 1.30, Хрю (?), 23:44, 09/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Астрологи объявили месяц клoунoв, пишущих про "древний", "устарелый" и тп "устарелые" лет 20 назад шутки.
     
     
  • 2.37, Аноним (-), 00:09, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Астрологи объявили месяц клoунoв, пишущих про "древний", "устарелый"

    Месяц? Да про это овно мамонта забудут уже завтра. Там же обсуждать нечего - все также уныло как и 20 лет назад. Вспомнят только если еще один пакет будет китайцам пароли сливать.

    > и тп "устарелые" лет 20 назад шутки.

    Дебиан не изменился, с чего бы должны были измениться нешутки про него?

     
  • 2.46, waylandbeliver (ok), 00:28, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это всю дорогу добрая традиция.
     

  • 1.31, freeperson (?), 23:53, 09/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Поддержка ядра 6.12 завершится в конце 2026 года, то есть почти через полтора года. Им придётся либо поддерживать его самим, или в очередном поинт релизе новое LTS ядро завозить.
     
     
  • 2.33, Аноним (4), 23:56, 09/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.kernel.org
     
  • 2.41, Аноним (41), 00:13, 10/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.78, Аноним (76), 04:49, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    6.12 это на момент релиза (10.08.2025). Далее он будет обновляться. Не передергивайте.
     

  • 1.32, Ценитель GPL рогаликов (?), 23:55, 09/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Заждались уже. Mesa 25.0.7 вышла 28 мая 2025 года. Gimp 3.0.2 тоже пару месяцев назад. Т.е. софт этого года. Те кто этим недоволен, может спокойно вместо нытья идти в арч и наслаждаться его свежестью каждый день.
     
  • 1.34, Аноним (34), 23:56, 09/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    x86 жив пока жив Debian
     
  • 1.38, Аноним (38), 00:11, 10/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Ядро Linux обновлено до версии 6.12

    Немного странное решение, учитывая, что поддержка 6.1, которое в Debian 12, заканчивается на год позже, как указано на https://www.kernel.org/category/releases.html

     
     
  • 2.42, Аноним (-), 00:16, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Немного странное решение, учитывая, что поддержка 6.1, которое в Debian 12, заканчивается
    > на год позже, как указано на https://www.kernel.org/category/releases.html

    Скорее всего из-за этого opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59791
    6.1 релизнулось в 2022-12-11, т.е. до вышеописанных событий.


     
  • 2.43, НяшМяш (ok), 00:16, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом похороникс делает тесты, в которых искренне удивляется двузначной процентной разнице в производительности старого ядра с новым. Там его даже в комментариях высмеивают.

    https://www.phoronix.com/review/debian-13-benchmarks

    Вообще то, что дебиан решил использовать не очень старое ядро прям удивляет. Да и остальные версии выглядят ничего. Похоже кто-то большой и толстый их по голове погладил за слишком протухший софт.

     
     
  • 3.51, Beta Version (ok), 00:49, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вообще то, что дебиан решил использовать не очень старое ядро прям удивляет.

    Вероятно, тут замешан релиз 9000 рыкс. Хотя им даже 6.12 вроде минимум для работы и лучше иметь фиксы из свежих ядер.

     
  • 3.79, Аноним (76), 04:59, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, кэп.
    Из топика:
    "при сборке используются инструкции SSE2, которые недоступны в большинстве 32-разрядных процессоров, поддерживавшихся в Debian 12"
    "Для хранения каталога со временными файлами /tmp задействована файловая система tmpfs,"
     
  • 2.45, Аноним (10), 00:20, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них выбора нет. Оставить 6.1 было бы еще более глупым решением. У меня с ноутом 23-го года там были проблемы с железом, а сейчас там вообще делать нечего.
     
     
  • 3.48, Аноним (48), 00:41, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, вроде как в gtp должна появится поддержка ipv6 в драйвере gtu-u. Так что, что подключется к сотовым серем при помощи SYSRAN CU/DU и UERANSIM, смогут использовать ipv6
     

  • 1.56, Вы забыли заполнить поле Name. (?), 01:04, 10/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Исключены команды last, lastb и lastlog, которые были завязаны на файлы /var/log/wtmp, /var/log/btmp, /var/run/utmp и /var/log/lastlog, использующие 32-разрядный тип time_t, который невозможно заменить на 64-разрядный без изменения ABI Glibc и нарушения совместимости с приложениями. Вместо данных утилит рекомендовано использовать утилиты wtmpdb, lastlog2 и lslogins.

    Но почему нельзя было обновить last, lastb и lastlog? Зачем писать три другие утилиты?

     
     
  • 2.70, Аноним (70), 03:03, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    last никуда не делся. Только что проверил. lastb да, отсутствует. lastlog заменили на lastlog2. Проблем не вижу.
     
  • 2.82, Аноним (76), 05:05, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    до 2038 года можно пользоваться привычными утилитами.
     

  • 1.66, warlock (??), 02:33, 10/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь ждём LMDE.
     
  • 1.73, Аноним (73), 03:29, 10/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Даже смысла читать не вижу. Дебиан после убунты топ 2 по ккал качеству. Сколько не обновляй ничего не поможет. Дебиан это старый день на одной ноге который пытается быть модным и крутым, а на деле старый шлак для додиков
     
     
  • 2.74, Аноним (73), 03:30, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    старый дед*
     

