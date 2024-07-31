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Выпуск гипервизора Xen 4.19

31.07.2024 22:54

После 8 месяцев разработки опубликован релиз свободного гипервизора Xen 4.19. В разработке нового выпуска приняли участие такие компании, как Amazon, Arm, EPAM Systems и AMD. Формирование обновлений для ветки Xen 4.19 продлится до февраля 2026 года, а публикация исправлений уязвимостей до августа 2027 года.

Ключевые изменения в Xen 4.19:

  • Для систем на базе архитектуры ARM добавлена поддержка механизма асинхронного обмена данными "FF-A Notifications", описанного в спецификации FF-A (Firmware Framework for Arm A-profile). Реализована возможность динамического добавления и удаления узлов в Xen device tree при помощи файлов .dtbo.
  • Для систем на базе архитектуры x86 добавлен новый драйвер контроллера прерываний x2APIC, использующий режим логической адресации (Cluster Logical) для внутренних прерываний (IPI, inter-processor interrupt) и режим физической адресации для внешних прерываний.
  • Объявлена устаревшей и будет прекращена в следующем выпуске поддержка процессоров Intel XeonPhi.
  • Переведён в разряд "поддерживаемых с оговорками" режим виртуализации PVH для dom0, комбинирующего элементы режимов паравиртуализации (PV) для ввода/вывода, обработки прерываний, организации загрузки и взаимодействия с оборудованием, с применением полной виртуализации (HVM) для ограничения привилегированных инструкций, изоляции системных вызовов и виртуализации таблиц страниц памяти. В PVH/HVM добавлена поддержка маппинга чужих страниц памяти ("foreign pages"), позволяющего использовать QEMU stubdomain для изоляции и управления устройствами в режиме PVH. Внесены оптимизации, ускоряющие загрузку при использовании PVH. Добавлена настройка XENFEAT_hvm_pirqs, позволяющая выборочно включать поддержку pIRQ для гостевых систем, выполняемых в режиме HVM (полная виртуализация).
  • Добавлен новый бэкенд 9pfs, позволяющем использовать сетевую файловую систему Plan 9 для доступа одной виртуальной машины к другой. Новый бэкенд запускается в виде фоного процесса на стороне хост-окружения (dom0). Бэкенд уже задействован в Xenstore-stubdom для полной поддержки трассировки Xenstore.
  • Максимальное число CPU, используемых в Xen, увеличено с 4095 до 16383.
  • При сборке с systemd (./configure --enable-systemd) из сборочных зависимостей исключена библиотека libsystemd (поддержка systemd-notify реализована через собственную урезанную библиотеку).
  • Для анализа трассировок для CPU AMD в xenalyze больше не нужно использовать опцию "--svm-mode".
  • Продолжена реализация требований к разработке безопасных и надёжных программ на языке Си, сформулированных в спецификациях MISRA-C для критически важных систем.
  • Продолжено развитие портов для архитектур RISC-V и Power (ppc64le).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Выпуск гипервизора Xen 4.18
  3. OpenNews: VirtualBox адаптирован для работы поверх гипервизора KVM
  4. OpenNews: Инициатива по переработке инструментария для гипервизора Xen на языке Rust
  5. OpenNews: Выпуск гипервизора Bareflank 3.0
  6. OpenNews: Компания Siemens выпустила гипервизор Jailhouse 0.12
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61640-xen
Ключевые слова: xen, virtual
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (-), 23:13, 31/07/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Как то можно завести безопасное гпу-ускорение в виртуалки на базе этого визора, на подобии virgl, без выделения всей видюхи? Помню ставил qubes os, но когда работа с медиа такая тормознутая по причинам "безопасности", пользоваться на постоянку сложно, только как рабочей станцией для чего то особенного.
     
  • 1.4, Аноним (-), 00:06, 01/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.5, IdeaFix (ok), 01:00, 01/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    Давно ждал увеличения макс. числа cpu.
     
  • 1.6, Аноним (6), 01:19, 01/08/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Остались ли у сабжа какие-либо преимущества перед KVM?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 02:25, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оперативку сразу резервтрует под виртуалку, а не в процессе работы.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 02:27, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это недостаток.
     

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